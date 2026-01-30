חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח במגמה שלילית כשברקע המתיחות הגוברת מול איראן - ארה"ב שוקלת את אפשרויות התקיפה ומועדן. הבוקר ירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט ובבורסות אסיה. המניות הדואליות שחוזרות ברובן בפער ארביטרז' חיובי, בעיקר נובה וקמטק (4%), יאזנו.

אתמול בדומה ליום המסחר שקדם לו, נפתח המסחר בעליות שערים של עד 1.1% ונסגר בירידות מתונות. מדד ת"א 35 ננעל מעט מתחת לאפס בעוד מדד ת"א 90 ירד ב-0.9%. מדד מניות הביטוח עלה ב-2% אך מדד המניות הבטחוניות שעלה מתחילת החודש ב-33% שינה כיוון היום והשיל כ-4%, בלטו בו מניות עין שלישית שנפלה ב-19%, ארית תעשיות (6%) ונקסט ויז'ן (3.5%). הנפילה בעין שלישית בלטה לאור העובדה שהיא פתחה את המסחר בזינוק של כ-17%.

אלביט מערכות ריכזה את המחזור הגבוה יותר עם 160 מיליון שקל, נקסט ויז'ן את המחזור הרביעי בגובהו (105 מיליון שקל) ועין שלישית הקטנה את המחזור השביעי בגודלו (76 מיליון שקל).

הנפילה של מדד המניות הבטחונית הרימה הרבה גבות. אחרי זינוק של 40% רק בחודש האחרון, כשהוא מספק את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל המדדים הענפיים, מדד התעשיות הביטחוניות בבורסה בת"א צלל ביותר מ-4%, ובשוק ההון תהו מהי הסיבה לכך.

לדברי מנהל השקעות בכיר בשוק, זו "יציאת אוויר, המניות הללו עלו בהגזמה". אחר מוסיף ש"לדעתי יש פה בעיקר סגירת פוזיציות אחרי רווחים גדולים מאוד בזמן קצר". הסבר נוסף מספקת גת מגידו, מנכ"לית בית ההשקעות פינסה קפיטל.

לדבריה, "מאז השקת מדד הביטחוניות בבורסה המקומית (רק לפני חודשים ספורים), זרמה כמות אדירה של כספי משקיעים שנהרו למדד והעלו את מחירי החברות הביטחוניות במדד בשיעור חד ומהיר במיוחד, וכעת זרימת הכסף פחתה וזה רק טבעי שהחברות תעבורנה מימוש בסביבה כזו".

אפשרות מעניינת נוספת שמעלה מנהל השקעות בשוק היא האיזון התקופתי שמתבצע אחת לשלושה חודשים במשקל של המניות השונות במדדים

● "התחלתי לפני 16 שנה והיום יש לי בית פרטי בהרצליה": האנשים שמתפרנסים ממסחר במניות

באסיה מגמה שלילית הבוקר - בהונג קונג מדד הנג סנג יורד ב-1.5%, בורסות שנגחאי והודו יורדות בכ-1%, טוקיו נסחרת ביציבות.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 0.5%.

אתמול בניו יורק, רווחים מאכזבים של מיקרוסופט הזינו גל מכירות במניות הטכנולוגיה, והפילו את המדדים בתחילת המסחר, לקראת סיום המסחר המדדים נרגע מעט ונאסד״ק ננעל בירידה של 0.7%, S&P 500 ירד ב-0.1%, דאו ג'ונס ללא שינוי.

המשקיעים הגיבו היום בצורה שונה מאוד לדוחות הרבעוניים האחרונים של מטא פלטפורמס (פייסבוק) ושל מיקרוסופט . מניית מטא זינקה ב־9%, בעיקר בזכות תחזית חזקה מאוד שהצביעה על האצה בקצב צמיחת ההכנסות.

לעומת זאת, מניית מיקרוסופט צנחה בכ־12% ביום שעלול להיות הגרוע ביותר שלה מאז תחילת משבר הקורונה בתחילת 2020.

