מגמה חיובית בת"א; מדד הביטוח מזנק ב-2.5%, הבנקים ב-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:54

מניית אר פי אופטיקל מזנקת הבוקר, החברה שעוסקת בפתוח,יצור ושיווק מוצרים אופטיים ואלקטרו-אופטיים לשוק הצבאי-ביטחוני דיווחה על קבלת מכתב כוונות נוסף מלקוח ביטחוני מהותי בישראל להצטיידות ברכיבי מוצרים לטובת אספקה נוספת של מערכות אלקטרו-אופטיות מתוצרת החברה, המבוססות על טכנולוגיה של מצלמות בלתי מקוררות, בהיקף כולל של עד כ-15 מיליון דולר.

האספקה של המוצרים מתוכננת לשנים 2027-2030. מתוך היקף ההזמנה הפוטנציאלית, החברה מדווחת על הזמנה ראשונה מחייבת להצטיידות ברכיבי המוצרים שלה בהיקף של כ- 1 מיליון אירו מהלקוח. מכתב כוונות זה מתווסף למכתב הכוונות שדווח אתמול. שני מכתבי הכוונות מסתכמים להזמנות פוטנציאליות של 36 מיליון דולר.

10:50

השקל נחלש הבוקר בכ-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.21 שקלים לשקל אחד.

לא מעט גבות הורמו בשוק ההון המקומי בסוף השבוע כאשר סיטי בנק, אחד הבנקים הגדולים בעולם, פרסם "אזהרה" הנוגעת למטבע הישראלי. במכתב למשקיעים ציין הבנק ש"השקל נראה יקר ביחס לתמחור הראוי שלו", והוסיף שהוא חזק מדי ב־19% ביחס לדולר האמריקאי. בסיטי בנק לא הרחיבו על סיבות גיאו־פוליטיות או כלכליות מאחורי התחזית ורק ציינו כי הדבר מתבסס על מודל שלהם.

ביום שישי האחרון, השקל נסחר בשלב מסוים מול הדולר ברמה של 3.19 שקלים, סביב שיא של ארבע שנים - אם כי בהמשך הוא נחלש מעט וחזר לרמה של 3.21 שקלים, כך הוא נסחר הבוקר.

במיטב מציינים שעוצמתו של השקל מתחילה להטריד יצואנים בישראל - "האיום על יצוא מהתחזקות השקל מתחיל להיות מורגש בסקר עסקים. עלתה חומרת המגבלה של שחיקת רווחיות היצוא בענפים מייצאים . המשך המגמה הנוכחית יגביר לחץ על בנק ישראל שיצטרך להחליט האם לזרז הורדות ריבית ו/או לחזור לרכישות דולרים".

10:28

במסחר בת"א בולט היום מדד הביטוח שמזנק במעל 2%. בולטות בו בעיקר מניות מגדל ביטוח וכלל עסקי ביטוח.

חברת הביטוח מנורה מבטחים הופכת לחברת הביטוח השלישית בישראל שמצליחה לעבור בנק גדול בשווי שוק. אתמול בנעילת המסחר מניית מנורה מבטחים ננעלה לפי שווי חברה של 26.1 מיליארד שקל והפכה לחברה בעלת שווי השוק ה-12 בגודלו בבורסה, מעל הבנק הבינלאומי, הבנק החמישי בגודלו, שננעל בשווי של 25.9 מיליארד שקל. הקדימו אותה הפניקס שעשתה זאת ביולי והראל בחודש נובמבר, השתיים נסחרות כעת בשווי של ב-29 וב-36 מיליארד שקל בהתאמה

10:03

המסחר בת"א נפתח הבוקר במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.1%.

מדד הבנייה עולה בכ-0.3% לאחר שאתמול השיל כ־1%. מתחילת השנה, מדד הבנייה הוא בין החלשים בקרב המדדים הענפיים, עם עלייה של כ־12% לעומת עלייה של כמעט 50% במדדי הדגל.

עבור אלה שמצפים שהורדת הריבית האחרונה של בנק ישראל (בסוף נובמבר) יתרמו למניות הבנייה או הנדל"ן, יתכן שמצפה אכזבה. במיטב מעריכים שלשוק הנדל"ן בישראל יהיה קשה להתאושש למרות סיום המלחמה ותהליך הורדת ריבית, בעיקר בגלל בעיית נגישות של מרבית הציבור לרכישת דירה. "המצב בשוק הנדל"ן הוא אחד הסיכונים הכלכליים העיקריים במבט ל-2026", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של החברה. "ניסיון המדינות שכבר הורידו ריבית לא מעודד את שוק הנדל"ן המקומי", כתב.

"עם זאת, כדאי לבחון את הניסיון של המדינות האחרות שהתחילו להוריד ריבית עוד באמצע 2024. ברובן, קצב השינוי במדד מחירי הדירות המשיך לרדת, מה שיכול להעיד שהביקושים לא התחדשו משמעותית בתגובה להורדת ריבית". נקודה נוספת שכדאי לקחת בחשבון היא שמדדי המניות של חברות הנדל"ן בארה"ב, אירופה, קנדה ואנגליה המשיכו להציג תת ביצוע ביחס למדדים הכלליים גם אחרי שהריבית כבר התחילה לרדת, כך לפי מיטב.

08:15

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת, המשקיעים יחכו בדריכות לפרסום מדד המחירים לצרכן שיתפרסם הערב. בבורסות בעולם - ירידות באסיה ועליות קלות בחוזים העתידיים.

אתמול נרשמו ירידות שערים מתונות לאחר 6 ימי עליות, בהשפעת המגמה השלילית בניו יורק ביום שישי - מדד ת"א 35 ירד בכ־0.5%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ־0.3%.

מדד חברות הביטוח לא עצר גם היום וטיפס ב 1.5%, כשהוא משלים עליה של 13% מתחילת החודש. מנגד, מדד ת"א טכנולוגיה ירד ב 1.1% בהשפעת מניות השבבים ומדד ת"א בניה ירד ב 1%.

את הירידות הובילו אתמול מניות השבבים קמטק , טאואר ונובה , וזאת בעקבות מדד מניות השבבים בניו יורק שצלל ב 5.1% ביום שישי.

● בבורסה לא ראו מעולם נהירה כזו של משקיעים זרים. האם זו רק ההתחלה?

מדד נוסף שבלט לשלילה הוא מדד הבנייה,

● מותגים שחוזרים לתקופת המנדט הבריטי ועסקה עם שרי אריסון: הדרך של אחת החברות הוותיקות בישראל להנפקת ענק

מניות שריכזו אתמול עניין:

חברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר עלתה על רקע עסקה משמעותית בשדה סולארי שפיתחה בשטחי המועצה האזורית שדות נגב שבעוטף עזה. השדה הסולארי נמכר ב-204 מיליון שקל לחברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י , מה שמשקף רווח חשבונאי של 30 מיליון שקל.

חברת הביטוח כלל מכרה מניות של יצרנית החשמל משק אנרגיה בהיקף של כ-105 מיליון שקל. במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה כלל כ-2% ממניות החברה. לאחר המימוש, אשר מגיע אחרי זינוק של מעל 230% בשנה האחרונה, ירדה החזקת חברת הביטוח במשק אנרגיה לכ-9%.

פועלים אקוויטי מנהלת מגעים לרכישת 10% משמיר אנרגיה, החברה הבת של מבטח שמיר של מאיר שמיר העוסקת בתחום ייצור החשמל והאנרגיות המתחדשות.

נופר אנרג'י מעדכנת כי התקשרה בהסכם למכירת 49% מהון המניות של חברת הפרויקט המפעילה אתר לאגירת אנרגיה בגרמניה. התמורה הכוללת משקפת שווי פרויקט של למעלה ממיליון אירו למגה וואט וצפויה להניב לחברה תשואה על השקעה של עד 47% תוך פחות משנתיים.

● החוב של אורקל תופח, המניה צונחת, ועסקה אחת מדאיגה במיוחד את השוק כולו

באסיה ירידות הבוקר - בורסת טוקיו יורדת ב-1.4%, שנגחאי ב-0.1%, הונג קונג ב-0.7%, דרום קוריאה ב-1.5% ובהודו, מדד ניפטי ב-0.5%.

החוזים עתידיים בארה"ב מצביעים בינתיים על עליות קלות.

בשישי האחרון סיכמה וול סטריט שבוע שלילי - מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק ב-1.6%, ואילו הדאו-ג'ונס עלה ב-1.0%.

למרות שהשווקים הגיבו בחיוב להחלטת הריבית של הפד, ועד יום חמישי היה נראה כי וול סטריט בדרך לשבוע חיובי, יום שישי הביא עמו ירידות חדות יחסית במגזר הטכנולוגיה שמחקו את העליות.

חברת השבבים ברודקום אכזבה את המשקיעים עם תחזית מכירות חלשה ביחס לציפיות, דבר שהצית מחדש את החששות סביב תמחור חברות הבינה מלאכותית (AI), והוביל לירידות בסקטור. למרות זאת, בנק אוף אמריקה אופטימי לגבי החברה והמניה. בבנק אוף אמריקה איששו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה, ואף העלו את מחיר היעד שלה מ־460 דולר ל־500 דולר, המשקף לה אפסייד של קרוב ל־40%.

בינתיים, המחצית הראשונה של דצמבר מתאפיינת במגמה שלילית, אולם נזכיר כי המחצית השנייה מאופיינת היסטורית בעונתיות חיובית, בהשפעת ראלי סנטה קלאוס.

● המנכ"ל התפטר, המניה קפצה ב־10% ביום אחד: האם לולולמון בדרך לקאמבק?

בשבוע הקרוב צפוי שטף של נתונים להשפיע על השוק - המשקיעים יקבלו דוחות שהתעכבו על רמות התעסוקה, המכירות הקמעונאיות והאינפלציה, לצד נתונים המתפרסמים כרגיל על מכירות בתים קיימים וסנטימנט הצרכנים. דברים שיישמעו מפי נגידי הפד סטיבן מירן וכריסטופר וולר עשויים גם הם להשפיע על השווקים, בעודם ממתינים לאיתותים לגבי המהלך הבא של הבנק המרכזי בנושא הריבית.

המשקיעים יקבלו השבוע גם תמונת מצב נוספת על סחר הבינה המלאכותית, עם פרסום דוחות של יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י . דוחות של נייקי , פדקס , קארמקס , ג'נרל מילס וקרניבל יספקו תובנות לגבי מצבו של הצרכן האמריקאי.

הפדרל ריזרב קשר את הפחתת הריבית שביצע בשבוע שעבר לחששות מהיחלשות גוברת בשוק העבודה. התמונה הזו תתבהר במידת מה כאשר הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה תפרסם ביום שלישי את נתוני התעסוקה לחודש נובמבר. באותו יום צפויים להתפרסם גם נתוני המכירות הקמעונאיות לאוקטובר ונתוני המלאים העסקיים לספטמבר, שיכולים לספק מבט מעמיק יותר על הביקוש מצד הצרכנים.

ביום חמישי, פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר יספק תובנות לגבי השפעת המכסים על האינפלציה, כאשר הפדרל ריזרב עוקב מקרוב אחר לחצי המחירים לקראת 2026.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו ביציבות, בעוד מדד תל גוב־שקלי 10+ איבד מערכו כ־0.2%.

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמה תנועה מעורבת לאורך העקום הממשלתי, עם ירידת תשואות בחלק הקצר ועלייה בחלק הארוך, על רקע התבטאויות של בכירי הפד שהביעו חשש מהפחתות ריבית נוספות.

במיטב צופים שפעילות הפד צפויה לגרום לעלייה בתשואות הארוכות ובתלילות עקום התשואות. הכלכלן הראשי של החברה, ז'בזינסקי ממיטב כתב ש"החלטת הפד לחזור לרכישות חודשיות של אג"ח עד שנה בסכום של 40 מיליארד דולר היא לא QE (הרחבה כמותית), בבית ההשקעות מעריכים שכעבור מספר חודשים הפד פשוט ימחזר את הפדיונות של אותן אגרות חוב שהוא קונה היום. "הרכישות נטו לא יגדלו וגודל התיק אמור להישאר קבוע. למעשה הפד נמצא בתהליך של הארכת מח"מ של התיק הממשלתי שנסחר בשוק החופשי. מדיניות זו מהווה פעילות מוניטארית מצמצמת".

3. סחורות ומטבעות

השקל התחזק בשבוע החולף ביחס לדולר ולאירו, בהתאם למגמה של היחלשות הדולר מול מטבעות אחרים ברחבי העולם. ביום שישי האחרון, השקל נסחר בשלב מסוים מול הדולר ברמה של 3.19 שקלים, סביב שיא של ארבע שנים - אם כי בהמשך הוא נחלש מעט וחזר לרמה של 3.21 שקלים, כך הוא נסחר הבוקר.

● רוב המומחים מעריכים שהשקל יוסיף להתחזק. לפי סיטי הוא צריך ליפול ב־20%

בשוק המט"ח העולמי, פערי הריביות בעולם מעוררים תסיסה בשוק המטבע, ובפרט משקיעים גדולים אומרים שעסקאות ה-Carry Trade בשווקים המתעוררים צפויות להמשיך ולספק תשואות גם ב־2026, לאחר שנה יוצאת דופן עבור האסטרטגיה הפופולרית.מדד של בלומברג לעסקאות Carry הניב השנה תשואה של כ־17%, הרווח השנתי הגבוה ביותר מאז 2009.

שורה של מנהלי נכסים ובנקים - מוואנגרד ואינווסקו ועד גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה - מעריכים שהפער בין הריביות במדינות המפותחות לבין אלו שבשווקים המתעוררים יישאר גם בשנה הבאה. זאת, על רקע ציפייה שהפדרל ריזרב ורוב הבנקים המרכזיים במדינות העשירות ישמרו על ריביות נמוכות. בתיאוריה, סביבה כזו אמורה להמשיך ולהפעיל לחץ על הדולר, שכבר איבד יותר מ־7% מערכו בשנת 2025.

״עסקאות ה־Carry עדיין מציעות ערך, במיוחד במטבעות עם תשואה גבוהה כמו ברזיל, קולומביה וחלק מהשווקים באפריקה,״ אמר גורקי אורקיאטה, שותף־מנהל תחום החוב בשווקים מתעוררים ב־Neuberger Berman. עם זאת, לדבריו, לאחר הביצועים של השנה הנוכחית, ״ההזדמנויות הופכות סלקטיביות יותר״.

״בסביבה של דולר אמריקאי נחלש, עסקאות Carry צפויות להמשיך ולהיות מקור לתשואה,״ אמר וים ואנדנהוק, שותף־מנהל תחום החוב בשווקים מתעוררים ב־Invesco.

ואנדנהוק אופטימי לגבי הריאל הברזילאי, הלירה הטורקית והרנד של דרום אפריקה, בין היתר. בריאן דאן, ראש תחום מסחר באופציות מט"ח ביבשת אמריקה בגולדמן זאקס, הדגיש את האטרקטיביות של פוזיציות שורט על הדולר מול הריאל, הרנד והפסו המקסיקאי. סל שווה־משקל של עסקה זו הניב תשואה של כ־20% מתחילת השנה.

אסטרטגי מטבע בבנק אוף אמריקה, בהובלת אדרש סינהא, הצביעו על שורה של גורמים, בהם בחירות אמצע הקדנציה בארה״ב והפערים במדיניות הריבית בין בנקים מרכזיים, שעשויים להגביר את התנודתיות בשערי המטבעות בחודשים הקרובים.

● חורף ביטקוין? ההיסטוריה מלמדת מה קורה אחרי שהמטבע צולל ב־30%

הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות אך עדיין מעט מתחת ל-90 אלף דולר, האתריום נסחר הבוקר בעלייה קלה, 3,120 דולר.

4. מאקרו

היום, צפוי להתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר. הכלכלנים מעריכים שהאינפלציה תציג ירידה חודשית של 0.4%-0.5%.

בבנק מזרחי טפחות מצפים לתיקון משמעותי לאחר מדד אוקטובר שהפתיע מעט כלפי מעלה, "להערכתנו, נראה ירידה של 0.4% במדד נובמבר. באשר להשפעות על המדד, הפעם מדובר כמובן בעיקר ביציאה מתקופת חגי תשרי, שנסתיימו בסביבות אמצע אוקטובר. על זה, את עיקר העניין ירכזו מחירי הטיסות. נובמבר עצמו כלל כמות גבוהה יחסית של טסים לחו"ל. מנגד, המחירים באוקטובר היו אחראים במידה רבה לאותה ההפתעה כלפי מעלה במדד הקודם. ונצפה שעיקר התיקון יגיע מהכיוון הזה".

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, כתב שלפי הקונצנזוס, המדד צפוי לרדת ב-0.4%, והאינפלציה השנתית צפויה להישאר ברמה של 2.5%. "להערכתנו, הסיכון לתחזית מוטה כלפי מטה, כלומר לירידה חדה יותר במדד. הסעיפים שצפויים לבלוט לשלילה הם תחבורה ותקשורת, על רקע ירידה חדה בטיסות לחו״ל, וכן מזון ופירות וירקות. מנגד, סעיף הדיור צפוי לרשום עלייה".

שטרית טוען שבנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה בינואר, ולהפחית אותה שוב בהחלטה שתתקיים בפברואר או במרץ. "במבט שנה קדימה, השווקים מתמחרים קרוב לשלוש הפחתות ריבית במצטבר".

בלידר שוקי הון, ציינו כי "לפי סקר מגמות, ציפיות האינפלציה שנה קדימה בקרב הסקטור העסקי ירדו מ־2.52% ל־2.35%, אל הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2022. הציפיות לשינוי במחירים בחודש הבא (חודש דצמבר) בקרב הסקטור העסקי נמצאות על רמה נמוכה יחסית, גם לעומת חודשים קודמים וגם לעומת סקרים בחודשי נובמבר בשנים קודמות. אנו צופים מדד של - 0.4% בנובמבר, על רקע ירידה חדה במחירי הטיסות, ירידה במחירי הפירות והירקות, וירידה במחירי הבראה ונופש".

לכלכלני בנק הפועלים יש אזהרה מטרידה: לראשונה משנת 2013 נרשם בישראל גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. "ברבעון השלישי של השנה עמד הגירעון על 1.1 מיליארד דולר, לאחר עודף נמוך של 0.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון ועודפים שנתיים של כ- 16 מיליארד דולר בשנתיים הקודמות. את המעבר מעודף לגירעון ניתן לייחס לגורמים שאולי יישארו עימנו בהמשך לצד גורמים בעלי אופי זמני יותר".

"אחד הסעיפים המרכזיים שהביא לירידה בעודף בחשבון השוטף ברבעונים האחרונים הוא חשבון ההכנסות הראשונית, שכולל לדוגמא הכנסות מהשקעה ישירה של זרים בישראל. הכנסות אלו רשמו עלייה חדה ברבעונים האחרונים לרמה של 7.5 מיליארד דולר לרבעון".

"בשנה הבאה אנו צופים שנראה גירעון תקציבי שהוא גם גבוה, ולצד זה עלייה בהשקעות - שני כוחות שפועלים גם הם להקטנת העודף בחשבון השוטף, או ליצירת גירעון. אנו נוטים לחשוב שיוותר עודף בחשבון השוטף, ככל שנראה בהמשך שיפור בתיירות הנכנסת ועלייה ביצוא של גז טבעי. העודף יהיה מצומצם ביחס לשנים עברו. העודף בחשבון השוטף היה לאורך השנים אחר הגורמים שהסבירו את השקל החזק. לישראל יש עדיין עודף נכסים על התחייבויות במט"ח גדול, כך שאנו חושבים שמאזן התשלומים עדיין מהווה נקודת חוזקה למשק הישראל".

5. תחזית

בוול סטריט קוראים לזה "רוטציה" - אסטרטגים בוול סטריט מייעצים ללקוחות שלהם להתכונן לשינויים ב-2026, להוריד את החשיפה לענקיות הטכנולוגיה.

האנליסטים בבנק אוף אמריקה ובמורגן סטנלי, ממליצים ללקוחות להפנות השקעות לאזורים פחות פופולריים בשוק, ולהעדיף סקטורים כמו בריאות, תעשייה ואנרגיה לקראת 2026. במשך שנים ההשקעה בביג־טק נחשבה כמעט לברירת מחדל, בזכות מאזנים חזקים ורווחיות גבוהה, אך כעת גוברת הספקנות לגבי יכולת סקטור הטכנולוגיה שזינק בכ־300% מאז תחילת שוק השוורים לפני שלוש שנים - להצדיק לאורך זמן את המכפילים הגבוהים ואת ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית. דוחות אחרונים של שחקניות מפתח בתחום ה־AI, כמו אורקל וברודקום, שלא עמדו בציפיות הגבוהות, חיזקו השבוע את החששות הללו, כך כותבים בבלומברג.

"אני שומע יותר ויותר על משקיעים שמוציאים כסף מההשקעה ב’שבע המופלאות’ ומעבירים אותו לאזורים אחרים בשוק", אמר קרייג ג’ונסון, הטכנאי הראשי של Piper Sandler. "הם כבר לא ירדפו רק אחרי מיקרוסופט ואמזון - ההשקעה הולכת ומתרחבת לשאר השוק".

בבלומברג מזהים סימנים לכך שתמחורים מתוחים מתחילים לצנן את העניין של המשקיעים בענקיות הטכנולוגיה. זרימות ההון נעות לכיוון מניות מחזוריות בתמחור חסר, חברות קטנות יותר וסקטורים הרגישים למצב הכלכלי, כאשר סוחרים נערכים להנות מהאצה צפויה בצמיחה הכלכלית בשנה הקרובה.

מאז שמניות ארה״ב נגעו בשפל קצר־הטווח שלהן ב־20 בנובמבר, מדד ראסל 2000 של החברות הקטנות עלה בכ־11%, לעומת עלייה של כמחצית מכך במדד בלומברג של "שבע המופלאות". במקביל, מדד S&P 500 במשקל שווה, שאינו מבדיל בין ענקית כמו מיקרוסופט לחברות קטנות במדד - מציג ביצועי יתר לעומת מדד S&P 500 המשוקלל.

זוהי גם עמדת צוות המחקר של מורגן סטנלי, שהדגיש את התרחבות העליות בתחזיתו לשנה הקרובה מעדיפה את גרסת המשקל השווה של S&P 500 על פני המדד הסטנדרטי, מעריכים כי ב־2026 תתרחש "רוטציה סקטוריאלית גדולה" לעבר סקטורים שפיגרו השנה, כמו פיננסים וצריכה מחזורית.

"אנחנו חושבים שטכנולוגיית הענק יכולה עדיין להציג ביצועים סבירים, אך תפגר אחרי אזורים חדשים בשוק - במיוחד סקטור הצריכה המחזורית, ובעיקר מוצרים, וכן מניות קטנות ובינוניות," אמר מייקל וילסון, אסטרטג המניות הראשי ומנהל ההשקעות הראשי בארה״ב במורגן סטנלי.

וילסון, שחזה נכון את ההתאוששות מהירידות של אפריל, סבור שהתרחבות השוק נתמכת בכך שהכלכלה נמצאת כעת ב"שלב מוקדם של המחזור", לאחר שנגעה בתחתית באפריל - מצב שבדרך כלל מיטיב עם מפגרות כמו מניות פיננסיות ותעשייתיות מחזוריות.

מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה אמר ביום שישי כי השווקים מקדימים תמחור של אסטרטגיית "לתת לכלכלה להתחמם" ב־2026, עם מעבר מהשקעה בענקיות וול סטריט למניות מיד־קאפ, סמול־קאפ ומיקרו־קאפ.

בשבוע שעבר המליץ האסטרטג הוותיק אד יארדני, מ־Yardeni Research, להפחית חשיפה לענקיות הטכנולוגיה לעומת יתר מניות מדד S&P 500, מתוך ציפייה לשינוי בקצב צמיחת הרווחים.

גם הנתונים הפונדמנטליים תומכים בכך: צמיחת הרווחים של יתר 493 החברות במדד (S&P 493) צפויה להאיץ ל־9% ב־2026, לעומת 7% השנה, בעוד שתרומת הרווחים של שבע החברות הגדולות במדד S&P 500 צפויה לרדת ל־46% מ־50%, לפי נתוני גולדמן זאקס.

עם זאת, לפי מייקל ביילי, מנהל המחקר ב־FBB Capital Partners, טוען לפי בלומברג, שמשקיעים ירצו לראות הוכחות לכך שחברות ה־S&P 493 עומדות בתחזיות הרווח או עוקפות אותן, לפני שיהפכו לשוריים יותר. "אם נתוני התעסוקה והאינפלציה יישארו ללא שינוי והפדרל ריזרב ימשיך להקל במדיניות, נוכל לראות מהלך חיובי במניות ה־493 בשנה הבאה," הוסיף.