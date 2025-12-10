ירידות קלות בת"א; נקסט ויז'ן מזנקת בכ-4%, השקל נחלש

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:21

לאחר הפתיחה החיובית, המסחר עבר כעת לירידות קלות - מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 90 ב-0.5%. מדד הבנקים משיל כ-0.5%, מדד נפט וגז שזינק אתמול, נסחר ביציבות.

במסחר במטבע חוץ השקל נחלש הבוקר מול הדולר לקראת החלטת הריבית בארה"ב, שם, למרות שצפוייה הורדת הריבית, הפד צפוי לשדר שתהליך הפחתות הריבית יוצא להפסקה. כעת נסחר השקל בכ-3.23 שקלים לדולר, ירידה של כ-0.5%.

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו דיווחה היום על השלמת עסקה למכירת מקבץ דיור הממוקם בטמפה, פלורידה שבארה"ב בתמורה לכ-78 מיליון דולר. הנכס, שכולל 300 יחידות דיור, נרכש בחודש ינואר 2019 ע"י הקרן השנייה למקבצי דיור שבניהול אלקטרה נדל"ן, יחד עם IBI בית השקעות, במחיר של כ-53.7 מיליון דולר. בסך הכל ולאחר עסקה זו, הקרנות בניהולה של אלקטרה נדל"ן מימשו/התקשרו למימוש נכסים, מתחילת השנה, בהיקף כולל של כ-864 מיליון דולר.

עסקה זו מצטרפת לעסקת מימוש נוספת עליה דיווחה החברה לפני מספר ימים למכירת מקבץ דיור הממוקם בדרום קרוליינה ומוחזק על ידי הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, בתמורה לכ-51.5 מיליון דולר, בעסקה שמשקפת שיעור תשואה שנתית (IRR) של כ- 19.7% ברמת הנכס ומכפיל על ההון של כ-2.43.

בשנה האחרונה נרשמה עלייה בקצב עסקאות המימוש שביצעה אלקטרה נדל"ן בקרנות שבניהולה, דבר המעיד על סימני התעוררות בשוק מקבצי הדיור בארה"ב. מתחילת שנת 2025 הודיעה אלקטרה נדל"ן על מימושים (בפועל או התקשרות למכירה) של 13 מקבצי דיור, זאת לעומת 5 עסקאות מימוש בשנת 2024 ו-2 עסקאות מימוש בשנת 2023.

10:02

המסחר בת"א נפתח הבוקר בעליות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

נקסט ויז'ן בולטת בעלייה של כ-4%. החברה שמייצרת ומשווקת פתרון צילומי לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, דיווחה היום על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוח בתמורה כוללת של כ - 9.6 מיליון דולר .

התמורה תשולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו הוציאה החברה את החשבונית עבור כל משלוח של מוצרים, בהתאם למועדים המוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את ההזמנה בהתאם למועדים המוסכמים ועד לתום הרבעון השלישי לשנת 2026.

08:52

במסחר במטבע חוץ השקל נחלש הבוקר מול הדולר לקראת החלטת הריבית בארה"ב, שם, למרות שצפוייה הורדת הריבית, הפד צפוי לשדר שתהליך הפחתות הריבית יוצא להפסקה. כעת נסחר השקל בכ-3.23 שקלים לדולר, ירידה של כ-0.5%.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

08:15

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. בין המניות הדואליות - טאואר ונובה חוזרות עם פער ארביטרז' חיובי, מנגד, טבע , אלביט ונייס יעיבו על פתיחת המסחר.

אתמול ננעל המסחר בת"א במגמה חיובית זה היום השלישי ברציפות - מדד ת"א 35 עלה ב-0.6% לשיא נוסף, ת"א 125 ב-0.5%, מדד ת"א 90 ננעל בירידה מזערית. בין המדדים הענפיים בלט מדד נפט וגז בעלייה של 1.8%, מנגד הבנקים השילו 0.8%.

את המגמה הובילו המניות הדואליות נייס, אלביט וטאואר, מנגד, משק אנרגיה דנאל ודלתא מותגים בלטו בירידות של 5%-7%.