גם מניות התוכנה הכבידו על מדד נאסד״ק. המפולת מדגישה עד כמה מהר התפוגגה ההתלהבות של וול סטריט מהסקטור בחודשים האחרונים, מאז הופעת המושג "vibe coding" - שימוש בכלי בינה מלאכותית ליצירה מהירה של אפליקציות ואתרים.

מניית סרוויס נאו , שפרסמה דוחות ביום רביעי אחר הצהריים, צנחה בכ־11%. חברת תוכנות הענן סיילספורס ירדה בכ־8%, גם מניית אינטואיט ירדה.

אבל הפגיעה בשווקים לא הייתה רחבה במיוחד. מדד הדאו ג'ונס ירד רק ב־0.1%, ו־20 מתוך 30 המניות במדד הדגל אף נסחרו בעליות במהלך היום. מניות אינטרנשיונל ביזנס משין (IBM) , ‏Honeywell ו־מרק עלו כולן ביותר מ־2.5%, ותמכו במדד הדאו.

גם סקטורים נוספים במדד S&P 500 עלו. הזינוק של מטא חיזק את סקטור שירותי התקשורת, בעוד שג'יי.פי.מורגן ובנקים נוספים תומכים בעליות בסקטור הפיננסי.

לאחר הנעילה אפל דיווחה על תוצאות הרבעון. החברה היכתה את התחזיות ומציגה מכירות שיא של מכשירי האייפון. הכנסות החברה היו 143.8 מיליארד דולר והרווח היה 2.84 דולר למניה, מעל לצפי כשהכנסות אפל ממכירות האייפון הגיעו לשיא כל הזמנים של 85.3 מיליארד דולר ברבעון, הרבה מעל תחזיות האנליסטים. המניה נסחרת ביציבות הבוקר. החברה הודיעה אתמול (ה') על רכישת Q, סטארט-אפ ישראלי שפיתח טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד אודיו באמצעות למידת מכונה.

מניית סנדיסק מזנקת בכ-20% במסחר המוקדם לאחר פרסום הדוחות, החברה עקפה בפער גדול את תחזיות האנליסטים.

מניית לאס וגאס סנדס צנחה בכ-14% לאחר שתוצאות החברה בשוק המרכזי של מקאו אכזבו, בין היתר בגלל עלויות גבוהות יותר הקשורות לאירועים ולשכר עובדים. בסך הכול, מפעילת הקזינו אשר בשליטת מרים אדלסון (50%) דיווחה על עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי, כאשר החברה הדגישה ביצועים חזקים במיוחד באתר הנופש שלה בסינגפור.

2. שוק החוב

תשואות האג"ח האמריקאיות ל-־10 שנים מגיעות ל־4.26% ואלה של 5 שנים ל־3.84%. ב־Apollo Academy (מקרן ההשקעות אפולו) מספקים השבוע מספר נתונים מעניינים על החוב של ארה"ב. הכלכלן הראשי טורסטן סלוק מציין בין היתר, שעל כל 5 דולר שהממשל גובה כמס - דולר אחד מועבר לתשלום הריבית על החוב, ושבכל יום בשבוע הממשל בארה"ב משלם בממוצע 3.5 מיליארד דולר על ריביות (נטו). לדברי סלוק, בשנה הבאה יעמדו לפירעון חובות בהיקף עתק של 10 טריליון דולר - כשליש מסך החוב הקיים.

נתונים מעניינים נוספים נוגעים להחזקות זרות באג"ח ממשלתיות אמריקאיות - אלה ירדו מ־33% לפני עשור לכ־25% כיום. יפן מגדילה את ההחזקה באג"ח הללו, בעוד סין מצמצמת אותה.

3. סחורות ומטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר, 3.08 שקלים.

החולשה בדולר נמשכה השבוע גם ברמה הגלובלית וגם ספציפית ביחס לשקל. לאחר שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא הוטרד מהנפילה במטבע, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר שלארה"ב תמיד הייתה מדיניות של דולר חזק. עם זאת, אסטרטגית המאקרו טטיאנה דארי, העריכה בבלומברג כי "הטון השקול של בסנט מגיע לאחר הצניחה ההיסטורית של הדולר בעקבות דברי טראמפ, ונראה כניסיון להרגיע את השווקים, אך לא סביר שהוא ישפיע משמעותית על המסלול הדובי של הדולר".

