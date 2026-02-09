סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:27

הבורסה ביפן מזנקת לשיאים חדשים לאחר שראשת הממשלה סנאה טקאיצ'י זכתה בניצחון היסטורי בבחירות. מדד הניקיי מטפס במלמעלה מ-4% וטופיקס היפני מזנק בלמעלה מ-3% גם כן לשיא. עליות נרשמות בבורסות נוספות במזרח.

● המדד שכיכב בוול סטריט, והדוח שיקבע את הכיוון של הריבית בארה"ב

● "הסבא" של וול סטריט מנצח את ילדי הטכנולוגיה: מה מקפיץ את הדאו ג'ונס

סאנאה טקאיצ'י, שהפכה באוקטובר לאישה הראשונה שמתמנה לרה"מ ביפן, ומי שמכונה גם ״אשת הברזל של יפן״ ניצלה את הפופולריות שלה כדי להכריז על בחירות בזק כדי לבצר את כוחה בפרלמנט זאת בשעה שיפן מתמודדת עם חולשה של המטבע המקומי, אינפלציה מתמשכת ומתיחות מול סין.

גם בורסת דרום קוריאה מזנקת במעל 4%, בשנגחאי ובהודו נרשמות עליות של עד כ-1%, ובהונג קונג עליות של 1.5%.

בוול סטריט צפי לפתיחה ירוקה אם כי מתונה בהרבה לאחר שבוע תנודתי במיוחד ומכירות במגזר הטכנולוגיה. המדדים המובילים עולים לפי החוזים העתידים ב-0.1%.

וול סטריט תנסה היום להמשיך את המהפך הדרמטי של יום שישי, שבו מדד הדאו ג’ונס חצה לראשונה את רף 50 אלף הנקודות, בעוד ראלי יומי של כ־ 2% במדדי S&P 500 ונאסד״ק מחק חלק מהלחץ שנצבר מוקדם יותר בשבוע.

עם זאת, למרות העליות החדות ביום שישי, הנאסד״ק סיים שבוע רביעי רצוף של ירידות עם נפילה של כמעט 3%, על רקע חששות גוברים מפני השפעת הבינה המלאכותית על חברות תוכנה. ה־S&P 500 רשם ירידה בשלושה מתוך ארבעת השבועות האחרונים, כאשר מתחילת השנה הדאו וה־S&P 500 עדיין בטריטוריה חיובית, אך הנאסד״ק איבד השבוע את כל העליות מתחילת 2026.

למרות הראלי החזק ביום שישי, הסנטימנט בשוק הטכנולוגיה נותר מתוח: קרן הסל למניות תוכנה (IGV) סיימה את השבוע בירידה מצטברת של 8.7% והשלימה נפילה של 23% מתחילת השנה. אנבידיה סיימה את השבוע בעלייה של כ־8%, אך ענקיות הענן אמזון, גוגל ומטא ירדו ביום המסחר האחרון, על רקע התחייבויות להשקעות של כ־ 650 מיליארד דולר ב־AI מצד החברות הגדולות - מה שמחדד את תחושת המשקיעים כי השפעת ה־AI על השווקים, מלווה בחוסר ודאות גבוה.

בעוד כמה חודשים יכנס יו"ר הפד החדש, קווין וורש לתפקידו ובבנק ברקליס מציינים כי היסטורית, כניסת יו"ר פד חדש היא תקופה "אדומה" למניות. וורש נתפס כמי שעשוי לצמצם את המאזן (פחות מזומנים בשוק), מה שיוצר לחץ בטווח הקצר, למרות שהוא תומך בריבית נמוכה יותר.

מאז 1930, מדד ה-S&P 500 רשם ירידות ממוצעות של 5%, 12% ו-16% בתקופות של חודש, שלושה חודשים ושישה חודשים לאחר כניסת יו"ר חדש לתפקיד. כך עולה מנתונים שריכז אלכסנדר אלטמן מברקליס. נפילות אלו היו חדות יותר מהירידה הממוצעת של המדד בכל שנה אקראית אחרת.

"בעוד שהשוק עשוי להיות מודאג בשאלה האם מר וורש נתפס כ'נץ' (תומך בריבית גבוהה) או לא, המבחן האמיתי צפוי להגיע אחרי מאי", כתב אלטמן. "שוקי המניות נוהגים 'לבחון' יושבי ראש חדשים במידה מסוימת במהלך ששת החודשים הראשונים לכהונתם".

למרות שלמוורש היה מוניטין "נצי" בתקופתו הקודמת בבנק המרכזי, מאז הוא התקרב לעמדות הנשיא וטען בפומבי בעד ריבית נמוכה יותר. הוא גם הצהיר כי על הפד לצמצם את תיק האג"ח שלו ולחשב מסלול מחדש בנוגע למודלים הכלכליים שלו.

חילופי ההנהגה מוסיפים לחוסר הוודאות הניכר ממילא בנוגע למסלול הריבית, שנע בין אינפלציה גבוהה לבין סימנים תקופתיים להתקררות בשוק העבודה. ב-CIBC מציינים כי דחיפה לצמצום המאזן של הפד - מהלך שישאב נזילות מהמערכת הפיננסית - עלולה להשפיע לרעה על נכסי סיכון.

מנגד, במורגן סטנלי מעריכים כי המוניטין של וורש כמי שמעוניין בצמצום המאזן עשוי דווקא לעזור בצינון מחירי הזהב ולתמוך בדולר, מה שיעניק לממשל "זמן להתארגן" על יעדי המדיניות הרחבים יותר שלו.

