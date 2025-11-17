אפשר ללמוד לא מעט מההתנהלות של המשקיעים הגדולים בעולם. באיזה מניות הם מאמינים, מתי הם מעריכים שהגיע הזמן לסגת ולשבת על מזומנים, ומה כדאי למכור.

בסוף השבוע האחרון היה זה וורן באפט, שנחשב למשקיע הפרטי הגדול בעולם, שפרסם את השינויים בתיק המניות שלו. השקעת ענק באלפאבית (גוגל) , מכירות עקביות בבנק אוף אמריקה ואפל והגדלת החזקות בדומינו'ס היו רק חלק מהמהלכים שביצע האורקל מאומהה ברבעון השלישי של השנה; ואולי אפילו יותר מהמידע על מה באפט קנה או מכר, אפשר ללמוד על הסנטימנט של המשקיע האגדי דרך הדיווחים על מה שהוא לא עשה - לא רכש מניות של ברקשייר האת'וויי בניגוד למדיניות ארוכת שנים, ולא יצא במסע רכישות, אלא בעיקר אגר מזומנים.

ולא רק באפט חשף את התיק שלו בימים האחרונים, שורה של משקיעי ענק בוול סטריט פרסמה את המהלכים הגדולים של הרבעון האחרות באמצעות "דוח ההחזקות הרבעוני", או בכינויו המוכר יותר "13F". גלובס מביא את השינויים שביצעו משקיעי העל ומה אפשר ללמוד מהם.

ביל גייטס: מכירת ענק במיקרוסופט

בזמן שמרבית המשקיעים מפזרים את כספם בשלל מניות, קרן הפילנתרופיה של מייסד מיקרוסופט ביל גייטס ואשתו לשעבר מלינדה שומרת את הכסף קרוב לבית. מעל מחצית מהחזקות הקרן, שמנהלת נכסים בהיקף של כ-36.5 מיליארד דולר הוחזקו עד כה במניות ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט וקרן ההשקעות ברקשייר האת'ווי, המנוהלת על ידי המשקיע האגדי וורן באפט, חברם הטוב של בני הזוג לשעבר ומי שהעביר חלקים מהונו לקרן.

אלא, שברבעון האחרון חל שינוי משמעותי בתיק של הקרן, אשר החליטה למכור כמעט 65% ממניות מיקרוסופט שברשותה בסכום כולל של כ-8.8 מיליארד דולר. בעקבות המהלך ירד חלקה של המניה בתיק לכ-13% בלבד (לעומת 27% ברבעון הקודם) והיא כבר לא ההחזקה המשמעותית ביותר בתיק ונאלצה לוותר על הבכורה לברקיישר האת'ווי. אגב, גם ההחזקה הזו הצטמצמה כשהקרן בחרה למכור מניות ברקשייר בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר, אבל היא עדיין תופסת כרבע מהתיק.

שלא במפתיע המהלך תפס את השוק בהפתעה. בזמן שיש מי שראו בהחלטה של גייטס, שפרש מניהול מיקרוסופט בשנת 2008, חוסר אמון במחיר המניה שעלתה בשנה האחרונה ב-23%, אחרים הציעו כי המהלך נובע מצרכים של הקרן שמיועדת בסופו של דבר למטרות פילנתרופיות. על כן, לא מן הנמנע שמנהליה היו זקוקים לנזילות שהצריכה מכירה של המניה שמזוהה עם המשפחה.

ביל אקמן: ההפך מבאפט?

ובזמן שבאפט קנה מניות גוגל, יש גם מי שהחליט למכור אותן: ביל אקמן. מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, שיש מי שרואים בו "היורש הלא רשמי של וורן באפט", ואף השווה בעצמו בין עסקיו לברקשייר, כמעט ולא ביצע שינויים בתיק המניות שלו, שכולל החזקה ב-11 מניות בלבד. אבל השינוי המשמעותי ביותר בתיק היה מכירת מניות בענקית הטכנולוגיה אלפבית (חברת האם של גוגל) בהיקף של כ-126 מיליון דולר. מלבד זאת, ביצע אקמן מימוש בעוד 3 מניות שבבעלותו בהיקף מזערי של כ-23 מיליון דולר.

