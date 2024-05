פתיחה חיובית בתל אביב; מנועי בית שמש מזנקת ב-8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

יום לאחר הודעת הריבית של בנק ישראל הבורסה נפתחת באופטימיות זהירה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.2%, ת"א 90 ב-0.9% והבנקים עולה ב-0.8%.

מנועי בית שמש דיווחה הבוקר על תוצאות הרבעון הראשון. הכנסות החברה הסתכמו ב-63 מיליון דולר ברבעון שחלף עליה של 39% ביחס למקבילו. הצמיחה הוסברה ב"גידול בהיקף המכירות בשני מגזרי הפעילות של החברה", על ידי ההנהלה. למנועי בית שמש ישנם שני מגזרי פעילות, תחום המנועים בו היא מתחזקת מנועי סילון ותחום ייצור חלקים למנועים. שניהם הציגו צמיחה בהיקף הפעילות, כאשר מגזר ייצור המנועים רשם עליה בשיעור הרווחיות התפעולית שלו מ-3.2% אשתקד ל-10.2% ברבעון הנוכחי.

פוורפליט הודיעה הבוקר שבכוונתה להימחק מהבורסה בתל אביב בעוד כשלושה חודשים. החברה פועלת בתחום של פתרונות טכנולוגיים לסביבת הרכב ונסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב.

כזכור, החברה נוצרה לפני מספר שנים כתוצאה ממיזוג בין החברה הישראלית פוינטר לחברת ID Systems מארה"ב. בשנה שעברה פוורפליט הודיעה על עוד מיזוג, עם חברת MiX Telematics הדרום אפריקאית בעסקת מניות, שלאחריה יחזיקו בעלי המניות של מיקס 65.5% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות של פוורפליט יחזיקו ב־34.5%. עסקה זו הושלמה השבוע.

מיקס נסחרת בבורסה של דרום אפריקה ובבורסת ניו יורק לפי שווי של 322 מיליון דולר. החברות מצפות שהמיזוג ייצור חברה עם הכנסות של 279 מיליון דולר ורווחיות גולמית של 67%, וכי שילוב ביניהן ייצר ערך שיוביל להגדלת ה־EBITDA בשנתיים הבאות. לפי הדיווח על המיזוג מסוף השנה שעברה, החברה הממוזגת צפויה היתה להמשיך להיסחר גם בבורסה בתל אביב.

במסחר במטבע חוץ נסחר השקל ביציבות מול הדולר - 3.67 שקלים לדולר. החלשות הדולר מול האירו גורמת לירידה של 0.5% של השקל מול האירו, 3.99 שקלים לאירו.

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אתמול, ננעלו המדדים המרכזיים בבורסת תל אביב במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ננעל סביב רמות הבסיס ות"א 90 השיל מערכו כ-0.5%. מדד ת"א בנייה בלט לשלילה כשירד ב-0.8% ומנגד, מדד ת"א נפט וגז עלה ב-0.4%.

בתוך עונת הדוחות - בנק לאומי רשם ברבעון הראשון של השנה רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל. מדובר על רווח נקי הגבוה פי שלושה לעומת כ-981 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אז הפריש הבנק 1.1 מיליארד שקל בגין ירידת שווי החזקותיו בבנק וואלי נשיונל האמריקאי.

התשואה להון ברבעון הראשון של 2024 עמדה על 20.2%, בהשוואה ל-7.8% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע גם מרווח חד-פעמי של 632 מיליון שקל (אחרי מס) על מכירת בנייני המטה בת״א.

● הרווחים גבוהים והתמחור נמוך: אז למה מדד הבנקים מדשדש?

למרות ארבע העלאות מחירים שנקטה ענקית המזון שטראוס בשנה האחרונה, החברה רשמה נפילה של 78% ברווח הנקי ברבעון הראשון. החברה, שבשליטת משפחת שטראוס ובניהולו של שי באב"ד, סבלה מהיחלשות השקל ומהתייקרות חומרי הגלם המשמשים אותה בייצור ובהם קקאו, קפה וסוכר. מניית שטראוס הגיבה בירידה של כ־6%.

ירידות חדות נרשמו גם ברווח של חברת אשטרום , בהשוואה לרווח של החברה ברבעון הראשון של שנה שעברה. הסביבה הכלכלית המורכבת, גרמה לירידות חדות ברווח התפעולי והנקי. בחברה מצביעים על המלחמה והשלכותיה כעל הגורם העיקרי בירידה ברווחים שלה, אך מציינת כי היא איתנה פיננסית.

