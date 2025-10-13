סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

שבוע המסחר העולמי נפתח הבוקר כשברקע הירידות החדות בוול סטריט בסוף השבוע, על רקע החששות מחזרתה של מלחמת הסחר.

ביום שישי האחרון, לאחר נעילת המסחר בבורסות אסיה, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי סין נעשתה עוינת בכל הקשור למתכות נדירות, וכי "אנחנו בוחנים מדיניות של העלאה מסיבית במכסים על מוצרים סיניים שמגיעים לארה"ב". בהמשך, לאחר סיום המסחר בארה"ב, טראמפ הוסיף שיטיל מכסים נוספים של 100% על סחורות סיניות החל מה-1 בנובמבר. כך, למעשה, מלחמת הסחר שוב חוזרת להשפיע על השווקים.

עם זאת, אתמול (א'), בטרם יציאתו לישראל, כתב הנשיא האמריקאי מסר מרגיע לשווקים: "אל תדאגו לגבי סין, הכל יהיה בסדר! הנשיא שי המכובד למדי פשוט חווה רגע רע. הוא איננו רוצה שפל כלכלי לארצו, וכך גם אני. ארה"ב רוצה לסייע לסין, לא לפגוע בה!!!".

המסר המרגיע של טראמפ נותן את אותותיו. החוזים העתידיים על וול סטריט מטפסים בחדות ומצביעים על קאמבק. נכון לעכשיו, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.3% ונאסד״ק ב-1.8%.

באסיה הבוקר מורגש האפקט השלילי מוול סטריט בסוף השבוע. מדד ההאנג סנג בהונג קונג נופל ביותר מ-3%, בעוד הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני נחלשים בכאחוז אחד.

אירופה

גם באירופה החוזים העתידיים מצביעים על קאמבק, לאור דברי ההרגעה של טראמפ אמש.

ביום שישי, המדדים המובילים באירופה ננעלו בירידות: מדד FTSE 100 הבריטי נחלש ב-0.9%, מדד CAC 40 נחלש בצרפת ב-1.5% וירידה בשיעור זהה נרשמה במדד הגרמני DAX. מדד המניות האירופי STOXX איבד 1.3% מערכו.

נכון לשעה זו, החוזים מצביעים על עלייה קלה במדד הבריטי ועל עלייה של כחצי אחוז במדדי המניות של גרמניה ושל אירופה בכלל. צרפת היא החריגה, והצפי שם הוא לירידות שערים גם היום (ראו הרחבה להן).

המניות הביטחוניות באירופה נחלשו בסוף השבוע, ייתכן שבהשפעת הפסקת האש בין ישראל לחמאס, שנכנסה לתוקף בצהריי יום שישי. כך, למשל, מניית Leonardo SpA ירדה באיטליה ב-4.7% ומניית Thales איבדה 2% מערכה בצרפת.

במקביל, תשואות איגרות החוב הממשלתיות ירדו: האג"ח הממשלתיות הגרמניות (BUND) ל-10 שנים נסחרות בתשואה של 2.635% ואלה של בריטניה (Gilt) - ב-4.754%.

בתוך כך, השוק בצרפת צפוי להגיב למהלך הפוליטי של הנשיא מקרון שמינה מחדש את ראש הממשלה שהתפטר בשבוע שעבר, סבסטיאן לקורנו. החוזים מצביעים כעת על ירידות של כ-1.5%.

שוקי הסחורות והמטבעות

גם בשוקי המט״ח והסחורות הושפעו מהחששות מחזרת מלחמת הסחר. נכון להבוקר, מחירי הנפט עולים בכאחוז וחצי, לאחר שירדו בחדות: המחיר של חבית מסוג ברנט עומד על 63.6 דולרים, וחבית של נפט אמריקאי (WTI) על 59.8.

בסוף השבוע, מחיר הנפט ירד לרמתו הנמוכה ביותר זה מספר חודשים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על 62.1 דולר. פול מרינו, סמנכ"ל חברת Themes ETFs, אמר כי "מדובר במחיקת פרמיית המלחמה" שנבנתה בחודשים האחרונים, וכי אם ההסכם בין ישראל וחמאס יתרחב גם לגזרות נוספות המחירים עשויים להמשיך לרדת לכיוון 55 דולר לחבית. מנגד, קריסה של ההבנות עלולה להפוך את המגמה בן רגע".

השקל ששבר בשבוע שעבר שיא של שלוש שנים מול הדולר, לאור ההסכם בין ישראל לחמאס, נחלש מעט בשישי. שער הדולר-שקל עלה מרמה של 3.24 שקלים לקרוב ל-3.3. הסיבה העיקרית היא ככל הנראה הצורך של המוסדיים לגדר את השקעותיהם ולמכור דולרים כתוצאה מהירידות בוול סטריט. הבוקר השקל מתחזק מעט, כששער הדולר עומד על 3.28 שקלים.

רכבת ההרים הזו הגיעה גם לשוק הקריפטו. בסוף השבוע, לאור החששות, צנחו המטבעות המרכזיים בחדות. חלק אך בשיעורים דו ספרתיים.

אתמול והבוקר נרשמת התאוששות. הביטקוין מטפס בכ-5% לרמה של 115 אלף דולר למטבע אחד. האתריום עולה ב-10% לרמה של 4,110 דולר למטבע.

שוק הקריפטו, לצד הזהב, מהווים חלק ממה שנקרא debasement trade, שנובע מהחשש מהיחלשות הדולר. מחיר הזהב, שהגיע לשיא בשבוע שעבר, נותר מעל רף של 4,000 דולר בסוף השבוע, וכך גם הבוקר