כאמור, מדד נפט וגז בלט בעליות שערים, לאחר שהושגו הסכמות על מתווה יצוא הגז למצרים. הסיכום יאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לחתום על ההסכם, כשהחתימה צפויה בקרוב. בתוך כך, מניית ניו מד זינקה בכ-4.5%, ומניית רציו עלתה בכ-4.4% ותמר פטרוליום בכ-3.5%.

בית ההשקעות IBI פרסם אתמול המלצת תשואת יתר לשותפות נאוויטס פטרוליום , במחיר יעד של 153 שקלים למניה, אפסייד של כ-29% ממחיר השוק. במסגרת הסקירה של האנליסט רועי שביט, מציינים ב- IBI כי "במבט קדימה, סי ליון הוא המנוף ליצירת ערך".

ב-IBI מהוונים את הפרויקט בשיעור היוון של 18% לפני קבלת החלטת ההשקעה הסופית בפרויקט (שצפויה בשבועות הקרובים), אך שיעור זה צפוי לרדת עד לרמה של 13% עד תחילת ההפקה, מה שצפוי להגדיל את השווי של פרויקט סי ליון בכ-50%, ולהעלות בהתאם את מחיר היעד. "להערכתנו, קבלת אישור סופי בסי ליון צפוי להעלות את שווי סי ליון במודל שלנו ביותר מכ-50% מהשווי הנוכחי".

מניית טבע עלתה בכ-3% לאחר שדיווחה שהגישה ל-FDA בקשה לאישור תרופה לאולנזאפין בהזרקה ארוכת טווח. לפי החברה, הנתונים הראו שמירה על יעילות קלינית ופרופיל בטיחות דומה לטבליות אולנזאפין הקיימות, וגם סבילות טיפולית שמאפשרת מתן מתמשך.

מניית פריים אנרג'י זינקה בכ-12%, לאחר שעדכנה אתמול על מספר הסכמים שנמצאים כעת במשא ומתן. בין היתר, דיווחה החברה כי היא "מצויה במשא ומתן מתקדם עם מספר בנקים ישראלים לחתימה על מזכר הבנות, לצורך גיוס מימון ייעודי להקמה ולהפעלה של עד 25 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה".

● בעלי המניות של צים בדרישה לדירקטוריון: לפטר את מנכ"ל החברה

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - בורסת טוקיו יורדת ב-0.2%, שנגחאי ב-0.7% והונג קונג ב-0.3% לאחר שמדד המחירים לצרכן בסין עלו ב־0.7% לעומת השנה הקודמת - העלייה החדה ביותר מאז פברואר אשתקד. מדובר בקצב גבוה יותר מהעלייה של 0.2% שנרשמה באוקטובר, והוא תואם את תחזית הכלכלנים בסקר של רויטרס, שציפו גם הם לעלייה של 0.7%. בורסת דרום קוריאה עולה ב-0.3%, הודו ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות, כעת כל העיניים אל פרסום החלטת הריבית הערב ב-21:00 שעון ישראל - בעוד שטראמפ מחפש לו מחליף נוח, יו"ר הפד, ג'רום פאוול צפוי להכריז הערב על הורדת הריבית בארה"ב, הסקרנות האמיתית היא לגבי תחזיות הריבית ל-2026. הפד צפוי לשדר שתהליך הפחתות הריבית יוצא להפסקה, בתוך כך, ההתנגדות בין חברי הוועדה גוברת: חלקם מודאגים מהאינפלציה העיקשת, ושהריבית הנוכחית לא מספיקה כדי להחזיר אותה ליעד.

הכרזת הריבית מגיעה ברגע מכריע עבור הבנק המרכזי - הנשיא טראמפ מגביר את הלחץ על היו״ר ג'רום פאוול להפחית את הריבית, בשווקים הפיננסיים גוברים החששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית, ובמקביל, מלחמת הסחר שטראמפ מנהל פוגשת אינפלציה עיקשת, שוק עבודה פגיע וירידה בביטחון הצרכנים.

לנוכח נתוני מאקרו מעורבים, יש שצופים שהפד ישדר כי תהליך הפחתת הריבית יוצא להפסקה זמנית. זאת גם לאור ההערכות כי ייתכן שנראה מספר מתנגדים להפחתה הנוכחית, לפחות עד שיצטברו נתונים נוספים שיתמכו בהמשך הפחתות.

