אפילו המניות הדואליות לא יכולות לנבא איך תיפתח הבורסה היום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:39

שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת היום על הסכמים מחייבים עם חברת JHI לרכישת 65% מהזכויות ברישיון הצמוד לתגלית הנפט סי-ליון שבאיי פוקלנד, שכבר החל בפיתוח, כאשר חברת JHI תמשיך להחזיק ב-35% מהזכויות.

הרישיון הינו רישיון אקספלורציה הגובל בתגלית סי-ליון וממוקם על אותו אגן גיאולוגי. במסגרת ההסכם נאוויטס תשמש כמפעילה (Operator) ברישיון. במקרה של תגלית ברישיון, הפיתוח עשוי להתבסס על מתקני הפיתוח של סי ליון, כפי שיוקמו בשלבי הפרויקט השונים ובכלל זה חיבור למתקני התשתיות של פרויקט סי-ליון בדרך של יצירת HUB אזורי. מתווה פיתוח זה עשוי להפחית את עלויות הפיתוח והתפעול הכוללות של הפרויקטים.

על פי ההסכמים, נאוויטס תעמיד לחברת JHI הלוואה של עד 14 מיליון דולר לצורך מימון הפעולות העתידיות ברישיון, בהן קידוחי אקספלורציה, ככל שיבוצעו. ההלוואה תוחזר מהתזרים החופשי של חברת JHI מהרישיון.

בנוסף, בהמשך לקבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח פרויקט סי-ליון, נאוויטס מפרסמת דו"ח עתודות, משאבים מותנים ומנובאים ונתוני תזרים מזומנים מהוון (שבוצע על ידי המעריך NSAI) עדכני לפרויקט, במסגרתו בוצע סיווג ממשאבים מותנים לעתודות מוכחות (2P). דו"ח העתודות המעודכן מצביע על כ-1.26 מיליארד חביות נפט אקוויוולנטיות במאגר (בקטגוריות 2P+2C), כאשר חלקה של נאוויטס (65%) מסתכם בכ-819 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות. על פי דוח העתודות המעודכן, חלקה של נאוויטס (65%) בתזרים המזומנים המהוון (NPV10) מפרויקט סי-ליון יסתכם בכ-3.72 מיליארד דולר.

09:36

בשורה לג'י סיטי - החברה בדרך לקבל דיבידנד של 360 מיליון שקל. החברה הבת סיטיקון מתכננת לחלק דיבידנד של 165 מיליון אירו, מתוכו ג'י סיטי צפויה לקבל לפחות 98 מיליון אירו (ועוד קצת בהתאם להצעת הרכש שמסתיימת עוד כמה ימים)

08:47

במסחר במט"ח, השקל נסחר ביציבות יחסית מול הדולר ונסחר ב-3.12 שקלים לדולר אחד. זאת לכאורה בניגוד להנחה שהשקל אמור להיפגע בעקבות המלחמה מול איראן. במסחר בעולם הדולר מתחזק.

ייתכן כי יש בכך סימן ראשון לצורה שבה המשקיעים בארץ ובעולם תופסים המערכה ובעיקר - את הצלחת המלחמה עד כה. ניצחון ישראלי - אמריקאי, מעריכים המומחים, יובילו לפריחה כלכלית מחודשת בישראל ולכן גם להשקעות נוספות בישראל ואולי גם הרחבה של הסכמי אברהם, ורכישות נוספות של נשק מהתעשייה הביטחונית הישראלית, מה שיביא בתורו לכניסה נוספת של מטבע חוץ לישראל ולכן גם להתחזקות השקל.

אם אכן המשקיעים כבר כעת מעריכים שזה הכיוון זה עשוי לאותת גם על כיוון הבורסה בת"א בימים הקרובים, ולכניסה של משקיעים זרים, הגם שמנהלי ההשקעות מזכירים ששוק המניות המקומי כבר לא זול כמו שהיה טרום במבצע עם כלביא, ביוני שעבר.

