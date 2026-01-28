מגמה חיובית באסיה; הקוספי זינק לשיא חדש של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות שערים, לאחר שה-S&P 500 הגיע אתמול לשיא חדש, בהובלת מניות הטכנולוגיה. בורסת הונג קונג מזנקת בכ-2.3%, בורסת שנגחאי הוסיפה 0.2%, הקוספי הדרום־קוריאני קפץ בכ-1.7% לשיא חדש של כל הזמנים והניקיי עלה בכ-0.5%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אמש במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.9% וה-S&P 500 טיפס בכ-0.4% לשיא חדש, במרחק של כ-20 נקודות מרף ה-7,000 נקודות; מנגד, הדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.8%, בעיקר בגלל הצניחה של מניית ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד-הלת' . הירידה במניה מגיעה לאחר הדוחות שפרסמה אמש - תחזיות החברה לרווחים ולהכנסות של שנת 2026 המלאה היו חלשות מהציפיות בשוק ואכזבו את המשקיעים.

הנפילה של יונייטד הקרינה גם על יתר חברות הביטוח, כמו הומנה וסי.וי.אס הלת' , שצנחו בחדות. הירידות בסקטור באו גם בתגובה לדיווח לפיו הנשיא טראמפ צפוי להקפיא את עדכוני התשלומים שמקבלות חברות הביטוח הנותנות שירותים במסגרת הביטוח הממשלתי Medicare Advantage.

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה, לקראת הדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה מטא , מיקרוסופט וטסלה היום והדוחות של אפל ביום חמישי. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא את אנבידיה , אפל , מיקרוסופט , מיקרון , אמזון , ברודקום , ASML וקורוויב . מנגד, אורקל ופלנטיר סיימו את היום בטריטוריה שלילית.

לפי בלומברג, מטא צפויה ברבעון הרביעי, החברה צפויה להוציא 21.9 מיליארד דולר, עלייה לעומת 14.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מטה (Meta) צפויה לדווח על רווח למניה של 8.16 דולר על הכנסות של 58.4 מיליארד דולר. נתונים אלו יהוו שיפור לעומת רווח של 8.02 דולר למניה והכנסות של 48.4 מיליארד דולר שהחברה רשמה ברבעון הרביעי של 2024.

באשר למיקרוסופט, ביאהו פייננס מדווחים כי האנליסטים מצפים שההכנסות יצמחו ב-15.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ויעמדו על 80.32 מיליארד דולר - שיפור לעומת צמיחה של 12.3% שנרשמה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם צפוי לעמוד על 3.92 דולר למניה.

באשר לטסלה, שמנייתה ירדה לקראת הדוחות, המצב נראה פחות מזהיר. לפי בלומברג, טסלה צפויה לדווח על הכנסות של 25.11 מיליארד דולר, ירידה של 2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טסלה צפויה לרשום רווח מתואם למניה של 0.45 דולר, נתון המתורגם לרווח נקי מתואם של 1.59 מיליארד דולר - ירידה ניכרת לעומת 2.6 מיליארד הדולר עליהם דיווחה בשנה שעברה.

תומס מרטין, מנהל השקעות בכיר ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי "כולם מתבוננים מקרוב על כל דבר שנותן תובנה לתוך הנרטיב של ה-AI", והוסיף כי המשקיעים יתרכזו בהוצאות ההון של החברות ולכל פרט הקשור למונטיזציה של בינה מלאכותית. מרטין מאמין כי בעוד שהחששות באשר להערכות השווי המנופחות בוול סטריט ובאשר ליכולת ההחזר של ההוצאות על AI צפויות להישאר, תיאבון המשקיעים יימשך, לפחות במהלך מספר השנים הקרובות.

"הבינה המלאכותית לא הולכת לשום מקום", אמר מרטין. "בניית מרכזי הנתונים לא תיפסק. השימוש בה, השימוש במודלים, הופעת הסוכנים, הרובוטיקה וכו' - כל זה פשוט ימשיך במסלול הגילוי שלו. זה [שוק ה-AI] הולך לנוע קדימה ואחורה, אבל אנחנו צופים שזה יהיה עם נטייה חיובית".

