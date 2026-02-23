חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר בירידות כנראה, על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בין ארה"ב ואיראן, בעוד שנמשכים הדיווחים באשר לצבירת הכוחות האמריקאיים במזרח התיכון לקראת שיחות בחמישי בז'נבה.

בנוסף הירידות בחוזים בוול סטריט יחלחלו כנראה לכאן. משקיעים נוטשים נכסי סיכון והביטקוין נופל אל מתחת ל-65,000 אלף דולר למטבע, במסחר במט"ח - הדולר נחלש בעולם.

גם המניות הדואליות צפויות להכביד על המסחר - קמטק חוזרת להיסחר בת"א בפער ארביטרז' שלילי של 5%, אלביט, אורמת ואנלייט בפערים שליליים של עד 2.5%, מנגד טאואר ונייס בפערים חיוביים של כ-1.5%.

היום הוא יום המסחר הראשון של ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , שנרשמה למסחר בת"א. מחיר המניה בנאסד"ק הוא 148.7 דולר ושווי השוק של החברה הוא כ-120 מיליארד דולר (375 מיליארד שקל).

זהו אירוע דרמטי למדד ת"א 35 עם השפעות במספר מישורים - פאלו אלטו תהפוך לחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה המקומית בפער עצום - פי 3 משוויה של טבע. כניסתה אף מחייבת יציאה של החברה עם שווי השוק הנמוך ביותר במדד. המועמדות העיקריות ליציאה מהמדד הן חברות הנדל"ן יגאל דמרי , מבנה או פתאל .

מדד ת"א 35 יהפוך באחת למוטה פחות לנדל"ן ופיננסים ויקבל משקל טכנולוגי משמעותי יותר, מה שעשוי להפוך אותו לאטרקטיבי יותר עבור משקיעים זרים, אך מנגד, לתנודתי יותר. ובנוסף, כניסתה למדד תחייב את הקרנות המחקות ותעודות הסל העוקבות אחרי מדד ת"א 35 לרכוש את המניה בסכומי עתק כדי להתאים את אחזקותיהן למבנה החדש של המדד.

התזמון של כניסת פאלו אלטו לבורסה לא מבטיח. זה קורה בזמן שענף הסייבר הישראלי, היצואן הבולט ביותר בהייטק המקומי, נכנס בסוף השבוע האחרון לכוננות שיא בעקבות השקת המוצר החדש של קלוד, מחולל הבינה המלאכותית של אנתרופיק: מערכת סייבר רבת יכולות שמאתרת חולשות אבטחת מידע בקוד. מניות הסייבר הגדולות בוול סטריט קרסו ביום שישי , ופאלו אלטו היא אחת מהן, מניות נוספות שירדו הן קראודסטרייק, קלאודפלייר ועוד.

אחר הצהריים תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל אחר הצהריים. עד לפני יומיים, השווקים גילמו הסתברות של כ-80% להפחתת ריבית נוספת השבוע. אלא שכעת, התמונה ברקע השתנתה. ראו הרחבה בהמשך.

הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר החולף בעליות. מדד ת"א 35 טיפס בכ־1.5%, ת"א 90 התקדם בכ־0.7% ות"א 125 הוסיף לערכו כ־1.4%. המדד הענפי שהוביל את העליות הוא ת"א־ביטחוניות, שזינק במעל 9%, לאחר שהפגין חולשה בשבועות האחרונים (עבר לתשואה חיובית של כ־2.1% מתחילת החודש).

● מניות האנרגיה הלוהטות של ת"א קפצו פי 3 בזכות הימור על השוק האמריקאי

באסיה בעיקר עליות הבוקר למרות חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר, לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע במהלך סוף השבוע כי בכוונתו להעלות את המכסים הגלובליים ל-15% במקום 10%.

מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק ב-2.2%, בורסת דרום קוריאה ב-0.7%, בטוקיו ובסין אין מסחר.

התגובה החיובית בשווקים משקפת את התקווה של משקיעים שהצעדים יהיו מדודים יותר מהחשש הראשוני, או שכבר תומחרו חלקית במחירים. במקביל, חלק מהמשקיעים מעריכים כי מדינות אסיה, התלויות ביצוא, עשויות ליהנות מהסכמים נקודתיים או הקלות, מה שיימתן את הפאניקה הראשונית.

