מגמה חיובית באירופה; באסיה, בורסת טוקיו זינקה ב-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:24

המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות - בורסות פרנקפורט ופריז עולות ב-0.4%, לונדון ב-0.2%.

09:05

אסיה הבוקר בעקבות המסחר בניו יורק - עליות בכל הבורסות ביבשת - בולטות בורסות טוקיו ודרום קוריאה שעולות בכ-2%, שנגחאי ב-0.2% והונג קונג ב-0.5%. בהודו, מדד ניפטי 50 עולה ב-0.7%.

החוזים בוול סטריט מצביעים על המשך העליות, הם עולים בעד 0.4%.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות ורשם יומיים רצופים של עליות, זאת בעיקר בזכות האופטימיות לגבי הורדת ריבית כבר בחודש הבא. מדד S&P 500 עלה ב־ 1%, מדד נאסד"ק סגר ירידה של 1.3% וטיפס לבסוף 0.8%.

המסחר אתמול נסב סביב ה"קרב" על ההגמוניה בשוק השבבים, בתוך כך, מניית אלפאבית (גוגל) עלתה בכ-1.5% ומתקרבת ל"ערבב" מחדש את דירוג החברות בעלות השווי הגבוה בעולם, שווי החברה מתקרב ל-4 טריליון דולר, אם תגיע, היא תהיה הרביעית שעושה את זה, אחרי אנבידיה, מיקרוסופט ואפל. האחרונה כמעט ועקפה אתמול את אנבידיה כחברה הגדולה בעולם.

מניית אנבידיה ירדה ב-2.5% לאחר שכבר רשמה נפילה במעל 6% בעקבות הידיעה לפיה מטא פלטפורמס (פייסבוק) מנהלת שיחות לרכישת שבבי ה-AI של גוגל. דווקא מטא היתה זו שזינקה בכ-4%.

בבלומברג מספרים שישנם גם סימנים לעלייה בביקוש לשבבי ה־AI הייעודיים של גוגל, אחת החלופות הבודדות והישימות לציוד הדומיננטי של אנבידיה. הדיווח על העסקה עם מטא, הוביל לעלייה במניית חברת-האם אלפאבית, מאז אמצע אוקטובר הוסיפה החברה כמעט טריליון דולר לשווי השוק שלה, בין היתר בזכות רכישת מניות בהיקף של 4.9 מיליארד דולר על ידי וורן באפט במהלך הרבעון השלישי, וכן בשל התלהבות רחבה בוול סטריט מהמאמצים של החברה בתחום ה־AI.

בתגובה - אנבידיה משיבה מלחמה.

מטעם החברה נמסר אתמול כי הטכנולוגיה שלה עדיין מקדימה את התעשייה בדור שלם, "אנחנו שמחים בהצלחתה של גוגל - הם עשו התקדמות אדירה ב-AI" נכתב בפוסט של אנבידיה. "אבל אנבידיה מקדימה את התעשייה בדור, זו הפלטפורמה היחידה שמריצה כל מודל בינה מלאכותית, ובכל מקום שבו מתבצעת מחשוב".

לפי אנליסטים, לאנבידיה יש יותר מ־90% מנתח השוק של שבבי בינה מלאכותית בזכות יחידות העיבוד הגרפיות שלה. עם זאת, בשבועות האחרונים זכו שבבי הבית של גוגל לחשיפה מוגברת כחלופה אפשרית לשבבי Blackwell - הנחשבים יקרים אך עוצמתיים במיוחד.

מניית צים זינקה בכ-8% לאחר שהיום אישר דירקטוריון חברת התובלה הימית כי הוא בוחן "מזה חודשים אחדים" חלופות אסטרטגיות לחברה, וזאת לאחר שמנכ"ל החברה אלי גליקמן והמיליארדר רמי אונגר הגישו הצעה לרכישת כל מניות צים. אך, דירקטוריון צים החליט שלא להתקדם בינתיים עם ההצעה.