לעומתן, חברת מוצרי המיגון פמס , הציגה שיפור ניכר בתוצאותיה ברבעון הראשון של השנה לאור מלחמת חרבות ברזל. לדברי החברה הביטחונית של דניאל בלום ובנו אבי (67.8%) מפתח תקווה, שמייצרת בין היתר אפודים קרמיים ומיגון כלי רכב ותעופה, "החל מפרוץ המלחמה חל גידול משמעותי בהיקף הפעילות בישראל ובהיקף ההזמנות".

● שאלות ותשובות| הישראליות שיצטרפו ל-3,000 החברות במדד הרחב של השוק המניות האמריקאי

הבוקר באסיה מתנהל המסחר ללא שינויים מהותיים - מדד ניקיי, מדד שנגחאי ומדד קוספי נסחרים ללא שינוי, מדד הנג סנג עולה ב-0.6%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על עליות קלות - נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.1%, דאו ג'ונס ללא שינוי.

שבוע המסחר יחל היום לאחר שאתמול, יום הזכרון לא התקיים מסחר בארה"ב. בסוף השבוע האחרון, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה ירוקה. הנאסד"ק טיפס ב-1.1%. מדד הדאו ג'ונס ננעל ביציבות. ומדד ה-S&P 500 עלה ב-0.7%. בסיכום שבועי, מדד S&P 500 ירד בכ-0.1%, הדאו ג'ונס רשם ירידות של כ-2.4%, בשבוע השלישי הראשון מזה חמישה שבועות. הנאסד"ק עלה ב-1.3%.

"למכור במאי וללכת" (Sell in May and Go Away) - זוהי אימרה מוכרת בוול סטריט, אבל לא תמיד כדאי לעקוב אחריה. למשל, מי שמכר בתחילת חודש מאי האחרון פספס כ-5.5% עליות במדד S&P 500 וכמעט 8% במדד הנאסד"ק 100 מתחילת החודש.

לאחר שאנבידיה הציתה את דמיון המשקיעים לגבי הביקוש לבינה מלאכותית, דוחות החברות הקשורות לצד התוכנה של הבינה המלאכותית צפויות לדווח השבוע, כאשר המשקיעים יעקבו אחרי C3.AI ויו אי פאת' (PATH), כמו חברות נוספות מהתחום.

בצד הישראליות ניתן לראות את אלביט מערכות, ננוקס, איתוראן, אייסקיור וביוליין שידווחו היום.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים עקפה אתמול את רף ה-5%, שיא שלא נראה מאז 2011. בשוק האג"ח הקונצרני, מדדי התל בונד ננעלו בירידות של כ-0.2%.

חן הרצוג, כלכלן ראשי ב- BDO, אומר כי עליית התשואות משקפת את השפעות המלחמה על המשק, "הריבית לא תרד בזמן הקרוב וקיימות הערכות שהריבית לא תרד במהלך השנה כלל. נוסף על כך, הגירעון הממשלתי עולה מעל היעד של האוצר".

3. שוק הסחורות

במסחר במט"ח נסחר אתמול השקל ביציבות מול הדולר, 3.67 שקלים לדולר אך נחלש בכ-0.3% מול האירו, 3.99 שקלים לאירו.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו אתמול בכ-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר בשעה זו סביב 83 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 78.4 דולרים.

בחודש האחרון מחירי הנפט ירדו, בנק לאומי מסביר את הירידה במספר גורמים: "נראה שההשפעה הכוללת של החלטת ריבית הפד ופרסום הפרוטוקול של ישיבת הפד, מחודש מאי, היה של תרומה לירידת מחיר הנפט, זאת למרות המשך הצמיחה בפעילות הכלכלית בארה"ב".

4. מאקרו

בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 4.5%. זאת הפעם השלישית ברציפות שהבנק המרכזי מודיע על אי שינוי ברמת הריבית של המשק.

בהודעה לאחר ההחלטה, סימנה הוועדה המוניטרית את פרמיית הסיכון כגורם המשמעותי ביותר להותרת הריבית על כנה: "מידת אי־הוודאות הגיאופוליטית המתמשכת מתבטאת ברמה גבוהה של פרמיית הסיכון של המשק". סיבות נוספות שציין בנק ישראל: פיחות בשקל, מגבלות ההיצע המתמשכות על הפעילות בענף הבניה והתעופה, ההתפתחויות הפיסקליות ומחירי הנפט בעולם.

נגיד הבנק פרופסור אמיר ירון רמז שהוא מצפה מהממשלה לצמצם את עליית החוב ולשדר לשווקים אחריות תקציבית. "כל פעולה שתתרום להגברת האמינות התקציבית ולהורדת פרמיית הסיכון כמובן תיטיב עם הכלכלה. ככל שיחול גידול בלתי צפוי בהוצאות הביטחוניות יש לשקול גם צעדים נוספים בתחום המיסוי או להקדים צעדים מתוכננים כמו המע"מ. בכל מקרה חשוב שהצעד של המע"מ יקרה, גם אם זה ב-2025. כרגע יש סבירות לא מעטה לאור ההתפתחויות שידרשו צעדים נוספים".

