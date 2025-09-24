תל אביב מחכה לבשורה – מה צפוי מחר בבורסה?

1 הבורסה המקומית מחכה לבשורה

הבורסה המקומית חוזרת מחר מפסק זמן מאולץ לרגל ראש השנה - דומה שה"טיים אאוט" לרגל החג הגיע בזמן, מאז שנגעה בשיא ב-9 לספטמבר (יום התקיפה של בכירי חמאס בדוחא) השילה מעל ל-5% כשבתווך, מאז ועד כה היה לנו את "נאום ספרטה" הקודר של ראש הממשלה שסיפר לנו כמה שהולך להיות פה רע ולבד, הימשכות המלחמה בעזה, ההכרה הבינלאומית המתרחבת במדינה פלסטינית, איומים בבסנקציות סחר מאירופה וחשש ליציבות של הסכמי אברהם. גם יום המסחר האחרון בתשפ"ה, ננעל בירידות. ת"א 35 ירד ב-1.6%, ת"א 90 ב-1.8%, ת"א בנקים נסוג ב-2% ות"א נדל"ן ב-1.6%.

בשוק מתחילים להפנים שהמלחמה לא תסתיים מהר כפי שקיוו והצמיחה המהירה שתבוא בעקבותיו תתעכב. בבלומברג מעריכים שהמאמץ של ישראל להשתלט על עיר עזה צפוי להוסיף כ־25 מיליארד שקל (7.5 מיליארד דולר) לחשבון המלחמה עד סוף השנה. יעד הגירעון יגדל ל־5.2%, ובשל ההסלמה בלחימה ייתכנו עדכונים נוספים.

למרות הסיכונים שמרחפים על הבורסה לא נרשמה בינתיים עליה בפרמיית הסיכון ובמרווחי אגרות החוב של ישראל הנקובות במט"ח. גם השקל נותר יחסית יציב. תשואות האג"ח הממשלתיות השקליות עלו בשבוע האחרון לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-9 נ"ב לרמה של 4.16%.

ואיך חוזרת הבורסה מחר מהפסק זמן? קשה לתאר כרגע בשורה אחרת מסיום המלחמה והחזרת החטופים שיכולה להרים את השוק. ככל שיהיו ירידות במניות המקומיות - ממדד הביטוח, הבנקים או הנדל"ן אלה יתאזנו במשהו על ידי המניות הדואליות שחוזרות למסחר בת"א בפער חיובי די גדול - בראשון קמטק (10%), טבע (6%) וטאואר (4%), גם איי.סי.אל ואלביט מערכות (2.5%) יעלו.

מניות שיהיו במוקד מחר - אל על מינתה מנכ"ל חדש, נופר אנרג'י לעומת ללא מנכ"ל, עמי לנדאו לא יכהן כמנכ"ל חברת האנרגיה המתחדשת נופר לאחר שהמוסדיים התנגדו לתנאי השכר שלו.

כדאי גם לשים לב לשוק האנרגיה מחר - במוקד יהיו מניות קבוצת דליה חתמה על הסכמי תחזוקה עם Siemens ב-100 מיליון שקל לשנה, טראלייט מקבלת 470 מיליון שקל מבנק מזרחי טפחות למימון פרויקט תענך 2.

בשוק כרטיסי האשראי הסתיים לקראת החג המעבר של חברות כרטיסי האשראי לבעלותם של הטייקונים במשק. בליל שישי בנק דיסקונט מכר את השליטה בחברת כרטיסי האשראי כאל (72%) לידי קבוצת יוניון השקעות־הראל השקעות. השתיים בשליטת ג'ורג' חורש ויאיר המבורגר. איתם, עשוי להמשיך להחזיק בכאל גם צדיק בינו, בעל השליטה בבנק הבינלאומי. הם מצטרפים ליצחק תשובה שהשתלט על ישראכרט לפני כחודשיים באמצעות קבוצת דלק. בחברת כרטיסי האשראי מקס, הנשלטת בידי כלל עסקי ביטוח , שבעל המניות הגדול בה הוא אלפרד אקירוב, טייקון נדל"ן ומלונאות, המחזיק באמצעות אלרוב כ-14.5% מכלל ונחשב לבעל המניות הגדול בחברה.

ביום שני צפוייה הריבית בישראל להישאר ללא שינוי, מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים העריך ש" מדד חודש אוגוסט אשר הצביע על המשך סביבת אינפלציה גבוהה (במיוחד אינפלציית השירותים), בשילוב עם שוק התעסוקה 'ההדוק מאד' והתרחבות המלחמה בעזה, תומכים בהערכתנו כי ריבית ב"י לא תרד בסוף החודש". הורדת ריבית מפתיעה תביא כנראה לעליות בבורסה.

נכנסים לשנת תשפ"ו עם חששות וסיכונים שמזכירים את אלו ששררו בפתיחת שנת תשפ"ה בה עלתה הבורסה בכ-45%.

2 וול סטריט: פאוול עצר את הראלי

לפני שבעה ימים יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג’רום פאוול נתן לשוק את מה שהוא רצה - הורדת ריבית והשוק הגיב בהתאם, ראלי של שלושה ימי מסחר שכולם הסתיימו בשיאים. אתמול נבלמו העליות לאחר שאותו פאוול העמיק את החששות לגבי שווי המניות כשאמר כי "מחירי המניות מוערכים ברמה גבוהה למדי", הוא חזר על עמדתו שלפיה קובעי המדיניות צפויים לעמוד בפני דרך קשה בעת שישקלו הורדות ריבית נוספות. "מצב מאתגר", אמר.