וורש נחשב למי שמאמין שהמאזן של הפד הפך למפלצתי מדי ושהוא מעוות את השוק. אם הוא יחליט לצמצם אותו מהר יותר מהמתוכנן, זה עלול ליצור לחץ מכירות על מניות, כי המשקיעים ירגישו ש"החמצן" הפיננסי במערכת הולך ומתמעט.

בגזרת החברות, צפויות לפרסם דוחות בין היתר קוקה־קולה, מקדונלד’ס, סיסקו ו־ON סמיקונדקטור.

בשוק האגח בארה"ב המשקיעים מודאגים מהעלייה בתלילות עקום התשואה. המדד הנמצא תחת מעקב צמוד בשוק האג"ח האמריקאי מתקרב לרמתו הגבוהה ביותר מזה למעלה מארבע שנים.

עקום תשואות "תלול" (Steepening) אומר שהפער בין הריבית לטווח קצר לריבית לטווח ארוך גדל. זה קורה עכשיו משתי סיבות הפוכות: מצד אחד, נתוני תעסוקה חלשים גורמים למשקיעים להמר על הורדת ריבית בקרוב (מה שמוריד את התשואות הקצרות). מצד שני, הגירעון הענק של ממשלת ארה"ב והוצאות העתק שלה גורמים למשקיעים לחשוש ולהצמיד "קנס" של ריבית גבוהה יותר לטווח הארוך. למשקיע, זה איתות קלאסי על מעבר מכלכלה "לוהטת" לחששות ממיתון, וזה בדרך כלל מבשר טובות למניות הבנקים (שמרוויחים מהפער) אך מהווה תמרור אזהרה לגבי יציבות החוב הממשלתי.

התשואה העודפת שדורשים המשקיעים כדי להחזיק באיגרות חוב ל-10 שנים, בהשוואה למקבילותיהן לטווח של שנתיים, הגיעה השבוע ל-73.7 נקודות בסיס - מרחק נגיעה מהשיא של 2022 שנרשם באפריל. אסטרטגים ומשקיעים מעריכים כי הכיוון הכללי הוא הרחבה נוספת של הפער.

"עקום התשואות צריך להיות תלול יותר", אמר אנשול פראדהן, ראש אסטרטגיית ריביות ארה"ב בברקליס, וציין כי הוא צופה שהפער בין התשואות ל-3 שנים ל-30 שנה יתרחב. "השווקים צריכים לתמחר יותר הורדות ריבית ממה שהם מתמחרים כרגע".

הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות (כ-71,000 אלף דולר למטבע) לאחר זינק ביום שישי בשיעור של עד 13% והגיע למחיר של 71,469 דולר. מוקדם יותר בשישי, המטבע כמעט ירד מתחת לרף ה-60,000 דולר לראשונה מאז אוקטובר 2024. למרות הזינוק, המטבע עדיין רשם ירידה שבועית של יותר מ-15%, לאחר שביום שישי שעבר נסחר במחיר של מעל 84,000 דולר.

שוק הקריפטו חווה חוסר יציבות מאז סדרה אכזרית של מימושים באוקטובר האחרון, שפגעה באמון השוק. גל המכירות צבר תאוצה השבוע, במקביל לחיסול של הימורים ממונפים (Leveraged bets) וטלטלה רחבה יותר בשווקים.

"העובדה שהביטקוין זינק חזרה מרמת ה-60,000 דולר מעידה על כך שיש שם תמיכה חזקה", אמר דמיאן לו, מנהל השקעות ראשי ב-Ericsenz Capital. עם זאת, הוא הוסיף כי על הסוחרים "לא לצפות לראלי חד כלפי מעלה", שכן הסנטימנט בשוק נותר זהיר.

בין אלו שחשים את הלחץ נמצאים גם "אוגרי" הביטקוין הגדולים. בדיווח הרווחים שלה מיום חמישי, חברת סטרטג'י של מייקל סיילור אישרה הפסד נקי של 12.4 מיליארד דולר לרבעון הרביעי, שנבע מירידת הערך (Mark-to-market) של אחזקות הביטקוין העצומות שלה. למרות זאת, מניית החברה זינקה ב-26% ביום שישי בעקבות התאוששות הביטקוין.

"תמיד קשה לביטקוין לתפקד כמאגר ערך בתנאי שוק כאלו", אמר פביאן דורי, מנהל השקעות ראשי בבנק סיגנום. "אך חשוב לזכור שביטקוין אינו מאגר ערך לטווח קצר או גידור נגד תנודתיות רגעית בשוק".

ביוליוס בר משוכנעים כי יידרש זמן עד שהאבק מהמהלך הנוכחי ישקע. "התנודתיות צפויה להישאר גבוהה לפחות בטווח הקצר, וחידוש מיידי של העלייה החדה הקודמת לשיא נראה לנו פחות ופחות סביר. לכן אנו ממשיכים לדבוק בהערכתנו הניטרלית לגבי כסף, וממשיכים גם להחזיק בפוזיציית לונג ביחס זהב/כסף, למרות העלייה החדה שנרשמה בו לאחרונה".

בשבוע הקרוב יתמקדו המשקיעים בנתוני המאקרו המרכזיים של ארה״ב: ביום רביעי יתפרסם באיחור דו״ח התעסוקה לחודש ינואר, כאשר הכלכלנים מעריכים תוספת של כ־ 70 אלף משרות ושיעור אבטלה יציב של 4.4%.

החולשה בשוק העבודה האמריקאי הייתההזרז המרכזי לשלוש הפחתות הריבית הרצופות שביצע הפד בסוף 2025. בעקבות הנתונים החלשים, הסבירות המתומחרת בשווקים להורדת ריבית במרץ עלתה מכ־10% בתחילת השבוע שעבר לכ־23%.

ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן (CPI), שצפוי להצביע על עלייה חודשית של 0.3% ואינפלציה שנתית של 2.5% .