מניית ג'נרל מוטורס זינקה בקרוב ל-9%, בעקבות הדוחות הכספיים החיוביים שפרסמה אתמול. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורת הרווח, אך פספסה מעט בשורת ההכנסות. ג'נרל מוטורס דיווחה על רווח למניה של 2.51 דולר והכנסות של 45.29 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים, שעמד על רווח למניה של 2.2 דולר והכנסות של 45.8 מיליארד דולר. החברה הודיעה גם על הגדלת הדיבידנד הרבעוני שלה ב-20% ועל תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של 6 מיליארד דולר. בעקבות הדוחות, בנקי ההשקעות גולדמן סאקס, סיטיגרופ ו-UBS איששו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה. גולדמן וסיטי קבעו למניה מחיר יעד של 98 דולר, בעוד שב-UBS קבעו לה מחיר יעד של 97 דולר - אפסייד של מעל 10% לעומת מחירה הנוכחי.

באירופה, המסחר אתמול ננעל במגמה מעורבת. הדאקס ירד ב-0.15%, בעוד שמדדי הפוטסי והקאק הוסיפו לערכם כ-0.6% וכ-0.3%, בהתאמה. המסחר התנהל על רקע הסכם הסחר החופשי שנחתם בין הודו לאיחוד האירופי, שזכה לכינוי "אם כל העסקאות". במסגרת ההסכם, שחל על כ-25% מהתמ"ג הגלובלי וכשליש מהמסחר העולמי, שני הצדדים יפחיתו בהדרגה את המכסים על מרבית הסחורות המיובאות שלהם לאפס.

שוקי הסחורות והמטבעות

התחזקות השקל נמשכת ולראשונה מזה ארבע שנים הוא נסחר מתחת ל־3.10 שקל לדולר - שערו הנוכחי נע סביב 3.09 שקלים. זאת, בהתאם למגמת ההיחלשות של הדולר ברחבי העולם, בפרט מול הין היפני. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות ירד בכ-1.2% לשפל של כארבע שנים. מדובר גם בנפילה היומית החדה ביותר של המטבע האמריקאי מאז טלטלת המכסים של טראמפ ב-10 באפריל.

מחיר הזהב שובר הבוקר שיא חדש ונע סביב 5,250 דולר לאונקיה, כאשר הדולר האמריקאי החלש מסייע להארכת הראלי במתכת היקרה - שהחל על רקע סיכונים גיאו־פוליטיים ובריחת משקיעים מאג"ח וממטבעות ריבוניים. גם הכסף מתחזק ונסחר סביב 114 דולר לאונקיה, לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיע לשיא של כ-116 דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 2% וממשיכים לעלות היום, לאחר שסופה חורפית עצומה פגעה בבתי זיקוק בחוף המפרץ. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-62.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.9 דולר.

מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים התייחס להחלטת הריבית הראשונה בארה"ב לשנת 2026 שתתפרסם היום. "אנו צופים שהריבית תישאר ללא שינוי, זאת לאחר שירדה כבר שלוש פעמים ברציפות. תחזית זו דומה לציפיות המגולמות כרגע בשווקים הפיננסיים, כאשר הנתונים החיוביים שהתפרסמו בתקופה האחרונה, לצד אינפלציה שנותרה מעל היעד והעדכון כלפי מעלה של תחזית הצמיחה, מחזקים אותה".

במוקד ההחלטה, יעמוד הנאום הראשון של יו"ר הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, מאז ההודעה הפומבית שפרסם בווידאו, שבה ציין כי החקירה האחרונה שנפתחה בעניינו היא המשך ללחצים מצד הנשיא להשפיע על מדיניות הריבית.

לפי סקר הפד האחרון שנערך ב-CNBC, הבנק המרכזי בארה"ב צפוי לנהוג בזהירות לגבי הורדות ריבית נוספות, ללא קשר לזהותו של יו"ר הפד החדש. משיבי הסקר צופים שתי הורדות ריבית נוספות במהלך 2026 ושהריבית תישאר על כנה ב-2027, על אף שהנשיא טראמפ צפוי להכריז בקרוב על מחליף ליו"ר הנוכחי ג'רום פאוול. יו"ר הפד החדש צפוי להיות 'יוני' יותר, בהתאם לרצונו של הנשיא במתווה אגרסיבי יותר של הורדות ריבית.

עוד בגזרת המאקרו בארה"ב: מדד אמון הצרכנים של CB, האומד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית, ירד לרמה של 84.5 נקודות, הרבה מתחת לצפי (שעמד על 90 נקודות). מדובר ברמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז 2014.