נזכיר כי בשנה שעברה הדולר קפץ מול השקל בימים שלפני פרוץ המלחמה. בתחילתה הדולר עוד התחזק מעט מול השקל והבורסה פתחה את יום המסחר הראשון בירידות חדות. אלא שמהר מאוד עבר השקל להתחזק מול הדולר וגם הבורסה סיימה את יום המסחר ההוא בעליות של חצי אחוז. בסיכום 12 ימי המלחמה ההיא השקל התחזק ב-5.5% מול הדורל והבורסה (מדד ת"א 125) טס ב-8%

מטבעות הנחשבים למקלט מסורתי מתחזקים הבוקר, מדד הדולר (DXY) עולה בכ־0.4%, בעוד שמטבעות מרכזיים אחרים כמו האירו והליש״ט נחלשו מולו. הפרנק השווייצרי, שנחשב לעיתים למטבע המקלט הניטרלי האולטימטיבי, זינק בפתיחת המסחר אך מאז צמצם את העליות מול הדולר בעוד הדולר צובר תאוצה.

בבנק הפועלים ציינו כי "בטווח הקצר, אנו לא מצפים לתגובה חריפה של שער החליפין לצד כלשהו. בהסתכלות מעט יותר ארוכת־טווח, הרבה תלוי בתוצאות המערכה הנוכחית. בתרחיש האופטימי שבו נחזור לראות את הארי שואג בדגל איראן, השקל יקבל בוסט ענק. האופציה הזו שווה כסף כבר היום, והיא צפויה לשמור על שקל יציב גם בזמן המלחמה".

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות: "העלייה החדה במחיר הדלקים והזינוק בזהב, מלמדים על ביקוש גובר לנכסי מבטחים".

"להערכתנו, פעילות מקומית של מוכרי מט"ח לתשלומי מיסים ושכר, גוררת לעודפי היצע ולהתחזקות השקל לצד ביקושים, אשר תורמים לתנודות הקלות בפתיחת המסחר".

" אולם, תשומת הלב מופנת לפעילות בשווקים בימים של סביבה של אי וודאות גלובלית ועלייה בסיכונים, כאשר ניתן לראות שמשקיעים חוזרים להחזקה בדולר, דבר הגורר להיצע במטבעות מרכזיים כאירו, וליש"ט לצד העניין הגובר באג"ח ממשלתי בדולר. תנועות אלו מורות, כי ניתן לצפות שגם לשקל יגיעו עודפי מוכרים, הן מצד משקיעים זרים מודאגים שיבקשו לצמצם החזקה בשקל והן מצד גופים מוסדיים, שיידרשו להתאמות בתיקי ההשקעות", מוסיף פריימן.

08:15

1. שוק המניות

הטלטלה העולמית צפוייה להגיע לתל אביב והמסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח בירידות.

בעולם הבוקר: ירידות בבורסות אסיה ובחוזים בוול סטריט. מחירי הסחורות מזנקים בהובלת מחירי הנפט והזהב, הדולר מתחזק בשוק המט"ח.

הנשיא דונלד טראמפ הושיט אמנם לאירן סולם כדי לרדת מהעץ, אך הבוקר העימות אף מחריף כאשר ראש מערך הביטחון של טהרן אמר היום כי המשא ומתן עם וושינגטון אינו עומד עוד על הפרק. טראמפ אמר אתמול בערב כי איראן רוצה לשוחח והוא הסכים לכך, והותיר פתוחה האפשרות שיש דרך להרגעה שתימנע שיבוש גדול ומתמשך. ״הם רוצים לדבר, ואני הסכמתי לדבר, כך שאדבר איתם", אמר.

הזינוק במחירי הנפט עשוי לשפיע לטובה על מניות האנרגיה המקומיות, כגון נאוויטס וקבוצת דלק.

לעומת זאת, ניו-מד אנרג'י הודיעה על הפסקת הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן בעקבות הוראה משר האנרגיה והתשתיות, שניתנה על בסיס המלצה ביטחונית.

