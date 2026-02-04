ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הממשלה צפויה לאשר: שדה תעופה בינלאומי יוקם בציקלג שבנגב
הממשלה צפויה לאשר: שדה תעופה בינלאומי יוקם בציקלג שבנגב

לאחר שנים של מחלוקות הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון את הקמת שדה התעופה הבינלאומי המשלים הראשון בישראל • ההכרעה התקבלה בדיון שקיים ראש הממשלה עם שרת התחבורה ובכירים נוספים, חרף הסתייגויות מקצועיות וביקורת בענף התעופה

סתיו ליבנה 21:18
שטח פתוח סמוך לרהט. בעיגול: שרת התחבורה מירי רגב / צילום: צילומים: בר - אל, עמית שאבי - ידיעות אחרונות
שטח פתוח סמוך לרהט. בעיגול: שרת התחבורה מירי רגב / צילום: צילומים: בר - אל, עמית שאבי - ידיעות אחרונות

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את מיקומו של שדה התעופה הבינלאומי המשלים הראשון של ישראל, שיקום בציקלג שבנגב, כפי שפורסם לראשונה בגלובס. ההחלטה גובשה לאחר דיון שקיים ראש הממשלה עם שרת התחבורה, נציגי משרד האוצר, מערכת הביטחון ובכירים נוספים.

למרות התרעות האוצר: רפורמת התעופה פוצלה מחוק ההסדרים
המינוי החדש בישראייר מגלה משהו דווקא על החברה המתחרה

שדה התעופה מוגדר כשדה משלים לנתב״ג, על רקע הגידול המתמשך בהיקף התנועה האווירית לישראל וממנה, והצורך בהפחתת העומס על השדה.

ההחלטה מגיעה על רקע שנים של מחלוקות סביב מיקומו של שדה תעופה משלים לנתב״ג, לאורך השנים קודמו שתי חלופות מרכזיות: נבטים בנגב ורמת דוד בעמק יזרעאל. נבטים זכה לתמיכה פוליטית רחבה בדרום, אך נתקל בהתנגדות עקבית של צה״ל ומערכת הביטחון בשל פגיעה אפשרית בפעילות חיל האוויר. מנגד, רמת דוד סומן שוב ושוב בדוחות מקצועיים כחלופה בעלת העדיפות התעופתית והכלכלית הגבוהה ביותר, בזכות קיבולת גבוהה ויכולת אמיתית להפחית עומסים מנתב״ג, אך נתקל בהתנגדות חריפה של ראשי הרשויות בעמק בשל השלכות סביבתיות ורעש. ההתנגשות בין השיקולים המקצועיים לבין הלחצים הפוליטיים משני האזורים הובילה לכך שאף אחת מהחלופות לא קודמה בפועל, והחלטה על שדה תעופה משלים נדחתה פעם אחר פעם.

בסופו של דבר ראש הממשלה הכריע ביולי האחרון כי יוקמו שני שדות - הדרומי בצקלג תחילה ולאחר הצגת תכנון ראשוני- יחל התכנון של הנמל הצפוני ברמת דוד.

על פי דוחות מקצועיים שהוצגו בשנים האחרונות, חלופת שדה התעופה בצקלג שבנגב הסמוך לבית קמה ולכביש 6, סובלת משורה של מגבלות מהותיות. מיקומה חופף לנתיבי טיסה של חיל האוויר ועלול לשבש באופן חמור פעילות צבאית, ובמקביל נתיבי הטיסה שלה מתחרים בנתיבי הגישה לנתב״ג, כך שהתרומה שלה להפחתת העומס האווירי מוגבלת ואף עלולה להחמיר עומסים בשעות שיא.

בנוסף, הליכי ההנמכה לשדה מתקרבים לגבול רצועת עזה, סוגיה שבגינה הביעו בעבר גורמי ביטחון התנגדות להקמתו. בדירוגים שניתנו לחלופה זו בוועדות מקצועיות היא קיבלה ציונים נמוכים בהיבטים התעופתיים והכלכליים, בין היתר בשל קיבולת מוגבלת שאינה מספקת מענה לצורכי התעופה האזרחית בטווח הבינוני והארוך. למרות זאת, גורמים במערכת הביטחון ריככו לאחרונה את עמדתם.

המתנגדים מענף התעופה מזהירים כי מדובר באתר בעייתי שעשוי להפוך לפיל לבן, בדומה לשדה רמון - השקעה של מיליארדים שאינה משרתת את מטרתה.