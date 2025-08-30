1מדד האינפלציה המועדף על הפד ממשיך לעלות

יום המסחר האחרון של השבוע ושל חודש אוגוסט הסתיים בוול סטריט במגמה שלילית, בהובלת מדד נאסד"ק שנחלש ב-1.15%. עם זאת, בסיכום חודשי המדדים המובילים רשמו עליות שנעו בין 1.2% במדד נאסד"ק ל-3.2% במדד דאו ג'ונס.

ביום שישי פורסם מדד Core PCE שמודד את ההוצאות הפרטיות, ונחשב למדד האינפלציה המועדף על-ידי הבנק הפדרלי. המדד עלה ביולי ב-2.9% בהתאם לציפיות בשוק, והיה גבוה יותר מהחודש שלפניו בפעם השלישית ברציפות. כזכור, נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחרונה הוביל לכך שבשוק מעריכים שהסבירות להורדת ריבית בספטמבר גברה, כאשר בפד עוקבים אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה. בשבוע הקרוב צפויים להתפרסם נתונים משוק התעסוקה בארה"ב ובהם דוח JOLTS של המשרות הפתוחות. באי.בי.אי העריכו בשבוע שעבר כי במידה ונתון התעסוקה הקרוב לא יפתיע באופן ניכר כלפי מעלה, או שתירשם עלייה משמעותית יותר באינפלציה, הריבית תופחת בספטמבר.

2דרמת המכסים של טראמפ

אירוע משמעותי שקרה לאחר סיום שבוע המסחר הוא פסיקת בית המשפט לערעורים בארה"ב שפסלה את המכסים של ממשל טראמפ. המכסים צפויים להישאר בתוקף בשלב זה על מנת לאפשר ערעור, וטראמפ כבר הודיע שיערער על הפסיקה. בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social הוא תקף את בית המשפט וכינה אותו "מפלגתי", לאחר שבית המשפט קבע ברוב של 7 מול 4 שהנשיא חרג מסמכותו מחוק שנקבע ב-1977.

בכל מקרה, תגובת השוק לפסיקה תגיע ביום שלישי. בשבוע הקרוב ייערך בארה"ב שבוע מסחר מקוצר משום שביום שני יחול Labor Day בו אין מסחר. אחריו יתחיל חודש ספטמבר בשווקים, שנחשב בדרך כלל לחודש חלש עונתית (אם כי לא מדובר בכלל חד משמעי ולמשל ספטמבר שעבר הסתיים בעליות שערים בוול סטריט).

3המניות שיעלו בבורסת ת"א, ואלו שיירדו

בבורסה בתל אביב, שבוע המסחר האחרון היה חיובי, על רקע שורה של דוחות כספיים שפורסמו וכן לאחר נאומו של פאוול בו רמז על האפשרות להורדת ריבית בארה"ב. מדד ת"א 35 שבר עוד שיא במהלך השבוע (אך נסוג ממנו ביום חמישי כשנחלש מעט) וגם המדדים המרכזיים האחרים נסחרו במגמה חיובית במהלך השבוע החולף. מהסקירה השבועית של הבורסה עולה כי מחזור המסחר היומי הממוצע היה כ-4.4 מיליארד שקל, ואילו ב-26 באוגוסט (יום שלישי שעבר) היה בבורסה מחזור מסחר חריג של 7.3 מיליארד שקל, על רקע מועד עדכון מדדי MSCI שבמסגרתו, בין היתר, מניות חברת הביטוח הפניקס וחברת בדיקות השבבים נובה עברו ממדד Small Cap למדד Mid Cap ונסחרו בעליות במחזורים גדולים.

מספר מניות דואליות חוזרות למסחר בתל אביב עם פערי ארביטראז' בולטים ובהן זוז פאוור , שהודיעה לאחרונה על כוונתה להפוך לחברת אוצר שמחזיקה בביטקוין; מנייתה עלתה בשני ימי המסחר האחרונים ב-13.7% בנאסד"ק. גם חברת טכנולוגיית התקשורת אודיוקודס חוזרת עם פער חיובי, בשיעור של כ-2.5%, וכך גם חברת התרופות טבע , עם 1.8%. לעומת זאת, מניות חברות בדיקת השבבים קמטק ונובה חוזרות עם פערים שליליים.

4הישראלית שזינקה ב-7% בוול סטריט

מניית סנטינל וואן בלטה ביום שישי בעלייה של 7.1% לאחר שחברת אבטחת הסייבר, שהקים ומנהל תומר וינגרטן, פרסמה ביום חמישי לאחר סיום המסחר את הדוחות הכספיים שלה. החברה הציגה צמיחה של 22% בהכנסות ל-242 מיליון דולר לצד גידול של 24% ב-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) ל-1 מיליארד דולר. ההפסד הנקי הרבעוני הסתכם ב-72 מיליון דולר, לעומת 69.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 13.2 מיליון דולר, כמעט פי 4 מהרבעון המקביל. החברה גם העלתה מעט את התחזית השנתית שלה.

בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את מחיר היעד למניית סנטינל וואן ב-2 דולר, ל-25 דולר. מחיר היעד החדש משקף פרמיה של 32.6% וההמלצה נותרה "קנייה". האנליסט ברנט ת'יל כתב שביצועים משופרים והיצע מוצרים נרחב יותר יסייעו לחברה לחדור לעוד ארגונים, וכי המניה נותרה אטרקטיבית כשהיא נסחרת במכפיל 5.4 בלבד על ההכנסות הצפויות ב-2026. לפי נתוני Yahoo Finance, רוב האנליסטים חיוביים בנוגע למניית סנטינל וואן, כשליש מהם נייטרליים ואף אחד מהם לא ממליץ עליה בהמלצה שלילית. שווי החברה בניו יורק הוא 6.3 מיליארד דולר, לאחר שהמניה הניבה מתחילת השנה תשואה שלילית בניגוד למגמה בשוק, בשיעור של 15%.