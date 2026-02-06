חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוקי המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. על אף הירידות שנרשמו בוול סטריט אתמול, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.15%, עם עליות של עד 3% במניות טבע , טאואר , קמטק וגילת . החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות קלות של עד 0.2%.

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד הניקיי היפני עלה בכ-0.9%, בורסת הונג קונג יורדת בכ-1.2%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והקוספי השיל מערכו כ-1.4%.

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בירידות חדות, בהתאם לסנטימנט השלילי שנרשם ביתר בורסות העולם. מדד ת"א 35 ירד ב-1.9% ומדד ת"א 90 ב-1.2%. בין המדדים הענפיים בלטו לרעה מדדי הקלינטק והביטחוניות, שירדו בכ-3%. מניית עין שלישית נפלה בכ-20%, בעוד ארית תעשיות ונקסט ויז'ן ב-5%. על מדד הקלינטק העיבו בעיקר מניות דוראל אנרגיה ואנלייט אנרגיה שיורדות בכ-4%.

בבורסת המקומית נשבר אתמול שיא של מחזור מסחר ליום של עדכון מדדי המניות המקומיים, כאשר המחזור היומי הגיע לרמה של כ-15.8 מיליארד שקל - ובכך נחצה הרף שנקבע בנובמבר האחרון, ברמה של כ-13.5 מיליארד שקל. שיא כל הזמנים בבורסת ת"א נרשם בשנת 2010, ברמה של כ-16.4 מיליארד שקל - על רקע עדכון שחל אז במדד המניות הגלובלי MSCI.

​מחזור השיא היום נרשם על רקע עדכון משקולות המדדים, אך במחלקת המסחר של הבורסה מדגישים כי לא מדובר רק בעניין טכני. "הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים העוקבים אחרי מדדי המניות בבורסת תל אביב, הביא את היקף הנכסים של מדדי הבורסה לרמה של יותר מ-100 מיליארד שקל, לעומת כ-50 מיליארד שקל בסוף 2024".

"היקף הנכסים הגדול מביא עימו מחזורי מסחר גבוהים בהתאמה, ובבורסה מניחים כי מגמה זו צפויה להימשך בשנים הקרובות. העליות החדות בשערי המניות בחודשים האחרונים, בשילוב עם השונות בביצועים הסקטוריאליים, הגבירו את ההתאמות הנדרשות בעדכון המדדים היום - והתוצאה היא מחזור שיא במכרז הנעילה, שעמד על כ-10.5 מיליארד שקל. נוסיף כי עדכון מדדי המניות הנוכחי לא כלל עדכון הרכבים - ועדכון ההרכבים הבא צפוי במהלך מאי 2026, ואז צפוי להישבר שיא נוסף".

אמש בוול סטריט, גל נוסף של מכירות כבדות הכה במניות התוכנה ובשוק הקריפטו, כאשר נתוני תעסוקה חלשים החריפו את המפולת שנבעה מחששות להשפעת הבינה המלאכותית על שווי החברות (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

במהלך הלילה, אמזון צנחה בכ-10% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר דוחות מעורבים שפרסמה אתמול. החברה עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות, אך פספסה קלות בשורת הרווח למניה. הסיבה המרכזית לירידות נעוצה בכך שהחברה העלתה משמעותית את תחזית ההשקעות השנתית שלה. השילוב בין תוצאות שלא עמדו בציפיות בכל הסעיפים לבין תחזית להוצאות הון גבוהות יותר חיזק את חששות המשקיעים מפני לחץ על הרווחיות, והוביל למימושים חדים במניה.

אמזון דיווחה על הכנסות של 213.39 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 211.33 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב־1.95 דולר, לעומת צפי של 1.97 דולר. חטיבת הענן AWS, הנחשבת למנוע הרווח המרכזי של החברה, רשמה הכנסות של 35.58 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 34.93 מיליארד.

במהלך יום המסחר החולף, שוק המניות העמיק את הירידות מהשיאים ההיסטוריים שרשם לאחרונה: ה-S&P 500 ירד בכ-1.2% וכך עבר לתשואה שלילית מתחילת השנה; הדאו ג'ונס נחלש גם הוא בכ-1.2%; והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נפל בכ-1.6%, תוך שהוא רושם את רצף הירידות החמור ביותר שלו מאז אפריל.

