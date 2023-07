חוקרי גבריות מגלים: הגבר החדש עדיין נלחם על זהותו

כשתוכנית הטלוויזיה "פוני קטן שלי: חברות היא קסם" (גלגול של "פוני קטני" מהמאה ה־20) עלתה לאוויר, קהל הצופים שיוצריה ראו לנגד עיניהם הורכב בעיקר מילדות, אבל בשנים האחרונות, נמצא לה קהל לא צפוי: גברים בוגרים. הם החלו לשוחח עליה ברשתות חברתיות כמו 4chan ויצרו את קהילת ה־Bronies, ששופכת אור על המתח שבין גבריות ישנה לחדשה ועל יחסי הכוחות בין המינים.

ד"ר זכרי פלמר, מ־Texas A&M University Commerce, שחקר את התופעה, זיהה שתי קבוצות עיקריות של ברוניז. הראשונה הייתה של גברים שאהבו את המסרים של התוכנית על חברות ותמיכה הדדית ואמרו שהיא עזרה להם להתחבר לצד הרגיש שלהם ולהבין טוב יותר נשים וגברים גאים. אבל הייתה קבוצה נוספת, מבלבלת יותר ודי גדולה בתוך הקהילה - גברים שהתעניינו פחות במסרי התוכנית ויותר בוויזואליה שלה.

בקבוצה הזאת הייתה נטייה ליצור אמנות פורנוגרפית או אלימה סביב הדמויות וסצינות בסדרה. בכנסים הרשמיים של "פוני קטני" החלו להופיע תכנים לא ראויים לילדים והוחלט בהדרגה להקצות חדרים מסוימים או שעות מסוימות לתכנים הללו. הגברים הללו לעתים קרובות לבשו בגדים בעלי אסתטיקה צבאית, וגם הלבישו כך את הפוניות שיצרו. פלמר שם לב שבשעות הערב, מתחם הכנס הופך גברי מאוד, עד כדי כך שנשים מרגישות לא רצויות בו.

"הגברים עשו קריאה מחדש בתוכן שנועד להיות מעצים לילדות, באופן שאולי איים על הגבריות ההגמונית, והפכו את הדמויות באמנות המעריצים שלהם למיניות וחסרות זהות משלהן", כתב פלמר במחקר שלו, שפורסם ב-2021.

הקבוצה הזאת של גברים לא הייתה פתוחה במיוחד לקבלה של נשים או של הקהילה הגאה. להיפך, לגברים הללו היה לפעמים כעס על כך ש"לנשים 'מותר' ליהנות מתכנים כאלה בלי שמישהו יבוא אליהן בטענות, ולנו 'אסור'". הם הביעו דאגה לגבי חוסר היכולת שלהם להשיג את האידיאל הגברי, שלתפיסתם הוא אתלטי, חזק ויציב כלכלית. אבל באופן משונה, הכעס הופנה לנשים ולא לפטריארכיה. הם הביעו חשש מכך שהזכויות שניתנו לנשים הן "על חשבון גברים".

הם גם טענו שאינם פריבילגים, וכשנשאלו במפורש על יחסי גברים ונשים, הם אמרו: "אנחנו בקהילת חובבי 'פוני קטני' פה, איך יכול להיות כאן שוביניזם?".

אמנות של מעריצי ''פוני קטן שלי'', מתוך הסרט The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony / צילום: צילום מסך מיוטיוב