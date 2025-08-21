שכשוך, לגימה ונשנוש: מקומות לרגעים של חסד גם בשיא הקיץ

יולי-אוגוסט, והשמש כמו גרזן על העורף. מי שלא גולה לחו"ל, וגם זאת לא אופציה מרנינה בימים אלה, מוצא את עצמו מפתח תחביבים חדשים כמו מקלחת, מזגן, חיפוש אחר צל וכמובן מקורות מים צוננים. גם התיאבון לא בשיאו ודורש התאמה למזג האוויר ולמצב הרוח. במציאות שכזו קפה קר ליד מעיין ויין צונן לצד בריכת טבילה יעשו אותנו מעט יותר שמחים. וזה הרבה בימים אלה.

● מאסתם בחופש הגדול? ארבע עגלות קפה ששוות יציאה לטבע גם באוגוסט

● במסעדה הירושלמית הזאת יש שלל ארוחות בוקר, וכולן חורגות מהנוסחה הקלאסית

מים קפואים, יין וגבינות

גליל עליון | נחל דן ויקב גלילאו

את ההמלצה הזאת קיבלתי מהמקור הכי שווה שלי בצפון - בן פרשיץ, המומחה מספר אחד לכל שקיעה, טבילה ואוכל נפלא. ובכלל, אחרי כמעט שנתיים של מציאות בלתי אפשרית בגבול הצפון, ראוי לנסוע עד לאצבע הגליל ולפרגן ליקבים ולעסקים המקומיים.

יקב גלילאו והנחל / צילום: בן פרשיץ

טבילה: נחל דן, מהקרים והיפים שבפלגי הצפון, זורם ממש בין עצי הקיבוץ. גשרון עץ קטן מוליך אל פלג שנראה כאילו יצא מתוך אגדה - מים שקופים, שקט, טבע ירוק. בתוך המים או על שפתם, אנשים רובצים בבגדי ים, משכשכים, נרגעים. זו לא בריכה ולא אתר - רק קטע של נחל שבו מותר להיכנס, לשבת עם הרגליים במים, לתת להן לעקצץ מקור, ולהאט.

לגימה וטעימה: על שפת הנחל, כמו בשיר, באחד המבנים הישנים של קיבוץ דן, שוכן יקב משפחתי קטן - יקב גלילאו. בלי מניירות, בלי הזמנות מראש ועם חזרה שקטה לשגרה, יקב גלילאו הוא פנינה מקומית שאם היינו מוצאים בחו"ל, היינו מצלמים ומעלים אלף תמונות לאינסטוש. קונים בקבוק יין, קצת גבינות וממרחים או כריך, ויוצאים להשתכשך בנחל. יין, גבינה ונחל קפוא הם תמונה קסומה וכמעט סוריאליסטית במציאות הנוכחית.

מעיין חלומי ופיצה פשוטה וטרייה

עמק יזרעאל | עין עדעד וה-Green Bus

גם כאן, מקורות מקומיים סיפרו לי על אחד הבילויים הקיציים הכי מרנינים שבנמצא. פיצה ומעיין - השמעתם על שילוב מלבב שכזה? הקאץ' הוא שעות הפתיחה של הפיצרייה, הממוקמת בתוככי אוטובוס: ימי ראשון עד חמישי מהשעה ארבע אחר הצוהריים, מה שמכתיב את שעות הטבילה במעיין בהתאם. שווה לערוך את ההתאמות הנדרשות ולזכות בבילוי פשוט ונפלא בין ערביים.

ה-Green Bus במושב היוגב / צילום: רמי יופה וקשת היידמן

טבילה: עין עדעד הוא אחד מהמעיינות המדהימים שבעמק. אורכו, עומק המים והשיפוץ שעבר לאחרונה, הופכים אותו לכמעט חלום. ביום ביקורי היה המעיין שליו ומימיו צלולים. אך אין לדעת מה עשו ימות החופש למקום, ועל כן שלוחה מכאן בקשה לשמור על הניקיון. ולאחר האזהרות המתבקשות, מדובר במקום פשוט מושלם לטבילה של צוהריים חמים. מסביב יש כמה פינות ישיבה מאולתרות בצל, ומי שמכיר - בא עם מחצלת, אבטיח ובגד ים.

לגימה וטעימה: במרחק נסיעה קצרצרה מהמעיין ומול שדות חיטה צהובים עומד נטוע ה־Green Bus. זו מסעדה שפועלת במושב היוגב בתוך אוטובוס אגד ישן, צבעו ירוק כמו השדות בחורף. החל מהשעה 16:00 מגיעים לאוטובוס בני נוער, משפחות מקומיות ועוד בני מזל ששמעו על הפיצות של הבעלים, אייל הידמן.

בחלקו הקדמי של האוטובוס מטבח קטן עם תנור שפולט פיצות שמכינים במקום, פוקאצ'ות וסלטים. בחלקו המרכזי נותרו מושבי האוטובוס, שם אפשר לשבת ולאכול כשהמזגן לא מקולקל. האווירה בחוץ מנצחת - עציצים, שולחנות ומבט אל השדות. אין כאן תנורי עצים, לרלורים על מוצרלה טרייה והתפחות של בצק פיצה נפוליטנית. במקומם תמצאו רק פשטות וטריות. ליד לגמנו בירה נשר שחורה ולחשנו תפילת הודיה על הרגע הזה.

בריכות רדודות וקפה מצוין

יישובי אלונה | עין עמיקם והבוטקה

לא מעט ערוצי נחל, בריכות טבילה ומקורות מים יש באזור אלונה וגבעת עדה היפהפה, המשובץ יקבים וגבעות עגלגלות. לצידם נפתחו בשנים האחרונות עגלות קפה וגם דוכנים שמגישים ג'חנון בשבת.

מאפים ופירות ב''הבוטקה - תוצרת מקומית'' / צילום: רותם נמר

טבילה: עין עמיקם, אחד מערוצי נחל תנינים, הוא פלג מים יפהפה שאפשר לצעוד בו גם עם ילדים. מדובר בערוץ טבעי ופתוח של מים זורמים, שמצטברים בבריכות רדודות בין סלעים, עצים ושיחים. המקום פתוח, פראי יחסית והגישה נוחה - שביל קצר מוביל מהכביש אל המים. אפשר לשבת על הסלעים, להיכנס עם הילדים או פשוט לשכשך ברגליים ולהרגיש לרגע בתוך סצנה נשכחת של קיץ ישראלי פשוט וטוב שעושה חשק לאסקימו לימון.

לגימה וטעימה: כמה דקות משם, בלב היישוב עמיקם, נמצא "הבוטקה - תוצרת מקומית" - בו הקהילה המקומית לוגמת את הקפה שלה בנחת בין העצים. דוכן קטן עם תפריט שמשתנה לפי היום, השעה והעונה וכולל קפה מצוין, מאפים מושקעים ובייגלה ירושלמי מנומש. מדי פעם יש ספיישלים מגניבים כמו כנאפה גבינות מלוחה, סלט עם פטל קפוא ומקרר עם בקבוקי יין של יקבי האזור.