במקביל, אקמן החליט שלא לרכוש מניות נוספות או להגדיל את החזקותיו בחברות הקיימות. על כן, גם בסוף הרבעון השלישי ההחזקה הגדולה ביותר בתיק של המשקיע, הינה בחברת שירותי הנסיעות והמשלוחים אובר (20.25% מהתיק), בחברת ניהול ההשקעות ברוקפילד (19.2%), חברת הנדל"ן הווארד היוז (10.6%) ואלפאבית (10.4%).

ביל אקמן עלה לכותרות בישראל בשנתיים האחרונות בשל תמיכתו הפומבית והמובהקת במדינה, הגעה לארץ במהלך המלחמה ואף השקעה כחול לבן. בתחילת השנה רכש אקמן, יחד עם אשתו נרי אוקסמן 5% ממניות הבורסה, באופן עצמאי (מחוץ לקרן הגידור). מהלך אותו הגדיר לפני מספר חודשים במסגרת ביקורו בארץ, כהשקעה "הטובה ביותר שאי-פעם עשיתי".

ריי דליו: יוצא מהזהב ומהמר על S&P

בעוד אצל חלק מהמשקיעים הגדולים השינויים בתיק המניות עשויים להעיד על שינוי העדפות בנוגע למניות ספציפיות, התיק של ענקית קרנות הגידור ברידג'ווטר, אותה ייסד ריי דליו, מציע הסתכלות רחבה יותר.

במהלך הרבעון החולף רכשה הקרן, אותה דליו כבר לא מנהל, אך ממשיך לייעץ עבורה, יחידות של תעודת הסל העוקבת אחר מדד הדגל האמריקאי, S&P 500 בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר. למעשה מדובר בהחזקה הגדולה ביותר בתיק של ברידג'ווטר, המהווה כ-18% מתיק הנכסים המנוהל של הקרן המוערך בכ-136.5 מיליארד דולר.

מנגד, הקרן של דליו בחרה לחסל כמעט את כל החזקותיה בקרן MSCI Emerging Markets, העוקבת אחרי הביצועים של שווקים מתפתחים ברחבי העולם בהיקף של כ-1.1 מיליארד דולר.

וזה לא הראלי היחיד שנראה שברידג'ווטר מעריכה שיסתיים. אחרי ראלי חסר תקדים במחירי הזהב בשנה האחרונה, הקרן החליטה למכור את כל החזקותיה, בהיקף של כ־350 מיליון דולר, בקרן המחקה את מחירי המתכת היקרה וסיפקה עבודה תשואה של 50% מתחילת השנה.

גם בגזרת מניות הטכנולוגיה נראה שברידג'ווטר מורידה את הרגל מהגז. היא מכרה מניות אנבידיה (880 מיליון דולר), אלפאבית (גוגל) (720 מיליון דולר) ומיקרוסופט (320 מיליון דולר), כמו גם באמזון ובמטא בהיקפים צנועים יותר. מנגד, הם בחרו להגדיל את הפוזיציה שלהם בחברת התוכנה אדובי תמורת 188 מיליון דולר, ולרכוש מניות לראשונה בפלטפורמת הפורומים הפופולארית רדיט (142 מיליון דולר) ובפלטפורמת המסחר המקוון רובינהוד (115 מיליון דולר).

סטנלי דרוקנמילר: מאמין בטבע

בזמן שברידג'ווטר מתמקדת בשוק האמריקאי, ומצמצמת חשיפה לשווקים המתעוררים, המיליארדר סטנלי דרוקנמילר, דווקא בוחר להגדיל את ההשקעה בשווקים שמחוץ למדינות המפותחות. במהלך הרבעון, הקרן שבניהולו, Duquesne Family Office, הגדילה את החזקותיה בקרן המחקה את מדד MSCI Emerging Markets בהיקף של 100 מיליון דולר.

