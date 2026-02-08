1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המשקיעים בארץ ובחו"ל ימשיכו לעקוב השבוע אחר ההתפתחויות במגעים בין ארה"ב ואיראן, כאשר האופציה לתקיפה אמריקאית עודנה נמצאת על השולחן. הדריכות צפויה להתגבר לקראת יום רביעי, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו יפגוש את הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן.

לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות בשבוע שעבר, בהובלת מניות התוכנה, ביום שישי האחרון, נרשמה בוול סטריט התאוששות משמעותית, שהחזירה את ה-S&P 500 לתשואה חיובית מתחילת השנה. אך על אף העליות, מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עדיין ירד בסיכום שבועי, בעוד מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה חצה לראשונה את רף ה-50 אלף נקודות. מגמת המעבר של כספים מאזורים יקרים וספקולטיביים יותר של השוק, לאזורים מחזוריים הקשורים יותר בכלכלה הריאלית, צפויה להמשיך להעסיק את המשקיעים גם השבוע.

תשומת לב מיוחדת תופנה לדוח התעסוקה בארה"ב, שיפורסם ביום רביעי, כמו גם למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שיפורסם ביום שישי; זאת, לאחר שדוח של חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas חשף כי הפיטורים בינואר הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר לחודש זה מאז 2009. החולשה בשוק העבודה האמריקאי הייתה הקטליזטור המרכזי לשלוש הפחתות הריבית הרצופות שביצע הפדרל ריזרב בסוף השנה שעברה, ואם זו תחריף, הדבר עשוי לזרז הורדות ריבית נוספות.

2 מניות השבבים הדואליות יקפצו

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 השלים עלייה של כ-1.2%, בעוד שמדד ת"א 90 ננעל בירידה קלה של כ-0.3%. את העליות הובילו מדדי הביטוח (6.8%), הפיננסים (5.1%) והבנקים (2.6%); את הירידות הוביל מדד הטכנולוגיה, שאיבד מערכו כ-4%, על רקע הטלטלה העזה שנרשמה במניות התוכנה. גם מדד המניות הביטחוניות המשיך במומנטום השלילי שלו ונפל בכ-3.6%.

יחידת המחקר של הבורסה ציינה כי ביום שישי האחרון, "נרשם מחזור שיא באג"ח הקונצרני לימי שישי, שעמד על 1.1 מיליארד שקל. מדובר במחזור הדומה לממוצע ביום מסחר רגיל וכפול מהמחזור הממוצע שהיה בימי ראשון". בבורסה הוסיפו כי "נראה שפעילי שוק אגרות החוב מצטרפים בהדרגה לפעילים בשוק המניות, ומגלים את יתרונות הנזילות והמסחר ביום שישי".

המניות הדואליות צפויות לתת דחיפה משמעותית לבורסה המקומית בפתח יום שני, ואלו יחזרו בפער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.8%. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , יובילו את העליות ויטפסו בין 4.5% ל-6%, כאשר גם נייס , אנלייט ו-ICL ירשמו עליות של עד 2.5%. העלייה במניית טאואר מגיעה על רקע הודעתה משבוע שעבר על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה.

על אף שהמדדים המובילים בוול סטריט רשמו ביום שישי עליות של 2% ויותר, גם הם סגרו את השבוע במגמה מעורבת: הנאסד"ק ירד בכ-1.8%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס טיפס בכ-2.5%.

במסחר ביום שישי, התאוששות בולטת נרשמה במניות אנבידיה וברודקום , שעלו בכ-8% ובכ-7%, בהתאמה. מנגד, אמזון נפלה בכ-5.5%, לאחר שרווחיה ברבעון הרביעי של השנה פספסו מעט את תחזיות האנליסטים. במקביל, החברה הודיעה על הגדלת הוצאות ההון שלה ל-200 מיליארד דולר - הרבה מעל הצפי, שעמד על כ-150 מיליארד דולר.

3 הצניחה שניפצה את המיתוסים על הביטקוין

במקביל להתאוששות שנרשמה בשוק המניות האמריקאי, השקל התחזק מול הדולר ביום שישי האחרון בכ-0.6%, ושערו נעמד על 3.11 שקלים.