מניית אל על שפעילותה מושבתת לפי שעה, וייתכן שבהמשך היא תפגע גם בשל העלייה במחירי הנפט, בטווח ארוך יותר, המלחמה עשויה לצמצם שוב את התחרות בנתב"ג, מצב שיהפוך (שוב) את אל על לאלטרנטיבה הכמעט יחידה לטוס לחו"ל, ויאפשר לה להעלות (שוב) מחירים.

אפשר שמניות רשתות השיווק יהנו מההצטיידות הגוברת הציבור, כדאי לעקוב אחרי מניות כגון שופרסל , רמי לוי , יוחננוף או טיב טעם.

המלחמה צפוייה להגדיל את תקציב הבטחון ולהרחיק את האפשרות להורדת ריבית, בשורה טובה למניות הפיננסים והבנקים בפרט.

מנגד, בין המניות שרגישות לריבית, סקטורים כגון מניות הבנייה והנדל"ן, צפויים להיפתח בירידות, בטווח ארוך יותר, אם יהיה צורך בשיקום נרחב זה יכול להיות חיובי עבורן. כך גם לגבי מניות בתחומי המלונאות, התעופה והתיירות - מניות פתאל החזקות , ישרוטל, מלונות דן וישראל קנדה מלונות צפויות להיפתח בירידות.

המניות הבטחוניות, אשר מתח גאופוליטי עושה להן טוב, בשוק מעריכים שצפויים להגיע חוזים גדולים חדשים ממשרד הביטחון בארץ, אך ברובן כבר מתומחרות בשיא לאור עליית תקציבי הביטחון בעולם. השחקניות הבולטות ששווה לעקוב אחריהן הבוקר הן אלביט מערכות , יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן , משפצת מנועי המטוסים מנועי בית שמש, ויצרנית המרעומים ארית תעשיות

הדואליות חוזרות בפערי ארביטראז' מאזנים. אנלייט ואורמת יפתחו את היום עם ירידות של כ-1.7% וכ-2.6%, בהתאמה, כאשר טאואר תאבד מערכה כ-1.1%. מנגד, ICL , נאייקס ונייס ירשמו עליות של בין 1.5% ל-3%.

מחר לא יתקיים מסחר בבורסה לציון חג פורים.

השבוע החולף בבורסה המקומית הסתכם בירידות שערים, בין היתר, על רקע רוחות המלחמה.

בשישי, ההודעה של ארה"ב שקראה לעובדים הלא חיוניים לעזוב את ישראל העיבה על המסחר בת"א, אך לבסוף מרב הירידות נמחקו והבורסה ננעלה במגמה מעורבת. כך, ת"א 35 נסגר בעלייה של 0.6%, ואילו ת"א 90 ננעל בירידה של 0.6%. מדד הבנקים קפץ בכ-1.3%, מדד המניות הביטחוניות טיפס ב-1.4%, בהובלת נקסט ויז'ן שעלתה ב-4.7%.

מדד ת"א נפט וגז בלט בירידות של כ-2%. מודיעין יהש , ישראמקו יהש וניו מד הובילו בירידות החדות. גם קבוצת דלק בלטה לשלילה.

בסיכום חודשי, הבורסה סיכמה חודש מעורב. כך, שבעוד ת"א 35 עלה ב-3.1%, ת"א 90 ירד ב-2.5%. מתחילת שנה, שני המדדים מציגים תשואה חיובית - ת"א 35 זינק בכ-13.7% ות"א 90 הוסיף 2.2%. ת"א 125 הציג עלייה של 2% בפברואר ו-11.3% מתחילת השנה.

מדד ת"א ביטחוניות עלה ב-2.33% בפברואר וזינק ב-23.8% מתחילת השנה. מדד הבנקים הוסיף 1.5% בחודש המסחר שנגמר היום, וקפץ ב-8.7% מתחילת השנה.

מדד ת״א נפט וגז מציג ירידה חודשית של 1.35% וירידה של 1.52% מתחילת השנה.

מניית מגה אור זינקה ב-8.49% ומסכמת עלייה של 88.8% בחודשיים הראשונים של השנה. זאת לאחר שאתמול היא פרסמה דוחות חזקים ובשישי הודיעה על גיוס של 615 מיליון שקל בהנפקה פרטית למנורה ומגדל.

