מגמה מעורבת באסיה, יציבות בוול סטריט לקראת החלטת הריבית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - בורסת טוקיו יורדת ב-0.2%, שנגחאי ב-0.7% והונג קונג ב-0.3% לאחר שמדד המחירים לצרכן בסין עלו ב־0.7% לעומת השנה הקודמת - העלייה החדה ביותר מאז פברואר אשתקד. מדובר בקצב גבוה יותר מהעלייה של 0.2% שנרשמה באוקטובר, והוא תואם את תחזית הכלכלנים בסקר של רויטרס, שציפו גם הם לעלייה של 0.7%. בורסת דרום קוריאה עולה ב-0.3%, הודו ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות, כעת כל העיניים אל פרסום החלטת הריבית הערב ב-21:00 שעון ישראל - בעוד שטראמפ מחפש לו מחליף נוח, יו"ר הפד, ג'רום פאוול צפוי להכריז הערב על הורדת הריבית בארה"ב, הסקרנות האמיתית היא לגבי תחזיות הריבית ל-2026, הפד צפוי לשדר שתהליך הפחתות הריבית יוצא להפסקה, בתוך כך, ההתנגדות בין חברי הוועדה גוברת: חלקם מודאגים מהאינפלציה העיקשת, ושהריבית הנוכחית לא מספיקה כדי להחזיר אותה ליעד.

הכרזת הריבית מגיעה ברגע מכריע עבור הבנק המרכזי - הנשיא טראמפ מגביר את הלחץ על היו״ר ג'רום פאוול להפחית את הריבית, בשווקים הפיננסיים גוברים החששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית, ובמקביל, מלחמת הסחר שטראמפ מנהל מתנגשת עם אינפלציה עיקשת, שוק עבודה פגיע וירידה בביטחון הצרכנים.

לנוכח נתוני מאקרו מעורבים, יש שצופים שהפד ישדר כי תהליך הפחתת הריבית יוצא להפסקה זמנית. זאת גם לאור ההערכות כי ייתכן שנראה מספר מתנגדים להפחתה הנוכחית, לפחות עד שיצטברו נתונים נוספים שיתמכו בהמשך הפחתות.

המסחר בניו יורק ננעל אתמול במגמה מעורבת, עם פתיחת ישיבת המדיניות של דצמבר של הפדרל ריזרב ופרסום נתוני ממשל שהראו עלייה מפתיעה במספר משרות הפנויות, לצד עלייה חדה בפיטורים.

מדד S&P 500 ננעל בירידה מזערית. נאסד"ק, שהוביל את הירידות בתחילת היום, התאושש מעט ועלָה בכ־0.1%. דאו ג’ונס ירד בכ־0.3%, בעקבות ירידה חדה במניית ג'יי.פי.מורגן , שצנחה עד 4% לאחר שהמנהלת הכספים מריאן לייק הזהירה שהוצאות הבנק יגדלו ב־2026 - בשל תחרות גוברת בתחום כרטיסי האשראי ובשל השקעות בעלות גבוהה בתחום הבינה המלאכותית.

מדד ראסל 2000, שמכיל את המניות הקטנות אשר רגישות יותר לשינויי ריבית עלה ב-0.5% לשיא כל הזמנים.

אמזון הודיעה הבוקר כי תשקיע יותר מ־35 מיליארד דולר בתחום הענן והבינה המלאכותית בהודו עד שנת 2030, במסגרת המירוץ של ענקיות הטכנולוגיה לבסס דריסת רגל בשוק המקומי. ההתחייבות, שנחשפה בכנס Amazon Smbhav בניו דלהי, מצטרפת לכ־40 מיליארד דולר שכבר השקיעה החברה במדינה.

בהודעה לעיתונות ציינה אמזון כי הכספים החדשים יופנו להתייעלות דיגיטלית מונעת־AI, לקידום היצוא וליצירת מקומות עבודה - זאת תוך התאמה לעדיפויות הלאומיות של הודו לחיזוק תעשיית ה-AI המקומית.

