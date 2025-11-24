ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נאוויטס

לאחר הזינוק בשווי: נאוויטס מקפיצה את התגמול למנכ"ל לעד 7.3 מיליון שקל

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אסיפת בעלי המניות, יעלה שכרו הבסיסי של קורנהאוזר, העומד בראש השותפות בארבע השנים האחרונות, ב-50% ל-150 אלף שקל בחודש • הבקשה מגיעה לנוכח הזינוק המתמשך במחיר יחידות ההשתתפות של נאוויטס, על רקע תחילת הפקת הנפט בפרויקט שננדואה במפרץ אמריקה

איתן גרסטנפלד 20:15
גדעון תדמור, מייסד ויו''ר נאוויטס / צילום: דניאל קמינסקי
חודש אחרי שהקפיצה את שכרו השנתי של היו"ר גדעון תדמור, שותפות חיפושי הנפט נאוויטס מבקשת להעלות גם את שכרו של המנכ"ל עמית קורנהאוזר, כך שעלותו השנתית תעמוד על עד 7.3 מיליון שקל - יותר מכפול מבשנה שעברה.

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אסיפת בעלי המניות, יעלה שכרו הבסיסי של קורנהאוזר, העומד בראש השותפות בארבע השנים האחרונות, ב-50% ל-150 אלף שקל בחודש (עלות שנתית של 2.5 מיליון שקל). בנוסף, הוא יהיה זכאי למענק של עד 2.5 מיליון שקל בהתאם לעמידה ביעדים. לצד זאת, צפויה השותפות להקצות לקורנהאוזר אופציות שאותן יוכל לממש בשלוש מנות, ששווין מוערך בכ-6.7 מיליון שקל (2.2 מיליון שקל בשנה).

הבקשה מגיעה לנוכח הזינוק המתמשך במחיר יחידות ההשתתפות של נאוויטס, על רקע תחילת הפקת הנפט בפרויקט שננדואה במפרץ אמריקה (מפרץ מקסיקו). עקב תחילת ההפקה, זינקו הכנסות נאויטס בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ-126% ועמדו על כ-133 מיליון דולר. עם זאת, בשורה התחתונה רשמה החברה מעבר להפסד של כ-37.2 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נאוויטס נסחרת כיום לפי שווי של כ-13.7 מיליארד שקל, לאחר הכפלת שווי המניה בשנה האחרונה. בשותפות מציינים כי תחת ניהולו של קורנהאוזר, זינק שוויה פי 8.6. בנוסף, במהלך תקופה זו רשמה נאוויטס ציון דרך משמעותי כשהצטרפה למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35.

עוד נאמר שם כי קורנהאוזר הוא "מעמודי התווך שהובילו את השותפות לתוצאות יוצאות הדופן במהלך השנים האחרונות, תוך צמיחה מתמדת בהיקף פעילותה, ולגידול של פי 3.3 בהיקף הנכסים". וכן כי מדובר בתגמול דומה לזה של מנהלי חברות אחרות בגודל פעילות דומה.

שדרוג השכר המבוקש למנכ"ל מגיע חודש לאחר שאסיפת בעלי המניות אישרה לנאוויטס להעניק ליו"ר והמייסד, גדעון תדמור, תגמול בעלות שנתית של עד 8.8 מיליון שקל, לעומת שכר בעלות של 6.6 מיליון שקל ב-2024.

זאת, זמן קצר לאחר שנאוויטס השלימה גיוס הון ענק של 1.23 מיליארד שקל, המיועד לפיתוח מאגר סי-ליון באמריקה הדרומית (באיי פוקלנד, לא הרחק מארגנטינה).