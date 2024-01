חוקרים מגלים: איך מלחמות נגמרות?

הטעויות שמנהיגים תמיד חוזרים עליהן

הוא הצביע על הפער המובנה בין המצב התודעתי שאליו יש להיכנס כדי להתמקד בניצחון לבין המחשבה על החיים שאחרי. "גם בארה"ב בתחילת מלחמת אפגניסטן, היו שאמרו: 'אל לנו לתת לשאלות לגבי יציבות המדינה להפריע לנו לסלק את מנהיגות הטליבאן. שאלת בניית אפגניסטן מחדש אינה המטרה האסטרטגית שלנו'", הוא כותב, אבל מדובר לטענתו באי־הבנה של טיב המלחמה. "המלחמה היא, בפשטות, להרביץ לרעים כדי לשנות את המצב לטובתנו. אי אפשר להזניח את החלק השני". בספרו, רוז מנתח את האופן שבו טעו המנהיגים בחשיבה לטווח רחוק בכל המלחמות האמריקאיות מתחילת המאה ה־20. אחרי מלחמת העולם הראשונה, ארה"ב לא הביאה בחשבון מה תעשה גרמניה החבוטה עם הפגיעה האנושה בתדמית שלה. אחרי מלחמת העולם השנייה, היא נשבעה לא לחזור על אותן טעויות מול גרמניה, אבל שכחה להביא בחשבון את הרוסים. בווייטנאם, כלל לא נכתבה תוכנית לסיום המלחמה, במלחמת המפרץ, הממשל של ג'ורג' בוש לא שקל מה יקרה אם משטרו של סדאם חוסיין לא ייפול, וכך הלאה. שורה של מנהיגים שרוז מצטט מודים שהם מקבלים החלטות "מהבטן" או בהתאם לדעת הקהל, ולא על פי תוכנית סדורה, מבוססת עובדות ותחזיות ריאליות. "באין מטרות ברורות, המלחמה נגמרת כאשר שני הצדדים מבינים שהגיעו למצב סטטי פחות או יותר", הוא כותב.

סיומן של מלחמות תלוי גם בהגדרת המטרות שלהן, אלא שלא תמיד יש כאלה. גדעון רוז (Gideon Rose), עורך לשעבר של כתב העת הנחשב Foreign Affairs, כתב בספרו How Wars End: Why We Always Fight the Last Battle (יצא לאור ב–2010) ש"תמיד קשה לסיים מלחמות היטב גם אם מתחילים אותן היטב".