לפי החברה, עד 2030 התוכנית צפויה ליצור מיליון מקומות עבודה נוספים - ישירים, עקיפים, מושרים ועונתיים - להגדיל פי ארבעה את היצוא ל־80 מיליארד דולר, ולהנגיש את יתרונות ה-AI ל־15 מיליון עסקים קטנים. ההשקעה מדגישה את האמון של אמזון בכלכלת הדיגיטל הצומחת של הודו, שם היא בונה מרכזי לוגיסטיקה, מרכזי נתונים ותשתיות תשלומים.

המהלך מגיע זמן קצר לאחר שמיקרוסופט הכריזה על השקעה של 17.5 מיליארד דולר בתשתיות AI בהודו, כאשר ענקיות הטכנולוגיה מגבירות את המרוץ שלהן בשוק.

"אנו גאים להיות חלק ממסע הטרנספורמציה הדיגיטלית של הודו ב־15 השנים האחרונות," אמר אמיט אגרוול, סגן נשיא בכיר לשווקים מתפתחים באמזון. "לאורך הדרך קדימה, אנו נרגשים להמשיך להיות גורם מזרז בצמיחת הודו, תוך הנגשת ה-AI למיליוני הודים."

כאמור, מיקרוסופט הודיעה אתמול על ההשקעה הגדולה ביותר שלה אי-פעם באסיה: 17.5 מיליארד דולר בהודו בארבע השנים הקרובות, במטרה לקדם את תשתיות הענן והבינה המלאכותית במדינה. ההשקעה מדגישה את התחרות הגלובלית הגוברת בין ענקיות הטכנולוגיה להתרחב בהודו, שהפכה לאחד השווקים הדיגיטליים הצומחים בעולם.

אנבידיה ירדה למרות שטראמפ מאפשר לה לספק שבבים בסין. בפוסט ב־Truth Social נכתב כי החברה תוכל לספק את שבבי ה־H200 ל"לקוחות מאושרים" בסין ובמדינות נוספות, בתנאי ש-25% מהכנסות המכירות יועברו לממשל האמריקאי.

אורקל תפרסם הלילה את הדוח הרבעוני. המניה שטסה השנה לשיא כל הזמנים - מחיר מניה של מעל 328 דולר בספטמבר האחרון - איבדה כשליש מערכה למחיר של כ־221 דולר.

האם יש בה הזדמנות השקעה? תומס בלייקי מקנטור מצפה לעדכונים על הכנסות תשתיות הענן (OCI) שעשויות להגיע ל־75% מסך ההכנסות ב־2030 ועל תשתיות ה־AI ותרומתן לרווח הגולמי. "להערכתו, תוצאות חיוביות בעסקי החברה יבשרו טובות למניה וההמלצה נותרת תשואת יתר במחיר יעד של 400 דולר, פרמיה של 81%. בג'פריס, האנליסט ברנט ת'יל ממליץ על קנייה במחיר יעד זהה. בדיקה שערך הצביעה על עלייה קלה מרבעון לרבעון בצמיחת ה־AI. להערכתו יש יותר סיכוי לאפסייד מדאונסייד במניה.

מניות הום דיפו ירדה לאחר שהחברה צפתה צמיחת מכירות נמוכה מהצפוי בשנה הבאה, לנוכח מיתון ממושך בפעילות בתחום השיפוצים הביתיים. הרשת צופה כי המכירות יגדלו בטווח של 2.5%-4.5% בשנה הפיננסית הבאה שלה, וזה יותר שמרני מהצמיחה של 4.5% שצפו האנליסטים בסקר FactSet.

בשוק החוב האמריקאי - תשואות אג"ח האוצר האמריקאי יורדות מעט לאחר שמספר המשרות פנויות בארה״ב הפתיע כלפי מעלה, נתון שמדגיש את האתגר בפני קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב כשהם מתכוננים להצביע מחר האם להוריד שוב את הריבית.

התשואות התאוששו משפל יומי שנרשם הבוקר בארה״ב, לאחר שדיווח משרד העבודה הראה שמספר המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עלה לרמה הגבוהה ביותר בחמישה חודשים. אף שהסוחרים ממשיכים לתמחר כמעט במלואו הורדת ריבית של רבע נקודת אחוז בהחלטת הפד, שתי הורדות הריבית הקודמות השנה נועדו להתמודד עם היחלשות שוק העבודה, כולל עלייה בשיעור האבטלה לכמעט 4.5%.

