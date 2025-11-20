ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם הנשיא טראמפ חתם על שחרור מסמכי אפשטיין
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ג'פרי אפשטיין

הנשיא טראמפ חתם על שחרור מסמכי אפשטיין

אחרי שהקונגרס העביר ברוב גדול חוק שיחייב את משרד המשפטים לפרסם את כל החומרים של העבריין המורשע - הנשיא חתם עליו כפי שהבטיח • טראמפ הצהיר על כך ברשת Truth, ותקף את המפלגה הדמוקרטית: "השתמשו בסוגיה כדי להסיח את הדעת מההצלחות שלנו, האמת תתגלה בקרוב" • הוא טען כי כבר הורה להעביר כ-50 אלף עמודים מהמסמכים לקונגרס - ועקץ את ביידן: "לא העביר אפילו קובץ או עמוד אחד"

N12 05:50
מיצב אמנות המציג את הנשיא דונלד טראמפ וג'פרי אפשטיין מחזיקים ידיים, המוצב סמוך לקפיטול / צילום: ap, Jose Luis Magana
מיצב אמנות המציג את הנשיא דונלד טראמפ וג'פרי אפשטיין מחזיקים ידיים, המוצב סמוך לקפיטול / צילום: ap, Jose Luis Magana

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי חתם על שחרור מסמכי עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין.

בעקבות התכתבויות עם ג’פרי אפשטיין: הבכיר האמריקאי שהתפטר מדירקטוריון OpenAI
סוגרים פוזיציות "מתחת למים": העסקאות הממונפות בקריפטו הפכו לבור הפסדים
עם תמיכה מוורן באפט: הענקית שהפכה למניה הלוהטת בוול סטריט

בפוסט שפרסם ברשת Truth, כתב הנשיא האמריקאי: "ג'פרי אפשטיין, שהואשם על ידי משרד המשפטים של טראמפ בשנת 2019 (לא הדמוקרטים!), היה דמוקרט כל חייו, תרם אלפי דולרים לפוליטיקאים דמוקרטים, והיה קשור עמוקות לדמויות דמוקרטיות ידועות רבות, כמו ביל קלינטון (שטס במטוסו 26 פעמים), לארי סאמרס (שזה עתה התפטר ממועצות מנהלים רבות, כולל הרווארד), מנהיג המיעוט האקים ג'פריס (שביקש מאפשטיין לתרום לקמפיין שלו לאחר שאפשטיין הואשם) ועוד רבים".

"אולי האמת על הדמוקרטים הללו, ועל קשריהם עם ג'פרי אפשטיין, תתגלה בקרוב, כי זה עתה חתמתי על הצעת החוק לשחרור תיקי אפשטיין", הצהיר טראמפ. "כידוע לכולם, ביקשתי מיושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון, וממנהיג הרוב בסנאט ג'ון ת'ון, לאשר את הצעת החוק הזו בבית הנבחרים ובסנאט, בהתאמה. בגלל בקשה זו, הקולות היו כמעט פה אחד בעד אישורה".

"בהוראתי, משרד המשפטים כבר העביר קרוב ל-50 אלף עמודים של מסמכים לקונגרס", המשיך הנשיא - ולא ויתר על עקיצה נוספת לקודמו בתפקיד. "אל תשכחו - ממשל ביידן לא העביר אפילו קובץ או עמוד אחד הקשורים לדמוקרט אפשטיין, וגם לא דיברו עליו מעולם. הדמוקרטים השתמשו בסוגיית 'אפשטיין', שמשפיעה עליהם הרבה יותר מאשר על המפלגה הרפובליקנית, כדי לנסות ולהסיח את הדעת מההצלחות המדהימות שלנו - כולל הצעת עצירת האינפלציה, הורדת המחירים, סיום שמונה מלחמות, חיסול היכולת הגרעינית של איראן ועוד".

"ציד מכשפות והונאות רבות שיצרו הדמוקרטים, כולן היו נוראיות ומפלגות עבור ארצנו, ונעשו כדי לבלבל, להסיט את הדעת ולהסיח את הדעת מהעבודה הגדולה שעושים הרפובליקנים וממשל טראמפ", חתם הנשיא. "תרמית זו תפגע בדמוקרטים בדיוק כמו כל השאר. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה".

אתמול בלילה הקונגרס העביר ברוב גדול חוק שיחייב את משרד המשפטים האמריקאי לפרסם את כל החומרים שקשורים לאפשטיין. מדובר היה בהתפתחות נוספת בפרשה שנמצאת במוקד תשומת לב הציבורית בארה"ב בחודשים האחרונים, לאחר סיבוב הפרסה של טראמפ - שהביע תמיכה בפרסום המסמכים בשבוע שעבר.

בהצבעה הראשונה בבית הנבחרים החוק עבר ברוב של 427-1, וכמה מקורבנותיו של אפשטיין חיבקו זו את זו לקול קריאות ניצחון מצד המחוקקים. שעות ספורות לאחר מכן אותו החוק עבר בקונצנזוס מלא בסנאט. החוק כאמור עבר לאישורו של טראמפ, שהתחייב בתחילת השבוע לחתום עליו - והלילה אכן עשה זאת.

מדובר בשינוי דרמטי אצל טראמפ, לעומת עמדתו הנחרצת בחודשים האחרונים, לפיה אין לפרסם את המסמכים וכל העיסוק בפרשה הוא "הונאה" שנועדה לפגוע בו ולהסיח את דעת הקהל האמריקאית.

החוק עליו חתם טראמפ הלילה יחייב את התובע הכללי לפרסם את כל החומרים הלא מסווגים שקשורים לאפשטיין ולשותפתו גיליין מקסוול - כולל מיילים, מסמכים, חומרי חקירה ורישומי טיסות. החומרים צפויים לחשוף פרטים נוספים על מערכות היחסים של אפשטיין עם דמויות בעלות עוצמה, ועשויים להשקיט מעט את תיאוריות הקונספירציה הרבות שנפוצו סביב יחסיו של אפשטיין עם דמויות אחרות.

פורסם לראשונה ב-N12