עם זאת, אנליסטים מזהירים כי אם העלאת המכסים אכן תיושם במלואה, היא עלולה לפגוע בשרשראות האספקה, ללחוץ על הרווחיות של חברות יצואניות ולהגריר את התנודתיות בשווקים הגלובליים, במיוחד בתקופה שבה הכלכלה העולמית גם כך עם מתחים גיאופוליטיים.

החוזים בוול סטריט מגיבים להתרחשויות בירידה של עד 1% במדדים המובילים. גם שוק הקריפטו המשיך לספוג לחץ מכירות, כאשר הביטקוין צנח בכ־5% וירד מתחת ל־65 אלף דולר, עדות לכך שמשקיעים ממשיכים להתרחק מנכסי סיכון.

מדדי המניות בוול סטריט סגרו את השבוע שעבר בעליות, כשלאורך השבוע נרשמה מגמה חיובית מתונה שהתעצמה ביום שישי, לאחר פסיקה של בית המשפט העליון שביטלה את המכסים של ממשל טראמפ. בגזרת ה-AI, חברת אתנ’רופיק ממשיכה להשיק כלים חדשים - הפעם מדובר בכלי שמסוגל למצוא ולתקן בעיות אבטחה בקוד, מה שייצר לחץ על מניות אבטחת הסייבר, שרשמו ירידות.

בסיכום שבועי, מדד ה-S&P 500 עלה ב-1.1%, הנאסד״ק עלה ב-1.5% וקטע רצף של חמישה שבועות של ירידות, והדאו ג'ונס הוסיף 0.3%.

לאחר שבית המשפט העליון קבע ביום שישי כי המכסים אינם חוקיים, טראמפ הודיע בתגובה כי יחתום על צו חדש המטיל מכס גלובלי בשיעור של 10% (הספיק להתעדכן כלפי מעלה ל-15%).

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס סבור ש"בהתחשב בכך שהמכסים היו רכיב מרכזי במדיניות הסחר של ממשל טראמפ, סביר שהממשל יפעל באופן אקטיבי לקדם מסלולים חלופיים להשבת חלק מהמכסים שבוטלו. נרטיב המכסים ימשיך ללוות אותנו, אם זה דרך סעיפים אחרים בחוק ואם דרך צעדים חדשים, אך בסופו של דבר מדובר רק בחלק קטן מתמונת המאקרו הכוללת".

אחת התוצאות של האי וודאות בוול סטריט, היא שמשקיעים נוטשים את מניות ההייפ ועוברים לחברות עם נכסים כבדים וחסינות לשיבושים טכנולוגיים, או במילים אחרות - חזרה אל "הישן והיציב".

בוול סטריט ז'ורנל כתבו שמשקיעים מפנים מבט אל חברות "חסינות AI" - תעשייה מסורתית, אנרגיה, מזון וציוד כבד - תחומים שבהם קשה לדמיין כיצד אלגוריתם או מודל שפה מחליפים בן־לילה פעילות פיזית מורכבת. מניות של חברות כמ מקדונלדס , אקסון מובייל או דיר מושכות עניין מחודש, בזמן שחלק ממניות הטכנולוגיה הגדולות מתקשות לשחזר את הזינוק המטאורי של השנים האחרונות.

מניית דיר זינקה ב-42% מתחילתה השנה, קטרפילר ב-32%.

לדברי ג'וש בראון, מנכ״ל Ritholtz Wealth Management שטבע את המונח HALO - קיצור ל-Heavy Assets, Low Obsolescence (נכסים כבדים, התיישנות איטית). מדובר בתגובה למחזוריות השוק. "אלה חברות שאי־אפשר פשוט להקליד עליהן משהו בפרומפט ולערער את פעילותן", אמר, והוסיף כי כל גל של אי־ודאות מאלץ את המשקיעים "לתמחר מחדש" גם את הנחות היסוד הבטוחות ביותר. במילים אחרות, אחרי שנים שבהן החלום הטכנולוגי הוביל את הבורסה, המשקיעים חוזרים לחפש עוגנים בעולם הממשי - מפעלי ייצור, קווי אנרגיה ורשתות מזון, בתקווה למצוא יציבות בעידן של מהפכה דיגיטלית.

במהלך החודש האחרון עקפו מגזרי התעשייה, חומרי הגלם, השירותים הציבוריים ומוצרי הצריכה הבסיסיים במדד S&P 500 את ביצועי המדד הכולל, בעוד שמגזר טכנולוגיית המידע נחלש וענקיות הטכנולוגיה דשדשו. נכון ל-20 בפברואר, מגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים (XLP ) רשם את פתיחת השנה הטובה ביותר שלו אי-פעם ועלה ב-13% מתחילת השנה, S&P 500 עלה בכ-1%.

