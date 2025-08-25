ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
זהירות, מבול של הודעות המתחזות לכביש 6

מתחילת חודש יולי נרשמו 111 דיווחים למוקד 119 על הודעות כוזבות שדורשת תשלום לכביש 6 • מאחורי ההודעות עומדים האקרים שמנסים לפגוע בישראלים, ובחברת "דרך ארץ" שמפעילה את כביש 6 אף התריעו על התופעה באתר שלהם

נבו טרבלסי 18:10
כביש 6 / צילום: אתר החברה
כביש 6 / צילום: אתר החברה

אם קיבלתם לאחרונה הודעת SMS שדורשת תשלום לכביש 6, סביר להניח שמדובר בהונאה. לפי מערך הסייבר הלאומי, מתחילת חודש יולי נרשמו 111 דיווחים למוקד 119 על הודעות כוזבות כאלה.

הסכום לתשלום שמצוין בהודעה או הנוסח שלה עשויים להשתנות, אך המטרה ברורה: מדובר בהודעות פישינג שנועדו לגרום לכם ללחוץ על קישורים זדוניים ולהזין פרטים אישיים.

גיל מסינג, ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובלית בצ'ק פוינט, אומר כי "באופן כללי פישינג אפקטיבי נועד לגרום לנו לעשות משהו שבמצב רגיל לא היינו עושים. לכן נוצרות הודעות שאמורות בעיקר לייצר איום או חשש מספיק גדול או מהותי שבגללו נעשה טעות כמו ללחוץ על הלינק".

מאחורי ההודעות עומדים האקרים שמנסים לפגוע בישראלים, ובחברת "דרך ארץ" שמפעילה את כביש 6 אף התריעו על התופעה באתר שלהם. בחברה מבהירים שבקשות תשלום מבצעים רק באזור האישי באתר ולאחר הזדהות מלאה, ולא באמצעות הודעת SMS שקיבלתם.