במאי 2026 צפויים שינויים פרסונליים משמעותיים, כהונתו של פאוול תסתיים, והנשיא טראמפ צפוי למנות מחליף. רמז ראשון לגישה של ממשל טראמפ כבר קיבלנו בהחלטה האחרונה, דרך סטיבן מירן שתמך בהפחתה חדה יותר.

היום השוק ממשיך לדשדש כשהמדדים המובילים נסחרים ביציבות למרות הפתיחה החיובית שנבעה סביב תחום הבינה המלאכותית, הפעם בהובלת סין. ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הגדילה את התחייבותה להשקעות ב־AI והשיקה מודל חדש, מנייתה זינקה בכ-8%.

מניית ליתיום אמריקס מזנקת בכ-80% לאחר שממשל טראמפ מבקש לרכוש נתח בחברת הכרייה שממוקמת בוונקובר, קנדה. זהו צעד נוסף של הבית הלבן ליטול בעלות ישירה על שרשרת האספקה של מינרלים החיונית לאינטרסים האמריקאיים.

במהלך החג שני ארועים משמעותיים בוול סטריט:

אורקל הודיעה כי המנכ״לית צפרא כץ תסיים את תפקידה ותעבור לכהן כסגן היו״ר, כאשר במקומה ימונו כמנכ״לים משותפים. את כץ יחליפו כמנכ״לים משותפים - נשיא חטיבת תשתיות הענן שלה, קליי מגוירק, ונשיא חטיבת התעשיות, מייק סיציליה.

אנבידיה ו־ OpenAI הודיעו על שותפות אסטרטגית שבמסגרתה תשקיע יצרנית השבבים עד 100 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית. ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר תקדים של 10 גיגה־וואט.

המשקיעים ממתינים ליום שישי לפרסום נתון מדד מחירי הצריכה האישית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד. סיכון נוסף בשוק צפוי לקראת לקראת מועד ה־30 בספטמבר, לאחר שהסנאט דחה בשבוע שעבר הצעות של רפובליקנים ודמוקרטים למימון זמני של הממשל הפדרלי. ביום שלישי ביטל טראמפ פגישה מתוכננת עם בכירי הדמוקרטים בקונגרס, באומרו כי פגישה כזו "לא יכולה להיות פרודוקטיבית."



3 "למכור בראש השנה, לקנות בכיפור"

בכל ספטמבר חוזרת לוול סטריט האמרה הוותיקה: "Sell Rosh Hashanah, Buy Yom Kippur" - מכור מניות בראש השנה, קנה אותן חזרה ביום כיפור. הרעיון פשוט: סביב ראש השנה שוקי המניות נוטים להיחלש, ואילו עד יום כיפור מתרחשת התאוששות.

הביטוי הזה נולד כנראה כי בוול סטריט הייתה (ועדיין יש) נוכחות חזקה של סוחרים ומשקיעים יהודים. סביב החגים - ובעיקר ראש השנה ויום כיפור - הם הולכים לבית הכנסת ונעדרים מהמסר מהמסחר. הירידה בנזילות והפחתת פעילות מצד שחקנים משמעותיים יצרו לעיתים ירידות קצרות טווח.

עובד? מחקרים היסטוריים אכן זיהו תופעה כזו - גם במדד S&P 500 וגם במדד דאו ג’ונס. אלא שב-MarketWatch מזכירים שהשוק של היום מושפע הרבה יותר מאינפלציה, החלטות ריבית ואי-ודאות פוליטית. התוצאה: האפקט העונתי נחלש מאוד, ובשנים האחרונות קשה לזהות אותו בכלל. הסיבה לכך היא שהשוק בדרך כלל מתקשה בחודשים ספטמבר ואוקטובר - גם בימים שנופלים מחוץ לתקופה שבין שני החגים היהודיים הללו. מרק הולברט ממרקט ווטש אומר שגם כך, מדובר בזמן שבו מניות נוטות לעיתים להיכשל.

פרספקטיבה נוספת מגיעה מדאג קאס, מנהל ותיק של קרן גידור ב־Seabreeze Partners, שהזכיר דפוס עונתי זה במשך שנים, אבל השנה, הוא לא כל כך בטוח שזה רלוונטי. במייל ששלח, כתב קאס שמספר התפתחויות כלכליות ייחודיות ומדאיגות הופכות את "המסר ההיסטורי של מכירה בראש השנה וקנייה חזרה ביום כיפור" ליותר אקדמי ואף מחוץ להקשר. האותות "המדאיגים" שציין קאס כוללים "אינפלציה עיקשת, צמיחה כלכלית מתמתנת, הוצאות ממשלתיות לא מבוקרות (ועודף גירעון וחוב עולה), הערכות שווי גבוהות היסטורית ואפשרות של שיא במסחר בתחום הבינה המלאכותית." עצתו? "אני הייתי מוכר עכשיו (לפני ראש השנה) - ולא הייתי טרוד בקנייה ביום כיפור."

ובכל זאת, גם אם מדובר יותר במסורת מאשר באסטרטגיה רווחית, המשקיעים אוהבים לעקוב אחרי "אפקט החגים". כי בשוק ההון, לצד דוחות כספיים וריביות - יש גם אמונות, היסטוריה וקצת פולקלור לא מזיק.

בבורסה הישראלית אין מחקרים עקביים שמאשרים את התופעה, אבל תיתכן תנודתיות גבוהה סביב החגים, בעיקר בגלל מחזורי מסחר נמוכים (משקיעים רבים בחופשה, הבורסה סגורה חלק מהימים).