חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים, על רקע המתחים הגאופוליטיים ואיומי המכסים החדשים של טראמפ, שמכבידים על הבורסות ברחבי העולם. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות משמעותיות של 1% ויותר.

הבורסה בתל אביב פתחה את שבוע המסחר באדום, בהתאם לסנטימנט השלילי שנרשם בבורסות ברחבי העולם, בעקבות איומי המכסים החדשים של הנשיא טראמפ על מדינות אירופה. מדד ת"א 35 סיים את היום בירידה קלה של כ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-1.3%. את הירידות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן, שנחלשו בכ-2.2% ובכ-1.7%, בהתאמה. גם מדד ת"א־‏רשתות שיווק ומדד ת"א־נפט וגז בלטו לשלילה עם ירידות של כ-1.6%.

מנגד, מדד ת"א־ביטחוניות זינק בכ-3.2%, בהובלת יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , שקפצה במעל 7%; זאת, לאחר שהחברה דיווחה על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה כוללת של כ-60 מיליון דולר. החברה תספק את המוצרים בהתאם למועדים מוסכמים עם הלקוח ועד תום שנת 2029.

מתחילת השנה דיווחה החברה על שלוש עסקאות מהותיות, בהיקף כולל של כ-87 מיליון דולר. לפני כשבועיים, פרסמה החברה את יעד הצמיחה שלה לשנת 2026; יעד הצמיחה השנתי שהציב דירקטוריון החברה לשנת 2026 יעמוד על סך של 275 מיליון דולר, המשקף צמיחה של מעל 64% מהכנסות החברה בשנת 2025 (אשר טרם בוקרו או סוקרו על ידי רואה החשבון של החברה). הכנסות אלו, נכון ל-31 בדצמבר 2025, נאמדות בסך של כ-168 (כאשר יעד ההכנסות עמד על כ- 160 מיליון דולר) ומבטאות שיעור צמיחה הגבוה מ-46% מהכנסות החברה ממכירות בשנת 2024.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול שייכת לחברת האנרגיה המתחדשת אנלייט , שזינקה במעל 8% והשלימה עלייה של קרוב ל-20% מתחילת השנה. באתר גורופוקוס דווח כי בשבוע שעבר, העלה בנק UBS את מחיר היעד של החברה ל-65%, כ-37% מעל מחירה באותה עת. זוהי הצהרת אמון דרמטית בחברה, שנכנסה לשנת 2026 עם מומנטום חריג וביצועי־יתר של כ-200% בשנה האחרונה. וינדהם, שרואה באנלייט שחקנית צמיחה מרכזית בארה"ב, הקפיץ את היעד מתוך הבנה שהשוק עדיין לא מעריך נכונה את היכולת של החברה להפוך את צבר הפרויקטים העצום שלה (כמו Atrisco ו-Roadrunner) לנכסים מניבים בקצב מואץ.

בעוד שחלק מהאנליסטים בוול סטריט מגלים זהירות בשל רמת המכפילים הגבוהה, ב-UBS מעריכים כי השילוב בין הרווחיות המרשימה שהוצגה בדוחות האחרונים לבין היתרון האסטרטגי בתחום אגירת האנרגיה, מצדיק את הפרמיה הגבוהה והופך את אנלייט לאחת מהזדמנויות הצמיחה המבטיחות ביותר בסקטור כיום.

אתמול נודע כי דלק ישראל, שנמצאת בבעלות חברת להב הציבורית, איש העסקים אורי מנצור וקבוצת דלק , צפויה לרכוש את הוט מובייל מידי קבוצת אלטיס, בתמורה ל-1.88 מיליארד שקל. החברה קיבלה תקופת בלעדיות בת 60 יום להשלים בדיקת נאותות, ובהנחה שתושלם בהצלחה, ייחתם ההסכם המחייב. נזכיר כי המתחרה של הוט מובייל, פלאפון מקבוצת בזק, שיפרה ביום ראשון האחרון את הצעתה לרכישת הוט מובייל ל-2.3 מיליארד שקל, בכפוף לתנאים מסוימים ולקבלת בלעדיות - זאת לאחר שכבר חתמה לפני כחודשיים על מזכר הבנות לרכישת הוט מובייל ב-2.1 מיליארד שקל.

