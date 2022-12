ורטיגו

במאי: אלפרד היצ'קוק

שחקנים: ג'יימס סטיוארט, קים נובאק, ברברה בל גדס, טום הילמור

מוזיקה: ברנרד הרמן

משך הסרט: 128 דקות

שנת יציאה: 1958

מבוסס על הספר: The Living and the Dead

(1941) של הסופר הצרפתי פייר בואלו

עלות הפקה: 2.5 מיליון דולר

פרס אוסקר: 2 מועמדויות (תפאורה ופסקול)