חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים. החוזים העתידיים על הנאסד"ק ועל ה-S&P 500 נסחרים בעליות, לאחר שהאחרון עלה אמש לשיא חדש של כל הזמנים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. זאת, לקראת הדוחות הכספיים שיפרסמו היום ומחר ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט , מטא , טסלה ואפל . המניות הדואליות צפויות להעניק למדדים דחיפה חיובית קלה של כ-0.1%.

השקל מוסיף להתחזק הבוקר מול הדולר, ושערו עומד על 3.09 שקלים. זאת, במקביל להיחלשות המטבע האמריקאי ברחבי העולם, שירד אתמול לשפל של ארבע שנים (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1% וננעל מעל לרף 4,000 הנקודות, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.6%. את העליות הובילו מדדי הקלינטק והמניות הביטחוניות, שהתחזקו בכ-1.6% ובכ-1.4%, בהתאמה. מנגד, את הירידות הובילו מדד ת"א־ביטוח ומדד ת"א־נפט וגז, שנחלשו בכ-1.6% ובכ-1%, בהתאמה.

בלטו לחיוב במדד הביטחוניות: עין שלישית , העוסקת בייצור ושיווק מערכות אלקטרואופטיות לזיהוי עצמים עבור רחפנים וכלי רכב; ונקסט ויז'ן , העוסקת בפיתוח וייצור מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלי רכב וכלי טיס.

התעשייה הביטחונית בישראל חווה צבר הזמנות חריג בראשית 2026. חודש ינואר יסתיים רק בשבת הקרובה, אבל מבדיקת גלובס עולה כי עד כה הספיקו חברות כמו אלביט מערכות ונקסט ויז’ן, יחד עם שותפותיהן למדד הבורסאי החדש ת"א־ביטחוניות, לדווח על 14 עסקאות בסכום מצרפי של כ־2.2 מיליארד שקל. אתמול, דיווחה אלביט שמנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון הוציא הזמנה רב־שנתית לרכש חימושים אוויריים מתוצרת אלביט מערכות, בהיקף של יותר מ־570 מיליון שקל.

מניה נוספת שריכזה עניין שייכת למניית פוםוום , המספקת פתרונות תיעוד ותוכן חווייתי בפארקי שעשועים. המניה התרסקה אתמול בשיעור של קרוב ל-60%, על רקע אובדן לקוח מהותי המספק כיום כמעט מחצית מהכנסותיה.

אתמול בערב, דווח כי משפחת שטראוס מכרה לגופים מוסדיים כ-2.8% ממניות החברה, תמורת 405 מיליון שקל. המכירה בוצעה במחיר של 114.5 שקלים למניה, דיסקאונט של 3% על מחיר המניה בבורסה. לפני כחצי שנה, מכרה שטראוס לבית ההשקעות אלטשולר שחם נתח נוסף של 2% ממניות החברה, תמורת 209 מיליון שקל. בתחילת 2024, מכרה המשפחה עוד 4% מהמניות תמורת 330 מיליון שקל. כך, המימושים של שטראוס בשנים האחרונות מגיעים לסך מצטבר של קרוב למיליארד שקל.

וול סטריט ננעלה אמש במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.9% וה-S&P 500 טיפס בכ-0.4% לשיא חדש, במרחק של כ-20 נקודות מרף ה-7,000 נקודות; מנגד, הדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.8%, בעיקר בגלל הצניחה של מניית ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד-הלת' . הירידה במניה מגיעה לאחר הדוחות שפרסמה אמש - תחזיות החברה לרווחים ולהכנסות של שנת 2026 המלאה היו חלשות מהציפיות בשוק ואכזבו את המשקיעים.

הנפילה של יונייטד הקרינה גם על יתר חברות הביטוח, כמו הומנה וסי.וי.אס הלת' , שצנחו בחדות. הירידות בסקטור באו גם בתגובה לדיווח לפיו הנשיא טראמפ צפוי להקפיא את עדכוני התשלומים שמקבלות חברות הביטוח הנותנות שירותים במסגרת הביטוח הממשלתי Medicare Advantage.

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה, לקראת הדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה מטא , מיקרוסופט וטסלה היום והדוחות של אפל ביום חמישי. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא את אנבידיה , אפל , מיקרוסופט , מיקרון , אמזון , ברודקום , ASML וקורוויב . מנגד, אורקל ופלנטיר סיימו את היום בטריטוריה שלילית.

לפי בלומברג, מטא צפויה ברבעון הרביעי, החברה צפויה להוציא 21.9 מיליארד דולר, עלייה לעומת 14.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מטה (Meta) צפויה לדווח על רווח למניה של 8.16 דולר על הכנסות של 58.4 מיליארד דולר. נתונים אלו יהוו שיפור לעומת רווח של 8.02 דולר למניה והכנסות של 48.4 מיליארד דולר שהחברה רשמה ברבעון הרביעי של 2024.