אלפאבית (גוגל) הצטרפה לירידות לאחר פרסום הדוחות, וביטקוין רשם את אחת הצלילות החדות בתולדותיו וירד ל-65 אלף דולר, מהלך שמחק כמעט מחצית מערכו מאז אוקטובר (ראו הרחבה תחת סעיף 4). המטבע גרר איתו למטה גם את מניות הקריפטו. קוינבייס גלובל ו- רובין הוד מרקטס איבדו כל אחת יותר מ-4%, מניית סטרטג'י , המשמשת סוג של "הימור ממונף" על מחיר הביטקוין, יורדת בכמעט 15% ומשלימה ירידה של כרבע משוויה מתחילת השנה. כל שלוש המניות כבר רשמו הפסדים דו-ספרתיים מתחילת השנה הנוכחית.

במקביל, אג״ח ממשלת ארה"ב התחזקו והורידו את תשואת השנתיים לשפל של כמעט חודש, והכסף צנח בכ־15%, עדות למעבר חד של המשקיעים לנכסי מקלט ולמצב רוח של Risk-Off.

יותר מ־300 מניות במדד S&P 500 נסחרו בירידות, בעוד קרן הסל iShares Expanded Tech-Software נפלה בכ־ 4.5% על רקע המשך הלחץ על מגזר התוכנה. הרקע: חברת ה־AI אנתרופיק השיקה גרסה חדשה למודל החזק ביותר שלה למחקר פיננסי, ימים לאחר מהלך דומה לתחום השירותים המשפטיים, שטלטל את יצרניות התוכנה המסורתיות.

מניית צים נפלה במעל 5%. הסיבה היא כנראה התוצאות הלא מחמיאות של מארסק (Maersk). חברת הספנות השנייה בגודלה בעולם, דיווחה על מעבר להפסד לפני מס ברבעון הרביעי, לאחר שלחץ מתמשך על מחירי ההובלה הימית קיזז את הצמיחה החזקה בהיקפי השינוע.

מניית טאואר סמיקונדקטור זינקה בכ-6%, לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה , "לאספקת רכיבי סיליקון פוטוניקס עבור מודולים לתקשורת אופטית במהירות 1.6 טרה־בייט לשניה למרכזי נתונים של בינה מלאכותית, עבור תשתיות הרשת של אנבידיה".

מניית יצרנית השבבים קוואלקום צנחה בכ-9.5%. הסיבה היא שמחסור עולמי ברכיבי זיכרון פגע בתחזיותיה. החברה צופה לרבעון הפיסקאלי השני רווח מתואם של בין 2.45 ל-2.65 דולר למניה, על הכנסות של 10.2 עד 11 מיליארד דולר. זאת לעומת ציפיות האנליסטים (לפי סקר LSEG) שעמדו על הכנסות של 11.11 מיליארד דולר ורווח של 2.89 דולר למניה.

בשבוע הקרוב, יפורסמו דוחות כספיים של כמה חברות טכנולוגיה ישראליות בולטות שנסחרות בוול סטריט, ביניהן פאגאיה , מאנדיי , טאואר , צ'ק פוינט , נובה וג'יי פרוג . עוד יפרסמו במהלך השבוע הבא: חברת הענן CoreWeave , יצרנית המשקאות קוקה קולה , רשת המזון המהיר מקדונלד'ס וחברת האד־טק AppLovin .

2. שוקי האג"ח

תשואות אג"ח ממשלת יפן עלו לאחרונה לכותרות בקרב המשקיעים הגלובליים ונסחרו בשיא. הסיבה היא החששות שלאחר הבחירות שהוכרזו תגיע תוכנית הרחבה פיסקאלית, שתכביד על כלכלת המדינה. כיום, תשואת אג"ח ל־10 שנים מגיעה ל־2.22% לאחר שכבר הייתה גבוהה יותר.

לקראת הבחירות ביפן ביום א' הקרוב, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, כתב השבוע כי ראשת הממשלה היפנית הפופולרית סנאה טאקאיצ'י, "מקדמת תקציב הכולל הרחבה פיסקאלית רחבה ובמרכזו השעיית מס הצריכה (המקביל למע"מ) על מוצרי מזון למשך שנתיים. צעד זה יגדיל את הצמיחה, אך מצד שני גם את הגירעון (ואולי את האינפלציה), ותרם מאז ההכרזה על הבחירות לעלייה נוספת בתשואות אג"ח הארוכות. כשהדבר מגביר עוד יותר את האתגר ליציבות הפיסקאלית של המדינה".