הבוקר באסיה ירידות שערים בכל הבורסות - בהונג קונג מדד הנג סנג יורד בכ-1%, בורסת טוקיו ב-1.3%, בדרום קוריאה ובהודו ירידות של עד כ-1%.

את הירידות מובילות מניות חברות התעופה לאחר ששיבושים במרחב האווירי במזרח התיכון וסגירת שדות תעופה טלטלו את שוקי הנסיעות, בעוד שמחירי הנפט הגבוהים יותר דחפו מניות אנרגיה כלפי מעלה על רקע ההסלמה בעימות עם איראן.

החוזים בוול סטריט נסחרים אף הם בירידות די חדות - דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ב-1%.

הסוחרים יאמצו את האסטרטגיה של "מקלט קודם, שאלות אחר כך", אומר ג'ון בריגס, ראש אסטרטגיית ריביות בארה"ב בחברת נטיקסיס. "היקף המתקפות ומתקפות הנגד של איראן גדול ממה שציפו לו בשוק", הוא אומר.

בשישי, נאסד"ק נסגר בירידה של 0.9%, ומדד דאו ג'ונס נסוג ב-1.1%. מדד S&P 500 איבד 0.4%.

בסיכום חודשי, היה זה חודש גרוע בוול סטריט, על רקע החששות כי מודלים חדשים של בינה מלאכותית עלולים לפגוע משמעותית בעסקיהם של שלל מגזרים רבים. נאסד"ק נפל ב-3.4% במהלך פברואר, בחודש הגרוע ביותר שלו מאז מרץ. מדד דאו ג'ונס עם עלייה קטנה של של 0.2% בסיכום חודשי, בחודש חיובי 10 ברציפות, S&P 500 ירד ב-0.9% בפברואר, ירידה חודשית שנייה בשלושה החודשים האחרונים, והחודש הגרוע ביותר מאז מרץ.

2. שוק החוב

בארה"ב שוק האג"ח עבר לתפקד כמגן מפני עלייה בסיכון, כך אומר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב. "הירידה בתשואות לא התרחשה בגלל ירידה באינפלציה, אלא בגלל עלייה בסיכונים. תשואות האג"ח לטווחים של 5-30 שנה ירדו בפברואר בכ-0.3% כאשר התשואה לשנתיים ירדה בכ-0.15% לרמה הנמוכה מאז 2022. כתוצאה מזה, נרשמה ירידה בתלילות עקום התשואות. הירידה בתלילות תוך ירידה בתשואות התרחשה גם במדינות האחרות".

"כתוצאה מתנודה מנוגדת של תשואות האג"ח בישראל לעומת ארה"ב, הפער בין התשואות הצטמצם ביותר מ-0.2% והתקרב לרמה הממוצעת של השנה האחרונה. במקרה של סיום מצלח של המלחמה, פער זה צפוי להתרחב בחזרה על רקע התחזקות השקל וירידה בציפיות לריבית".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום ו', טרם היציאה למבצע נגד איראן, השקל נחלש מול הדולר ושערו נעמד על 3.12 שקלים. הבוקר נסחר השקל ביציבות ובשער דומה.

בבנק הפועלים ציינו כי "בטווח הקצר, אנו לא מצפים לתגובה חריפה של שער החליפין לצד כלשהו. בהסתכלות מעט יותר ארוכת־טווח, הרבה תלוי בתוצאות המערכה הנוכחית. בתרחיש האופטימי שבו נחזור לראות את הארי שואג בדגל איראן, השקל יקבל בוסט ענק. האופציה הזו שווה כסף כבר היום, והיא צפויה לשמור על שקל יציב גם בזמן המלחמה".

מטבעות הנחשבים למקלט מסורתי מתחזקים הבוקר, מדד הדולר (DXY) עולה בכ־0.4%, בעוד שמטבעות מרכזיים אחרים כמו האירו והליש״ט נחלשו מולו. הפרנק השווייצרי, שנחשב לעיתים למטבע המקלט הניטרלי האולטימטיבי, זינק בפתיחת המסחר אך מאז צמצם את העליות מול הדולר בעוד הדולר צובר תאוצה.

