על 36 השניות שבהן הטלוויזיה האיראנית איבדה שליטה על המסך

הפריצה לשידורי הטלוויזיה הממלכתית באיראן, שבה הופיעו לפתע נאומים של נתניהו וטראמפ עם כתוביות בפרסית, מזכירה עד כמה רגע קצר של השתלטות על המסך יכול לערער את השליטה של משטרים בנרטיב ● ההיסטוריה של "חטיפות שידור" חושפת את הכוח הפסיכולוגי של המהלך

08:26

1

השניות שבהן הופיע בנימין נתניהו על מסכי הטלוויזיה הממלכתית באיראן השבוע היו הישג וכנראה גם מבצע סייבר מוצלח. עבור הצופה בטהרן, שמורגל בגינוני הטקס של שידורי תעמולה מלוטשים, המעבר החד מהדיוקן של המנהיג העליון לפניו של "האויב" הפונה אליו ישירות, היה בוודאי רגע של הלם. בטלוויזיה ממלכתית, קל וחומר בדיקטטורה, התמונה היא יותר מרק מידע, וכשהשידור נפרץ, המשטר מאבד לרגע את השליטה על הנרטיב. 36 שניות של נאומי טראמפ ונתניהו, עם כתוביות בפרסית הפונות לעם האיראני. הרגע הזה שבו האות נחטף ומוחלף בייצוג כלשהו של "חתרנות", מזכיר שחטיפת הסיגנל של השידור הטלוויזיוני היא אחד המיתוסים המרתקים והמערערים של העידן המודרני.

● כבר לא "רוקי" ו"קראטה קיד": לספורטאים בקולנוע היום יש נקודות חולשה

● איך הפכנו לחובבי קונספירציות ומה הקשר למזג האוויר

2

ההיסטוריה של פריצות לשידורים כוללת רגעים סוריאליסטיים למדי, כמו זה של "מקס הדרום" בשיקגו של 1987. פעמיים באותו לילה, דמות עטויה מסיכת פלסטיק מעוותת הופיעה על המסכים, ממלמלת הברות חסרות פשר. עד היום לא נודע מי עמד מאחורי האקט הזה.

במקרים אחרים, החטיפה הפכה לכלי מחאה, או כלי של החלש נגד החזק: ב-1985, אסטרונומים פולניים מתנועת "סולידריות" השתמשו במחשב ביתי כדי להקרין סיסמאות נגד המשטר הקומוניסטי על גבי מהדורת החדשות. ב-1986, טכנאי בשם ג'ון מקדוגל, שכינה את עצמו "קפטן מידנייט", השתלט על שידורי HBO והקרין טקסט על גבם כדי למחות על מחירי המנויים הגבוהים.

ב-1977, קול מסתורי שהציג את עצמו כנציג של "פיקוד הגלקסיה אשתאר" השתלט על שידורי הטלוויזיה בדרום אנגליה כדי להפציר באנושות לנטוש את נשקה הגרעיני. ב-2013, האיום הפך למבהיל יותר: האקרים פרצו למערכת התראת החירום (EAS) בכמה תחנות בארה"ב ושידרו אזהרה על "אפוקליפסת זומבים". למרות האבסורד של התוכן, הצליל המוכר של התראת החירום גרם לבהלה אמיתית, והדגיש שוב שכשהסיגנל הרשמי משדר, אנחנו מתוכנתים להקשיב. בין אם מדובר במחאה צרכנית או הזיה מטורללת, המדיום הוא המטרה, וברגע שהפריצה מתרחשת, חטיפת התודעה ותחושת חוסר האונים היא בלתי נמנעת.

3

העובדה שפריצות כאלו עדיין מתרחשות ב-2026 היא כמעט נס טכנולוגי, שכן ארכיטקטורת השידור נבנתה כולה כדי למנוע את הרגע הזה בדיוק. שרשרת הסיגנל (מהמצלמה באולפן, דרך הקידוד הדיגיטלי, העלייה ללוויין והירידה לממיר הביתי) היא מבצר של באפרים ומעכבים, שמטרתם היא יציבות מערכתית. להבטיח ששום דבר לא יחלחל פנימה ללא אישור.

