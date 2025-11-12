עליות באירופה ובחוזים העתידיים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:41

בוול סטריט מסתמנת פתיחה ירוקה אחר הצהריים - החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים ב-0.8%, דאו ג'ונס שזינק אתמול לשיא עולה ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.3%.

חברת אבן קיסר , יצרנית משטחים לעיצוב מטבחים וחדרי אמבטיה, מתקשה בשנים האחרונות להתאושש מהמשבר אליו היא נקלעה. כעת היא מעדכנת על עוד מהלך התייעלות: סגירת האתר שלה באזור התעשייה בר-לב בצפון, מהלך שיכלול פיטורי 200 עובדים.

לפני כשנתיים וחצי החברה סגרה את המפעל הוותיק שלה בקיבוץ שדות ים , בו התחילה את פעילותה לפני למעלה מ-30 שנה, במהלך שכלל פיטורי 150 עובדים.

אבן קיסר העסיקה בסוף השנה שעברה 1,532 עובדים, מהם 371 בישראל, כך שפיטורי 200 עובדים ישאירו מספר קטן של עובדים בארץ. בחברה מציינים כי זהו צעד אסטרטגי שנועד לשפר את הרווחיות והתזרים ולייצר אופטימיזציה בתחום הייצור. החברה תרשום ירידת ערך שאינה במזומן בסך 40-45 מיליון דולר ועלויות מזומן של 4-8 מיליון דולר ברבעונים הבאים בגין הסגירה. עם זאת, יש לה גם הוצאות על הסכם השכירות לטווח ארוך, והיא שואפת למצוא מישהו שיחליף אותה שם (סאבלט) עד לשנת 2032.

14:06

לאחר הדוחות הכספיים הטובים והקפיצה במניית טאואר , האנליסטים מעדכנים את המודלים שלהם. בבנק הפועלים מעלים את מחיר היעד ונשארים בהמלצת "תשואת יתר" (סיכון גבוה), ואילו באופנהיימר ההמלצה יורדת מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" (perform) ומחיר היעד עולה מ-80 ל-100 דולר.

האנליסט שי זיגלמן מבנק הפועלים מעלה את מחיר היעד מ-66 ל-104 דולר, פרמיה של 4.2%, על בסיס שיפור תחזיות הצמיחה והרווחיות לשנים הבאות - בראש ובראשונה מהאצה בביקושים הנובעת ממהפכת ה-AI, שמגדילה השקעות בתקשורת אופטית ופתרונות SiPho ו-SiGe, בהם לדבריו יש לטאואר יתרון תחרותי וטכנולוגי מובהק. הוא מציין שברבעון השלישי היה המשך שיפור עקבי בכל הפרמטרים אך מזכיר את הסיכונים הכוללים בין היתר מורכבות תפעולית גבוהה ביישום תוכנית השקעות של 950 מיליון דולר בשנתיים הקרובות.

באופנהיימר, האנליסט סרגיי וסצ'ונוק מעריך שפוטנציאל הצמיחה הגבוהה כבר מגולם בשווי הנוכחי של טאואר. לדבריו, התחזית של טאואר משקפת האצה ניכרת בקצב הצמיחה השנתי ל-14%, משמעותית מעל הממוצע בשוק, לאור ההתקדמות הניכרת בצמיחה של שבבי תקשורת אופטית לשוק הדאטה סנטר ו-AI. לדבריו ההתרחבות בתחומי ה-AI תומכת בתחזית ארוכת הטווח להכנסות של 2.65 מיליארד דולר ורווח של 500 מיליון דולר - אך להערכתו התחזית הזו כבר מגולמת במידה רבה בתמחור הנוכחי של טאואר.

11:29

ישראליות בוול סטריט שדיווחו היום:

אמדוקס סיכמה את שנת הכספים 2025 עם תוצאות בהתאם לצפי: הכנסות של מעל 4.5 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בגובה 6.99 דולר למניה. בשנת הכספים 2026 (שהתחילה באוקטובר 2025) החברה צופה צמיחה של 1.7%-5.7% (1%-5% בנטרול השפעת שערי חליפין), וגידול של 4%-8% ברווח הנקי למניה Non-GAAP. התזרים החופשי יגיע ל-710-730 מיליון דולר, לעומת 645 מיליון דולר ב-2025.

