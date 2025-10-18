לאחר שבוע מסחר מקוצר בתל אביב, חוזרים המשקיעים ביום ראשון ל"אחרי החגים", והם יבחנו תנודות מוגברות בוול סטריט ואת המשך יישומה של הפסקת האש ברצועת עזה. הבורסה ביום חמישי האחרון חתמה בירידות חדות יחסית, כאשר בארה"ב נשמעו קולות לגבי חשש ממשבר מחודש ביציבות הבנקים האזוריים. אולם ביום שישי נראה היה שנרגעו הרוחות ובסיכומו של דבר מדדי הדגל האמריקניים נעלו את השבוע בעליות שערים נאות.

● דמרי בפנים, ומי בחוץ? השינויים במדדים של בורסת ת"א

● האם הגיע הזמן למכור את מדד S&P 500 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

שבוע המסחר המקוצר הסתיים בחמישי לאחר שיום קודם לכן התפרסם מדד מחירים לצרכן לחודש ספטמבר שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. ירידה של 0.6% למול צפי לירידה של כ-0.3%. בבית ההשקעות פסגות ציינו בהקשר זה כי "בעקבות ההפתעה במדד וסיום המלחמה, הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה של בנק ישראל כמעט ודאית".

בפתח שבוע המסחר יתעניינו המשקיעים גם בסקירה מיוחדת שהפיצה חברת מודי'ס ביום שישי. חברת דירוג האשראי הבינלאומית לא הודיעה על שינוי הדירוג של ישראל בעקבות הפסקת האש והסתפקה בסקירה שבחנה את השפעת הסכם הפסקת המלחמה בעזה על מדינת ישראל. שם ציינו כי בסך הכל "ההסכם הוא חיובי לאשראי עבור ישראל", אך הוסיפו כי "כל תועלת משמעותית לפרופיל האשראי של ישראל מההסכם, תגיע לאחר מעבר מתמשך מעבר לשלב הראשוני".

במודי'ס המשיכו להתריע כי "הסיכונים נותרים גבוהים שההסכם לא ייושם במלואו, מה שעלול להוביל לשבירת הפסקת האש ולחידוש הסכסוך הצבאי בעזה". כאמור ההודעה אינה מהווה שינוי בדירוג האשראי של ישראל, שנותר על Baa1 עם תחזית שלילית. במודי'ס מעריכים כי ישראל תצמח השנה ב-2.5%, חלף תחזית קודמת לצמיחה של 2%. ובשנה הבאה תירשם צמיחה של 4.5%.

נראה כי נתון זה, לצדד חששות שהתחילו להתגבר בארה"ב באשר למצבם של הבנקים האזוריים, היו בין הגורמים שהובילו את מדד הבנקים התל אביבי לרשום ירידות שערים חדות. המדד ננעל בירידה של 3.5%-. את שבוע המסחר המקוצר שעבר חתמו המדדים של תל אביב באקורד שלילי. מדד ת"א-35 ירד ב-2% ומדד הביטוח איבד 6% מערכו. הסנטימנט השלילי נובע גם מסימני השאלה לגבי הפסקת האש ועתידה, לצד מימוש רווחים לאחר שערב הגעת טראמפ לנאום בכנסת והחזרת החטופים, המדדים כבר גילמו ככל הנראה את מרב האופוריה הכלכלית.

1 החשש מהתחדשות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין

בוול סטריט המשקיעים סערו בימים האחרונים מחשש להתחדשות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. מוקדם יותר החודש איים טראמפ לחזור ולהטיל מכסים גבוהים על סין, אך בשבוע שעבר הפיג חלק מהחששות של המשקיעים, כאשר אמר שהטלת מכסים גבוהים ותלת-ספרתיים על סין אינה "ברת קיימא". טראמפ גם צפוי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג בעוד שבועיים, במה שנראה כצעד נוסף שעשוי להקטין את מפלס המתח בין המדינות.

לבסוף חתמו ביום שישי המדדים המובילים של וול סטריט את המסחר בעליות שערים מתונות, כאשר מדד s&p 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו בכ-0.5% כל אחד. בסיכום שבועי, היה זה שבוע מוצלח שבו עלו המדדים האמריקניים המובילים (בהתאמה) ב-1.7%, ב-2.1% וב-1.6%.

כאמור יש חשש מוגבר ליציבותם של הבנקים האזוריים בארה"ב. אחד הבנקים, בשם זיונס (Zions) מחק הלוואה בסך של 50 מיליון דולר על רקע הליכים משפטיים. בנק אחר, ווסטרן אליאנס (Western Alliance) דיווח על תביעה שהוגשה נגדו בחשד להונאה. בשישי נרשמה התאוששות במניות שני הבנקים האמורים. מניית זיונס זינקה בשישי ב-5.2%, ומחקה חלק מהירידות, אך את השבוע עדיין סיימה בירידה של 5.1%. גם מניית ווסטרן אליאנס בנקורפ עלתה בשישי ב-3.1% אך עדיין סיכמה את השבוע בירידה של 3.3%.

הבנקים האלו המכונים אזוריים, בשל היקפי פעילותם הקטנים יחסית לבנקים הגדולים של ארה"ב, עדכנו את המשקיעים אודות האשראי הבעייתי והציתו גל של חששות. נראה שביום שישי כאמור נרשמה רגיעה מסוימת בנושא. כמו כן, יש לציין שבשבוע שעבר דיווחו הבנקים הגדולים בארה"ב על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, כך שנראה שיש סתירה בין שתי המגמות.

