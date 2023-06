צ'ואן הא

אישי: נולד ב-1972 במחוז ג'וויג'ואו בסין, לאם כימאית ולאב רופא. נשלח ללימודים בעיר הגדולה והתגורר אצל קרובי משפחה

מקצועי: תואר ראשון בכימיה מ-University of Science and Technology of China. לאחר דוקטורט מ-MIT, התקבל למשרת מחקר בהרווארד. כיום פרופ' לכימיה באוניברסיטת שיקגו

עוד משהו: זכה במספר רב של פרסים, ביניהם פרס וולף הישראלי שרבים מהזוכים בו מקבלים גם פרס נובל