החברה בניהולו של שוקי שפר מספקת פתרונות טכנולוגיים לחברות טלקום ומדיה, והיא ציינה כי היא מגדילה את ההשקעה ב-GenAI כדי להאיץ הזדמנויות צמיחה חדשות. במקביל היא הודיעה על הגדלת הדיבידנד.

סימילרווב עקפה את תחזית הרווח ברבעון השלישי. החברה, ספקית פלטפורמה למדידה וזיהוי של התנהגות גולשים באינטרנט, רשמה הכנסות של 71.8 מיליון דולר המשקפות צמיחה של 11%, הפסד נקי של 4.3 מיליון דולר - גבוה מההפסד ברבעון המקביל, ורווח נקי Non-GAAP של 4.4 מיליון דולר, עלייה מ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה צופה הכנסות שנתיות של 285-288 מיליון דולר, צמיחה של 15%, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 8.5-9.5 מיליון דולר. בכך היא השאירה ללא שינוי את תחזית ההכנסות והעלתה את תחזית הרווח התפעולי.

10:51

המסחר באירופה נפתח בעליות - בורסות פרנקפורט ופריז עולות ב-0.8%, לונדון ב-0.4%.

08:53

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - בהונג קונג מדד הנג סנג עולה ב-0.6%, בדרום קוריאה מדד קוספי ב-0.7%, סין מדד שנגחאי יורד ב-0.2% ובטוקיו, מדד ניקיי יורד ב-0.5%, שם מניית סופטבנק נופלת ב-10% אחרי שהחברה מכרה את מניותיה באנבידיה.

החוזים בוול סטריט בעליות קטנות של עד 0.2%.

אתמול המסחר בניו יורק התנהל בתנודתיות ובתחושת "הנגאובר" קלה בשוק המניות. לאחר הזינוק החד ביום שני, שנבע מסימנים לכך שממשלת ארה״ב קרובה לסיום השבתת הפעילות ההיסטורית שלה, מניות הטכנולוגיה, רשמו עליות חדות והתאוששות לאחר שבוע מאתגר.

נאסד"ק ירד ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.2%, S&P 500 במשקל שווה עלה ב-0.6%. מדד ראסל 2000 ננעל ללא שינוי. מדד דאו ג'ונס, הכולל 30 מניות מובילות, עלה כ־1.2% לשיא חדש כאשר המשקיעים רכשו מניות של חברות בלו-צ'יפ גדולות, בהן את ענקיות הבריאות.

הסוחרים היפנו אתמול את תשומת הלב למגזרים אחרים כמו אנרגיה ובריאות - בתוך מדד S&P 500 רק מגזר הטכנולוגיה ירד (XLK ), יתר עשרת המגזרים האחרים נסחרו בעליות. בלט מגזר הבריאות (XLV ) שעולה ב-1.9% ומגזר האנרגיה, XLE שעלה ב-1.6%.

המגמה לא נעלמת מעיני האסטרטגים בוול סטריט - מורגן סטנלי, UBS וחברות גדולות נוספות מצביעות על קו מגמה ברור בעונת הדוחות הנוכחית: הרווחים חזקים, שיעורי הרווחיות מתייצבים, והצמיחה - שעד לאחרונה התמקדה בעיקר בטכנולוגיה מונעת בינה מלאכותית - מתחילה להתפשט לענפים נוספים. ״יש סימנים ברורים לכך שהתאוששות הרווחים כבר בעיצומה, וכוח התמחור של החברות מתחזק״, כתב מייק וילסון, אסטרטג מניות במורגן סטנלי, בתזכיר ללקוחות.

הנתונים העדכניים של חברת FactSet תומכים בכך: למעלה מ-90% מחברות מדד S&P 500 כבר פרסמו דוחות, ו-82% מהן עקפו את תחזיות הרווח. בסך הכול, הרווחים עלו ב-13.1% לעומת השנה שעברה - הרבעון הרביעי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית.

מניית קורוויב נפלה בכ-16% לאחר שהחברה שנתמכת על ידי אנבידיה פרסמה תחזית מעודכנת והנמיכה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. קורוויב נחשבת לשותפה צמודה של אנבידיה בהשכרת שטחי עיבוד ענן ו-AI בחוות שרתים.

