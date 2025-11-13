מהפך: העיר שמובילה במכירת הדירות, והזינוק של תל אביב

חיפה היא העיר המובילה לראשונה בעשורים האחרונים, במספר עסקאות הנדל"ן שבוצעו בה. כך עולה מסקירת הרבעון השלישי של עסקאות הנדל"ן ע"י הלמ"ס. ברבעון זה נרשמה התאוששות משמעותית בשוק בתל אביב, ואילו שוק הדירות החדשות בבאר שבע סובל מתחילת השנה מכמות עסקאות נמוכה במיוחד.

● חדשות השבוע בנדל"ן | בראשון לציון מקדמים: מגדל בן 50 קומות במרכז העיר

● כפי שנחשף בגלובס: המדינה תקצה קרקע לקמפוס החדש של אנבידיה בקריית טבעון

שוק הנדל"ן של הרבעון השלישי של השנה הוסיף להיות דל במיוחד עם 23,330 עסקאות. אמנם מדובר בעלייה בהשוואה לרבעון השני שהיה דל אף יותר, אך ישנה ירידה של שמינית בהיקף העסקאות לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

כאמור, ברבעון השלישי של השנה העיר חיפה קפצה למקום הראשון במספר העסקאות שבוצעו בה. מדובר ברבעון הראשון שבו העיר השלישית בגודלה בארץ מגיעה למקום הראשון במספר העסקאות מאז הלמ"ס החלה בספירת כלל העסקאות בערים, ב-2018 (עד אז נימנו רק המכירות של דירות חדשות), אך למיטב ידיעתנו מדובר בנתון היסטורי שמעולם לא התרחש בעשורים האחרונים.

הסיבה לכך הייתה הבנייה המועטת של דירות חדשות בעיר, ששוק הדירות בה התבסס בעיקר על דירות יד שנייה. האירוע החריג שקרה בחיפה ברבעון השלישי של השנה היה מכירת 466 דירות חדשות, פי 3 מהמכירות ברבעון השני ושיא של 5 שנים לפחות, שהביא את העיר למקום השלישי במכירת דירות אלה אחרי תל אביב ואופקים.

שוק הדירות יד שנייה בחיפה המשיך להיות גבוה מאוד והגיע ל-936 דירות, המספר הגבוה ביותר מאז תחילת 2023. בסך הכל בוצעו בעיר 1,404 עסקאות ברבעון השלישי של השנה.

הזינוק של תל אביב

למקום השני בטבלה הגיעה תל אביב שרשמה זינוק של 38% במספר העסקאות שבוצעו בה ברבעון השלישי, לעומת הרבעון השני. תל אביב בלטה בשני סוגים של דירות: נמכרו בה 608 דירות ברבעון זה, גידול של 54% לעומת הרבעון השני ומקום ראשון בארץ במכירות. אך גם של עסקאות יד שנייה, שהגיעו לרמה של 726, הכמות הרבעונית הגדולה ביותר מאז 2022.

ירושלים מצויה במקום השלישי במספר העסקאות עם 1,327 עסקאות על אף קפיצה של 45% במספר הדירות החדשות שנמכרו בה (436 עסקאות ברבעון שלישי), ואילו למקום הרביעי הגיעה באר שבע, שבה נמכרו בסך הכל 923 דירות.

מה שבולט במיוחד בשוק הבאר שבעי הוא החולשה של שוק הדירות החדשות, שמאז תחילת השנה מצוי ברמתו הנמוכה ביותר ב-5 השנים האחרונות.

כשבוחנים את מה שמתרחש בשוק הנדל"ן בחודשים האחרונים ניתן לראות במגמה קלה של גידול ברכישת דירות חדשות. בשלושת החודשים האחרונים נרשם גידול חודשי ממוצע של 0.9% במגמה. ועם זאת, חייבים לסייג את הנתונים ולומר, שהם כוללים את דירות שנמכרות במסגרת "דירה בהנחה", שהיוו כשליש מהעסקאות על דירות חדשות בחודשים האחרונים, כך שאין זה בטוח שהמגמה דומה כשמדובר בשוק החופשי בלבד.

מצד שני, מאז סוף השנה שעברה נרשמת ירידה חודשית ממוצעת של 2.5% במספר הדירות יד שנייה שנרכשות.

על רקע מספר העסקאות הנמוך והתחלות הבנייה הגדולות, היצע הדירות גדל והולך ובסוף ספטמבר הוא הגיע ל-84 אלף דירות. בשנה האחרונה היצע הדירות גדל בכ-1.5% בחודש בממוצע.