באשר למיקרוסופט, ביאהו פייננס מדווחים כי האנליסטים מצפים שההכנסות יצמחו ב-15.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ויעמדו על 80.32 מיליארד דולר - שיפור לעומת צמיחה של 12.3% שנרשמה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם צפוי לעמוד על 3.92 דולר למניה.

באשר לטסלה, שמנייתה ירדה לקראת הדוחות, המצב נראה פחות מזהיר. לפי בלומברג, טסלה צפויה לדווח על הכנסות של 25.11 מיליארד דולר, ירידה של 2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טסלה צפויה לרשום רווח מתואם למניה של 0.45 דולר, נתון המתורגם לרווח נקי מתואם של 1.59 מיליארד דולר - ירידה ניכרת לעומת 2.6 מיליארד הדולר עליהם דיווחה בשנה שעברה.

תומס מרטין, מנהל השקעות בכיר ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי "כולם מתבוננים מקרוב על כל דבר שנותן תובנה לתוך הנרטיב של ה-AI", והוסיף כי המשקיעים יתרכזו בהוצאות ההון של החברות ולכל פרט הקשור למונטיזציה של בינה מלאכותית. מרטין מאמין כי בעוד שהחששות באשר להערכות השווי המנופחות בוול סטריט ובאשר ליכולת ההחזר של ההוצאות על AI צפויות להישאר, תיאבון המשקיעים יימשך, לפחות במהלך מספר השנים הקרובות.

"הבינה המלאכותית לא הולכת לשום מקום", אמר מרטין. "בניית מרכזי הנתונים לא תיפסק. השימוש בה, השימוש במודלים, הופעת הסוכנים, הרובוטיקה וכו' - כל זה פשוט ימשיך במסלול הגילוי שלו. זה [שוק ה-AI] הולך לנוע קדימה ואחורה, אבל אנחנו צופים שזה יהיה עם נטייה חיובית".

מניית ג'נרל מוטורס זינקה בקרוב ל-9%, בעקבות הדוחות הכספיים החיוביים שפרסמה אתמול. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורת הרווח, אך פספסה מעט בשורת ההכנסות. ג'נרל מוטורס דיווחה על רווח למניה של 2.51 דולר והכנסות של 45.29 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים, שעמד על רווח למניה של 2.2 דולר והכנסות של 45.8 מיליארד דולר. החברה הודיעה גם על הגדלת הדיבידנד הרבעוני שלה ב-20% ועל תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של 6 מיליארד דולר. בעקבות הדוחות, בנקי ההשקעות גולדמן סאקס, סיטיגרופ ו-UBS איששו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה. גולדמן וסיטי קבעו למניה מחיר יעד של 98 דולר, בעוד שב-UBS קבעו לה מחיר יעד של 97 דולר - אפסייד של מעל 10% לעומת מחירה הנוכחי.

באירופה, המסחר אתמול ננעל במגמה מעורבת. הדאקס ירד ב-0.15%, בעוד שמדדי הפוטסי והקאק הוסיפו לערכם כ-0.6% וכ-0.3%, בהתאמה. המסחר התנהל על רקע הסכם הסחר החופשי שנחתם בין הודו לאיחוד האירופי, שזכה לכינוי "אם כל העסקאות". במסגרת ההסכם, שחל על כ-25% מהתמ"ג הגלובלי וכשליש מהמסחר העולמי, שני הצדדים יפחיתו בהדרגה את המכסים על מרבית הסחורות המיובאות שלהם לאפס.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בעליות שערים, לאחר שה-S&P 500 הגיע אתמול לשיא חדש, בהובלת מניות הטכנולוגיה. בורסת הונג קונג מזנקת בכ-2.4%, בורסת שנגחאי מוסיפה 0.5%, הקוספי הדרום־קוריאני קופץ בכ-1.8% לשיא חדש של כל הזמנים והניקיי יורד בכ-0.2%.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נסחרו האג"ח הממשלתיות בעליות. מדד תל גוב כלל עלה בכ־0.1%, מדד תל גוב שקלי 5-10 שנים עלה ב־0.15% והתשואה המגולמת בו עמדה על 3.75%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים עלתה אתמול בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.23%. זאת, לקראת החלטת הריבית של הפד היום, שצפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.75%.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של אי.בי.אי, ציין שבמהלך השבוע האחרון, העלייה בפרמיית הסיכון הייתה רוחבית על כלל הנכסים האמריקאיים. במהלך השבוע, היא לוותה גם בעליית תשואות בשוק האג"ח ובחולשה בנכסי הסיכון. למרות זאת, מעבר לכך שהעלייה הייתה זמנית, רמת פרמיית הסיכון ממשיכה לנוע ברמות נמוכות מאוד, למעט בשוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב. בשוק זה, הפרמייה הגבוהה נובעת משילוב של ירידה במשמעת הפיסקאלית וחשש לפגיעה בעצמאות הפד.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