שינוי נוסף בהרכב מדד S&P 500, אחת המניות הלוהטות ביותר של השנה - סנדיסק תצטרף למדד ביום שישי. מניית סנדיסק זינקה ב־ 500% מאז שהחברה הופרדה בפברואר מווסטרן דיגיטל. לסנדיסק יש קשר משמעותי לישראל: אלי הררי, הישראלי-אמריקאי היה אחד ממייסדיה, וניהל אותה במשך מעל שני עשורים עד לפרישתו ב-2010. בתקופתו, החברה רכשה את המתחרה הישראלית M-Systems של דב מורן, שפיתחה לראשונה את הדיסק-און-קי.

יממה מחג ההודיה ובלאק פריידיי, אתמול פורסמו דוחות של כמה מהקמעונאיות בארה"ב. הזינוק של כמה מהן, מלמד משהו על הצרכן האמריקאי שפונה לרשתות זולות. בתוך כך, הצרכנים הפכו פסימיים לגבי הכלכלה הנוכחית והתחזיות לעתידם, עם חששות גוברים לגבי היכולת למצוא עבודה, לפי הפרסום אתמול, מדד אמון הצרכנים צנח ורשם את הקריאה הנמוכה ביותר מאז אפריל.

קוהל'ס , רשת הקמעונות המתקשה עקפה את הצפי והעלתה את תחזית השנה, המניה זינקה בכ-40%. אברקומבי ופיץ' זינקה ב-37.5% לאחר דוחות חזקים מהצפוי, הודות לצמיחה של 16% במותג Hollister.

בסט ביי , קמעונאית הטכנולוגיה לצרכן, עלתה לאחר שהעלתה מחירים בחלק מהמוצרים כדי לקזז מכסים, העלתה את תחזית המכירות שלה. דיקס ספורטינג גודס , העלתה את תחזיותיה עבור המותג הראשי. עם זאת, יו"ר החברה אד סטאק הודה כי Foot Locker, שנרכשה לאחרונה, לא מתפקדת היטב מאז המגפה. המניה עלתה.

בורלינגטון סטורס , רשת האופנה במתכונת "אוף-פרייס" העלתה את התחזיות שלה אך פרסמה מכירות רבעוניות מאכזבות. המניה נפלה ב־8.5%.

בתשואות האג"ח האמריקאיות נרשמו בירידה קלה, כאשר תשואת האג"ח ל־10 שנים מתקרבת ל־4% , לאחר שנתונים המאשרים חולשה בשוק העבודה והערות של מושל הפדרל ריזרב, סטפן מירן חיזקו את הציפיות להורדת ריבית בחודש הבא. מירן חזר על עמדתו שהכלכלה האמריקאית זקוקה להורדות ריבית משמעותיות. בנוסף, שר האוצר סקוט בסני ציין כי השבתת הממשל בארה״ב צמצמה את הצמיחה הכלכלית ב־1.5%.

בחברת המחקר Oxford Economics כתבו השבוע כי תשואות האג"ח הממשלתיות התייצבו בטווחים צרים לאחרונה, בזמן שהמשקיעים ממתינים לפרסומים נוספים של נתונים כלכליים. זאת בניסיון להבין מה הכיוון. להערכת האנליסט הבכיר מהחברה, ג'ון קנבן, הפד יישאר בהמתנה ויתחיל שוב להוריד בהדרגה את הריבית במרץ הבא, כשהשפעת האינפלציה מהמכסים תתרחק.

כלכלני ג'יי.פי.מורגן צופים ריכוך בדולר בשנה הבאה, אך מזהירים מסיכונים בהימורים על ריבית - הבנק צופה שהדולר יתמתן בשנה הבאה על רקע מדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה בארה״ב, אך מזהירה כי הימורים מואצים על העלאות ריבית עתידיות עשויים לאתגר תחזית זו.

לאחר שחזו שהדולר יזנק בעקבות השבעת דונלד טראמפ כנשיא השנה, אסטרטגי המטבע של הבנק נאלצו לשנות כיוון במהירות, כאשר הדולר רשם בפועל את הביצועים הגרועים ביותר שלו במחצית הראשונה של השנה בחמישה עשורים. השינוי נעשה במרץ, כיום הם צופים שהדולר ייחלש בכ־ 3% עד אמצע 2026 לפני שיתייצב, עם חולשה הבולטת בעיקר מול מטבעות בעלי תשואה גבוהה יותר, כמו הדולר האוסטרלי או הקרונה הנורווגית.

