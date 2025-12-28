אנליסטים מעריכים - האם יש הזדמנות במניית הסייבר הוותיקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוקי המניות

לאחר הירידות החדות שנרשמו בתל אביב ביום חמישי האחרון, שבוע המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים קלות. המניות הדואליות צפויות לדחוף את המדדים המובילים כלפי מעלה בשיעור של כ-0.4%.

שוק ההון התל אביבי מגיע ליום היסטורי - הפעם האחרונה שבה יתקיים מסחר בבורסה ברחוב אחוזת הבית ביום ראשון. זאת, משום שהחל מהשבוע הבא, יעבור המסחר לימים שני עד שישי. שאלת השאלות היא האם המשקיעים ימשיכו בגל המימושים בואכה מפולת שפקד את השוק בחמישי. הדולר הרציף בסוף השבוע נתן אינדיקציה קלה אך לא מחייבת של עלייה מתונה (0.25%+) לאזור 3.19 שקלים.

מניות הארביטראז', אלה שנסחרות בניו יורק (לרוב) וגם בתל אביב, יתנו פוש ירוק מתון ברגעי פתיחת המסחר. הפערים מסתכמים בהשפעה חיובית של כ-0.4% על מדד ת"א-35. חברת התוכנה נייס תפתח בפער חיובי של 1.1%, ואילו מניית ענקית התרופות טבע תפתח בפער חיובי של 1.6%. גם הענקית הביטחונית אלביט מערכות תפתח בפער חיובי של 0.5% ברגעי הפתיחה.

על אף שהמסחר במרבית השבוע החולף התנהל במגמה חיובית, מדדי המניות בבורסה של תל אביב עברו מפולת ביום חמישי, עם ירידות של מעל ל-3% במדדים המובילים. הפרשנויות לירידות בשוק נעו בין מימושים טבעיים לאחר ראלי מרשים מתחילת השנה, לבין חשש גובר מהתפתחויות ביטחוניות - על רקע הפגישה הצפויה בשבוע הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מדד ת"א־35, שצלל בכ־3%, סיכם את השבוע בירידה של 1.6% - אך עדיין מציג זינוק מרשים של כ־50% מתחילת השנה. המדד שנפל בשיעור החד ביותר בבורסה המקומית ביום חמישי היה מדד ת"א-ביטוח, שצלל ב-6.9%, אך עדיין עלה ב-17% בשבוע שעבר וב-156% מתחילת השנה.

בתוך המדד הובילו את הירידות מניות חברות הביטוח מגדל , איילון ומנורה מבטחים שנפלו בשיעור חד של בין 7% ל-8%. במדד נכללות 9 חברות ביטוח, ובהן גם הפניקס , כלל וליברה . שווי תשע חברות הביטוח עמד בתום המסחר ביום חמישי על כ-128 מיליארד שקל, זאת לאחר שנמחקו בתוך יום משוויין כ-9.4 מיליארד שקל. חברת הביטוח שמחקה הכי הרבה משווי השוק שלה (בשל גודלה) היא הפניקס, שמנייתה ירדה ב-6.3%. ומשווי השוק שלה נמחקו 2.3 מיליארד שקל (שוויה כעת 34 מיליארד שקל). אחריה נמצאת הראל שמשוויה נמחקו 2.2 מיליארד שקל (לשווי של 27 מיליארד שקל).

כאמור, המימושים נרשמו לאחר העליות החדות, ולא נראה שהיתה סיבה משמעותית לנפילות, מעבר להתנהגות השוק הכללית. ככל שהירידות יימשכו הן עלולות להשליך לא רק על התוצאות והביצועים של שנת 2025, אלא הן עלולות לשבש את מהלכי ההנפקות שמתכננות לא מעט חברות. כרגע פתוחה על המדף הנפקת רמי לוי נדל"ן, המחזיקה בנכסיו של טייקון הקמעונאות המושכרים ברובם לרשת הסופרמרקטים שלו.

ההערכות הן שהמוסדיים רוצים הנחה על השווי המבוקש (3.6 מיליארד שקל) והנושא עדיין תקוע. עוד חברות שבוחנות הנפקה הן מחלבת תנובה, חברת הנדל"ן תדהר, ובתרחיש פחות סביר (בשל אילוצים פוליטיים) גם התעשייה האווירית.

מעבר לים, וול סטריט חתמה את השבוע בירידות שערים קלות. מדד S&P 500 ירד במעט אך עדיין מצוי סמוך לשיא כל הזמנים, לאחר עלייה של כ־1.4% בשבוע האחרון וכ־18% מתחילת השנה. הנאסד"ק טיפס השבוע ב־1.2% ומשלים זינוק שנתי של כ־22%, ואילו מדד דאו ג'ונס מוטה מניות התעשייה עלה בכ־15% מתחילת השנה.

ענקית השבבים אנבידיה הודיעה ביום רביעי האחרון על רכישת נכסים מחברת הסטארט-אפ גרוק בתחום הבינה המלאכותית תמורת 20 מיליארד דולר - העסקה הגדולה בתולדותיה. המניה עלתה ביום שישי בכ־1%, ואת השנה האחרונה סיימה בתשואה "צנועה" של 37%. במבט רחב יותר, בחמש השנים האחרונות זינקה מניית אנבידיה ב־1,367% ומשקפת לחברה שווי שוק דמיוני של כ־4.6 טריליון דולר.

במזרח הרחוק, התפרסם בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן ביפן. המדד עלה ב-2.3% בדצמבר בחישוב שנתי, מעט מתחת לתחזיות המוקדמות (2.5%), אך הוא עדיין שוהה מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי של יפן - נתון המחזק את ההערכה להמשך מסלול העלאות הריבית במדינה.

בנוסף, על רקע המתיחות האזורית הגוברת מול סין, יפן אישרה את תקציב הביטחון לשנה הקרובה בסך 9 טריליון ין (כ־58 מיליארד דולר). התקציב לשנת הכספים 2026 גבוה ב-9.4% מתקציב השנה הנוכחית. למרות המתיחות, ועל רקע נתוני המדד, הבורסה היפנית חייכה למשקיעים בשנת 2025 ועלתה ב־27% - בין המצטיינות בבורסות של המזרח הרחוק. אולם, מי שעוקפת את כולם היא דווקא דרום קוריאה: מדד הקוספי זינק השנה בכ־72% - הרבה מעל טוקיו ואף תל אביב.

2. שוקי האג"ח

2026 תהיה שנה חיובית נוספת בשוק החוב המקומי, גם אם לא באותן עוצמות של 2025, כך מעריך אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון. לדבריו, 2025 הייתה אחת השנים המוצלחות למשקיעים בשוק החוב המקומי (למרות פתיחת שנה שלילית). "ב־2025, סדרות האג"ח הממשלתיות השקליות לטווח ארוך (10־30 שנה) בלטו בעליות של כ־8%־11%, ואילו סדרות האג"ח לטווח קצר־בינוני (2־5 שנים) ב־5%; בעוד השקעה באפיק הממשלתי צמוד המדד הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ־3%־5%. המדדים העיקריים באפיק הקונצרני מסכמים את השנה בעליות של כ־5%־7%", מציין ויסבלום.

לדבריו, הורדות ריבית בנק ישראל הניצבות על הפרק בשנה הקרובה, צפויות לספק תמיכה לשוק. הוא ממליץ על החזקה משולבת של אג"ח ממשלתי לטווח ארוך וקצר או לחילופין מק"מ; באפיק צמוד המדד ההעדפה היא לסדרות בטווחים קצרים ובינוניים (1־4 שנים). באג"ח קונצרניות, ויסבלום מציין כי מדד תל־בונד גלובל של חברות הפעילות בשוק הנדל"ן האמריקאי בלט לשלילה השנה, אך מעריך שהורדת הריבית בארה"ב תסייע לחברות הללו - כך שהמדד עשוי לבלוט לחיוב ב־2026.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק השבוע ביחס לדולר ונחלש קלות ביחס לאירו. מתחילת חודש דצמבר, השקל התחזק ביחס לשני המטבעות, וכך גם מתחילת השנה הנוכחית - אך בעוצמות שונות. השקל נסחר כעת בשער של 3.19 לדולר, כך שהדולר נחלש מתחילת השנה ביותר מ־12% לעומת השקל. זאת, בעוד שהאירו נחלש בפחות מ־1% לעומת השקל בתקופה זו.

במקביל, מחיר הזהב חוזר להעסיק את המשקיעים בעולם. הוא זינק בסוף השבוע ב-1.3% למחיר של 4,534 דולר לאונקיה, והוא עומד לסיים עוד שנה חלומית למי שהשקיע בו עם עלייה של 70%. למתעניינים, בארץ ישנן מספר קרנות נאמנות שעוקבות אחרי הזהב.

הסיבה להתייקרות המתכות: החוב העצום של ממשלת ארה"ב שתפח לכ־38.5 טריליון דולר, ועלול לערער את מעמדו של הדולר. השנה ייתקל החוב במחסום אימתני שמכונה הר החוב (maturity wall) - 10 טריליון דולר אמורים להיפרע השנה, וזה עלול להיות אתגר טכני עצום בניהול החוב. בנוסף, מדינות כמו סין, לצד ממשלות אחרות, מגבירות את הביקוש לזהב כדי לייצב את המטבע שלהן מפני חששות מהתפרצות אינפלציונית חדשה.