אנבידיה חתמה על הסכם רב-שנתי מורחב עם מטא פלטפורמס (פייסבוק) , במסגרתו תספק לענקית המדיה החברתית מיליוני מעבדים גרפיים מדגמי Blackwell ו-Rubin החדשים עבור מרכזי הנתונים שלה.

החלק המפתיע והמשמעותי לא פחות בעסקה הוא ההחלטה של מטא לפרוס לראשונה, ובהיקף נרחב, שרתים המבוססים על מעבדי ה-Grace של אנבידיה בלבד (ללא ה-GPU). המהלך מסמן את שאיפתה של אנבידיה לחדור לשוק המעבדים המרכזיים (CPU) המסורתי, שבו גובר הביקוש לפתרונות המייעלים יישומי בינה מלאכותית מסוג "סוכנים" (Agentic AI) והסקת מסקנות (Inferencing).

התרחבות זו של אנבידיה מהווה איום ישיר על אינטל (Intel), הדומיננטית היסטורית בתחום מעבדי השרתים, ועל AMD, שמנסה בעצמה להגדיל את נתח השוק שלה על חשבון אינטל.

הזרקור בוול סטריט יופנה לענקית השבבים אנבידיה, שצפויה לפרסם ביום רביעי את הדו"חות הכספיים ולשפוך אור על עוצמת הביקוש הגלובלי ל-AI, ואולי להצית מחדש סנטימנט חיובי בסקטור הטכנולוגיה.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, נרשמה ירידת תשואות לאורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-4 נ"ב לרמה של 3.73%. בשוק המט"ח, בשבוע החולף השקל נחלש בכ-0.8% מול הדולר, לרמה של 3.11 שקלים לדולר, בין היתר על רקע המתיחות מול איראן והתחזקות הדולר בעולם.

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב, התשואות עלו לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה ב-3 נ"ב לרמה של 4.08%. בכל הנוגע לריבית, המשקיעים ממשיכים להעריך כי ההפחתה הבאה תגיע רק בתחילת המחצית השנייה, ובמצטבר עד סוף השנה מתומחרות קצת מעל שתי הפחתות (ריבית גלומה של כ-3.08%).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר ונסחר ב-3.115 שקלים לדולר בעוד הדולר נחלש בעולם על רקע התגברות המתיחות בין ארה"ב ואיראן. לגבי הדולר עצמו. מדד הדולר - הדולר מול סל מטבעות מרכזיים כמו האירו, הין, הפרנק השוויצרי - איבד יותר מ־10% מערכו מתחילת 2025 ועד היום. הבוקר הירידה נמשכת.

ד"ר תומר פדלון, מומחה לכלכלה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב אומר לגלובס ש"אם מסתכלים על הגורמים הכלכליים הטהורים, המצב האמריקאי מצוין: צמיחה של יותר מ־2%, ריבית גבוהה יחסית של 4%, ארה"ב עדיין המעצמה הכלכלית מספר אחת. היינו מצפים שהדולר ימשיך להתחזק. אבל מה שהשתנה הוא מי שנמצא בבית הלבן".

אך מה שעומד ברקע השינויים במטבע הוא הפוליטקה. פדלון: רק לפני חודש ראינו מאבק מסלים והולך בין הבית הלבן לבין הבנק המרכזי האמריקאי, על רקע רצונו של טראמפ לראות הורדות ריבית מהירות יותר. במקביל טראמפ דיבר על רצונו להשתלט על גרינלנד, מה שייצר מתיחות מול דנמרק ונאט"ו, וכן נוצרה אי־ודאות גיאופוליטית סביב ונצואלה ואיראן. בסתיו 2025 ראינו השבתה חלקית של הממשל, ועוד לא הזכרנו את המכסים שנמצאים ברמתם הגבוהה ביותר זה 90 שנה".

השפעות המתיחות נרשמו גם בשוק הסחורות: מחירי הנפט עלו בסוף השבוע (ה'־ו') בכ־2%, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה את רף ה־70 דולר. גם מחירי המתכות היקרות קפצו - מחיר הזהב עלה ביותר מ־2% ונעמד על כ־5,100 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף טיפס בכ־6% ונעמד על כ־82 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

כאמור, אחר הצהריים תתפרסם בישראל החלטת הריבית. בתחילת השבוע שעבר ההסתברות להפחתה עמדה על 80%, אך רוחות המלחמה באיראן טרפו את הקלפים והערכות בשוק התהפכו -

בסקירה שפרסם אתמול (א') העריך יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון, כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית "על רקע המתח הביטחוני והצמיחה האיתנה". בלידר ציינו בנוסף כי "תוואי הריבית הצפוי לשנה ממשיך להצביע על רמה של 3.25%-3.0% בסוף השנה".

