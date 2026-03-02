הבורסה בת"א פתחה את שבוע המסחר בסערה בצל המערכה הישראלית-אמריקאית מול איראן. מי שהובילו לאורך היום את העליות באחוזת בית הן חברות הנפט והגז והביטוח, שהציגו עד כה עליות של מעל 8%, לצד מניות הבנייה, שהציגו עלייה של יותר מ-6% - מה שבתורו הקפיץ את שווי המניות של בעלי השליטה בחברות המובילות בהן בעשרות ולעיתים אף מאות מיליוני שקלים.

כצמן חוזר לחייך

בראש טבלת התשואות, בפתחו של שבוע המסחר ניצבת מניית חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , שקפצה בקרוב ל-15%. הודות לקפיצה במחיר המניה, זינק שווי החזקותיה של בעלת השליטה נורסטאר , שנמצאת בשליטתו של איש העסקים חיים כצמן, בכ-95 מיליון שקל. חלקו של כצמן בתוספת השווי בעקבות העלייה היום, מוערך בכ-33 מילון שקל.

ברקע לזינוק, החברה פרסמה היום (ב') נתונים כספיים מקדמיים, מהם עולה כי ה-FFO (רווח הנקי בנטרול שערוכים והוצאות/הכנסות חד-פעמיות) של החברה עמד במהלך השנה החולפת (2025) על כ-387 מיליון שקל, עלייה של כ-8% ביחס לשנת 2024. בנוסף, החברה הצליחה להקטין במעט את יחס החוב למאזן, שעמד בסוף השנה על כ-68.4%, לעומת כ-68.7% בסוף שנת 2024.

אלא שאת הזינוק במניה צריך לשים גם בהקשר, שכן הוא מגיע לאחר שבחודש האחרון היא ירדה בכ-17%, תוך שהיא משלימה ירידה של כ-33% בשנה האחרונה (לפני העליות היום). ברקע, עומד החשש של המשקיעים מפני המינוף הגדול של ג'י סיטי, שאמנם מימשה בשנים האחרונות נכסים בשנים האחרונות ברחבי העולם (רוסיה, טורקיה, פולין, צ'כיה, ארה"ב, ברזיל וישראל), בהיקף של 5.3 מיליארד שקל (לא כולל מימושים שביצעו החברות המוחזקות), אך נותרה במינוף גבוה מאד.

הרווח של אהרון פרנקל מההשקעה בתמר

מניה נוספת שזינקה בחדות היום היא חברת הנפט והגז תמר פטרולים , המחזיקה במאגר הגז תמר, שבשליטת אנשי העסקים אלי עזור ואהרון פרנקל. כך, הודות לזינוק במחיר המניה, נוספו לשווי החזקותיו של עזור כ-88 מיליון שקל, ואילו לאלו של פרנקל הצטרפו כ-67 מיליון שקל. עבור פרנקל, מדובר בהצפת ערך, לאחר שבשנה שעברה הוא מכר את מניותיו בחברה (18% מההון) לחברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן - סוקאר, תמורת 520 מיליון שקל.

● מחיר הגז והנפט מזנק, אלו הישראליות שמרוויחות

כעבור כמה חודשים, ביצע פרנקל פעולה הפוכה וחזר לרכוש מניות תמר פטרולים בהיקף של כמעט 500 מיליון שקל - השקעה עליה הוא מורווח בכמעט 170 מיליון שקל "על הנייר", תוך מספר חודשים בלבד.

אלא שבסביבתו של פרנקל העריכו כי המהלך שלו לא מהווה עבורו סיבוב פיננסי, אלא נובע מתוך אמונה ביכולת להשביח את המאגר. גורם בסביבתו סיפר לגלובס החודש כי "יש אפליה מובנית בזה שמאגר לוויתן ושותפיו לא מספקים לחברת חשמל גז טבעי ומקבלים היתר למכור 80% מהגז לחו"ל. למאגר תמר שמספק את כל צרכי המדינה בשוק המקומי ואת חברת חשמל, אין היתרי יצוא מספקים. הדרך היחידה וההוגנת היא להשוות את אחוז היצוא ואחוז המכירה של הגז לשוק המקומי עבור שני המאגרים (תמר ולוויתן)". סיפר לגלובס גורם בסביבתו באותה העת.

הראלי בביטוח נמשך

מרוויחות נוספות מעליות השערים היום הם בעלי השליטה בחברות הביטוח. הללו נהנו מאז פרוץ המלחמה מזינוק של מעל 500% במדד הביטוח, אשר הקפיץ את שווי החזקותיהם ביותר מ-40 מיליארד שקל.

בראש מצעד המרוויחים, עומדות האחיות ניבה גורביץ' וטלי גריפל, בעלות השליטה במנורה מבטחים . יחד עם ערן גריפל, בעלה של טלי ויו"ר החברה, הן מחזיקות ב-62.8% ממניות מנורה מבטחים בשווי נוכחי של 19.4 מיליארד שקל, אליה הצטרפו היום כ-1.8 מיליארד שקל.

אחריהן ניצבים צמד אחים: יאיר וגדעון המבורגר, המחזיקים ב-45.4% ממניות חברת הביטוח הראל בשווי של 16.9 מיליארד שקל. המשפחה מכרה בשנה האחרונה מניות בהיקף של 450 מיליון שקל, אך עדיין נהנו מתוספת שווי של יותר מ-1.5 מיליארד שקל ביום אחד.

השלישי ברשימת המרוויחים על הנייר הוא איש העסקים הוותיק שלמה אליהו, שאמנם מכר בשנים האחרונות מניות מגדל ב-1.5 מיליארד שקל, אך עדיין מחזיק כיום ב-45.5% מהמניות בשווי 8.7 מיליארד שקל. תוספת השווי שלו בעקבות המערכה עם איראן עומדת על כ-591 מיליון שקל.

שני בעלי מניות בולטים נוספים בביטוח בחברות שבהן אין בעל שליטה, הם אלפרד אקירוב (כלל ביטוח ) וחתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר (הפניקס ). קרן אפיניטי פרטנרס של קושנר, מחזיקה כיום ב-9.8% ממניות הפניקס בשווי של 4.2 מיליארד שקל. תוספת השווי שלה ביממה האחרונה היא 276 מיליון שקל.

לבסוף, אלפרד אקירוב, דרך חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מחזיק ב-14.4% ממניות כלל ביטוח, בה ניסה להשיג שליטה ללא הצלחה. עם זאת, ההחזקה בחברה הניבה לו רווחים יוצאי־דופן: אלרוב מחזיקה כיום במניות כלל ביטוח בשווי 2.9 מיליארד שקל, המהווה תוספת שווי של כ-250 מיליון שקל ביום אחד.