גם מניית אנבידיה ירדה בכ-3% לאחר שסופטבנק מכרה את כל אחזקותיה ביצרנית השבבים ביותר מ־5 מיליארד דולר.

מניית AMD ירדה גם לאחר ש־ליסה סו , מנכ"לית החברה, הציגה תחזית אופטימית במיוחד שמונעת בעיקר על ידי הביקוש לשבבי בינה מלאכותית. "זהו הפוטנציאל שאנו רואים בהתבסס על הלקוחות הקיימים ועל לקוחות נוספים שכבר עובדים איתנו מקרוב," אמרה סו בשיחת וועידה עם אנליסטים.

● בכיר במאנדיי על המניה: "לפעמים אי אפשר לנצח מומנטום בשוק"

ישראליות בוול סטריט:

טאואר סמיקונדקטור עלתה ונסחרה לראשונה במחיר של מעל 100 דולר למניה, שלשום סיכמה יצרנית השבבים ממגדל העמק את הרבעון השלישי תוך שהיא עוקפת את תחזיות המכירות והרווח הנקי המדולל למניה של האנליסטים.

מניית לייבפרסון זינקה בכ-30% בעקבות לאחר שפרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2025, עם הכנסות של 60.2 מיליון דולר - מעל הגבול העליון של התחזית. הנהלת החברה העלתה את התחזית השנתית.

מניית חברת פתרונות הווידאו הישראלית קלטורה זינקה במעל 20% לאחר שדיווחה על שיא ברווחיות התפעולית המתואמת (EBITDA) ברבעון השלישי של 2025, שהסתכמה ב־ 4.2 מיליון דולר, הרבעון התשיעי ברציפות שבו החברה מציגה רווחיות.

● ראש בראש - המשקיע שחזה את משבר 2008 מול המנכ"ל של החברה הכי לוהטת בוול סטריט

מייקל בארי, המשקיע שהתפרסם בזכות הסרט "מכונת הכסף" (The Big Short), טוען כי ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות בתחום הבינה המלאכותית - ה־hyperscalers - מנפחות באופן מלאכותי את רווחיהן באמצעות תרגילי חשבונאות אגרסיביים.

בפוסט שפרסם ברשת X, כתב בארי כי ספקיות הענן והתשתיות הגדולות ל-AI מקטינות את הוצאות הפחת בכך שהן מאריכות לחיי השבבים שלהן מחזור חיים ארוך מהמציאות. בארי טען כי החברות משקיעות הון עתק ברכישת שבבים ושרתים של אנבידיה, שמחזור החיים שלהם הוא שנתיים-שלוש בלבד, אך עם זאת מרחיבות את תקופת הפחת באופן שמייפה את התוצאות הפיננסיות.

בארי מעריך כי בין השנים 2026 ל־2028, השיטה הזו תגרום להפחתה מדווחת נמוכה ב־176 מיליארד דולר, מה שיוביל להגדלת הרווחים המדווחים בתעשייה כולה. הוא ציין במיוחד את אורקל ו־מטא, שלדבריו עלולות להציג רווחים מנופחים בכ־27% ו־21% בהתאמה עד 2028.

בארי, שהתפרסם בהימורו נגד שוק המשכנתאות לפני משבר 2008, מזהיר כבר זמן מה כי ההתלהבות סביב הבינה המלאכותית מזכירה את בועת הדוט-קום של שנות ה־90. בשבוע שעבר חשף כי הוא מהמר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר, באמצעות אופציות מכר (puts) בשווי נומינלי של כמיליארד דולר. בארי רמז כי יחשוף פרטים נוספים ב־25 בנובמבר, וכתב לעוקביו "הישארו מעודכנים".

בארה"ב, שוק האג״ח האמריקאי היה סגור אתמול לרגל יום הוותיקים (Veterans Day) , אך חוזי האג״ח העתידיים עלו, לאחר שדוח של ADP Research הצביע על האטה בשוק העבודה במחצית השנייה של החודש שעבר. מכיוון שהממשלה סגורה, הסוחרים מסתמכים כעת על נתוני חברות פרטיות במקום על הנתונים הרשמיים שעוכבו.