הירידות שנרשמו אתמול היו הזדמנות קנייה, שכן שיעור האבטלה הגבוה צפוי לשמור את הפד על נטייה להוריד ריבית, אמר ג'ורג' קטרמבון, ראש תחום אג"ח ב־DWS America. תשואות ל־10 שנים מעל 4.3% אינן "אזור בר־קיימא עבור מצב הכלכלה כיום," אמר.

במכירה החודשית של אג"ח ל־10 שנים של משרד האוצר, שנערכה היום נרשמה תשואה של 4.175%, בהתאמה לרמה שנרשמה במסחר לפני תום המכרז. תגובת השוק הייתה מינימלית.

הביטקוין, בניגוד לציפיות זינק אתמול במעל 3% ל-93,800 דולר, האתריום מזנק במעל 6% ל-3,335 דולר.

זאת למרות שאסטרטגים הפכו זהירים לגבי סיכויי עליית הקריפטו בסוף השנה. היום צפוי הפד להוריד את הריבית והמשקיעים יעקבו מקרוב אחר דברי יו"ר הפד, ג'רום פאואל, כדי לחפש רמזים לגבי הצעד הבא של קובעי המדיניות.

"אם פאואל אכן ינאם בנימה נוקשה, הסיכוי ל'ראלי סנטה' עבור ביטקוין קטן", אמר ניק פאקרין, אנליסט השקעות ומייסד שותף של Coin Bureau. "המומנטום לא היה בצד של ביטקוין לאחרונה, למרות רכישות חדשות של Strategy (MSTR) של מייקל סיילור, ולכן ייתכן שנסיים את 2025 מתחת ל-100,000 דולר", הוסיף. עם זאת, פאקרין צופה שהקריפטו יתאושש ברגע שיתפרסם מינויו של הנשיא טראמפ להחליף את פאואל כשהמינוי יסתיים במאי. המועמד המוביל הוא קווין האסט, שנחשב לידידותי לתעשייה.

הביטקוין התקשה להתאושש בשבועות האחרונים לאחר שנפגע ממחיר השיא שלו באוקטובר, סביב 126,000 דולר. ה ביטקוין ירד ב-2% עד כה השנה, מה שמעמיד אותו על ביצוע שנתי הגרוע ביותר מאז חורף הקריפטו של 2022, שגרם לאובדן של מעל 64% מערכו. המטבע גם מתרחק באופן חדה ממניות לראשונה מאז 2014, בעוד S&P 500 רושם עלייה של 16%.

לפי רויטרס, סוחרים בשוק מעריכים סבירות של 15% לכך שהביטקוין יסיים את השנה מתחת לרף 80 אלף דולר. האסטרטג פונג לה מ־Standard Chartered, גוף שהעריך בעבר כי הביטקוין יסיים את 2025 במחיר של 200 אלף דולר, מעריך כעת שהוא יעמוד מתחת ל־100 אלף דולר.

מחיר הכסף (silver) קרוב לשיא ובחברת ניהול הנכסים DHF Capital מעריכים שהמחיר נתמך על־ידי הצפי להורדת ריבית הפד; וכן בשל המשך זרימת כסף לתעודות סל בעוד שהמלאי נותר נמוך. בשוק המט"ח נרשמו שינויים קלים בלבד בשערי השקל־דולר ושקל־אירו.

בעולם מספר מדינות מעדכנות השבוע את הריבית.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, מעריך שהריבית בארה"ב תרד ב־0.25%. לאחר מכן, הפד יאותת על הפוגה עד לבהירות בנוגע לשוק העבודה ולאינפלציה.

מנהל המועצה הלאומית לכלכלה בבית הלבן, קווין האסט, אמר כי הוא רואה "מרווח גדול" להוריד את הריבית של הפדרל ריזרב באופן משמעותי.