2 סקטור התרופות נמצא תחת ביקורת ציבורית מצד טראמפ וממשלו

למרות שכאמור שבוע המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים נאות, ההשפעה של מניות הארביטראז' שנסחרות בעיקר בבורסות ניו יורק ובתל אביב, תהיה שלילית בתחילת המסחר. המניות צפויות להשפיע לשלילה בשיעור של 0.6%- על המסחר בתל אביב. בין המניות החשובות בהשפעתן על הפער נמצאת מניית ענקית התרופות טבע שתפתח בפער ארביטראז' שלילי של 2.8%-. כל סקטור התרופות נמצא בחודש האחרון תחת ביקורת ציבורית גלוי מצד הנשיא טראמפ וממשלו. וייתכן שעניין זה מעיב גם מניית טבע בתקופה האחרונה.

עוד בולטת לשלילה בפערי הארביטראז' היא מניית אלביט מערכות . היא תפתח את המסחר בראשון עם פער שלילי של 3.4%-, לאחר שמנייתה ירדה ב-2.4% בוול סטריט למחיר שמגלם לה שווי שוק של 23 מיליארד דולר. עם זאת נזכיר כי מתחילת השנה עלתה המניה בתל אביב במעל ל-70%. על רקע הפסקת האש המתייצבת לפי שעה באזורנו, סובלת מניית אלביט, כמו עוד מניות של חברות ביטחוניות כדוגמת ארית תעשיות (יצרנית מרעומים שאינה דואלית) ואחרות, מגמה שלילית בשבוע החולף, בשל חשש מירידה בפעילותן העסקית בעתיד.

עוד שתי מניות גדולות בתל אביב, שהינן דואליות, שיפתחו את המסחר במגמה שלילית הן נובה וקמטק , שתיהן יצרניות ציוד לענף השבבים. הן תפתחנה את המסחר בפער שלילי של כ-2% כל אחת.

עוד בהקשר של תחום התרופות ועדיין בזווית הישראלית, נרשמה אכזבה לחברת פרוטליקס מכרמיאל, העוסקת בפיתוח תרופות נדירות. היא הודיעה, יחד עם חברה שותפה שלה (קייזי), ביום שישי כי ועדה של רשות התרופות באירופה, פרסמה חוות דעת שלילית בנוגע לאישור מינון חדש לתרופה Elfabrio, בנוסף למינון שכבר אושר. התרופה מיועדת לטיפול במחלת פברי. בעקבות כך איבדה המניה 22% מערכה לשווי שוק של כ-150 מיליון שקל.

3 ההפתעה השלילית לכלכלת צרפת

אירוע חשוב בזירה הגלובלית מגיע מצרפת, בסוף השבוע הפחיתה במפתיע סוכנות דירוג האשראי S&P את הדירוג של צרפת. הדירוג של הרפובליקה נחתך מרמת AA לרמת A+ בשל הצפי כי היא תתקשה להפחית את הגירעון שלה בתקציב של השנה הבאה. חוסר היכולת של צרפת לעשות זאת נובע מהחולשה הפוליטית של הנשיא מקרון, שהתבטאה בהתפטרות הסדרתית של ראשי הממשלה שלו בשנה החולפת. למהלך של הפחתת הדירוג הזה ייתכנו השפעות על המסחר בבורסות האירופאיות עם פתיחת שבוע המסחר מחר, בין היתר תיתכן גם השפעה על שער האירו-דולר, ומן הסתם על הבורסה הצרפתית.

4 המפלט שלא מפסיק לשבור שיאים

בזירת מחיר הזהב, שלא מפסיק לשבור שיאים בשנה החולפת, דווקא נרשמה רגיעה יחסית ביום שישי. מחירה של אונקיה ירד בכ-1% ל-4,294 דולרים, אך בסיכום השבוע החולף הוא עלה בכמעט 6%. כמו כן, בחצי השנה האחרונה טיפס מחירו בכ-30% ושבר את רף "4,000 הדולרים" הסימבולי. מחיר הזהב הופך למפלט למשקיעים שחוששים ממשברי חוב של ממשלות והוא נחשב למעין נכס שמגדר סיכונים אינפלציוניים. הוא גם מהווה מעין מפלט, או נכס פחות מסוכן, כאשר התנודתיות בשווקי המניות גוברת והמשקיעים רוצים לגדר חלק מהסיכון. עם זאת, בוול סטריט ז'ורנל התפרסם טור דעה של ג'יימס מקינטוש שהעריך שיש ספקולטיביות יתר במחירו הנוכחי של הזהב.

בנוסף מחיר הנפט נסחר ביום שישי סביב 57 דולרים לחבית, וגם כאן מדובר ברגיעה יחסית. הנשיא טראמפ בדרך להיפגש עם פוטין, והוא הביע את דעתו שוב כיצד יש לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כל רגיעה אפשרית מול רוסיה משמעותה מבחינת הסוחרים בזהב השחור, עלייה של ההיצע העולמי בהפקה שלו, מה שמקטין את מחירו. בתוך שבוע איבד הנפט 3% מערכו.