לצד זאת, בחר דרוקנמילר לתת אמון בשתיים מענקיות הטכנולוגיה, אמזון ומטא , ורכש את מניותיהן תמורת 100 ו־55 מיליון דולר בהתאמה. בנוסף, הקרן בחרה להגדיל את החזקותיה גם בחברת התרופות טבע , אחת ההחזקות הגדולות שלה, בהיקף של כ־335 מיליון דולר. אם הוא שמר על הפוזיציה שלו גם אחרי סיום הרבעון השלישי, הוא נהנה מעלייה של מעל 30% אותה רשמה המניה בחודש האחרון, בעיקר הודות לדוחות הרבעון החולף.

מנגד, דרוקנמילר מכר את החזקותיו בחברת הסיגריות פיליפ מוריס תמורת 150 מיליון דולר. כמו כן, הוא מימש חלק מהחזקותיו בענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט וחברת התרופות אלי לילי בסכום של כ־80 מיליון דולר (כל אחת).

דיוויד טפר: סיבוב קצר ומוצלח באינטל

דיוויד טפר, מנהל קרן הגידור אפלוסה הפתיע ברבעון הקודם, כשרכש פוזיציה במניית ענקית השבבים החבוטה אינטל . אלא שבמבט לאחור, ההחלטה של טפר התבררה כמוצלחת, לאחר שהמניה השלימה ברבעון החולף קפיצה של כ־60% והציגה את אחד הזינוקים החדים בסקטור השבבים. אבל ייתכן שטפר מאמין שהקאמבק הסתיים, וברבעון האחרון הוא הספיק למכור את כל החזקותיו במניה.

לצד אינטל בחר טפר לצמצם את החשיפה שלו למניית חברת ביטוחי הבריאות יונייטד הלת' ולמכור מניות בהיקף של כ־780 מיליון דולר. המהלך האחרון של טפר מגיע לאחר שרק לפני מספר חודשים דווח על השקעה בהיקף של 1.6 מיליארד דולר, בחברה שבדומה לאינטל, הפתיע את השוק בשל שורה של שערוריות שעברו על יונייטד הלת'. ההשקעה הזו, בניגוד לאינטל, הייתה יחסית פושרת כשהמניה בקושי זזה במהלך הרבעון השלישי.

מנגד, לאחר שחיסל את השקעותיו באינטל, בחר טפר להגדיל את השקעותיו בשתיים ממתחרותיה, AMD וקוואלקום . במהלך הרבעון החולף רכש המיליארדר מניות בשתי חברות השבבים בכ־150 מיליון דולר, כל אחת. בנוסף, בחר טפר להגדיל את החזקותיו ביצרנית מוצרי החשמל הביתיים ווירפול , עם רכישת מניות בהיקף של 411 מיליון דולר.

קת'י ווד: מגדילה אחיזה בישראליות

קרן הגידור Ark Invest, של המשקיעה המתוקשרת קת'י ווד ידעה לא מעט עליות ומורדות בשנים האחרונות. מי שבשלב מסוים עמדה בראש קרן הסל המנוהלת הגדולה ביותר בעולם, איבדה בשנים האחרונות לא מעט משקיעים, שראו כיצד ביצועי הקרן הולכים ונשחקים ואף "זכתה" לכינוי "משמידת הערך הגדולה". כעת, בזמן שהקרן רושמת קאמבק קטן, ווד ממשיכה לנסות לפלס את דרכה חזרה אל מרכז הבמה.

שתי ההשקעות הגדולות ביותר של ווד, הגיעו מכיוונן של שני התחומים שהקנו לה את מעמדה בשוק - רכבים חשמליים וקריפטו. במהלך הרבעון רכשה הקרן של ווד, מניות בחברת כריית המטבעות הדיגיטליים הסינית ביטמיין (Bitmain) בסכום של כ-400 מיליון דולר.