בשוק המט"ח, מדד הדולר DXY השיל מתחילת השנה כ-9%, אך התאושש ב-3% מאז ספטמבר, בין היתר בזכות מה שמכונה עסקאות קארי (carry trade). בבלומרג כתבו אתמול שהדולר משיב לעצמו את הכתר כאחד הנכסים האטרקטיביים בעולם - ומפריך את הדיבורים על "מכירת אמריקה" שהעלו חששות באשר לעתידו של מטבע הרזרבה העולמי.

carry trade, אסטרטגיה פשוטה של לקיחת הלוואות במטבעות בעלי תשואה נמוכה כמו הין היפני או הפרנק השווייצרי והשקעת הכסף בדולר, צפויה לפי בלומברג, להניב תשואה עדיפה על פני השווקים האירופיים או אג"ח ממשלת סין - לאחר שקלול התנודתיות של הנכסים הללו.

"הדולר שוב יהיה אחד המטבעות בעלי התשואה הגבוהה ביותר," אמרה יוקסואן טאנג, אסטרטגית בג'יי.פי.מורגן, "מבחינת כיוון או מבחינת תשואה - זה עדיין סיפור של דולר חזק," הוסיפה.

בבלומברג מציינים שפרמיית הסיכון של מניות ארה"ב - הפער בין תשואת הרווח של S&P 500 לבין תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים - הפכה לשלילית. משמעות הדבר היא שמניות אמריקאיות אינן מציעות עוד למשקיעים שום פיצוי על סיכון, בהנחה שהם מממנים את ההשקעה באמצעות הלוואות קצרות טווח ומקבלים תשואה בהתאם לרווחי החברות.

הביטקוין מתקשה להתאושש באופן משמעותי לאחר המפלה שחווה בחודש שעבר, כאשר סימני העייפות ממשיכים להיערם בשוקי הקריפטו. הבוקר נסחר המטבע בכ-103 אלף דולר. המטבע זינק לזמן קצר מעל 107 אלף דולר ביום שני, אך שב וירד, מה שממחיש את שבריריות הסנטימנט לאחר גל מכירות רחב שגרע מיליארדים משווי השוק. הירידות נבעו בחלקן ממימושי רווחים של משקיעים גדולים סמוך לשיאי השנה, לצד חוסר ביטחון שנותר בעקבות סגירות הפוזיציות בתחילת אוקטובר.

בוול סטריט ג'ורנל מציינים שהמומנטום טרם חזר: היקף הפוזיציות הפתוחות בחוזים עתידיים על ביטקוין עומד על כ־ 68 מיליארד דולר, הרחק מהשיא של 94 מיליארד שנרשם בחודש שעבר, בעוד ששיעורי המימון - מדד לפעילות ממונפת - נותרו כמעט ללא שינוי. גם קרנות הסל הצמודות לביטקוין מציגות עניין פושר: ביום שני זרמו אליהן נטו כ־ מיליון דולר בלבד, אף שבאותו יום מניות ואג״ח רשמו עליות בעקבות ההתקדמות בוושינגטון לסיום השבתת הממשל.

מאקרו בארה"ב, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של איי.בי.איי כתב בסקירתו ששהרגיעה היחסית במלחמת הסחר לצד השיפור הניכר בתנאים הפיננסים הובילו להמשך שיפור בסנטימנט העסקי הגלובלי גם באוקטובר, ומדד מנהלי הרכש הגלובלי התקרב לרמה של 53, רמתו הגבוה ביותר בשנה האחרונה. מגמה זו נמשכת מאז הרבעון השני של השנה וזאת לאחר ההידרדרות בסנטימנט בעקבות החשש מפני השלכות מלחמת הסחר בשליש הראשון של השנה. השיפור בחודשים האחרונים רוחבי, אמנם בולט יותר בענפי השירותים, אך גם ענפי התעשייה חזרו להתרחב, והשיפור נרשם גם מבחינה גאוגרפית, כלומר שיפור במשקים המפותחים והמתעוררים.

"מכלול הנתונים שפורסם במהלך השבוע האחרון מחזק את ההערכה לשיפור בסביבת הצמיחה גלובלית כולל בארה"ב. כמו כן, גם האינדיקטורים למצב שוק העבודה בארה"ב הצביעו על יצבות עם נטייה לשיפור קל, כך שעל רקע האינדיקציה להמשך לחצי מחירים, בפרט בענפי השירותים, מתקבלת תמיכה להפוגה בתוואי הפחתת הריבית, בפרט בהתחשב בכך שהיא נעה סביב רמות ניטראליות. הציפיות להפחתת ריבית אמנם התמתנו במעט, ומייחסות הסתברות של כ-2/3 להפחתה נוספת בדצמבר, אך עדיין מגלמות צפי למעל ל-3 הפחות ריבית בשנה הקרובה, לכ-3%, תמחור שממשיך להיות אופטימי מדיי להערכתנו".