בוול סטריט לא התקיים מסחר אמש, בשל ציון יום מרטין לות'ר קינג. כאמור, המסחר בחוזים העתידיים מצביע על ירידות משמעותיות בפתיחה: הדאו ג'ונס יורד בכ-0.9%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-1% והנאסד"ק נחלש בכ-1.2%.

היום, לאחר נעילת המסחר, ענקית הסטרימינג נטפליקס תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2025. לפי הערכות שנאספו ב-Visible Alpha, החברה צפויה לדווח על צמיחה של כ-17% בהכנסות ל-11.97 מיליארד דולר, ועל רווח למניה של 0.55 דולר, שישקף צמיחה של קרוב ל-30%. ב-Investopedia מציינים כי המסחר באופציות במניה מצביע כי היא עשויה לזוז מעלה או מטה בשיעור של עד 7% עד סוף השבוע, בעקבות הדוחות.

בורסות אירופה ננעלו אתמול בירידות שערים. בורסת פרנקפורט ירדה בכ-1.2%, בורסת פריז איבדה מערכה כ-1.8% ובורסת לונדון נחלשה בכ-0.4%.

סקטור הרכב במדד הסטוקס 600 איבד מערכו קרוב ל-2%, עם ירידות במניות של יצרניות רכב כמו פולקסווגן , פורשה ו-BMW . בצרפת, נרשמות ירידות בסקטור היוקרה, כאשר מניות כמו לואי ויטון , קרינג , הרמס ומונקלר , איבדו גובה. מנגד, המניות הביטחוניות באירופה התחזקו, עם עליות במניות כמו ריינמטל , רנק , ת'אלס ולאונרדו .

באסיה, הבורסה נסחרות הבוקר בירידות. מדד הניקיי נופל בכ-1%, הקוספי יורד בכ-0.3%, מדד שנגחאי נחלש בכ-0.2% וההנג סנג מאבד מערכו כ-0.1%.

2. שוקי האג"ח

איומי המכסים החדשים של טראמפ על מדינות אירופה הובילו לעלייה ניכרת בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח, לצד חששות שהמהלך יביא בעתיד ללחצים אינפלציוניים. התשואה לעשר שנים עולה כעת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.27%, בעוד התשואה ל-30 שנה עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.89%.

פראשנט ניוהאנה, אסטרטג ב-TD Securities, אמר לבלומברג כי "פעולות הממשל האמריקאי ערערו את האטרקטיביות של החזקת אג"ח אמריקאיות כנכס מקלט בטוח, ו'גורם אי־הוודאות' הזה מתבטא בעליית התשואות. השווקים מצפים שטראמפ יתדלק את השווקים לקראת בחירות האמצע, והמכסים הם אינפלציוניים".

בנושא אחר, בבית ההשקעות פסטרנק שהם סוקרים את גיוסי החוב בחו"ל של הבנקים הישראליים, לאחר שבתחילת ינואר מדינת ישראל ביצעה הנפקת אג"ח דולרית בהיקף 6 מיליארד דולר. לפי פסטרנק שהם, "שני נתונים בהנפקה הזו היו קריטיים עבור הבנקים: הראשון הוא ביקושי היתר, שעמדו על פי שישה מההיצע. השני, והחשוב יותר, הוא מרווחי הסיכון. המדינה שילמה מרווחים של 90 עד 125 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלת ארה"ב - מרווחים נמוכים באופן יחסי המצביעים על נכונות המשקיעים הזרים לחזור ולהשקיע בחוב ישראלי".