שטרית מהפניקס אומר שמצד אחד, הירידה בסביבת האינפלציה אל מתחת למרכז היעד (כולל ציפיות האינפלציה שנה קדימה), יחד עם שקל חזק, תומכים בהפחתת ריבית. "מצד שני, המתיחות המחודשת מול איראן תרמה לעלייה קלה בפרמיית הסיכון, מה שעשוי להוביל את בנק ישראל לעמדת המתנה. לפי התמחור בשוק הריביות, ההסתברות להפחתה עומדת כעת על כ-50%".

לעומתם, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב אומר ש"סביר שהריבית תרד שוב אומר שבהנחה שלא תתחיל מלחמה, בסיכוי גבוה יותר הריבית תרד שוב בהחלטה השבוע ל-3.75%. "כעת האינפלציה בישראל בין הנמוכות במדינות העיקריות אך הריבית בין הגבוהות. הפער בין הריבית לאינפלציה בישראל, שעומד על 2.2%, הנו הגבוה בהשוואה למדינות העיקריות. השקל המשיך להתחזק, למעט הימים האחרונים בגלל המצב הביטחוני. אולי הורדת הריבית לא תצליח להחליש את השקל, אך ללא הורדה התחזקותו עשויה להאיץ. שוק העבודה עדיין הדוק, אך לא חל בו שינוי משמעותי. שוק הנדל"ן מראה סימני התאוששות קלים, אך הפעילות בו עדיין נמוכה".

בארה"ב, הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב עם צמיחה חיובית של 2.2% בשנת 2025. עם זאת, הצמיחה ברבעון האחרון הפתיעה מעט כלפי מטה עם עלייה של 1.4%, בניגוד להערכות המודלים השונים שהצביעו על קצב מהיר יותר.

"נזכיר", כתב שטרית מהפניקס, "כי הרבעון הושפע מהשבתת הממשל, שעל פי ההערכות גרעה כ-1.0 נ״א מהצמיחה. מבחינת רכיבי הצמיחה, המנוע המרכזי - הצריכה הפרטית, המשיך לתרום לחיוב, אם כי בקצב מתון יותר. במקביל, המנוע השני והחדש - השקעות בטכנולוגיה (AI), תרם כמעט 1.0 נ״א לצמיחה ברבעון האחרון וכ-0.9 נ״א לצמיחה בשנה החולפת".

בנוסף, פורסם מדד המחירים לצרכן המועדף על הפד (PCE) שעלה בחודש דצמבר ב-0.4%, והקצב השנתי עלה מ-2.8% ל-2.9%. אינפלציית הליבה השנתית עלתה מ-2.8% ל-3.0%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי "ארה"ב מתמודדת עם שילוב בעייתי: אינפלציה גבוהה מהצפוי וצמיחה מאכזבת. המצב יוצר דילמה לפד לקראת החלטת הריבית במרץ: האם להתמקד בהאטה בצמיחה או בלחצי האינפלציה".

5. תחזית

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב, טוען כי "לפי כל פרמטר, שוק המניות בישראל התייקר מדי" מכמה סיבות: "היחס בין מדד ת"א 125 לתמ"ג הנומינלי זינק ביותר מ־80% בשנתיים, לרמת שיא שמעולם לא התקרב אליה. מכפיל הרווח לשנה הבאה של ת"א 125 (לפי בלומברג) חצה לראשונה את הרף של 20, כאשר בעבר, כמעט לא עבר את הרמה של 15; והיחס בין מכפיל הרווח של ת"א 125 למכפיל של ה־S&P 500 כמעט ברמת שיא היסטורית".

לדבריו, מחקרים וניסיון מלמדים ששוק יקר לרוב משיג ביצוע חסר בעיקר בטווח הארוך. "בטווח בינוני־קצר, הוא יכול להיות עוד יותר יקר במיוחד בסביבה כלכלית תומכת, כפי שקיימת במשק. במצב בו שוק מניות יקר, אך הכוחות המבניים תומכים בו, בדרך כלל לא משתלם להקטין משמעותית את גודל החשיפה. אולם, כדאי לשקול לבצע שינויים בהרכב ההחזקות ולהפוך אותו לדפנסיבי יותר".

