ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה גל פיטורים של "אחרי החגים" בפתח: HP אינדיגו תפטר עשרות עובדים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
HP ישראל

גל פיטורים של "אחרי החגים" בפתח: HP אינדיגו תפטר עשרות עובדים

HP תחל אחרי החגים בגל פיטורים שיעמוד על עשרות עובדים, ככל הנראה בין 50 ל- 90, מתוך 2,500 עובדי החברה בישראל • מצבת העובדים של החברה בישראל ובעולם לא השתנתה - והיא עומדת על 2,500-2,400 עובדים בישראל בשנתיים האחרונות ועל 58 אלף בעולם, נכון לתחילת השנה

אסף גלעד 19:15
מפעל HP בקרית גת / צילום: יח''צ
מפעל HP בקרית גת / צילום: יח''צ

חברות הטכנולוגיה נערכות לגלי פיטורים של אחרי החגים, כחלק מתחילתו של רבעון. חודש אוקטובר החל אמנם כבר לפני קרוב לשבועיים, אך הפיטורים נדחו לימים שלאחרי חגי תשרי. HP היא הראשונה שבהם, ככל הנראה, עם גל פיטורים שיעמוד על עשרות עובדים, ככל הנראה בין 50 ל-90, מתוך 2,500 עובדי החברה בישראל.

סין חוקרת עוד רכישה של חברה ישראלית, וזו החברה האמריקאית שנפגעת
החברה הישראלית שמכוונת לשווי של מעל 6 מיליארד דולר בהנפקה המתוכננת

לפי ההערכה מדובר במהלך פיטורים כללי ומתוכנן שאיננו מתמקד בפעילות ספציפית בחברה ומטרתו לחסוך בעלויות החברה, לאחר שמוקדם יותר פיטרה HP כ-2,000 עובדים מתוך 58 אלף העובדים שלה בעולם. מוקדם יותר השנה, הודיעה החברה כי בכוונתה לחסוך בהוצאות בהיקף של 300 מיליון דולר עד אוקטובר השנה, סופה של השנה הפיסקלית שלה. מצבת העובדים של החברה בישראל ובעולם לא השתנתה - והיא עומדת על 2,500-2,400 עובדים בישראל בשנתיים האחרונות, ועל 58 אלף בעולם, נכון לתחילת השנה.

תוכנית הארגון מחדש ב-HP הוצגה לראשונה בנובמבר 2022, בשיאו של המשבר בענף ההייטק העולמי בשל עליית הריבית. אז היא כוונה לקצץ סך הכל 7,000 משרות, אך אלה עלו השנה להיקף כולל של 9,000 משרות. HP נהנית בתקופה האחרונה מהיותה ספקית שרתים אמריקאית למפעלי ה-AI ברחבי המדינה כחלק מתנופת בניית חוות השרתים בתחום. עם זאת, מתוצאותיה לרבעון השלישי של השנה, עולה כי מכירותיה הרבעוניות טיפסו רק ב- 3%, והרווח המתואם ירד מ-800 מיליון דולר ל-700 מיליון. תזרים המזומנים החופשי, עם זאת, גדל מ-1.3 מיליארד דולר ל-1.5 מיליארד דולר, גידול של 13% משנה לשנה.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.