התחזקות השקל נמשכת ולראשונה מזה ארבע שנים הוא נסחר מתחת ל־3.10 שקל לדולר - שערו הנוכחי נע סביב 3.09 שקלים. זאת, בהתאם למגמת ההיחלשות של הדולר ברחבי העולם, בפרט מול הין היפני. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות ירד בכ-1.2% לשפל של כארבע שנים. מדובר גם בנפילה היומית החדה ביותר של המטבע האמריקאי מאז טלטלת המכסים של טראמפ ב-10 באפריל.

מחיר הזהב שובר הבוקר שיא חדש ונע סביב 5,250 דולר לאונקיה, כאשר הדולר האמריקאי החלש מסייע להארכת הראלי במתכת היקרה - שהחל על רקע סיכונים גיאו־פוליטיים ובריחת משקיעים מאג"ח וממטבעות ריבוניים. גם הכסף מתחזק ונסחר סביב 114 דולר לאונקיה, לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיע לשיא של כ-116 דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 2% וממשיכים לעלות היום, לאחר שסופה חורפית עצומה פגעה בבתי זיקוק בחוף המפרץ. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-62.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.9 דולר.

4. מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים התייחס להחלטת הריבית הראשונה בארה"ב לשנת 2026 שתתפרסם היום. "אנו צופים שהריבית תישאר ללא שינוי, זאת לאחר שירדה כבר שלוש פעמים ברציפות. תחזית זו דומה לציפיות המגולמות כרגע בשווקים הפיננסיים, כאשר הנתונים החיוביים שהתפרסמו בתקופה האחרונה, לצד אינפלציה שנותרה מעל היעד והעדכון כלפי מעלה של תחזית הצמיחה, מחזקים אותה".

במוקד ההחלטה, יעמוד הנאום הראשון של יו"ר הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, מאז ההודעה הפומבית שפרסם בווידאו, שבה ציין כי החקירה האחרונה שנפתחה בעניינו היא המשך ללחצים מצד הנשיא להשפיע על מדיניות הריבית.

לפי סקר הפד האחרון שנערך ב-CNBC, הבנק המרכזי בארה"ב צפוי לנהוג בזהירות לגבי הורדות ריבית נוספות, ללא קשר לזהותו של יו"ר הפד החדש. משיבי הסקר צופים שתי הורדות ריבית נוספות במהלך 2026 ושהריבית תישאר על כנה ב-2027, על אף שהנשיא טראמפ צפוי להכריז בקרוב על מחליף ליו"ר הנוכחי ג'רום פאוול. יו"ר הפד החדש צפוי להיות 'יוני' יותר, בהתאם לרצונו של הנשיא במתווה אגרסיבי יותר של הורדות ריבית.

עוד בגזרת המאקרו בארה"ב: מדד אמון הצרכנים של CB, האומד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית, ירד לרמה של 84.5 נקודות, הרבה מתחת לצפי (שעמד על 90 נקודות). מדובר ברמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז 2014.

ביפן, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי על 0.75%, זאת לאחר שהעלה אותה לשיא של כ־30 שנה בהחלטה הקודמת.

5. תחזית

שנת 2026 בשווקים הגלובליים נפתחה בסימן של חזרת המתיחות הגאופוליטית לקדמת הבמה, עם אירועים משני־מציאות כמו ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, גל המחאות העצום באיראן והמחלוקת על גרינלנד. ההתפתחויות בזירה הגאופוליטית העניקו רוח גבית משמעותית למניות הביטחוניות ברחבי העולם, ובפרט למניות הדיפנס האירופיות. כך, קרן הסל Select STOXX Europe Aerospace & Defense, אשר עוקבת אחר ביצועי הסקטור הביטחוני באירופה, עלתה בכ-11.6% מתחילת השנה.

המגמה ניכרת גם בשוק ההנפקות הראשוניות לציבור. רק ביום שישי האחרון, יצרנית הנשק הצ'כית CSG השלימה את ההנפקה הגדולה ביותר אי־פעם לחברה ביטחונית. החברה גייסה 4.5 מיליארד דולר לפי שווי שוק של כ-29 מיליארד דולר, וזינקה באותו היום בשיעור מסחרר של 32% לשווי שוק של כ-35 מיליארד דולר.