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות, התייחס לשקל ביחס לדולר. להערכתו, ביקושי מט"ח נקודתיים בהיקפים משמעותיים מהסקטור העסקי, בלמו השבוע את ייסוף השקל ל־3.07 שקל לדולר. אולם הוא סבור שהשקל ימשיך להתחזק לרמה נמוכה מכך. "בנק ישראל בחסות 'היד הנעלמה' עשוי לפעול בשוק המט"ח המקומי, במקרה של תנודות קיצוניות או קריסת שער החליפין במהירות אל מתחת ה־3 שקל לדולר", העריך פריימן, אך סייג כי בנק ישראל יעדיף להמתין לאישור סופי של התקציב, בטרם יפעיל צעדים מוניטריים משמעותיים. בתוך כך, מחיר הנפט התחזק על רקע החרפת האיומים של טראמפ כלפי איראן.

חוזי הנפט מסוג ברנט זינקו ל־70 דולר לחבית לראשונה מאז ספטמבר, לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הזהיר את איראן שעליה להגיע להסכם גרעין - או להתמודד עם תקיפות צבאיות.נפט WTI חצה את רף ה־65 דולר לחבית.

המחיר לחבית נפט מסוג ברנט עלה ב 7% ב-3 הימים האחרונים ומתחילת השנה עלה מחיר החבית ב 15%. מחירי הנפט נמצאים במגמת עלייה מאז תחילת 2026, בניגוד לציפיות לשוק שסובל מעודף היצע משמעותי. במקום זאת, מתחים גיאופוליטיים - מאיראן ועד ונצואלה - ושיבושי אספקה גדולים בקזחסטן תרמו לתמיכה במחירים.

מחירי הזהב והכסף יורדים היום לאחר שקבעו שיאים היסטוריים יום קודם, על רקע מימושי רווחים של משקיעים בעקבות ראלי חריג בעוצמתו מתחילת השנה. מחיר הזהב הספוט נפל ביותר מ־ 4% לרמה של 5,156.64 דולר לאונקיה , אך עדיין מציג עלייה של כ־ 20% מתחילת השנה.

4. מאקרו

נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא בישראל כוללים בין היתר את מדד אמון הצרכנים ונתונים מסקר כוח אדם ל־2025, שכר ממוצע ברוטו לשכיר לנובמבר, וסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש ינואר. בארה"ב יפורסמו מדד מנהלי הרכש, מדד JOLTS לתחום התעסוקה וכן שיעור האבטלה. שלושה בנקים מרכזיים יפרסמו החלטות ריבית: אירופה (ECB), אוסטרליה, ואנגליה.

5. תחזית

האם מניית מטא בדרך ל־1,000 דולר? זהו מחיר היעד החדש בו נוקב האנליסט ברנט ת'יל מבנק ההשקעות ג'פריס, בעקבות דוחות החברה - מדובר בפרמיה של 49.5% על מחיר הנעילה לפני פרסום הדוחות ו-35% מעל מחיר הסגירה אתמול.

ההמלצה שלו נותרת "קנייה" ומטא היא בין המועדפות (Top Pick) בתחום התוכנה בג'פריס. לדבריו, מטא עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות בזכות האצת הצמיחה ב־AI, כך שהחזר (ROI) על ההשקעות הגדולות ברור יותר. מטא, שנסחרת לפי שווי של קרוב ל־1.7 טריליון דולר, עדכנה שההוצאות ההוניות שלה השנה יגיעו ל־115-135 מיליארד דולר, עלייה מ־72.2 מיליארד דולר ב־2025.

גם סקוט דביט מ־Wedbush Securities התייחס ל־ROI של מטא בראיון ל־Yahoo Finance, ואמר כי "מטא צפויה להוציא הרבה כסף על הוצאות הוניות ותפעוליות ב־2026, אבל אין עוד סיפור צמיחה בתחום הצרכני, שמתקרב אפילו אל מה שמטא מציגה". הוא הוסיף כי זה הופך את הנראטיב לכזה שבו "ההוצאות הן מוצדקות מאוד".