לפי בלומברג, אסטרטגים בוול סטריט מצפים שחזרת עובדי המדינה לעבודה וחידוש פרסום הנתונים הכלכליים, מה שיסיר מעט מן הערפל שאפף את השוק. הירידות האחרונות במניות הטכנולוגיה הגדולות, המהוות כרבע ממשקל המדד, עשויות להיראות כהזדמנות לרכישה.

ההשבתה הממשלתית הארוכה ביותר בתולדות ארה״ב מצטרפת לרשימת האתגרים שהשוק הצליח לעלות דרכם השנה. מאז נסגר הממשל ב־1 באוקטובר, מדד S&P 500 עלה ב־ 0.6% , ולאחר שהסתמן כי המשבר עומד להסתיים בתוך ימים - זינק אף יותר ביום שני. כעת, אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, השוק צפוי להמשיך לעלות לקראת עונת החגים.

על פי נתונים של סם סטובל, האסטרטג הראשי בחברת CFRA, בחודש שלאחר 15 השבתות ממשלתיות קודמות עלה מדד S&P 500 בממוצע 2.3% - מה שצפוי להביא אותו לרמה של כמעט 7,000 נקודות עד אמצע דצמבר.

המשבר הנוכחי עשוי להסתיים כבר היום, לאחר שהדמוקרטים בסנאט הסכימו להביא את ההסכם להצבעה מלאה - הצעה שעדיין דורשת את אישור בית הנבחרים. כעת תשומת הלב חוזרת למדיניות המוניטרית - כאשר הצפי הוא להפחתת ריבית שלישית ברציפות על ידי הפדרל ריזרב בחודש הבא - ולדיון בהשפעת המכסים על האינפלציה.

לדברי קית' לרנר, האסטרטג הראשי ב־Truist Advisory Services, מדובר ב"הקלה מתונה" שתאפשר לשוק להתקדם, אך מהר מאוד תשומת הלב תחזור לתוצאות של אנבידיה, ב־19 בנובמבר. סטובל הוסיף כי "נראה שהתיקון שנרמז בשבוע שעבר נדחה - ההיסטוריה מלמדת שחודש לאחר סיום ההשבתה, השוק בדרך כלל עולה".

לדברי דניס דבושר מ־ 22V Research, סיום ההשבתה מפחית את הסיכון הקיצוני ומחזק את הסנטימנט במניות הקשורות לבינה מלאכותית. הוא ממליץ על אסטרטגיה של לונג במניות המשתמשות ב-AI - כמו אנבידיה ו־קונסטליישן אנרג'י - מול שורט במניות שאינן נהנות מהמגמה. גם חברות העובדות עם הממשלה, כמו CACI International ו־פלנטיר עשויות להרוויח מסיום ההשבתה.

עם זאת, ישנם מספר סיכונים: היעדר הנתונים הרשמיים על אינפלציה ותעסוקה אפשר למשקיעים להתעלם זמנית מהסיכונים לשני היעדים המרכזיים של הפד - יציבות מחירים ותעסוקה מלאה. לרנר מזהיר כי הנתונים הכלכליים המתחדשים עלולים להפתיע את השוק: "אם נתוני התעסוקה או האינפלציה יתבררו כשונים מהותית מההערכות האחרונות - זו עלולה להיות גם בשורה טובה וגם רעה לשווקים".

מעבר לכך, השוק עדיין מתמודד עם שוויי מניות גבוהים , חולשה בצריכה האמריקאית, ואתגרים סקטוריאליים - במיוחד בתחום הבריאות. ובכל זאת, רבים מבכירי וול סטריט סבורים שהכיוון הכללי יישאר חיובי, עם יותר ודאות סביב תקציב הממשלה ושיפור מתון במצב הרוח של המשקיעים. "זה מעניק לשוק קצת נשימה ותחושת הקלה," סיכם סטובל.