● ראיון | הנגיד על האפשרות שיוטלו גזרות חדשות: "סביר שיידרשו צעדים נוספים מעבר להעלאת המע"מ ב-2025"

יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות מודה שלפני חודש וחצי בלבד, בהחלטה בתחילת אפריל, הוא ציפה להורדת ריבית. אבל מאז דברים רבים השתנו: "המצב הגיאופוליטי, היווה כמובן לכשעצמו שיקול, ולא בכדי זה מאוזכר בראש רשימת הגורמים שבנק ישראל מציין בהחלטת הריבית".

"לאחר שעברנו את שיא חולשתו של השקל, בסביבות שלהי אפריל, לא ממש זכינו לתיקון בחזרה בציפיות ולתוואי ריבית נמוכה יותר. על המהלך הזה נוספו, באופן מתואם, גם דיווחים רבים על העלאות מחירים, אשר הגדישו את מפלס החששות ליציבות אינפלציונית. ועל זו נוספה גם התמתנות בציפיות להורדות ריבית בעולם, בארה"ב בעיקר".

"ניכר כי גם ברטוריקה של ההודעה היום בנק ישראל בחר להימנע מהכוונה מהותית של ציפיות השוק לכאן או לכאן. ההצהרה המלווה את הודעות הריבית מאז תחילת המלחמה, לפיה 'מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות' היא רכיב מהותי להערכתנו בתפיסה הזו. סביר שנראה תיקון בציפיות הריבית קדימה. אבל נצטרך לחכות ליותר יציבות בשווקים, לפני שזה יקרה".

● ניתוח | מתנתקים מהמערב: למה דווקא בישראל האינפלציה שוב מרימה ראש

בארה"ב פרוטוקול הודעת הריבית האחרונה הצביע, כצפוי, על רצון המשתתפים לשמור על הריבית ברמתה למשך זמן ממושך, לאור ההפתעות מעלה באינפלציה ברבעון הראשון.

בשישי יתפרסם הנתון החשוב של השבוע, מדד ה-PCE, מדד ההוצאות לצריכה הפרטית, זהו המדד המועדף על הפרדל ריזרב להערכת האינפלציה. כמו כן יפורסמו בשישי מדדי המחירים לצרכן בבריטניה וביפן.

5. תחזית

בסקירתם של האנליסטים בבנק השוויצרי לומברד אודייר מציינים כי "תחזית שוק המניות העולמית נראית חיובית, עם פוטנציאל לאפסייד ברוב המדדים הגדולים בשל התרחבות מנועי הצמיחה והרווחים של חברות ברחבי העולם. עם זאת, לחצים בטווח הקרוב על שוק המניות בארה"ב כתוצאה מפעילות כלכלית איטית יותר גורמים לירידה טקטית בחשיפה לשוק, תוך הגדלת החשיפה למניות בבריטניה".

"צמיחת הרווחים צפויה להניע את המניות העולמיות כלפי מעלה בשנת 2024, במיוחד במגזרים כמו טכנולוגיית מידע, שירותי תקשורת ובמגזר הצרכנות, הנתמכים באופן מתמשך מהתאוששות מחזורית בצמיחה העולמית".

"למרות האטה מסוימת בצריכה בארה"ב, נותרו סימנים לאיתנות בצריכה, אם כי הנתונים הכלכליים בארה"ב היו פחות חיוביים בהשוואה לכלכלות אחרות לאחרונה. ריכוזיות שוק המניות בארה"ב מהווה סיכון, וכך גם האפשרות של אינפלציה מתמשכת".

"התחזית של לומברד אודייר לפי תרחיש הבסיס לשוקי המניות היא שמדד MSCI במניות אמריקאיות צפוי לעלות בכ-6% לשיעור של 5380 נקודות עד סוף 2024, באשר למדד MSCI אירופה צופים בלומברד אודייר בתרחיש הבסיס עלייה של כ-6%, מדד MSCI למניות יפניות עתיד לעלות בשיעור של כ-4.5%, מדד MSCI למניות הבריטיות בכ-10% והמדד למניות של השווקים המתפתחים בכ-2%".

"יעדי סוף השנה העדפות ההשקעה מתמקדות בגיוון, כולל מגזרים מחזוריים ודפנסיביים, בעוד שהשוק הבריטי מועדף בשל שיפור בתחזית המקרו-כלכלית והרווחיות, הערכת שווי אטרקטיבית וגיוון מגזרי".