התחזית מתבססת על שילוב של מספר גורמים: צפי להורדות ריבית של הפדרל ריזרב בחודשים הקרובים, עלייה בהוצאות הממשלה קיצוצי מס בעקבות One Big Beautiful Bill Act, חששות מחודשים, בנוגע לניסיונות של הממשל להתערב בהחלטות הפד, כולל ניסיון להדיח את המושלת ליסה קוק.

● מפולת הקריפטו עלתה למשפחת טראמפ מיליארד דולר. הבן אריק: "זו הזדמנות"

מחיר הביטקוין אמנם התאושש מהשפל האחרון אך הוא רחוק מהשיא, ונע סביב 87 אלף דולר. מנכ"ל 10X Research מרקוס תילן התייחס לכך באתר יאהו וציין כי החודש, המשיכות מקרנות סל של ביטקוין הגיעו ל־3.5 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר מאז פברואר השנה. "זוהי אינדיקציה לכך שמוסדיים הפסיקו להקצות השקעות לביטקוין והכסף עוזב את השוק", אומר תילן ומציין שבשבוע האחרון 800 מיליון דולר זרמו מקריפטו למטבעות רגילים.

נורברט ריקר, ראש תחום כלכלה ומחקר דור העתיד ביוליוס בר, מתייחס למחירי הגז הטבעי באירופה, ומציין כי ירדו מתחת לרף 30 האירו, הרמה הנמוכה מאז מאי אשתקד. השיחות על סיום מלחמת רוסיה־אוקראינה תרמו לשינוי מסוים בסנטימנט, אך הוא סבור שרוב הכוחות המשפיעים הם אחרים: היצע הגז הולך וגדל וכן הצפי למזג אוויר מתון שיצמצם את הביקוש.

כמו כן נרשמה ירידה במחירי הנפט, הנגרמת בין היתר מהאפשרות להסכם שלום באוקראינה, הנפט מסוג ברנט ירד אתמול בכ-2% ל-61.5 דולר לחבית.

נתוני מאקרו בארה"ב - מדד מחירי היצרן (PPI) עלה ב־ 0.3% בספטמבר, הנתון תאם את ציפיות הכלכלנים, ומגיע אחרי ירידה של 0.1% באוגוסט.

לעומת זאת, המכירות הקמעונאיות עלו ב־ 0.2% בספטמבר, פחות מציפיות הכלכלנים לעלייה של 0.4% בחודש.

שוק העבודה בארה״ב מציג סימנים נוספים של היחלשות, כאשר קצב הפיטורים עלה בארבעת השבועות האחרונים, לפי חברת עיבוד השכר ADP, חברות פרטיות איבדו בממוצע 13,500 משרות בשבוע בארבעת השבועות האחרונים, עלייה חדה לעומת 2,500 משרות בשבוע שאבדו בעדכון הקודם לפני שבוע.

היום בבריטניה - כולם מחכים לתקציב החדש שתציג שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס. לא רק התקשורת אורבת לכל ניואנס בדבריה, ובמיוחד תבדוק בשבע עיניים אם היא מזילה דמעות בפומבי, כפי שקרה בעבר. בפועל, שוק שלם של איגרות חוב ממשלתיות בריטיות יכריע אם הצעדים שעליהם תכריז ייצגו הגברה או הפחתה של הסיכון לפירעון החוב של הממלכה, כאשר על הפרק נמצא עתידה הכלכלי המיידי של בריטניה. "מפלצת של 2.7 טריליון ליש"ט מחכה לחדשות", כך כתב השבוע עיתון בריטי.

ריבס צריכה לעמוד בציפיות ענק: היא צריכה למצוא מקורות הכנסה, או לקצץ בהוצאות הממשלה בניסיון לכסות בור תקציבי של בין 20 ל-30 מיליארד ליש"ט, מבלי להעלות מס הכנסה באופן ישיר. הרעיון לחזור בה מהבטחת הבחירות של מפלגת הלייבור ולעשות זאת הודלף לתקשורת, לא התקבל יפה, ולפי רוב ההערכות נגנז בשבועות האחרונים.