מעניין לתהות איך דווקא הביצור הזה הופך את הפריצה לכה עוצמתית מבחינה פסיכולוגית. כשמערכת שנבנתה למנוע הפרעות קורסת, הצופה יודע שקרה משהו משמעותי. זה גם ניגוד מוחלט לעולם הרשתות החברתיות, שבו כאוס הוא ברירת המחדל. בטלוויזיה, אנחנו עדיין מצפים לסמכות, לסדר יום שמוכתב מלמעלה, וכשהשידור נחטף, "הקיר הרביעי" הזה מתמוטט על ראשינו ומחלחלת ההבנה שהסדר הזה הוא בסך הכול אשליה.

4

הוליווד הבינה מזמן את כוחו של הרגע הזה, והפכה את חטיפת השידור לטרופ (מוסכמה) קולנועי קלאסי. בסרטים, חטיפת השידור היא הכלי האולטימטיבי לחשיפת האמת או דרך להודיע להמונים שמה שהיה, כבר לא יהיה. ב"ונדטה" (2005) חטיפת השידור היא האקט המכונן של המהפכה. הנקודה שבה האזרח מבין שאותו מסך שתקשר לו ביטחון וסדר הוא בעצם אחד מכלי הכליאה שלו. ב"הנרדף" (1987 ורימייק 2025), הפריצה לשידור היא הדרך היחידה להראות להמונים את ההוכחות לחפותו של הגיבור.

סרטי אימה כמו "פולטרגייסט" (1982) או "הצלצול" (2002) השתמשו בטרופ הטלוויזיה באופן סימבולי יותר, כפרצה דרכה נכנסת לחיינו יישות זרה. הסרט "היום השלישי" (1996) הוסיף עוד רובד מעניין, שבו החייזרים משתמשים בלוויינים שלנו כדי לסנכרן את ההתקפה שלהם והסיגנל הטלוויזיוני הופך בעצם לסוס טרויאני. ב"רשת שידור" (1976) של סידני לומט, חטיפת הסיגנל היא עבודה פנימית: מגיש החדשות הווארד ביל (פיטר פינץ') פשוט מתעלם מכללי הפרוטוקול בשידור חי ומוכיח שהפריצה לא חייבת להיות טכנולוגית. לפעמים די בכך שמישהו מפסיק לשחק לפי הכללים.

5

בעולם מוצף במידע, הדימוי שנחטף הוא בעצם היחידי שכולם יעצרו כדי להביט בו, מהסיבה הפשוטה: הוא לא היה אמור להיות שם. גם אם כל סטורי וכל פיד הם רעש לבן אינסופי של "חטיפות שידור קטנות", הרעיון של לחטוף שידור טלוויזיוני לא איבד מכוחו, ואולי דווקא הכאוס של הרשת מחזק עוד יותר את האירוע.

היום, החטיפה כבר לא זקוקה לקהל גדול בזמן אמת כדי להצליח. מספיק צופה אחד שמתעד את המסך בסמארטפון שלו, והאקט עשוי להפוך לוויראלי בתוך שניות. בלי הטלוויזיה, המסר הוא סתם עוד סרטון ברשת, אך עם החותמת של הברודקאסט, זו כבר רעידת אדמה שלא ניתן להתעלם ממנה.

בעידן של דיפ-פייק ובינה מלאכותית, שבו המציאות ניתנת לזיוף מושלם, הפריצה לשידור מייצרת סתירה מרתקת: דווקא הפעולה הלא-חוקית והאלימה הזו נתפסת כרגע יחיד של אמת בתוך אוקיינוס של נרטיבים ממוסדים ומפולטרים. ואולי לכן, בסופו של דבר, הכוח האמיתי כבר לא נמצא בידי מי שמחזיק במיקרופון, אלא בידי מי שמסוגל, ולו לרגע קצר, לכבות אותו ולהשמיע קול אחר.