ב־CNN ציינו שהזהב צפוי לסגור את השנה הטובה ביותר שלו (עלייה של 71%) מאז ימי הנשיאות של ג'ימי קרטר (1977־1981). הם מציינים כי אז הזהב זינק בשל משבר במזרח התיכון, אינפלציה גבוהה ומשבר אנרגיה. השנה הסיבות הן המכסים, מלחמת רוסיה־אוקראינה והמשבר בוונצואלה (שמשפיעים על מחירי הנפט) ושוב - סכסוך במזרח התיכון. "בתקופות של אי־ודאות משקיעים פונים לזהב שנחשב למקלט בטוח", הם מזכירים.

מי שהיה אמור להיות מעין משענת נגד היחלשות מטבעות הנייר המסורתיים, או בשמם הטכני מטבעות ה־FIAT, הוא הביטקוין. אך לפי שעה הוא לא חווה נהירה שכזאת. לאחר ירידות חדות בחודשים אוקטובר-נובמבר, הוא נסחר סביב 87.5 אלף דולר למטבע בודד. מתחילת השנה העניק תשואה שלילית (דולרית) של 6%-. במונחים שקליים, נוכח התחזקות השקל מול הדולר, הוא נפל ב-18%.

מנגד, גם הנפט מאכזב בתור סחורה. מחיר החבית נע סביב 56 דולר בלבד, לאחר ירידה של כ־27% מתחילת השנה מרמות של 78 דולר לחבית. בין הסיבות: עלייה בתפוקת הנפט של ארה"ב לאורך השנה, הפגת המתיחות באזור המפרץ הפרסי לאחר מבצע "עם כלביא", וההערכה כי רוסיה מצליחה לעקוף חלק מהסנקציות על יצוא הנפט שלה.

4. מאקרו

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, התייחס בסקירתו השבועית להעלאת תקרת הפטור ממע"מ על חבילות מחו"ל ל-150 דולר, והעריך כי המהלך לא ישפיע מהותית על מדד המחירים לצרכן, על בסיס ניסיון ההעלאה הקודמת, ב-2012 - אז תקרת הפטור הורמה מ-50 דולר ל-75 דולר.

לדבריו, "נתוני הלמ"ס מנוכי העונתיות, הצביעו בממוצע על עלייה של כ-0.3% בחודש, ברבעון שלאחר כניסת הפטור לתוקף, ב-2012, לעומת כ-0.2%, ברבעון הקודם. גם במדד ללא ירקות ופירות וללא דיור, באופן דומה, המדד עלה בקרוב ל-0.3% בכל אחד מהחודשים ברבעון העוקב, לעומת כ-0.1%, ברבעון הקודם. כנ"ל, מחירי ההלבשה מנוכי העונתיות עלו בכאחוז בחודש בממוצע לאחר מכן, לעומת ירידה של מעל לאחוז לפני. רק בהנעלה ניתן למצוא עדויות דפלציוניות יותר לאחר מתן הפטור, עם ירידה של כ-0.4% בחודש בממוצע, לעומת עלייה של 0.3% לפני. בנוסף לזה, בדקנו גם מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים למיניהם, גם כאן, בלי ירידות מחירים בולטות לאחר העלאת הפטור. להערכתנו, זה גם יהיה המצב הפעם".

השבוע האחרון של שנת 2026 יכלול פרסום של מספר נתוני מאקרו בישראל, ביניהם למשל מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה לחודש אוקטובר, וכן הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה לחודשים אוגוסט עד אוקטובר.

ברמה הגלובלית, צפוי שבוע רגוע למדי ושבוע המסחר יהיה מקוצר בבורסות מרכזיות, על רקע חגיגות השנה החדשה. בין נתוני המאקרו הבולטים שיפורסמו במהלך השבוע הבא, ניתן להזכיר נתונים משוק הנדל"ן ומשוק התעסוקה בארה"ב, כמו גם את נתון מדד מנהלי הרכש בסין.

5. תחזית

בזמן שמדד נאסד"ק עלה השנה ב־22%, מניית צ'ק פוינט מדשדשת במחיר דומה לזה שבו נסחרה לפני שנה (תשואה של כ־1% מתחילת השנה, לשווי של 20.2 מיליארד דולר). האם מדובר בהזדמנות השקעה במניית אבטחת הסייבר הישראלית, לקראת 2026?

באתר המשקיעים Simply Wall Street סבורים שכן, ומזכירים את הגידול בשורת ההכנסות וברווח הנקי למניה. זאת, לצד העובדה החיובית לדעתם ש־23% ממניות צ'ק פוינט מוחזקות על־ידי בעלי עניין (הכוונה למייסד והיו"ר גיל שויד). לדבריהם, השילוב הזה מייצר מניה ששווה לעקוב אחריה.

נראה שהאנליסטים חלוקים בנושא: לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 38 אנליסטים, 15 ממליצים על צ'ק פוינט בהמלצות חיוביות, 23 נייטרליים ואין אנליסטים שממליצים למכור את המניה. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה הוא 230 דולר. במילים אחרות, הם מעריכים שהמניה עשויה לעלות ב־22% ביחס למחיר הנוכחי שלה בנאסד"ק.