האם המשקיעים צריכים להמשיך להשקיע בתיקי 60/40 לטובת מניות? אליס אוסנבו, ראש אסטרטגיית השקעות בחטיבת ניהול העושר של בנק ג'יי.פי. מורגן לא בטוחה בכלל. "תנודתיות תיקי 60/40 כמעט הוכפלה מאז מגפת הקורונה. המתאם ההפוך (קורלציה) בין מניות לאג"ח הפך לאמין פחות. עובדה זו מעמידה בספק את ביצועי התיקים האלה - היחס בין מניות לאג"ח שמציעים יועצים פיננסיים במשך עשרות שנים". לדעתה, יש לשקול השקעה ב"אג"ח צמודות אינפלציה, תשתיות, סחורות ונכסים ריאליים - לשם ייצוב".

אוסנבו גם מספקת תחזית בנוגע לענקיות הטכנולוגיה ומרוץ ה־AI. לדבריה כלל לא בטוח שהחברות המובילות יהיו אלה שיובילו בהמשך: "השאלה היא למי יש ערך לטווח ארוך. בעבר, משקיעים מוקדמים הפסידו כסף לפני שהאקו־סיסטם התבגר. חברות הטכנולוגיה מגדילות רווחים בקצב שנתי של 20%. אבל האם הן ישמרו על יתרון? זה תלוי בביצועים וביכולת ההסתגלות שלהן".

בבנק UBS צופים שלמרות הסנטימנט השלילי, ששוקי המניות של אירופה יזנקו.

"לקראת סוף נובמבר מסתמן שינוי חד בסנטימנט כלפי שוק המניות האירופי, שנהפך לתנודתי יותר. מדד התנודתיות של Stoxx 50 עלה באחרונה לשיא חודשי, ושווקים מרכזיים באזור, מגרמניה ועד לצרפת, ספגו בשבוע שעבר לחץ מחודש".

"דעיכה זו בהתלהבות מתרחשת למרות שורה של התפתחויות חיוביות מוקדמות יותר ב־2025, ובהן חבילה פיסקאלית בהיקף של טריליון אירו בגרמניה, תוכניות שאפתניות של האיחוד האירופי להגדלת הוצאות הביטחון, ותקוות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שינוי זה מתיישב גם עם שאלות רחבות יותר לגבי תמחור מניות הטק העולמיות, מסלול הריבית הצפוי של הפד, ותחזית הצמיחה הגלובלית".

"ואולם להערכתנו", אומרים ב-UBS, היפוך הסנטימנט הזה אינו מוצדק. למעשה, שדרגנו את שוק המניות של גוש האירו לדירוג Attractive, בהתבסס על שלושה גורמים מרכזיים התומכים בהערכתנו החיובית יותר: תחזית הצמיחה המחזורית של אירופה משתפרת, התחזית המבנית של אירופה היא החזקה ביותר זה 15 שנה, תמחור המניות סביר, והרווחיות צפויה להאיץ".

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי הבנק מציין: "אנו סבורים שזהו זמן טוב עבור משקיעים לשקול הגדלת חשיפה למניות גוש האירו, שאותן אנו מעלים לדירוג Attractive. אנו מעדיפים שילוב של מוטבים מבניים ומחזוריים, בהם תעשייה אירופית, טכנולוגיית מידע ושירותים ציבוריים. להערכתנו, כל המגזרים הללו צפויים להפיק תועלת ממגמות גלובליות כגון בינה מלאכותית, מעבר אנרגטי וביטחון״.

עוד לדברי האפלה: "ברמה המחזורית, אנו מעלים את דירוג מניות הבנקים האירופיים ל־ Attractive, בתמיכה של צמיחת אשראי משופרת, תימחור מחודש של נכסים והחזרי בעלי מניות יציבים. גם מגזר הנדל"ן והמניות הגרמניות בולטים לחיוב, ונהנים מסביבת ריבית נמוכה של ה־ ECB ומדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר".