כמה קל למכור לנו בולשיט? הקונספירטורים, קווים לדמותם

אחד המאמרים של פרופ' לוונדובסקי כרך בין הכחשת אקלים לסוגים אחרים של סקפטיות כלפי קונצנזוס מדעי, לדוגמה שעישון גורם לסרטן או שהווירוס HIV הוא הגורם לאיידס.

המאמר פורסם לתגובת הציבור לפני שפורסם בכתב עת מדעי רשמי, ובין היתר הגיע לידי מכחישי משבר האקלים. הם הגיבו בזעם והציפו את האימייל והטלפון של לוונדובסקי בטענות נגד ובבקשות חוזרות ונשנות לחשיפת נתוניו, הוכחת נכונותם ועוד. עם הזמן הגיעו גם צעקות, קללות ואיומים. המתנגדים אף פנו לאוניברסיטה שבה הועסק אז באוסטרליה ודרשו את פיטוריו. הם טענו שאסף נתונים באופן לא אתי ולאחר מכן סילף אותם.

לוונדובסקי השיב במאמר נגדי. הוא ניתח את תגובת הנגד למאמר וזיהה בתוך התגובות הללו דפוסים של חשיבה קונספירטיבית. "התגובה הזו לא מפתיעה לאור הממצאים שלפיהם איום על תחושת השליטה יכול לעורר חשיבה קונספירטיבית", כתבו לוונדובסקי ושותפיו במאמר החדש.

המתנגדים זעמו עוד יותר, כמובן, והפעם הם איימו בתביעת דיבה. כתב העת Frontiers in Psychology בחן את כל הטענות נגד המאמר, ולבסוף קבע: "לא זיהינו שום בעיות באתיקה או במתודה של המאמר, אבל אנחנו לא בטוחים לגבי הפן המשפטי". המתנגדים קיבלו את שלהם: היום מסומן המאמר בכותרת "Retracted". זאת למרות שפורסם מחדש בכתב העת Journal of Social and Political Psychology, ולא הייתה בפועל תביעת דיבה.

לאחר האירועים לוונדובסקי עבר מאוניברסיטת מערב אוסטרליה לאוניברסיטת בריסטול. הוא נאלץ להכחיש עד היום את האשמות מתנגדיו שלפיהן בעקבות פרסום המאמר פוטר ממשרתו.