המסחר בניו יורק ננעל אתמול במגמה מעורבת, עם פתיחת ישיבת המדיניות של דצמבר של הפדרל ריזרב ופרסום נתוני ממשל שהראו עלייה מפתיעה במספר משרות הפנויות, לצד עלייה חדה בפיטורים.

מדד S&P 500 ננעל בירידה מזערית. נאסד"ק, שהוביל את הירידות בתחילת היום, התאושש מעט ועלָה בכ־0.1%. דאו ג’ונס ירד בכ־0.3%, בעקבות ירידה חדה במניית ג'יי.פי.מורגן , שצנחה עד 4% לאחר שהמנהלת הכספים מריאן לייק הזהירה שהוצאות הבנק יגדלו ב־2026 - בשל תחרות גוברת בתחום כרטיסי האשראי ובשל השקעות בעלות גבוהה בתחום הבינה המלאכותית.

מדד ראסל 2000, שמכיל את המניות הקטנות אשר רגישות יותר לשינויי ריבית עלה ב-0.5% לשיא כל הזמנים.

אמזון הודיעה הבוקר כי תשקיע יותר מ־35 מיליארד דולר בתחום הענן והבינה המלאכותית בהודו עד שנת 2030, במסגרת המירוץ של ענקיות הטכנולוגיה לבסס דריסת רגל בשוק המקומי. ההתחייבות, שנחשפה בכנס Amazon Smbhav בניו דלהי, מצטרפת לכ־40 מיליארד דולר שכבר השקיעה החברה במדינה.

בהודעה לעיתונות ציינה אמזון כי הכספים החדשים יופנו להתייעלות דיגיטלית מונעת־AI, לקידום היצוא וליצירת מקומות עבודה - זאת תוך התאמה לעדיפויות הלאומיות של הודו לחיזוק תעשיית ה-AI המקומית.

לפי החברה, עד 2030 התוכנית צפויה ליצור מיליון מקומות עבודה נוספים - ישירים, עקיפים, מושרים ועונתיים - להגדיל פי ארבעה את היצוא ל־80 מיליארד דולר, ולהנגיש את יתרונות ה-AI ל־15 מיליון עסקים קטנים. ההשקעה מדגישה את האמון של אמזון בכלכלת הדיגיטל הצומחת של הודו, שם היא בונה מרכזי לוגיסטיקה, מרכזי נתונים ותשתיות תשלומים.

המהלך מגיע זמן קצר לאחר שמיקרוסופט הכריזה על השקעה של 17.5 מיליארד דולר בתשתיות AI בהודו, כאשר ענקיות הטכנולוגיה מגבירות את המרוץ שלהן בשוק.

"אנו גאים להיות חלק ממסע הטרנספורמציה הדיגיטלית של הודו ב־15 השנים האחרונות," אמר אמיט אגרוול, סגן נשיא בכיר לשווקים מתפתחים באמזון. "לאורך הדרך קדימה, אנו נרגשים להמשיך להיות גורם מזרז בצמיחת הודו, תוך הנגשת ה-AI למיליוני הודים."

כאמור, גם מיקרוסופט הודיעה אתמול על ההשקעה הגדולה ביותר שלה אי-פעם באסיה: 17.5 מיליארד דולר בהודו בארבע השנים הקרובות, במטרה לקדם את תשתיות הענן והבינה המלאכותית במדינה. ההשקעה מדגישה את התחרות הגלובלית הגוברת בין ענקיות הטכנולוגיה להתרחב בהודו, שהפכה לאחד השווקים הדיגיטליים הצומחים בעולם.

אנבידיה ירדה למרות שטראמפ מאפשר לה לספק שבבים בסין. בפוסט ב־Truth Social נכתב כי החברה תוכל לספק את שבבי ה־H200 ל"לקוחות מאושרים" בסין ובמדינות נוספות, בתנאי ש-25% מהכנסות המכירות יועברו לממשל האמריקאי.

אורקל תפרסם הלילה את הדוח הרבעוני. המניה שטסה השנה לשיא כל הזמנים - מחיר מניה של מעל 328 דולר בספטמבר האחרון - איבדה כשליש מערכה למחיר של כ־221 דולר.

