מחיר של 8 שקלים לליטר בנזין? טיפים לחיסכון בדלק בזמן מלחמה

משבר האנרגיה, שהולך ומתעצם בשל המלחמה עם איראן, מוגדר על ידי אנליסטים בתור "אירוע של מילניום". מדינות המפרץ, כולל איראן ועיראק, אחראיות כיום לכ-31% מכלל ייצור הנפט העולמי, לכ-18% מאספקת הגז הטבעי ולכ-25% מאספקת הגז הטבעי הנוזלי (LNG). דרך מצרי הורמוז לבדם, שחסומים כיום באופן מוחלט, עוברת כמות דלק ששקולה ל-20% מצריכת הנפט העולמית.

המצב כיום באזור הנפיץ הזה הוא חסר תקדים; בסעודיה הותקף והושבת חלקית קומפלקס הזיקוק הגדול בעולם, בין עשר ל-14 מכליות נפגעו ישירות מטילים, חלקן בעוד הן עוגנות בנמלים, ומעל 150 מכליות נפט וגז הטילו עוגן מחוץ למפרץ. התוצאה הישירה היא, שמחיר חבית נפט בשוקי העולם זינק ליותר מ-100 דולר.

בכל העולם חברות הדלק כבר מעלות את מחירי הבנזין בתחנות, אבל בישראל התגובה עדיין מושהית, בשל שיטת החישוב החודשית של מחירי הדלק בפיקוח. ואולם, אם המגמה הזו תימשך, מחירי הדלק בתחנות בישראל יכולים בקלות לחצות את הרף של 8 שקלים לליטר בשבועות הקרובים, ואפילו אם המלחמה תסתיים במהרה, שיקום תשתיות ההפקה והתובלה עלול לארוך זמן רב. עבור נהגים ועבור חברות, שמשלמים כבר היום לא מעט כסף עבור דלק, זה הזמן לרציונליזציה. הנה כמה טיפים.

לרכוש רכב חשמלי חדש

רכב חשמלי הוא פתרון מצוין לנטרול מחירי הדלק, גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך, כשמחירי הדלק יחזרו "לנורמה". אומנם, אם מחירי האנרגיה יזנקו, גם מחירי החשמל יזנקו, אבל ההשפעה על מי שמטעין בביתו תהיה זניחה בהשוואה לעלות הדלק.

למרבה המזל, בנקודת הזמן הנוכחית שוק הרכב החשמלי בישראל מוצף בעשרות אלפי כלי רכב חשמליים, שנמכרים בתור "אפס קילומטר" במחירי רצפה. חלקם עולים כמו רכב בנזין או היברידי "מבוקש", שכבר עבר כמה שנים ועשרות אלפי קילומטר על הכביש תחת כמה ידיים.

הינה שתי דוגמאות: מכונית הסדאן החשמלית הסינית EVEASY, סדאן גדולה, מרווחת ומאובזרת, עם טווח חשמלי מוצהר של עד 450 ק"מ, עלתה כחדשה כ-165 אלף שקל. אבל בחברות הליסינג היא נמכרת כיום כאפס קילומטר מודל 2025 ב-116 אלף שקל. המשפחתית החשמלית MG4 בגרסה שלפני העדכון נמכרת כיום באפס קילומטר בגרסה עם טווח של עד 435 ק"מ במחיר של 118-123 אלף שקל. כחדשה היא עלתה 157 אלף שקל.

לרכוש חשמלי משומש

מי שמחפש תמורה מקסימלית ברכישת רכב חשמלי ימצא אותה בשוק המשומשות. בתחילת השנה "הפילו" מחירוני המשומשות את המחירים של כל כלי הרכב החשמליים בישראל לרוחב השוק. המשמעות היא שכיום ניתן למצוא בשוק היד השנייה אלפי מכוניות חשמליות בנות שנתיים-שלוש, עם קילומטרז' סביר, שלהן סוללות שעדיין באחריות היבואן ובמחירים מצחיקים עוד לפני מיקוח. מצאנו להיט שוק לשעבר, דוגמת ג'ילי גיאומטרי 460, מודל 2022 מיד ראשונה, עם כ-70 אלף קילומטר ב-81 אלף שקל לפני מיקוח.

מי שיתפשר על טווח יוכל למצוא דגמים מודרניים ומאובזרים, עדיין באחריות, גם ב-70-80 אלף שקל. אלה מחירים של יפנית בנזין בת 8-10 עם 150 אלף ק"מ על השעון.

שימוש נכון בפלאג-אין

רכבי הפלאג-אין הייבריד, שהם הפלח הפופולרי ביותר כיום בשוק הרכב הישראלי, נעים בין שני קטבים של צריכת דלק. בקוטב אחד נמצא השימוש "הרצוי". אם מתייחסים אליהם כאל חשמליים מלאים, עם מנוע בנזין שנכנס לפעולה כגיבוי בלבד, החיסכון משמעותי, עד כדי 80-90 קילומטר לליטר במשוקלל. זה מצריך לטעון אותם באופן סדיר ויומי מעמדת טעינה חשמלית, רצוי ביתית.

בקוטב השני נמצא המצב "המצוי", לפחות בישראל, שבו רוכשי כלי רכב כאלה מתייחסים אליהם כרכבי בנזין לכל דבר ש"לא רואים תקע". כלומר הסוללה שהתרוקנה ברכבם נטענת מכוחו של המנוע. המשמעות היא צריכת דלק שיכולה לנוע סביב 14-16 ק"מ לליטר במקרה הטוב. בקיצור, עניין של בחירה. ואם מדובר בציי רכב, שבהם יש מאות כלי רכב כאלה, החיסכון למעבידים יכול להגיע לסכומים גדולים מאוד.

לנהוג בצורה אחראית

זה מומלץ תמיד ובמיוחד לנוכח מחירי דלק משתוללים. החיסכון יכול לבוא מדברים פשוטים כמו תכנון מראש של מסלולים באמצעות אפליקציות שמבצעות אופטימיזציה של המסלולים. לא רק בשעות העומס אלא גם בשגרה.

עוד חיסכון משמעותי מגיע מבקרה של מהירות הנסיעה. ההבדל בצריכת הדלק בין רכב שנוסע ב-100 קמ"ש לאותו רכב שנוסע ב-130 קמ"ש יכול להגיע ל-20% עד 25%, וזה המון. מי שמתקשה לוותר על הרגלים יכול להיעזר בבקרת שיוט חכמה, שקיימת בהרבה דגמים מודרניים, ומתוכנתת מראש לתפעל את הרכב בצורה החסכונית ביותר בכל הנוגע להאצות, להחלפת הילוכים, ובלימה וכו'.

להפעיל צרכנות נבונה

ולבסוף, אפשר להפעיל צרכנות נבונה ברכישת דלק. אומנם לליטר בנזין יש מחיר מקסימום שמפוקח ממשלתית, אבל לא בהכרח מחיר מינימום.

כלומר, יש רשתות דלק, מועדוני לקוחות וכו', שמוזילים את הבנזין לא במעט, ויש אפליקציות שמשוות את המחירים בין תחנות. לצרכני נסועה כבדים, ההבדלים בעלות עשויים להיות משמעותיים.