לדבריהם, לאומי גייס במרווח נמוך מאוד של 0.68% מעל ריבית הבנצ'מרק האירופית, עלות גיוס זולה שמשקפת ביטחון גבוה של המשקיעים בתיק הנכסים גם תחת תרחישי קיצון. על הפועלים הם כותבים כי המרווחים בהנפקה מצביעים על "תמחור שמשקף חזרה לנורמליות. המשקיעים מתמחרים את בנק הפועלים כסיכון יציב, כמעט ללא פרמיית מלחמה חריגה מעבר לפרמיית המדינה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק לעומת השקל בפתיחת שבוע המסחר, אך נחלש ביחס למטבעות אחרים בעולם, בעקבות החשש מהמכסים החדשים. שער הדולר עומד הבוקר על 3.15 שקלים. איומי המכסים הובילו לבריחה ל"נכסי מקלט" ומחירי הזהב והכסף זינקו לשיאים חדשים. הבוקר, המחירים ממשיכים לעלות: מחיר הזהב עומד על כ-4,720 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף עומד על כ-94 דולר לאונקיה.

בקנטור העריכו בשבוע שעבר שהראלי בזהב צפוי להימשך ב־2026, ולהגיע בסוף השנה ל־5,000 דולר - עלייה של כ־7% ביחס למחיר הנוכחי.

בגזרה אחרת של שוק הסחורות, "מחירי הגז הטבעי באירופה השתוללו בימים האחרונים וזינקו מרמות של מתחת ל־30 אירו לכיוון 40 אירו", כתב נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא ביוליוס בר. לדבריו, אין לכך קשר לאירועים גאו־פוליטיים אלא לחשש ממחסור באספקה. להערכתו, בטווח הקצר המחירים יירדו שוב אל מתחת ל־30 אירו.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך את הנסיגה שלו, בהתאם למגמה בשוקי המניות, ויורד הבוקר לרמה של 91 אלף דולר. בסוף השבוע שעבר, המטבע התאושש והגיע עד רמה של קרוב ל-98 אלף דולר.

4. מאקרו

כלכלת סין צמחה בשיעור של 5% בשנת 2025, בין היתר בזכות נתוני ייצוא חזקים, על אף המכסים שהטיל ממשל טראמפ בארה"ב. עם זאת הקצב הואט ל־4.5% ברבעון הרביעי של השנה. ביאהו פייננס ציטטו את צ'י לו, אסטרטג שוק בכיר בבנק BNP Paribas שציין את הצורך בייצוב (לאו דווקא התאוששות) של שוק הנדל"ן המקומי בסין, כמפתח להחזרת אמון הציבור וכתוצאה מכך לגידול בצריכה ובהשקעות.

עינת מאיר, הכלכלנית הראשית, מנהלת מחלקת מאקרו כלכלה בבנק דיסקונט, התייחסה גם היא בסקירתה השבועית לסין וציינה שהייצוא הסיני התרחב בקצב שנתי של 6.6% בדצמבר, בעיקר כתוצאה מגידול בייצוא למדינות אסיה, שסופגות את הייצוא שהיה אמור להגיע לארה"ב. ענפי הייצור הבולטים הם טכנולוגיה, מתכות נדירות ורכב. לדבריה, "הייצוא הוא מנוע הצמיחה העיקרי של סין, לאור החולשה בשוק המקומי". במקביל, נרשמה האצה בקצב גידול הייבוא.

5. תחזית

אחת המגמות הבולטות בוול סטריט בחודשים האחרונים, ובמיוחד בפתחה של השנה הנוכחית, היא הרוטציה ממניות ענקיות הטכנולוגיה לאזורים פחות יקרים וספקולטיביים של השוק. זאת, בין היתר, על רקע חששות מתמשכים מהתפתחות של בועה בתחום ה-AI, ומפני אפשרות שהוצאות ההון העצומות המושקעות בו לא יתורגמו בסופו של דבר לרווחים מספקים.

כך, בעוד שסקטורים מחזוריים של ה-S&P 500, כמו תעשייה וחומרי גלם, מניבים ביצועים חזקים, מניות "שבע המופלאות" - אנבידיה, אלפאבית, אפל, אמזון, טסלה, מטא ומיקרוסופט - נשארות מאחור. למעשה, קרן הסל Roundhill Magnificent Seven ETF, אשר עוקבת אחר "שבע המופלאות" ומעניקה להן משקל שווה, ירדה מתחילת החודש בכ-1.6% - מה שמניח אותה על המסלול לחודש שלישי ברציפות של הפסדים. לפי נתוני FactSet, אם זה אכן יקרה, יהיה מדובר ברצף ההפסדים הארוך ביותר של קרן הסל מאז 2023.

