הנשיא טראמפ חתם על שחרור מסמכי אפשטיין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי חתם על שחרור מסמכי עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין.

● בעקבות התכתבויות עם ג’פרי אפשטיין: הבכיר האמריקאי שהתפטר מדירקטוריון OpenAI

● סוגרים פוזיציות "מתחת למים": העסקאות הממונפות בקריפטו הפכו לבור הפסדים

● עם תמיכה מוורן באפט: הענקית שהפכה למניה הלוהטת בוול סטריט

בפוסט שפרסם ברשת Truth, כתב הנשיא האמריקאי: "ג'פרי אפשטיין, שהואשם על ידי משרד המשפטים של טראמפ בשנת 2019 (לא הדמוקרטים!), היה דמוקרט כל חייו, תרם אלפי דולרים לפוליטיקאים דמוקרטים, והיה קשור עמוקות לדמויות דמוקרטיות ידועות רבות, כמו ביל קלינטון (שטס במטוסו 26 פעמים), לארי סאמרס (שזה עתה התפטר ממועצות מנהלים רבות, כולל הרווארד), מנהיג המיעוט האקים ג'פריס (שביקש מאפשטיין לתרום לקמפיין שלו לאחר שאפשטיין הואשם) ועוד רבים".

"אולי האמת על הדמוקרטים הללו, ועל קשריהם עם ג'פרי אפשטיין, תתגלה בקרוב, כי זה עתה חתמתי על הצעת החוק לשחרור תיקי אפשטיין", הצהיר טראמפ. "כידוע לכולם, ביקשתי מיושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון, וממנהיג הרוב בסנאט ג'ון ת'ון, לאשר את הצעת החוק הזו בבית הנבחרים ובסנאט, בהתאמה. בגלל בקשה זו, הקולות היו כמעט פה אחד בעד אישורה".

"בהוראתי, משרד המשפטים כבר העביר קרוב ל-50 אלף עמודים של מסמכים לקונגרס", המשיך הנשיא - ולא ויתר על עקיצה נוספת לקודמו בתפקיד. "אל תשכחו - ממשל ביידן לא העביר אפילו קובץ או עמוד אחד הקשורים לדמוקרט אפשטיין, וגם לא דיברו עליו מעולם. הדמוקרטים השתמשו בסוגיית 'אפשטיין', שמשפיעה עליהם הרבה יותר מאשר על המפלגה הרפובליקנית, כדי לנסות ולהסיח את הדעת מההצלחות המדהימות שלנו - כולל הצעת עצירת האינפלציה, הורדת המחירים, סיום שמונה מלחמות, חיסול היכולת הגרעינית של איראן ועוד".

"ציד מכשפות והונאות רבות שיצרו הדמוקרטים, כולן היו נוראיות ומפלגות עבור ארצנו, ונעשו כדי לבלבל, להסיט את הדעת ולהסיח את הדעת מהעבודה הגדולה שעושים הרפובליקנים וממשל טראמפ", חתם הנשיא. "תרמית זו תפגע בדמוקרטים בדיוק כמו כל השאר. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה".

אתמול בלילה הקונגרס העביר ברוב גדול חוק שיחייב את משרד המשפטים האמריקאי לפרסם את כל החומרים שקשורים לאפשטיין. מדובר היה בהתפתחות נוספת בפרשה שנמצאת במוקד תשומת לב הציבורית בארה"ב בחודשים האחרונים, לאחר סיבוב הפרסה של טראמפ - שהביע תמיכה בפרסום המסמכים בשבוע שעבר.

בהצבעה הראשונה בבית הנבחרים החוק עבר ברוב של 427-1, וכמה מקורבנותיו של אפשטיין חיבקו זו את זו לקול קריאות ניצחון מצד המחוקקים. שעות ספורות לאחר מכן אותו החוק עבר בקונצנזוס מלא בסנאט. החוק כאמור עבר לאישורו של טראמפ, שהתחייב בתחילת השבוע לחתום עליו - והלילה אכן עשה זאת.

מדובר בשינוי דרמטי אצל טראמפ, לעומת עמדתו הנחרצת בחודשים האחרונים, לפיה אין לפרסם את המסמכים וכל העיסוק בפרשה הוא "הונאה" שנועדה לפגוע בו ולהסיח את דעת הקהל האמריקאית.

החוק עליו חתם טראמפ הלילה יחייב את התובע הכללי לפרסם את כל החומרים הלא מסווגים שקשורים לאפשטיין ולשותפתו גיליין מקסוול - כולל מיילים, מסמכים, חומרי חקירה ורישומי טיסות. החומרים צפויים לחשוף פרטים נוספים על מערכות היחסים של אפשטיין עם דמויות בעלות עוצמה, ועשויים להשקיט מעט את תיאוריות הקונספירציה הרבות שנפוצו סביב יחסיו של אפשטיין עם דמויות אחרות.

פורסם לראשונה ב-N12