האסט, שנחשב למועמד המוביל של דונלד טראמפ לתפקיד יו"ר הפד הבא לפי דיווח של בלומברג, האם יפעל לקיצוצי ריבית משמעותיים יותר, כפי שהנשיא רוצה, אם ימונה לתפקיד - "אם הנתונים יראו שאפשר לעשות זאת, אז, כמו עכשיו, לדעתי יש הרבה מרווח לבצע זאת," אמר. כשנשאל האם הכוונה ליותר מ־25 נקודות בסיס, הוא השיב: "נכון."

קליין סבור כי תהליך הפחתת הריבית בגוש האירו הסתיים. לדבריו, "לפי האומדן הראשוני, האינפלציה בגוש עלתה בנובמבר ל־2.2%, מעט מעל הציפיות". הוא מוסיף שאיזבל שנאבל, מהדמויות הניציות בבנק המרכזי האירופי, הצהירה כי היא תומכת בהערכות שלפיהן המהלך הבא יהיה העלאת ריבית.

מחר הבנק המרכזי של שוויץ יפרסם את החלטתו הרבעונית (בשוויץ עושים את זה פעם ברבעון). "אנו צופים שהריבית תיוותר ללא שינוי על 0%, לצד איתות כי היא תישאר ברמה זו במשך תקופה ממושכת", כתב קליין.

הבנק המרכזי בהודו הפחית את הריבית לראשונה זה כחצי שנה לרמה של 5.25%. הנגיד ציין כי האינפלציה הנמוכה, תרמה להחלטה, אך הדגיש גם את הצמיחה הרבעונית המהירה מהצפי, כ-8%, המאפשרת לבנק מרחב פעולה רחב.

הראלי האחרון במניות עלול להיתקל במחסום לאחר הורדת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב, כאשר המשקיעים ינטו לממש רווחים, כך לפי אסטרטגים בג'יי.פי.מורגן. "ייתכן שלמשקיעים תהיה נטייה לממש את הרווחים לקראת סוף השנה, במקום להגדיל חשיפה", כתבו בבנק, "הציפיה להורדת הריבית כבר משוקללת ומתומחרת במלואה, והמניות חזרו לשיאים".

השווקים מתמחרים סיכוי של 92% שהבנק המרכזי האמריקאי יוריד את הריבית היום. ההימורים על ירידה בריבית עלו בעקביות בעקבות הערות חיוביות של קובעי מדיניות בשבועות האחרונים, מה שסייע להנעת המניות.

האסטרטגים של הבנק נותרו אופטימיים בטווח הבינוני, וציינו כי מדיניות פסיבית מצד הפדרל ריזרב תהיה תומכת למניות. במקביל, מחירי נפט נמוכים, קצב גידול שכר מתמתן והפחתת הלחץ מהמכסים האמריקאיים יאפשרו לפד להקל במדיניות המוניטרית מבלי להאיץ את האינפלציה, כתבו.

"המניות הגלובליות התאוששו בשבועות האחרונים והגיעו קרוב לשיא כל הזמנים שנרשם באוקטובר. עם זאת, עדיין קיימת אי-וודאות לגבי מסלול הפד ב-2026, לאור אותות מעורבים על מצב שוק העבודה בארה"ב", כתבו כלכני הבנק. "גורמים נוספים שיכולים לתמוך במניות ב-2026 כוללים הפחתת אי-ודאות מסחרית, שיפור בתפיסת הכלכלה בסין, עלייה בהוצאות הפיסקליות באזור האירו ויישום מהיר של בינה מלאכותית בארה"ב".

בבנק כבר הזהירו כי ראלי המניות בארה"ב עלול להיתקע לאחר הורדת הריבית של הפד בספטמבר, השוק היה תנודתי מאז, לפני שהחל להתייצב בשבועות האחרונים לאור אופטימיות חדשה לגבי הורדת ריבית בדצמבר.

רוב מנהלי הנכסים שנבדקו בסקר בלתי רשמי של בלומברג באסיה, אירופה וול סטריט ציינו כי הם ממקמים את תיקי ההשקעות שלהם בסביבה של סיכון חיובי לאורך 2026.