לירן לזר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, מצביע על העלייה הדרמטית בהוצאות הביטחון של מדינות נאט"ו בשנים האחרונות, ומציין כי "המלחמה באוקראינה, האיום הרוסי המתמשך, וההבנה שהמעורבות האמריקאית ביבשת אינה מובטחת כפי שהייתה בעבר, יצרו שינוי מבני בגישת קובעי המדיניות. במבט ל-2026, השאלה המרכזית אינה האם אירופה תמשיך להשקיע בביטחון, אלא האם קצבי ההשקעה והיכולת לממש אותם בפועל, מצדיקים את התמחור הגבוה שכבר מגולם בשוק".

לדברי לזר, "לאחר שהשוק כבר ביצע מהלך עליות משמעותי, ולא מעט חברות מומלצות בתשואת שוק על רקע תמחור, ההבחנה בין החברות הופכת קריטית". הוא מצביע על מספר חברות מרכזיות, באירופה ובארה"ב, אשר מרוויחות בפועל מהעלייה בתקציבי הביטחון:

ריינמטל - בבנק מעניקים למניית יצרנית הנשק הגרמנית המלצת "קנה", עם מחיר יעד של 2,189 אירו - המשקף לה אפסייד של כ-18% לעומת מחירה הנוכחי. לזר מציין כי "ריינמטל היא המרוויחה הישירה מההתעצמות היבשתית באירופה. החשיפה הגבוהה לתחמושת, שריון ומערכות קרקע מציבה אותה בלב גל ההזמנות הנוכחי. צבר ההזמנות נמצא בשיא, והרחבת קיבולת הייצור מאפשרת להמיר ביקוש להכנסות בקצב מואץ. הסיכונים המרכזיים: תמחור גבוה מאוד שמניח ביצוע כמעט מושלם. עיכובים תפעוליים עלולים לייצר תנודתיות חדה גם בסביבה של ביקוש חזק".

ת'אלס - בבנק מעניקים למניית חברת הדיפנס הצרפתית המלצת "החזק", עם מחיר יעד של 269 אירו - המשקף לה אפסייד של קצת מעל 3% לעומת מחירה הנוכחי. לדברי לזר, ת'אלס מייצגת את שכבת האלקטרוניקה, ההגנה האווירית והמערכות הדיגיטליות של המחזור הביטחוני החדש. שילוב בין ביטחון, סייבר וטכנולוגיה מעניק לה מיצוב צמיחה ברור וצבר הזמנות עם נראות רב־שנתית. הסיכונים המרכזיים: המורכבות התפעולית והתמחור, שכבר מגלם חלק ניכר מהאופטימיות, מצמצמים את מרווח הטעות במקרה

של עיכובים בביצוע".

פלנטיר - בבנק מעניקים למניה המלצת "קנייה", עם מחיר יעד של 231 דולר - המשקף לה אפסייד של 28% לעומת מחירה הנוכחי. לזר מסביר כי "פלנטיר מגלמת את המעבר לשדה קרב מבוסס מידע ו-AI. הביקוש לפלטפורמות ניתוח נתונים וקבלת החלטות בזמן אמת הופך לחלק בלתי־נפרד מההשקעה הביטחונית המודרנית. הסיכון מרכזי: תמחור רגיש מאוד לקצב הצמיחה והמשך אימוץ הטכנולוגיה מצד גופים ממשלתיים, מה שמוביל לתנודתיות גבוהה".

RTX - בבנק מעניקים למניה המלצת "החזק", עם מחיר יעד של 196 דולר - קרוב למחירה הנוכחי, אשר עומד על כ-200 דולר. לדברי לזר, "RTX מספקת חשיפה לביקוש הביטחוני דרך פלטפורמה מאוזנת יותר, עם תזרים יציב הנשען גם על תעופה אזרחית

ושירותים. זהו סיפור של יציבות ופחות של האצה חדה, עם עמידות גבוהה לאורך מחזורי שוק. הסיכונים המרכזיים: אתגרים תפעוליים בפעילות האזרחית, לרבות בעיות איכות ורגולציה, שעלולים להשפיע על הסנטימנט, גם אם הפעילות הביטחונית נותרת חזקה".

לזר מסכם כי "תעשיית הביטחון האירופית עברה ב־2025 מנקודת תפנית לנקודת מבחן. השילוב בין גידול תקציבי חריג, עיגון חוקתי, צבר הזמנות שיא ושיפור מבני ברווחיות מצדיק את שינוי התפיסה. זהו אינו טרייד חולף, אלא מחזור השקעות ארוך־טווח. עם זאת, בדומה למה שנראה בסקטור הטכנולוגיה, התשואה קדימה צפויה להגיע פחות מהתרחבות נוספת של מכפילים, ויותר מהיכולת של החברות לספק בזמן ובקנה מידה את מה שכבר הוזמן. המשמעות ברורה: תעשיית הביטחון האירופית חדלה להיות סקטור ערך מסורתי, והיא נבחנת כיום כסקטור צמיחה לכל דבר".