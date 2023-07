מה הופך את "חדר משלך" של וירג'יניה וולף לפורץ דרך?

"חדר משלך"

A Room of One's Own

מחברת: וירג'יניה וולף

שנת הוצאה: 1929

שנת הוצאה מחודשת בעברית: 2007

הוצאה: ידיעות ספרים

תרגום: יעל רנן

מספר עמודים: 126