האם יש בה הזדמנות השקעה? תומס בלייקי מקנטור מצפה לעדכונים על הכנסות תשתיות הענן (OCI) שעשויות להגיע ל־75% מסך ההכנסות ב־2030 ועל תשתיות ה־AI ותרומתן לרווח הגולמי. "להערכתו, תוצאות חיוביות בעסקי החברה יבשרו טובות למניה וההמלצה נותרת תשואת יתר במחיר יעד של 400 דולר, פרמיה של 81%. בג'פריס, האנליסט ברנט ת'יל ממליץ על קנייה במחיר יעד זהה. בדיקה שערך הצביעה על עלייה קלה מרבעון לרבעון בצמיחת ה־AI. להערכתו יש יותר סיכוי לאפסייד מדאונסייד במניה.

מניות הום דיפו ירדה לאחר שהחברה צפתה צמיחת מכירות נמוכה מהצפוי בשנה הבאה, לנוכח מיתון ממושך בפעילות בתחום השיפוצים הביתיים. הרשת צופה כי המכירות יגדלו בטווח של 2.5%-4.5% בשנה הפיננסית הבאה שלה, וזה יותר שמרני מהצמיחה של 4.5% שצפו האנליסטים בסקר FactSet.

2. שוקי האג"ח

בת"א, האג"ח של ארבה רובוטיקס נסחרה ביציבות לאחר שחברת האוטו־טק הודיעה שבכוונתה להרחיב את סדרת האג"ח - ולהוריד את הריבית עליה, בכפוף לאישור המחזיקים - בעלי המניות מבינים שידוללו ומניית החברה ירדה אתמול בכ-8%.

בשוק החוב האמריקאי - תשואות אג"ח האוצר האמריקאי ירדו מעט לאחר שמספר המשרות פנויות בארה״ב הפתיע כלפי מעלה, נתון שמדגיש את האתגר בפני קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב כשהם מתכוננים להצביע מחר האם להוריד שוב את הריבית.

התשואות התאוששו משפל יומי שנרשם קודם לכן, לאחר שדיווח משרד העבודה הראה שמספר המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עלה לרמה הגבוהה ביותר בחמישה חודשים. אף שהסוחרים ממשיכים לתמחר כמעט במלואו הורדת ריבית של רבע נקודת אחוז בהחלטת הפד, שתי הורדות הריבית הקודמות השנה נועדו להתמודד עם היחלשות שוק העבודה, כולל עלייה בשיעור האבטלה לכמעט 4.5%.

"הירידות הן הזדמנות קנייה, שכן שיעור האבטלה הגבוה צפוי לשמור את הפד על נטייה להוריד ריבית", אמר ג'ורג' קטרמבון, ראש תחום אג"ח ב־DWS America. תשואות ל־10 שנים מעל 4.3% אינן "אזור בר־קיימא עבור מצב הכלכלה כיום," אמר.

במכירה החודשית של אג"ח ל־10 שנים של משרד האוצר, שנערכה היום נרשמה תשואה של 4.175%, בהתאמה לרמה שנרשמה במסחר לפני תום המכרז. תגובת השוק הייתה מינימלית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות - 3.22 שקלים לדולר אחד. בשוק המטבע העולמי נסחר הדולר ביציבות.

הביטקוין, בניגוד לציפיות זינק אתמול במעל 3% ל-93,800 דולר, האתריום מזנק במעל 6% ל-3,335 דולר.

זאת למרות שאסטרטגים הפכו זהירים לגבי סיכויי עליית הקריפטו בסוף השנה. היום צפוי הפד להוריד את הריבית והמשקיעים יעקבו מקרוב אחר דברי יו"ר הפד, ג'רום פאואל, כדי לחפש רמזים לגבי הצעד הבא של קובעי המדיניות.

"אם פאואל אכן ינאם בנימה נוקשה, הסיכוי ל'ראלי סנטה' עבור ביטקוין קטן", אמר ניק פאקרין, אנליסט השקעות ומייסד שותף של Coin Bureau. "המומנטום לא היה בצד של ביטקוין לאחרונה, למרות רכישות חדשות של Strategy (MSTR) של מייקל סיילור, ולכן ייתכן שנסיים את 2025 מתחת ל-100,000 דולר", הוסיף. עם זאת, פאקרין צופה שהקריפטו יתאושש ברגע שיתפרסם מינויו של הנשיא טראמפ להחליף את פאואל כשהמינוי יסתיים במאי. המועמד המוביל הוא קווין האסט, שנחשב לידידותי לתעשייה.

