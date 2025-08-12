מגמה מעורבת באסיה; הניקיי קופץ בכ-2.5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

הבוקר (ג') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי קופץ בכ-2.5%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.5%, ההנג סנג יורד ב-0.1% ומדד הקוספי משיל מערכו 0.2%.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות שערים קלות.

אמש (ב'), וול סטריט ננעלה בירידות קלות: מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.2%, בעוד הדאו ג'ונס נפל בכ-0.4%. על אף הירידות הקלות, המדדים המובילים עדיין נסחרים לא רחוק משיאי כל הזמנים שלהם, בעוד שהמשקיעים נערכים לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב היום.

● הבנים של וויטקוף וטראמפ יוצאים להרפתקה עסקית חדשה

בגזרת הסחר הגלובלי, חלו אמש שתי התפתחויות משמעותיות: הראשונה, היא החלטתו של הנשיא טראמפ לדחות ב-90 יום נוספים את מועד כניסתם לתוקף של המכסים הגבוהים על סין; השנייה, היא הודעתו של טראמפ על כך שמכסים לא יוטלו על יבוא זהב.

מניית מאנדיי.קום נפלה במסחר בוול סטריט בכ-30%, למרות שחברת התוכנה הישראלית עקפה את התחזיות ברבעון השני, סיפקה תחזיות דומות לקונצנזוס האנליסטים לרבעון השלישי ועדכנה כלפי מעלה את התחזית השנתית. ייתכן שהמשקיעים התרגלו לקבל ממאנדיי יותר: עקיפה יותר חדה של התחזיות והעלאה יותר גבוהה של התחזיות קדימה, או שמדובר במימושים אחרי עלייה מתחילת השנה כשברקע ישנו חוסר ודאות.

● בשל היערכות בתחום ה-AI: אמדוקס צפויה לפטר מאות עובדים

אינטל עלתה אמש בכ-3.5%, לקראת ביקורו הצפוי של מנכ"ל החברה ליפ בו-טאן בבית הלבן אמש, ימים ספורים לאחר שהנשיא טראמפ קרא להתפטרותו המיידית, בשל קשריו לעסקים בסין.

מניית חברת הבינה המלאכותית C3 AI צללה בכ-30%, לאחר שדיווחה ביום שישי האחרון על תוצאות מקדימות חלשות לרבעון הפיסקאלי הראשון של 2026, וכן על ארגון מחדש של מחלקת השירותים והמכירות הגלובליות שלה. החברה דיווחה שהיא מצפה להכנסות בטווח של 70.2-70.4 מיליון דולר, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד, דיווחה החברה על הכנסות של 87.2 מיליון דולר. מנכ"ל החברה, תומאס סיבל, אמר כי תוצאות המכירות ברבעון היו "לא מקובלות לחלוטין", וייחס אותן ל"אפקט של הפרעה" הקשור בארגון מחדש של החברה, וכן לבעיות בריאותיות מתמשכות שהוא מתמודד עמן. ביולי, הודיע המנכ"ל שהוא אובחן עם מחלה אוטו-אימונית שגורמת לפגיעה משמעותית בראייה, והדירקטוריון החל כבר בחיפוש אחר מחליף.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות לרמה של 4.28% והתשואה לשנתיים עולה קלות לרמה של 3.76%.

כאמור, בשוק הסחורות, הנשיא טראמפ הצהיר אמש (ב') כי לא יוטלו מכסים על יבוא זהב; זאת, לאחר שהמחירים קפצו בחדות ביום שישי האחרון, בעקבות דיווחים על כך שמכסים יוטלו על המתכת היקרה. אמש, מחיר הזהב הגיב בירידות של כ-2.4% לחדשות, והבוקר נע סביב 3,403 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט נסחרים כעת ביציבות, ונעים סביב רמת שפל של חודשיים, על רקע פסגה צפויה בין הנשיא טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בניסיון להביא לסיומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-64 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.7 דולר.

הביטקוין יורד הבוקר ב-2.5% ונסחר סביב רמה של 118 אלף דולר למטבע. זאת לאחר שאמש התקרב לשיא כל הזמנים, בעקבות ביקוש גובר מצד משקיעים מוסדיים וחברות שמחזיקות מטבעות דיגיטליים בקופות האוצר שלהן. המטבע המקורי טיפס עד 3.2% וחצה את רמת ה-122 אלף דולר - לא רחוק מהשיא שנקבע באמצע יולי. בסוף השבוע גם אתריום (Ether) זינק מעל 4,300 דולר - הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2021.

