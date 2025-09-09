הישארו במקומות סגורים: הנחיות משרד החוץ לישראלים בנאפל

מחאות ענק של צעירים בני דור ה־ Z נגד שחיתות שלטונית והגבלות על חופש הביטוי בנפאל הידרדרו בימים האחרונים לאלימות קשה, שבסיומה נאלץ ראש הממשלה, ק.פ. שארמה אולי להתפטר מתפקידו. ההפגנות, שהחלו בעקבות החלטת הממשלה לחסום עשרות פלטפורמות של מדיה חברתית ובהן טיקטוק, פייסבוק ואינסטגרם, הפכו במהרה להתקוממות רחבת היקף. המפגינים הציתו מבנים ציבוריים, תקפו משרדי ממשל וניסו לפרוץ לפרלמנט.

שדה התעופה הבינלאומי בקטמנדו נסגר לחלוטין, מה שהוביל לשיתוק כמעט מוחלט של הכניסה והיציאה מהמדינה. חברות תעופה בינלאומיות הודיעו על ביטול או דחייה של טיסות, והמבקרים הזרים נתקעו במדינה ללא מועד ברור ליציאה.

אמש, הוטל עוצר על קטמנדו, ובמהלך המהומות נהרגו עשרות מפגינים ונפצעו מאות. ברחובות נפרסו כוחות צבא ומשטרה בהיקף נרחב, הוקמו מחסומים, והעוצר נאכף באגרסיביות. האווירה בעיר מתוחה, עם דיווחים על מחסור במזון וקשיים בתקשורת בשל החסימות המקוונות.

לפי ההערכות, מאות ישראלים נמצאים כעת בנפאל, חלקם מטיילים בקטמנדו ובאזורים הסמוכים, ואחרים בפריפריה ההררית.

איפה מסוכן להיות?

למעט קטמנדו שהיא מוקד האירועים המרכזי, שם נרשמו העימותים הקשים ביותר, הצתות מבנים ממשלתיים וסגירת שדה התעופה, האלימות לא מוגבלת רק לבירה. לפי דיווחי סוכנויות בינלאומיות, הפגנות ועימותים אלימים התרחשו גם בערים נוספות כמו לליטפור ובחלקים מדרום המדינה. המשמעות היא שהסיכון אינו תחום לקטמנדו בלבד, אם כי שם הוא הגבוה ביותר.

מהן הנחיות משרד החוץ?

בשעה האחרונה עדכן משרד החוץ את ההנחיות והודיע כי ההמלצה לאזרחים ישראלים שלא להגיע בימים הקרובים לנפאל כלל.

לאזרחים הישראלים השוהים במדינה מומלץ לשהות במקומות סגורים ולהימנע לחלוטין מיציאות לא חיוניות.

כמו כן, יש להתרחק ממקומות הומי אדם מהפגנות וממחאות, להמנע מהגעה לעיר הבירה קטמנדו עד שהמצב ירגע, להתעדכן בהנחיות הרשויות באמצעי התקשורת המקומית או באמצעות אתר השגרירות וקו החירום, ולפעול בהתאם.

איך המצב ישפיע על טיסות מישראל?

כיום אין אף חברת תעופה שמפעילה טיסות ישירות מנתב״ג לקטמנדו, על כן לוח הטיסות בישראל לא מושפע מסגירת שדה התעופה בקטמנדו. גם אייר אינדיה שמפעילה טיסות קונקשן לקטמנדו מישראל בשגרה דרך דלהי לא פועלת בישראל מזה חודשים. מרבית המטיילים הישראלים מגיעים לנפאל כיום דרך איחוד האמירויות, אזרבייג'ן ואוזבקיסטן. עבור מטיילים שטיסתם בוטלה בשל המצב מומלץ לפנות לחברת התעופה או לסוכן ממנו הוזמן הכרטיס לקבלת החזר כספי על הטיסה.

איך אפשר לצאת מנפאל כרגע?

שדה התעופה הבינלאומי בקטמנדו (Tribhuvan International Airport) נסגר באופן רשמי עקב המחאות האלימות, כולל שריפות בסביבתו, דבר שפגע בראות ובבטיחות הטיסות. בעקבות זאת, טיסות בינלאומיות ופנים בוטלו או הופנו לחלופות,

לפי דיווחים בתקשורת בינלאומית נכון לעכשיו תיירים זרים לא יכולים לצאת מנפאל דרך מעברי גבול יבשתיים. אמנם המעברים הרשמיים עם הודו לא הוכרזו כסגורים רשמית, אבל בפועל הם חסומים ומלאים בכוחות ביטחון. לפי הדיווחים, המשטרה ההודית הציבה מחסומים בכל המעברים המרכזיים, ובחלק מהנקודות תיירים ומשאיות נתקעו בגבול ולא הורשו לעבור. כלומר, על הנייר הגבול פתוח, אבל במציאות מי שמנסה לצאת לא מצליח.

למי אפשר לפנות למידע נוסף בעת חירום?

בעת חירום ניתן לפנות למרכז המצב של משרד החוץ באמצעות טלפון שמספרו: 972-2-5303155+ או לשגרירות ישראל בקטמנדו באמצעות קו החירום שמספרו: 9801659888+