במיטב מציינים שהתחזקות השקל בשנה האחרונה הייתה הרבה יותר משמעותית ממה שנגזר מהעלייה ב-S&P500. בעבר על כל 1% עלייה במדד S&P500 השקל היה מתחזק בשיעור ממוצע של כ-0.25%. בשנה האחרונה עלה מדד המניות האמריקאי בכ-15% והשקל התחזק בכ-13%. "חלק מאותה ההתחזקות נובעת מהירידה של חשיפת המוסדיים למט"ח מכ-25% לפני כשנה לכ-19%".

מחירי הנפט זינקו עם פתיחת המסחר בכ-13% ונפט מסוג ברנט נסחר במעל 80% בטרם ירד. עתה הם נסחרים בעלייה של כ־5% בכ-77 דולר, על רקע חשש שמלחמה בין ארה״ב לאיראן תצא משליטה ותגרום לשיבוש משמעותי באספקה. תגובת שוק הנפט תלויה במידה רבה בשאלה האם המלחמה תוביל לשיבוש ממושך בתנועת הספנות במצר הורמוז. נקודת החנק החשובה ביותר בעולם למסחר הנפט העולמי. הנפט האמריקאי WTI נסחר ב- 70.7 דולר לחבית.

תנועת הספינות דרך המצר נעצרה בעקבות המתקפה של ארה"ב וישראל באיראן אתמול, מאות ספינות - מרביתן מכליות נפט וגז וכמה אוניות מטען , עגנו משני צדדי המצר ולא מפליגות הלאה משום שלדבריהן גורמים איראניים שלחו להם ברשת הקשר איומים.

בינתיים, המדינות החברות באופ"ק פלוס, קבוצת יצרניות הנפט הגדולות, החליטו להגדיל החל בחודש הבא את תפוקת הנפט. התפוקה תוגדל ב-206 אלף חביות ליום.

הזהב, נכס המקלט הבולט ביותר בשווקים בעתות אי־ודאות, זינק בפתיחת המסחר ביותר מ־2.5% וחצה את רף 5,380 הדולר לאונקייה. גם המתכת היקרה כסף עולה ב-1.5%, 94.5 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, התייחס להשפעה האפשרית של המבצע נגד איראן על ריבית בנק ישראל, וציין כי "תמחור הריבית בשווקים לא השתנה יותר מדי, מה שמרמז כי המשקיעים מניחים שגם הרעש הנוכחי זמני, ובסוף כולנו חוזרים לנתונים". בארה"ב, כאמור, התחזקו ביום שישי האחרון החששות מפני אינפלציה "דביקה", לאחר שמדד המחירים ליצרן לחודש ינואר הפתיע לרעה, עם עלייה של 0.5%, לעומת צפי האנליסטים, שעמד על 0.3%.

בארה"ב, בשישי בארה"ב מדד המחירים ליצרן (PPI) טיפס בינואר ב-0.5% לעומת החודש הקודם, האצה לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר, ומעל לתחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%. לעומת ינואר 2025, עלה מדד המחירים ליצרן ב-2.9%, האטה לעומת עלייה בקצב שנתי של 3% בדצמבר.

במהלך השבוע הקרוב צפוי להתפרסם דו"ח התעסוקה לחודש פברואר, לצד מדדי מנהלי הרכש (ISM) ונתוני המכירות הקמעונאיות.

הציפיות בשווקים הן שהבנק הפדרלי יוריד השנה את ריבית הבסיס בארה"ב פעמיים ב-0.25% מטווח הריבית הנוכחי של 3.5%-3.75%, עם סיכוי של כ-45% להורדת ריבית שלישית. החוזים על הריבית הפדרלית, שמשקפים את ציפיות השוק מהריבית בארה"ב, מעניקים הסתברות של 6% בלבד לכך שהפד יוריד את הריבית בישיבתו הבאה במרץ. זאת, לעומת סיכוי של כ-17% שהעניקו לכך לפני חודש. לפי נתוני CME, החוזים על הריבית הפדרלית משקפים כעת סיכוי של 55% להורדת ריבית ביוני - חודש לאחר כניסתו לתפקיד של קווין וורש, מחליפו של יו"ר הפד הנוכחי, ג'רום פאואל. זאת, לעומת הסתברות של 65% שהעניקו לכך לפני חודש.