הביטקוין התקשה להתאושש בשבועות האחרונים לאחר שנפגע ממחיר השיא שלו באוקטובר, סביב 126,000 דולר. ה ביטקוין ירד ב-2% עד כה השנה, מה שמעמיד אותו על ביצוע שנתי הגרוע ביותר מאז חורף הקריפטו של 2022, שגרם לאובדן של מעל 64% מערכו. המטבע גם מתרחק באופן חדה ממניות לראשונה מאז 2014, בעוד S&P 500 רושם עלייה של 16%.

לפי רויטרס, סוחרים בשוק מעריכים סבירות של 15% לכך שהביטקוין יסיים את השנה מתחת לרף 80 אלף דולר. האסטרטג פונג לה מ־Standard Chartered, גוף שהעריך בעבר כי הביטקוין יסיים את 2025 במחיר של 200 אלף דולר, מעריך כעת שהוא יעמוד מתחת ל־100 אלף דולר.

מחיר הכסף (silver) קרוב לשיא ובחברת ניהול הנכסים DHF Capital מעריכים שהמחיר נתמך על־ידי הצפי להורדת ריבית הפד; וכן בשל המשך זרימת כסף לתעודות סל בעוד שהמלאי נותר נמוך. בשוק המט"ח נרשמו שינויים קלים בלבד בשערי השקל־דולר ושקל־אירו.

4. מאקרו

בעולם מספר מדינות מעדכנות השבוע את הריבית.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, מעריך שהריבית בארה"ב תרד ב־0.25%. לאחר מכן, הפד יאותת על הפוגה עד לבהירות בנוגע לשוק העבודה ולאינפלציה. מנהל המועצה הלאומית לכלכלה בבית הלבן, קווין האסט, חושב ארחת - הוא אמר כי הוא רואה "מרווח גדול" להוריד את הריבית של הפדרל ריזרב באופן משמעותי.

האסט, שנחשב למועמד המוביל של דונלד טראמפ לתפקיד יו"ר הפד הבא לפי דיווח של בלומברג, האם יפעל לקיצוצי ריבית משמעותיים יותר, כפי שהנשיא רוצה, אם ימונה לתפקיד - "אם הנתונים יראו שאפשר לעשות זאת, אז, כמו עכשיו, לדעתי יש הרבה מרווח לבצע זאת," אמר. כשנשאל האם הכוונה ליותר מ־25 נקודות בסיס, הוא השיב: "נכון".

באירופה, קליין סבור כי תהליך הפחתת הריבית בגוש האירו הסתיים. לדבריו, "לפי האומדן הראשוני, האינפלציה בגוש עלתה בנובמבר ל־2.2%, מעט מעל הציפיות". הוא מוסיף שאיזבל שנאבל, מהדמויות הניציות בבנק המרכזי האירופי, הצהירה כי היא תומכת בהערכות שלפיהן המהלך הבא יהיה העלאת ריבית.

מחר הבנק המרכזי של שוויץ יפרסם את החלטתו הרבעונית (בשוויץ עושים את זה פעם ברבעון). "אנו צופים שהריבית תיוותר ללא שינוי על 0%, לצד איתות כי היא תישאר ברמה זו במשך תקופה ממושכת", כתב קליין.

הבנק המרכזי בהודו הפחית את הריבית לראשונה זה כחצי שנה לרמה של 5.25%. הנגיד ציין כי האינפלציה הנמוכה, תרמה להחלטה, אך הדגיש גם את הצמיחה הרבעונית המהירה מהצפי, כ-8%, המאפשרת לבנק מרחב פעולה רחב.

מאקרו בארץ - נתוני ביצועי התקציב לנובמבר היו טובים בהרבה מהציפיות: הכנסות המדינה ממסים עמדו על כ-43 מיליארד שקל (ללא מע"מ יבוא ביטחוני), עלייה נומינלית של כ-18% לעומת נובמבר אשתקד. במקביל, הוצאות הממשלה ירדו משמעותית בנובמבר ועמדו על כ-49 מיליארד שקל , עדיין רמה גבוהה אך הנמוכה ביותר מאז פברואר השנה, בעיקר בשל ירידה בהוצאות המנהליות ובהוצאות מערכת הביטחון.

