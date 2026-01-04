מכירת צים לחברה זרה? ועד העובדים קרא למדינה להתנגד

בוועדת הכלכלה של הכנסת נערך היום (א') דיון בנושא האפשרות של מכירת צים לחברה זרה, על רקע ההצעות שקיבל דירקטוריון החברה לרכישתה. אל הוועדה, בראשות ח"כ דוד ביטן, הגיעו נציגי ועד העובדים, החברה, רשות החברות, ההסתדרות והאיגוד הארצי לקציני ים. בסופה, המליץ היו"ר ביטן לרשות החברות לקחת בחשבון את הטענות שהועלו בדיון, אך הוא הסכים שעדיין מוקדם מדי לקבל החלטות כל עוד אין עסקה ודאית על השולחן.

נציגי איגוד קציני הים ונציגי ועד העובדים של צים הביעו את החשש מכך שמכירת צים לחברה זרה תוביל לכך שבמקרה חירום לא תהיה רציפות באספקה לישראל, והזכירו את תקופת המלחמה (ובפרט ימי המלחמה מול איראן) בה צים הייתה חברת התובלה הימית היחידה שהמשיכה לפקוד את נמלי ישראל. מנגד, נציג צים אמר בדיון שהחברה כבר היום נמצאת בבעלות זרה משום שיותר מ-80% מבעלי המניות בה אינם ישראלים, והיא עומדת בתנאים שקבעה "מניית הזהב" של המדינה ותמשיך לעמוד בהם.

נציגי רשות החברות ציינו שהתנאים של מניית הזהב קובעים שהחברה נדרשת לפנות למדינה כשהיא מעוניינת בשינוי הבעלות בה, ועד כה לא התקבלה פנייה; עם זאת הם פנו לחברה לפנים משורת הדין וביקשו עדכון, שטרם התקבל. לדבריהם, הנוהל הוא כזה שאם גורם מבקש לרכוש את צים הוא פונה אליהם והם מעבירים את הבקשה לאישור (או סירוב) של משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הביטחון וגורמים ביטחוניים שונים, ששוקלים את הסוגיה על בסיס האינטרסים של המדינה במניית הזהב. בין היתר, נשקל הנושא של מניעת השפעה של גורמים עוינים.

יחד עם זאת, בעוד שהוועד דורש לקבוע שרק גורם ישראלי ישלוט בצים, נציגי הרשות אמרו שאין במניית הזהב תנאי כזה, אך כן קיים תנאי שהחברה צריכה להיות מאוגדת בישראל, עם רוב של דירקטורים ישראלים בעלי סיווג ביטחוני.

"אי אפשר לזרוק הביתה 1,000 עובדים"

כך או כך, בוועד חוששים גם מהשפעה של גורמים עוינים ומציינים שבין בעלי המניות בחברת הפג לויד, שהיא אחת מהרוכשות הפוטנציאליות, נמצאות הקרנות הריבוניות של ערב הסעודית וקטאר, אך נציג צים ציין שלבעלי המניות האלה אין נציגים בדירקטוריון הפג לויד. לשאלה מה יקרה אם אחרי מכירת החברה נציגי המדינות האלה יגדילו את ההחזקה, אמרו נציגי רשות החברות שהיתר ניתן על בסיס תנאים מסוימים וניתן לבטל אותו אם התנאים משתנים בהמשך.

בוועד הוסיפו כי במנותק מהנושא של גורם עוין - גם חברות זרות ממדינות ידידותיות הפסיקו לשוט לישראל, וקראו למדינה להתנגד מיידית לעסקה.

נציג הוועד ציין שיש הבדל בין בעלי מניות זרים לבין בעלים שהוא חברת ספנות זרה בהקשר של העובדים. לדבריו, חברה כזו "תבלע" את צים ותשאיר בישראל מספר מינימלי של עובדים ופעילות ברמה שנדרשת לעמוד בתנאי מניית הזהב בלבד, כך שהעובדים ייפגעו. כיום צים מעסיקה כ-1,000 עובדים בישראל ואף שזה לא היה מוקד הדיון, נציג החברה אמר שהדירקטוריון דן בנושא העובדים עם הרוכשים הפוטנציאליים.

לסיכום, אמר יו"ר הוועדה ביטן כי הפנייה מוקדמת כל עוד לא נחתמה עסקה, אך הציע לוועד לשלוח מכתב לרשות החברות ולפרט בו את כל הטיעונים שהעלו בדיון על מנת שיילקחו בחשבון, והוסיף גם את נושא כוח האדם, כשלדבריו, "אי אפשר לזרוק הביתה 1,000 עובדים".