העליות נתמכות בגידול המתמשך בהתעניינות של משקיעים גדולים במטבעות קריפטו. חברות אוצר דיגיטלי - כלי השקעה ציבוריים המתמקדים בצבירת מטבעות דיגיטליים - צברו עד כה מלאי ביטקוין בשווי כ-113 מיליארד דולר, לפי נתוני Coingecko. כלים דומים עבור אתריום צברו עד כה מטבעות בשווי כ-13 מיליארד דולר, לפי נתוני strategicethreserve.xyz.

בארה"ב יתפרסמו היום (ג') בשעה 15:30 שעון ישראל, נתוני האינפלציה לחודש יולי. על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בקצב חודשי ב-0.2%, לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. בקצב שנתי, צפוי המדד לעלות ב-2.8% מרמה של 2.7% בחודש הקודם.

בבית ההשקעות פסגות מעריכים כי קיים סיכוי טוב שהנגיד בארה"ב לא יפחית את הריבית על עד לסוף השנה. שם מציינים כי נתוני אינפלציה האחרונים בארה"ב פחות חיוביים ממה שנראה על פני השטח. הנתונים של חודש יוני, מסרו בפסגות "הראו לראשונה גידול של 0.5% במחירי המוצרים ללא רכבים, ומדדים נוספים כמו מדד PriceStats שמודד את מחירי המוצרים אונליין - מצביע על גידול במחירי המוצרים המיובאים מאז מרץ, לעומת מחירי המוצרים המקומיים שנשארו ללא שינוי".

הגורם שעד כה איזן את נתוני אינפלציית הסחורות, מסבירים בפסגות, היה "מחירי הרכבים, שהיו אמורים לזנק בעקבות המכס הכבד יותר של 25% על תעשיות הרכב עד כה. נראה שההיערכות מראש והגדלת המלאים עזרו ליבואני הרכב לשמור על יציבות עד שנחתמו הסכמי הסחר. כעת, כשהמלאים הולכים וקטנים ונוצרה וודאות סביב המכס על יבוא הרכבים, סביר להניח שנתחיל לראות גלגול של חלק מהמכס לצרכנים ועלייה במחירים".

עוד אומרים שם כי במידה ונתוני האינפלציה בארה"ב, "ימשיכו להצביע על עלייה, גם אם מתונה, ונתוני דוח התעסוקה לאוגוסט לא יראו על יציאת שוק העבודה משיווי משקל (וכל עוד הירידה בתוספת המשרות מתקזזת עם היציאה של עובדים מכוח העבודה אז בעיני הפד שיווי המשקל נשמר) - אנו מעריכים כי הפד ימשיך להמתין לפחות עד לסוף השנה".

האופטימיות בוול סטריט חוזרת? מסקר מנהלי הקרנות הגלובלי של בנק אוף אמריקה לחודש אוגוסט הצביע על הסנטימנט השורי ביותר מאז פברואר 2025. כלכלני הבנק מציינים כי "אנו רואים ירידה חדה בציפיות ל'נחיתה קשה' של הכלכלה (5% בלבד), במקביל לירידת רמות המזומנים לשפל של 3.9% והקצאות גוברות למניות. למרות שהפוזיציה הצפופה ביותר בשוק נותרה "לונג על שבע המופלאות", רוב המשקיעים (52%) אינם סבורים שקיימת בועה במניות ה- AI ו-55% מאמינים שהבינה המלאכותית כבר תורמת לפריון. בנוסף, הסקר חושף חשיפה נמוכה יחסית לקריפטו (9% מהמנהלים) לעומת חשיפה גבוהה יותר לזהב (48% מהמנהלים).

במקביל, בנק ההשקעות UBS העלו את מחיר היעד שלם למדד ה-S&P 500 מ-5,600 ל-6,100 נקודות, עד סוף 2025. אמש (ב'), המדד נסחר סביב 6,373 נקודות - כך שתחזית הבנק משקפת לו ירידה של כ-4.5% עד סוף השנה הנוכחית. עם זאת, הבנק אישש מחדש מחיר יעד של 6,800 נקודות עד סוף 2026 - אשר משקף אפסייד של כ-6.4% ביחס לרמתו כיום. על אף שבבנק צופים ירידות בטווח הקרוב, הבנק מציין גם כי בריאות הכלכלה בארה"ב והחברות האמריקאיות טובה יותר ממה שצפו בעבר הלא-רחוק, וכן כי "התרחישים הגרועים ביותר באשר למכסים לא התממשו".