"השילוב של הכנסות גבוהות לצד ירידה בהוצאות הוביל לירידה חדה מהצפוי בגירעון כאחוז מהתוצר לרמה של 4.5% ב-12 החודשים האחרונים עד נובמבר. משמעות הדבר היא כי השנה תסתיים, ככל הנראה, בגירעון של פחות מ-5%. אמנם בדצמבר צפויה עלייה עונתית חדה בהוצאות הממשלה שתגדיל את הגירעון, אך גם לאחריה הגירעון צפוי להיות נמוך מהתחזיות שפורסמו במהלך השנה, במיוחד לאחר העדכון כלפי מעלה שבוצע בעקבות מבצע עם־כלביא", כתב קליין.

"כ-3 שבועות לפני תחילת 2026 , ורק כעת תקציב המדינה אושר בממשלה, עם גירעון חזוי מתחת ל-4%. עם זאת יש לזכור שאישור הממשלה הוא רק השלב הראשון, ומדובר בטיוטת תקציב שצריכה לעבור את הליך החקיקה בכנסת ובוועדת הכספים. הכנסות המדינה הגבוהות בחודשים האחרונים תומכות בהערכתנו שנראה שיפור בדירוג האשראי של ישראל במהלך 2026 כל עוד הגירעון בתקציב הצפוי ל-2026 אכן לא יעבור את ה-4 אחוזים דבר שגם יאפשר לדעתנו לבנק ישראל להוריד את הריבית בקצב מהיר מהקצב הגלום בשוק ההון", כתב קליין.

5. תחזית

הראלי האחרון במניות עלול להיתקל במחסום לאחר הורדת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב, כאשר המשקיעים ינטו לממש רווחים, כך לפי אסטרטגים בג'יי.פי.מורגן. "ייתכן שלמשקיעים תהיה נטייה לממש את הרווחים לקראת סוף השנה, במקום להגדיל חשיפה", כתבו בבנק, "הציפיה להורדת הריבית כבר משוקללת ומתומחרת במלואה, והמניות חזרו לשיאים".

השווקים מתמחרים סיכוי של 92% שהבנק המרכזי האמריקאי יוריד את הריבית היום. ההימורים על ירידה בריבית עלו בעקביות בעקבות הערות חיוביות של קובעי מדיניות בשבועות האחרונים, מה שסייע להנעת המניות.

האסטרטגים של הבנק נותרו אופטימיים בטווח הבינוני, וציינו כי מדיניות פסיבית מצד הפדרל ריזרב תהיה תומכת למניות. במקביל, מחירי נפט נמוכים, קצב גידול שכר מתמתן והפחתת הלחץ מהמכסים האמריקאיים יאפשרו לפד להקל במדיניות המוניטרית מבלי להאיץ את האינפלציה, כתבו.

"המניות הגלובליות התאוששו בשבועות האחרונים והגיעו קרוב לשיא כל הזמנים שנרשם באוקטובר. עם זאת, עדיין קיימת אי-וודאות לגבי מסלול הפד ב-2026, לאור אותות מעורבים על מצב שוק העבודה בארה"ב", כתבו כלכני הבנק. "גורמים נוספים שיכולים לתמוך במניות ב-2026 כוללים הפחתת אי-ודאות מסחרית, שיפור בתפיסת הכלכלה בסין, עלייה בהוצאות הפיסקליות באזור האירו ויישום מהיר של בינה מלאכותית בארה"ב".

בבנק כבר הזהירו כי ראלי המניות בארה"ב עלול להיתקע לאחר הורדת הריבית של הפד בספטמבר, השוק היה תנודתי מאז, לפני שהחל להתייצב בשבועות האחרונים לאור אופטימיות חדשה לגבי הורדת ריבית בדצמבר.

רוב מנהלי הנכסים שנבדקו בסקר בלתי רשמי של בלומברג באסיה, אירופה וול סטריט ציינו כי הם ממקמים את תיקי ההשקעות שלהם בסביבה של סיכון חיובי לאורך 2026.