אך האירוע המרכזי של השבוע החולף בשוק המטבעות היה הצניחה החדה שנרשמה במחיר הביטקוין. המטבע הקריפטוגרפי צלל ביום שישי בכ-13% והתקרב לרף ה-60 אלף דולר - אם כי בהמשך, חלק ניכר מהירידות נמחקו, בעקבות הריבאונד בוול סטריט, ונכון להיום (א') מחירו נע סביב 70 אלף דולר.

באתר הכלכלי מרקטוואץ' הכריזו כי "גל המכירות של הביטקוין מנפץ רבים מהמיתוסים המושרשים ביותר שלו". המיתוס הגדול ביותר - ראיית ההשקעה במטבע כאפיק לגידור סיכונים, בדומה להשקעה בזהב. משקיע קריפטו ותיק, שרכש את הביטקוין הראשון שלו ב-2014, אמר למרקטוואץ': "זה מבלבל לחלוטין. הדולר צלל לפי כל מדד אפשרי, ובכל זאת הביטקוין הציג ביצועים גרועים אפילו יותר. זה ממש ההפך ממה שהובטח".

עוד צוין, כי המשקיעים מתחילים להבין שהביטקוין מתנהג פחות כמו כלי לגידור סיכונים, ויותר כמו קרן סל ממונפת. נתונים שהוצגו במרקטוואץ' העלו כי בשבועות האחרונים, הקורלציה בין הביטקוין לקרן הסל ProShares UltraPro QQQ - שמעצימה פי שלוש את התנודות היומיות במדד הנאסד"ק - גדולה בהרבה מהקורלציה שלו עם ביצועי הזהב.

4 האם החולשה בשוק העבודה תקרב את הורדת הריבית בארה"ב?

כאמור, שוק העבודה האמריקאי צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב השבוע, לאחר הדוח החריף שפרסמה בשבוע שעבר חברת ההשמה Challenger, לפיו הפיטורים בינואר הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר לחודש זה מאז 2009. מעסיקים בארה"ב הכריזו על 108,435 פיטורים במהלך החודש - זינוק של 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 205% לעומת דצמבר 2025. במקביל, חברות הכריזו על 5,306 גיוסי עובדים חדשים בלבד - כאשר גם במקרה זה, מדובר בנתון הנמוך ביותר לינואר מאז 2009.

בעוד הנרטיב העדכני ביותר לגבי שוק העבודה היה מצב של "No-fire, No-hire" - מיעוט של פיטורים ושל גיוסי עובדים - הנתונים של Challenger מרמזים שהפיטורים עשויים לצבור תאוצה. בעקבות הנתונים החלשים, הסבירות המתומחרת בשווקים להורדת ריבית במרץ עלתה מכ-10% בתחילת השבוע שעבר לכ-23% - ואם המגמה תשתקף גם בדוח התעסוקה הרשמי שיפורסם בהמשך השבוע, ייתכן שזו תעלה אף יותר.

5 חברות התוכנה שישרדו את מהפכת ה-AI

אחרי הצניחה הגדולה במניות התוכנה בשבוע שעבר, בעקבות הפיתוחים החדשים שהציגה חברת ה-AI אנתרופיק בתחומי הפיננסים והמשפט, במרקטוואץ' מעריכים כעת אילו מבין חברות הוענשו פחות בצדק.

ג'קסון אדר, אנליסט ב-KeyBanc Capital Markets, אמר למרקטוואץ' כי הוא צופה עתיד יותר טוב לחברות תוכנות התשתית - המספקות את פלטפורמות הבק־אנד המניעות מערכות תוכנה - לעומת חברות המפתחות את מוצרי הקצה עמם משתמשים ועסקים באים במגע. לדבריו, "יהיה קשה יותר לשכפל תוכנות תשתית, וקשה יותר לבנות ולכתוב להן קוד בהתאמה אישית".

אדר מסמן את מיקרוסופט , אורקל , SAP , סיילספורס , אדובי ו-ServiceNow כחברות שצפויות להישאר "מחוּפּרות" בסביבה הארגונית ולשמור על יתרונן היחסי.