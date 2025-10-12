גל פיטורים של "אחרי החגים" בפתח: HP אינדיגו תפטר עשרות עובדים

חברות הטכנולוגיה נערכות לגלי פיטורים של אחרי החגים, כחלק מתחילתו של רבעון. חודש אוקטובר החל אמנם כבר לפני קרוב לשבועיים, אך הפיטורים נדחו לימים שלאחרי חגי תשרי. HP היא הראשונה שבהם, ככל הנראה, עם גל פיטורים שיעמוד על עשרות עובדים, ככל הנראה בין 50 ל-90, מתוך 2,500 עובדי החברה בישראל.

● סין חוקרת עוד רכישה של חברה ישראלית, וזו החברה האמריקאית שנפגעת

● החברה הישראלית שמכוונת לשווי של מעל 6 מיליארד דולר בהנפקה המתוכננת

לפי ההערכה מדובר במהלך פיטורים כללי ומתוכנן שאיננו מתמקד בפעילות ספציפית בחברה ומטרתו לחסוך בעלויות החברה, לאחר שמוקדם יותר פיטרה HP כ-2,000 עובדים מתוך 58 אלף העובדים שלה בעולם. מוקדם יותר השנה, הודיעה החברה כי בכוונתה לחסוך בהוצאות בהיקף של 300 מיליון דולר עד אוקטובר השנה, סופה של השנה הפיסקלית שלה. מצבת העובדים של החברה בישראל ובעולם לא השתנתה - והיא עומדת על 2,500-2,400 עובדים בישראל בשנתיים האחרונות, ועל 58 אלף בעולם, נכון לתחילת השנה.

תוכנית הארגון מחדש ב-HP הוצגה לראשונה בנובמבר 2022, בשיאו של המשבר בענף ההייטק העולמי בשל עליית הריבית. אז היא כוונה לקצץ סך הכל 7,000 משרות, אך אלה עלו השנה להיקף כולל של 9,000 משרות. HP נהנית בתקופה האחרונה מהיותה ספקית שרתים אמריקאית למפעלי ה-AI ברחבי המדינה כחלק מתנופת בניית חוות השרתים בתחום. עם זאת, מתוצאותיה לרבעון השלישי של השנה, עולה כי מכירותיה הרבעוניות טיפסו רק ב- 3%, והרווח המתואם ירד מ-800 מיליון דולר ל-700 מיליון. תזרים המזומנים החופשי, עם זאת, גדל מ-1.3 מיליארד דולר ל-1.5 מיליארד דולר, גידול של 13% משנה לשנה.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.