קליין מעריך כי במידה שטאקאיצ'י "תיישם את הבטחותיה ללא התאמה מקבילה בהגדלת ההכנסות, הדבר צפוי להמשיך ללחוץ כלפי מעלה את התשואות ולהוביל להיחלשות נוספת של הין".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר ממשיך במגמת ההתחזקות שלו מול השקל, בהתאם להתחזקות שלו מול מטבעות אחרים ברחבי העולם ובמקביל לירידות בימים האחרונים בוול סטריט. הבוקר, שער הדולר-שקל עומד על 3.13 שקלים.

כאמור, מחיר הביטקוין צלל אתמול במעל 10% והשלים נפילה לרמה של 65 אלף דולר למטבע, קריסה של 48% במחיר ביחס למחירי השיא (כ-126 אלף דולר למטבע) שרשם רק בחודש אוקטובר האחרון. הנפילה הזו מחזירה את המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר כל הדרך למחיר שבו הוא נסחר לפני שנתיים, בפברואר 2024, רגע לאחר שהמטבעות קיבלו את האישור מרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, להקמת קרנות מחקות ביטקוין.

גם שאר המטבעות הדיגיטליים חוו צלילה בשיעורים דומים. כך, האתר'יום צנח ב-11% למחיר של 1,935 דולר למטבע, כשבכך הוא משלים קריסה של 31% רק בשבוע האחרון. הבייננס צולל גם הוא היום ב-10%, הריפל ב-22% וסולנה ב-13%.

בכך, איבד שוק הקריפטו מערכו מאז שווי השיא באוקטובר סכום אסטרונומי של כמעט 2.2 טריליון דולר בשווי שוק. רק בחודש האחרון הוא איבד 940 מיליארד דולר משוויו. מי שמשלמות את המחיר הן גם מניות חברות הקריפטו, כמו סטרטג'י של מייקל סיילור או קויינבייס משלימות נפילות של 70% ו-50% במהלך חצי השנה האחרונה.

צריך לומר שההתנהגות של שוק הקריפטו מפתיעה: לכאורה, הוא היה אמור ליהנות מכל חוסר הוודאות הגאופוליטית, כמו האפשרות למלחמה של ארה"ב-איראן, ותפיסתו של נשיא ונצואלה מדורו, או בנושאים כלכליים כמו איומי טראמפ לכבוש את גרינלנד והמאבקים שלו מול מדינות אירופה ומלחמת הסחר. אם זה החשש מפני התמחור הגבוה בשווקים, אם זה המשך הריצה של הבינה המלאכותית, ואפילו הנפילה השבוע של מניות התוכנה. אבל במקום לעלות - כפי שקרה לזהב עד לאחרונה - מטבעות הקריפטו דווקא מאבדים גובה.

מחירי הנפט ירדו אתמול לראשונה זה שלושה ימים, לאחר שאיראן אישרה כי תקיים מו"מ עם ארה"ב, מה שהפחית את הסיכון המיידי לעימות צבאי ולהפרעות באספקה מצד אחת מיצרניות הנפט המרכזיות באופ"ק. נפט אמריקאי (WTI) ירד לכיוון 63 דולר לחבית לאחר עלייה מצטברת של 4.8% ביומיים הקודמים, בעוד נפט ברנט ירד מתחת ל־68 דולר לחבית . שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, הודיע ברשתות החברתיות כי השיחות יתקיימו ביום שישי בעומאן, והבהיר את מיקום המפגש.

4. מאקרו

נתונים של חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas, חשפו כי הפיטורים בינואר בארה"ב הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר לחודש זה מאז 2009, זמן קצר לאחר פרוץ המשבר הפיננסי.

לפי הדיווח ב-CNBC, מעסיקים בארה"ב הכריזו על 108,435 פיטורים במהלך החודש - זינוק של 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 205% לעומת דצמבר 2025. במקביל, חברות הכריזו על 5,306 גיוסי עובדים חדשים בלבד - הנתון הנמוך ביותר לינואר מאז 2009, השנה שבה החלה חברת Challenger לעקוב אחר נתונים אלו. המיתון של תקופת המשבר הסתיים רשמית במרץ 2009.