המגמה, כמובן, באה לידי ביטוי גם בביצועי סקטור ה-IT של ה-S&P 500, שכולל בתוכו את מניות הטכנולוגיה. הסקטור ירד מתחילת החודש בכ-0.6%, כאשר מנגד, כאמור, נרשמו עליות נאות בענפי התעשייה (7.6%), חומרי הגלם (7.2%), הנדל"ן (4.5%) והצריכה המחזורית (2.5%). במרקטוואץ' ציינו באופן מיוחד את ענף מוצרי הצריכה הבסיסיים, שנחשב באופן מסורתי לאזור דפנסיבי של שוק המניות, אשר קפץ מתחילת החודש בכ-5.7%; זאת, כאשר לפי נתוני FactSet, בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), הסקטור פיגר מאחורי ה-S&P 500 בשיעור ענק של 67%.

קית' לרנר, אסטרטג השקעות ראשי ב-Truist Advisory Services, אמר למרקטוואץ' כי "יש רוטציה לתוך דברים שנשארו מאחור". הוא הוסיף כי בתחילה של שנה חדשה, משקיעים נוטים לבחון מחדש את תיקי ההשקעות שלהם ולראות אילו אזורים בשוק הם "חבוטים" ועשויים להיראות אטרקטיביים באופן יחסי. הדבר מתיישב גם עם התחזיות של חלק מבנקי ההשקעות הגדולים בארה"ב לשנת 2026, ביניהם מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה, כאשר האחרון שדרג את המלצתו לענף מוצרי הצריכה הבסיסיים ל"משקל־יתר".

אנליסטים רבים מברכים על התפתחויות אלו ומסבירים כי הגידול ברוחב השוק - כלומר, שיעור המניות המשתתפות בעליות המחירים - הוא סימן לשוק מניות בריא. ליז אן סונדרס, אסטרטגית השקעות ראשית ב-Charles Schwab, אמרה בראיון למרקטוואץ' כי "רוטציה היא כמעט סגנון מסחר כעת", וכי הרוטציה עצמה הפכה ל"מסחר המומנטום" החדש.

בהקשר זה, ראוי לציין גם את מדד המניות הקטנות ראסל 2000, שמספק מתחילת החודש תשואה מרשימה של כ-7.9% ועוקף בפער את ה-S&P 500, שטיפס בתקופה זו ב-1.4% בלבד. העלייה מגיעה על רקע נתוני צמיחה חזקים שהתפרסמו בארה"ב, לצד הציפיות להורדות ריבית של הפדרל ריזרב, שהמניות הקטנות יותר רגישות אליהן; אך סונדרס מציינת כי גם תחזיות אופטימיות לרווחי החברות הכלולות בראסל 2000 דוחפות את המדד כלפי מעלה.

במגזין הכלכלי בארונס ציינו לפני כחודש וחצי כי לפי נתוני FactSet, האנליסטים צופים שרווחי הראסל 2000 יזכו לקצב צמיחה שנתי ממוצע של 35% ב-2026-2027, לעומת קצב של 14% במקרה של ה-S&P 500. בעוד שבנק ההשקעות גולדמן סאקס העריך לאחרונה כי הקונצנזוס לגבי צמיחת הרווחים של המדד לשנת 2026 (61%) הוא "הרבה יותר מדי אופטימי", הוא סימן גם הזדמנויות משמעותיות עבור בוחרי מניות אקטיביים. בן שניידר, אנליסט של הבנק, ציין כי פיזור התשואות של הראסל 2000 גדול בשיעור של יותר מפי שניים לעומת ה-S&P 500, וכי הדבר "מצביע על כר פורה במיוחד לייצור אלפא (תשואה עודפת)".