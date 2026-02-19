הבוקר (ה') הותר לפרסום כי צביקה לביא, בעל השליטה והמנכ״ל של בית ההשקעות לביא את לביא, נחקר על ידי רשות ניירות ערך בחשד כי רכש מניות של החברה הציבורית ארית תעשיות תוך שימוש במידע פנים. מנכ״ל ארית תעשיות, חיים שטמפלר, נחקר אף הוא בפרשה.

לפי החשד, לביא רכש מניות ארית לאחר שקיבל מידע פנים לגבי עסקאות שערכה החברה מול צבא ארה״ב ומשרד הבטחון בישראל. ככל הידוע, שטמפלר נחקר סביב העסקאות אשר לגביהן נעשה שימוש במידע פנים.

לפי האתר של לביא את לביא, בית ההשקעות הוקם ב-2001 ע״י צביקה לביא. באתר נטען, כי לביא ״פעיל בשוק ההון למעלה מ-25 שנה, בנו של מר משה לביא ז"ל, ממייסדי שוק ההון בישראל וראשון מנהלי התיקים בישראל באמצעות הבנקים (החל בפעילות בשנות ה-60 של המאה שעברה)״.

עורכי הדין רותי ליטבק ורמי קרן , המייצגים את לביא, מסרו: ״מרשנו משתף פעולה עם רשויות החקירה בציפיה כי החקירה תסתיים במהירות והוא משוכנע כי בסיומה יתברר כי הוא לא עבר כל עבירה״.

מארית תעשיות נמסר: ״החברה תמשיך לשתף פעולה עם הרשות באופן מלא, שקוף וככל שיידרש. אין לנו כל ספק שהבדיקה תעלה כי הנהלת החברה פעלה כחוק ולא נפל רבב בהתנהלותה. ככל הידוע בשלב זה אין חשד לפיו נושאי המשרה נהנו באופן ישיר או עקיף ממידע הפנים שדלף לכאורה לפעיל שוק ההון״.

סיפור סינדרלה יוצא דופן

בשנים האחרונות הפכה ארית לסיפור סינדרלה יוצא דופן בבורסה של ת"א. יצרנית מרעומי הפגזים הוותיקה, שחוותה בעבר משברים חמורים, הפכה בשלוש השנים האחרונות לכוכבת הבלתי מעורערת של הבורסה המקומית - עם זינוק פנטסטי של 6,400% לשווי של 6.1 מיליארד שקל.

כעת, כאמור, בוחנים ברשות ניירות ערך האם היה מי שהרוויח מהעלייה המטאורית של המניה בדרכים לא כשרות. השבוע (ג') ביצעו חוקרים של הרשות חיפוש במשרדי החברה והחברה הבת, רשף טכנולוגיות, באור יהודה. זאת עקב חשד לעבירות מידע פנים לפי חוק ניירות ערך. ארית מסרה כי נושאי משרה בחברה נחקרו בנושא, וכי לידיעתה בשלב זה אין חשדות נגד החברה.

ארית נמצאת בשליטת צבי לוי, איש עסקים מטבריה המחזיק ב־40% ממניות החברה בשווי נוכחי של כ־2.4 מיליארד שקל. מנכ"ל החברה הוא חיים שטפלר (72), לשעבר סמנכ"ל שיווק בסימנס ישראל, שנכנס לתפקיד בשנת 2021 - כשנתיים לפני הפריצה הגדולה בעסקיה.

לוי מכר בשנה האחרונה בשני סבבים מניות בשווי של 450 מיליון שקל, הגדול שבהם בחודש שעבר. הרוכשים הגדולים בעסקה היו משקיעים מוסדיים - חברות הביטוח מנורה מבטחים והפניקס, לצד בית ההשקעות מור.

טרם המימוש השני של לוי, בדצמבר האחרון, קידמה ארית ניסיון הנפקה של החברה הבת רשף טכנולוגיות (שמרכזת את פעילותה התעשייתית). השוק קיבל את המהלך באכזבה ובאותו יום צללה מניית ארית בכ־20%. בארית נסוגו מהכוונה להנפיק והמניה התאוששה. במקום זאת, רשף גייסה כ־900 מיליון שקל מהמוסדיים בהנפקה פרטית.

לוי רכש את השליטה בארית לפני 20 שנה במיליוני שקלים בודדים. זאת לאחר שהחברה, המייצרת במפעל רשף בשדרות, החליפה מספר דו־ספרתי של בעלים, ואף עמדה בפני קריסה כמה פעמים. הוא המתין 20 שנה - עד שמלחמת רוסיה אוקראינה, ואחריה מלחמת חרבות ברזל, הפכו את התעשיות הביטחוניות ללהיט עולמי.

*** חזקת החפות: צביקה לביא, חיים שטמפלר ויתר המעורבים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.