בעוד הנרטיב העדכני ביותר לגבי שוק העבודה היה מצב של "No-fire, No-hire" - מיעוט של פיטורים ושל גיוסי עובדים - הנתונים של Challenger מרמזים שהפיטורים עשויים לצבור תאוצה.

"בדרך כלל אנחנו רואים מספר גבוה של קיצוצי משרות ברבעון הראשון, אך זהו סך גבוה במיוחד עבור חודש ינואר", אמר אנדי צ'לנג'ר, מומחה לשוק העבודה וסמנכ"ל הכנסות בחברה. "משמעות הדבר היא שרוב התוכניות הללו נקבעו כבר בסוף 2025, מה שמאותת על כך שהמעסיקים פחות אופטימיים לגבי התחזית ל-2026".

נוסף על כך, נתוני ממשל שהתפרסמו אתמול חשפו כי מספר המשרות הפנויות בארה"ב צנח בדצמבר לרמה הנמוכה ביותר מאז 2020, תוך שהוא מחטיא משמעותית את תחזיות הכלכלנים. סקר המשרות הפנויות ותחלופת העובדים (JOLTS) - שפרסומו נדחה מיום שלישי בשל השבתת הממשל החלקית - הצביע על 6.5 מיליון משרות פתוחות בסוף דצמבר, נתון נמוך משמעותית מהצפי המוקדם של כלכלני בלומברג שעמד על 7.25 מיליון משרות.

נתוני מאקרו מרכזיים שיפורסמו בשבוע הבא: בישראל, יפורסמו מדד אמון הצרכנים לינואר, פדיון רשתות השיווק ב־2025, עסקאות נדל"ן לרבעון הרביעי של 2025 וסחר החוץ לינואר. בארה"ב, יפורסמו נתוני מכירות קמעוניות, שיעור האבטלה, וכן מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. בבריטניה יפורסם התמ"ג לרבעון הרביעי של 2025.

5. תחזית

למדד ה-S&P 500 צפויה להיכנס היום חברה חדשה - סיינה (Ciena) , המייצרת ציוד רישות אופטי, אשר נמצא בביקוש הולך וגובר בשל מהפכת ה-AI. למעשה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שהיא נמצאת במדד. המניה הצטרפה כבר למדד ב-2001 - אז קיבלה רוח גבית מהבום של הדוט-קום והטלקום - ונפלטה ממנו ב-2009, אז הוחלפה על־ידי מניית ויזה.

אנליסטים ב-Evercore ISI ציינו בהודעה למשקיעים ביום שלישי כי הם צופים קטליזטורים חיוביים משמעותיים עבור תעשיית הרישות, שיאפשרו לה לצמוח מעבר לענפים אחרים בתחום ה-IT, ביניהם הצורך לשדרג את תשתיות הרשת כדי להיות מוכנים לעידן ה-AI.

סיינה נסחרת לפי שווי שוק של כ-35.7 מיליארד דולר ורשמה עלייה של כ-175% ב-12 החודשים האחרונים. כעת, הכניסה ל-S&P 500 תחשוף אותה לטווח רחב בהרבה של משקיעים, כמו גם לקרנות פסיביות אשר עוקבות אחר המדד. לפי Tipranks, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים למניה עומד על 254 דולר, כמעט זהה למחירה הנוכחי. מתוך 14 אנליסטים שמסקרים את המניה, שמונה מהם קבעו לה המלצת "קנה" ושישה מהם קבעו לה המלצת "החזק".

כאמור, התלהבות המשקיעים לגבי המניה חזרה כעת בשל הביקוש הגואה לתשתיות מרכזי נתונים המסוגלות להריץ מודלים של בינה מלאכותית ג'נרטיבית. בשיחת ועידה שנערכה בדצמבר, מנכ"ל החברה גארי סמית' ציין כי ההזדמנות בתחום ה-AI מהווה "גורם מרכזי בשיעור הצמיחה הצפוי שלנו לשנת 2026". החברה צפתה אז שהכנסותיה בשנת 2026 המלאה יצמחו בכ-24%, וכך ישקפו את ההתרחבות הגדולה ביותר שלה מאז 2011.