5. תחזית

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא-קלאריטי בית השקעות כתב אתמול שהסבב הקודם לימד אותנו שהשוק מסוגל "להביט מעבר" לאירוע ביטחוני אם הוא קצר ותחום בזמן.

אבל הסבב הנוכחי משמש כנקודת מבחן שונה מבכמה היבטים. "ראשית, בניגוד לסיבוב הקודם שבסיומו התבשמנו מכך שהאיום הוסר (מה שבדיעבד התברר כמוטעה), הרי שהפעם נדרשת הכרעה ברורה שתסיר את האיום מכיוון אירן באופן מוחלט. ההשלכות הרוחביות שעלולות להיות אם חלילה והמשטר הנוכחי לא יופל הן משמעותיות ביותר בכל היבט, בין שהוא ביטחוני או כלכלי".

אזולאי אומר שככל שבתום האירוע הנוכחי תישאר התחושה לפיה זה היה סבב נוסף שלאחריו יבואו נוספים, כך פרמיית הסיכון של ישראל תעלה על כל ההשלכות שיש לכך למשק המקומי שביניהן עלייה בעלויות המימון ועלייה ברתיעה של משקיעים זרים מהשקעה בישראל.

לכל אלו יש להוסיף את העלייה הצפויה בתקציבי הביטחון, מה שעלול להותיר חור גדול יותר בתקציב שכבר סובל מחריגה. "סביר להניח אם כן, שהריבית לא תרד אם המלחמה הזו לא תסתיים בהכרעה ברורה".

אזולאי מדבר גם על התרחיש האופטימי שבו בסיום המלחמה הנוכחית המשטר הנוכחי באיראן יופל. ב"תרחיש הזה, ההשפעה על פרמיית הסיכון יכולה להיות גדולה אפילו יותר מזו שראינו אחרי יוני, לא בגלל אופוריה, אלא בגלל שהפלת המשטר היא שינוי בטחוני מבני".

"ההסתברות שאנחנו נותנים לתרחיש הזה היא גבוהה מזו של התרחיש הפסימי לאור העובדה שהן ארה"ב והן ישראל הצהירו במפורש שהמטרה של המלחמה היא הפלת המשטר, מה שאומר שכל האמצעים והתוכניות מכוונות לכך בניגוד למה שהיה ביוני", אומר אזואלי, ומציין ש לכך יש להוסיף גם את סדר הכוח העצום שהוצב מול אירן, בעוד שזו רחוקה משיקום של הנזקים שהיא ספגה בסבב הקודם.

"אם חלילה והמשטר באירן לא יופל, יש לכך גם השלכות גלובליות מרחיקות לכת שקשורות למאבק הבין גושי בין ארה"ב וסין. ברגע שארה"ב נכנסה לתמונה ככוח מוביל ולא ככוח שמצטרף כפי שהיה ביוני, היא אינה יכולה להרשות לעצמה פחות מעמידה ברורה ביעדים שהיא הציבה לעצמה כדי לאותת למדינות בגוש שמנגד על עוצמתה".

"סיכום ביניים, אמנם מוקדם להניח הנחות מאחר והאירוע רק החל. השוק כבר הוכיח שהוא יודע להתאושש מהר מאירוע ביטחוני אם הוא קצר והיעדים המוצהרים שלו הם ברורים וכמובן גם מומשו".

"התנאים מצביעים על כך שיש מקום לאופטימיות וכל שנותר לנו לקוות שכך אכן יקרה. בהמשך להנחה זו, המלצנו היא לא לבצע כרגע שינוי משמעותי בתיק ההשקעות".