ובניו יורק, דוח חדש של בנק אוף אמריקה מטיל צל על האופטימיות בוול סטריט: "גם אם הרווחים ימשיכו לצמוח בקצב מרשים, המכפילים - ולא הרווחים - הם שיקבעו את כיוון השוק בשנים הקרובות".

לפי האסטרטגים של הבנק, מדד S&P 500 עדיין נסחר ביוקר היסטורי: ב-18 מתוך 20 מדדי תמחור מרכזיים הוא מעל הממוצע ארוך הטווח, וחלקם קרובים לשיאים של כל הזמנים. למרות זאת, בבנק מעריכים שהרווחים של החברות במדד דווקא יעלו בכ-14% בשנת 2026 - תחזית אופטימית יחסית לשוק.

הבעיה, הם מזהירים, היא שהמכפילים צפויים לרדת. "היסטורית, כששוק מניות מגיע לרמות תמחור גבוהות, אפילו חדשות טובות אינן מספיקות". לפי הבנק, בשנים של צמיחת רווחים מעל הממוצע, המכפילים דווקא ירדו בכ-66% מהמקרים מאז 1900. המשמעות ברורה: מניות יכולות להישאר במקום - גם כשהחברות מצליחות.

הבנק מציב יעד סוף-2026 של 7100 נקודות למדד, מהנמוכים בוול סטריט, לא בגלל פסימיות לגבי הכלכלה, אלא בגלל ההבנה שמחירי המניות כבר משקפים הרבה מהחדשות הטובות.

האסטרטגים מצביעים על חמישה כוחות מרכזיים שדוחפים את השוק למטה מבחינת תמחור.

שיבוש (disruption) טכנולוגי מתמשך: חברות שנראות זולות בטכנולוגיה לא בהכרח יובילו. זו לא עוד בועה זמנית - אלא שינוי עומק ארוך טווח שמייצר מנצחים ומפסידים לאורך שנים. "ההיסטוריה מלאה בדוגמאות - מהדרך הארוכה שעברו נטפליקס עד לקריסת בלוקבסטר - שמראות שמהפכות לוקחות שנים".

היצע מניות גדל: אחרי עשור של ירידה במספר החברות הציבוריות ועלייה בבייבאקים, הבנק צופה גל הנפקות ענק שיגדיל את היצע המניות וילחץ על המכפילים.

רווחים גבוהים מדי: צמיחה מהירה ברווחים לא תמיד מתורגמת לעליות במחיר, כי המשקיעים כבר מתמחרים את החדשות הטובות מראש.

יותר מינוף ו-CAPEX בטכנולוגיה: חברות תוכנה ואינטרנט הופכות עתירות השקעות וחוב - מגמה שמגדילה סיכון ומצדיקה מכפיל נמוך יותר.

עלייה בתנודתיות: מעבר כספים להשקעות פרטיות ופאסיביות, יחד עם סיכון לעלייה במדד הפחד VIX, עשוי להוביל למכירות כפויות בשוק.

"באופן מפתיע", אומרים בבנק, "דווקא תחום התוכנה, שבעשור האחרון היה מנוע העליות - הפך לפי הדוח לסקטור הזול ביותר יחסית לעשור האחרון. הירידות החדות והחשש מ-AI הורידו את המכפילים, אך בבנק מזהירים: טכנולוגיה זולה יכולה להישאר זולה זמן רב. ההיסטוריה, לדבריהם, מראה שחברות טכנולוגיה "זולות" לרוב מפגרות אחרי השוק ולא מובילות אותו".

לפי הניתוח הסקטוריאלי של הבנק, המגזרים הזולים יחסית הם אנרגיה, פיננסים, בריאות ונדל״ן, המגזרים היקרים הם טכנולוגיה, צריכה מחזורית ושירותי תקשורת, המשמעות היא שייתכן שהשוק יראה רוטציה לסקטורי ערך, אחרי שנים של שליטה טכנולוגית.

המסר של הבנק הוא אינו "קריסה", אלא אזהרה: השוק יכול להמשיך לעלות - אבל לאט, ובעיקר בזכות רווחים, לא בזכות התרחבות תמחור. עבור המשקיעים, המשמעות היא שהעשור הבא עשוי להיראות אחרת מהקודם: פחות רווחים קלים מטכנולוגיה, יותר תנודתיות, ויותר חשיבות לבחירת סקטורים ומניות.

"הראלי לא נגמר - אבל הדרך קדימה תהיה קשה ויקרה יותר".