במקביל, הגדילה ווד את החזקתה בטסלה , המניה המשמעותית ביותר בתיק שלה (9.5% מהפורטפוליו) ורכשה מניות בהיקף של 230 מיליון דולר. מנגד, בחרה ווד להקטין את החשיפה שלה בפלטפורמת המסחר הפופולארית רובינהוד בכ-21.5%. ולמרות המכירה בהיקף של כ-400 מיליון דולר המניה עדיין תופסת מקום מרכזי בתיק של ווד. בינתיים, זה בעיקר השתלם לה, כשהמניה זינקה ב־250% בשנה האחרונה. מכירה משמעותית נוספת מצד הקרן בוצעה בחברת הגיימינג רובלוקס , שווד מכרה במהלך הרבעון מניות שלה בהיקף של כ-200 מיליון דולר.

ווד משקיעה כבר מספר שנים בחברות ישראליות באמצעות קרן סל המיועדת להשקעה בחברות מקומיות. במהלך הרבעון רכשה הקרן של ווד מניה ישראלית חדשה אחת, חברת הביוטי-טק אודיטי טק (לשעבר איל מקיאג'), המנוהלת על־ידי אורן הולצמן. מנגד, הקרן החליטה להקטין בכ-6% את החזקותיה בחברת הטכנולוגיה הישראלית פריון נטוורק בכ-6%.

מלבד אלו, ההחזקות הגדולות של ווד בחברות ישראליות הן בחברה הביטחונית אלביט מערכות , פלטפורמת המסחר המקוון איטורו וחברת הפינטק גלובל-אי , שבכולן היא הגדילה את החזקותיה ברבעון החולף.

מייקל ברי ופיטר ת'יל: מהמרים נגד אנבידיה

בשנים האחרונות ענקית השבבים אנבידיה זכתה לתואר "המניה הלוהטת בעולם" ואף זינקה למקום הראשון בתבל במונחי שווי שוק עם 4.6 טריליון דולר. אבל מהתנהגות של כמה משקיעים בולטים, עולה השאלה האם היא מאבדת מומנטום. בשבועות האחרונים היה זה מייקל ברי שהעלה את השאלה, כשחשף שהוא פתח אופציות פוט (המאפשרת למשקיעים לבצע שורט בהנחה שמניה תרד), בהיקף של 186 מיליון דולר נגד אנבידיה. הוא הימר נגד מניה לוהטת נוספת, פלנטיר, עליה רכש אופציות בשווי 9.2 מיליון דולר בתקווה שהיא תצנח למחיר של 50 דולר - 71% פחות ממחירה כיום. ברי טען בשורת ציוצים כי חברות AI לוהטות הופכות לבועה, ואף כינה כמה עסקאות של ענקיות כמו אנבידיה הן "מההונאות הנפוצות של העידן המודרני".

וברי לא לבד. כאמור גם ברידג'ווטר מכרה מניות של ענקית השבבים, וביום שלישי נחשף מוכר נוסף - פיטר ת'יל. קרן ההשקעות של המליארדר אמנם רחוקה מלהיות אחת הקרנות הגדולות בשוק. למעשה, היא מנהלת סכום קטן יחסית של פחות מ־100 מיליון דולר. עם זאת, ת'יל, מייסד חברת התשלומים פייפאל, המשקיע הראשון בפייסבוק ויו"ר פלנטיר, קנה לעצמו שם של מי שיודע לזהות הזדמנויות בשוק. במהלך הרבעון בחרה הקרן בניהולו, למכור את כל החזקותיה בענקית השבבים אנבידיה בשווי 30 מיליון דולר.

בנוסף, מכר ת'יל את מניות חברת הרכבים החשמליים טסלה , של שותפו לשעבר אילון מאסק בהיקף של 92 מיליון דולר. בעקבות המכירה נותרה הקרן עם החזקות בשתי מניות בלבד, אותן היא קנתה במהלך הרבעון החולף. הראשונה היא אפל , בה היא מחזיקה מניות בהיקף של 25 מיליון דולר, ולצידה מיקרוסופט בה היא מחזיקה מניות בהיקף של 20 מיליון דולר.