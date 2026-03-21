ממשקיע למשקיע: בכמה נמכרה דירת 2 חדרים במרכז חולון?

ברחוב ביל"ו במרכז חולון נמכרה דירת 2 חדרים בשטח של 60 מ"ר, בקומה שלישית מתוך ארבע, תמורת 1.495 מיליון שקל. בבניין יש מקלט, הוא מיועד לפינוי־בינוי ואין בו מעלית. לדירה אין חניה צמודה, אך דיירי הבניין חילקו בהסכמה את שטחי החניה ביניהם והדירה כוללת חניה לפי הסכם זה. יצוין כי הבניין נמצא בבעלות משותפת במקרקעין (מושע).

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.67 מיליון והיא עמדה על המדף כחמישה שבועות. המוכר הוא משקיע תושב האזור שקיבל את הדירה בירושה והשכיר אותה. הקונה הוא משקיע מאזור השרון שחיפש נכס להשקעה, והמחירים באזור השרון היו לו גבוהים מדי.

"המושע הייתה חסם משמעותי"

ערן רוזנברגר, מנהל אזור רי/מקס סקסס, מספר כי "בדירה מתגוררת שוכרת שנמצאת בה קרוב לשבע שנים ורוצה להישאר. היא משלמת 3,800 שקל לחודש, והקונה שואף להעלות את שכר הדירה ל־4,200 שקל בגמר הסכם השכירות.

"המושע הייתה חסם משמעותי התהליך. היו קונים שלא הסכימו להיכנס לעסקה בגלל זה. להערכתי זה מוריד כ־8%־10% מערך הדירה. צריך למצוא את הקונה הנכון שלא פוחד להיכנס לעסקה כזאת. הרבה פעמים משקיעים עם תעוזה ייכנסו לעסקה כזאת, ולא זוג צעיר לדוגמה.

הדירה בחולון / צילום: יח''צ

"הדירה הייתה אטרקטיבית למשקיעים גם בגלל האזור - מרכז העיר - שהוא מאוד מבוקש, וגם בגלל תחנה מתוכננת של הרכבת הקלה. הקו עדיין לא עובד, אבל משקיעים מסתכלים לטווח הארוך וזה חשוב להם. גם ההליך פינוי־בינוי הוא פקטור חשוב בהקשר הזה. הדיירים במשא ומתן עם חברה יזמית ואני מניח שהתהליך יתקדם בקרוב.

"מי שצריך למכור מנסה למכור גם בזמן המלחמה. אנשים שלא חייבים כרגע - מתעניינים, מגששים - יצאו מהשוק. הם מחכים לראות מה יהיה אחרי המלחמה. מרגישים ירידת מחירים בשוק באופן חד משמעתי. בעיקר בדירות חדשות. יש הרבה פחות ביקוש לדירות חדשות בעיר. גם הריבית משפיעה על המצב. אנשים נמצאים בחוסר וודאות וחוששים לקחת סיכונים. שוק הנדל"ן עובד בהלימה למצב הביטחוני".

את המוכר ייצגו אתי סויסה ואורי כהן ואת הקונה ייצג גיורא עזרא - כולם מצוות רוזנברגר רי/מקס.

הדירה בחולון / צילום: יח''צ

דירות יד שנייה שנמכרו

חולון

ברחוב קראוזה בשכונת אגרובנק, דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 24 מתוך 28, עם חניה, ב־3.2 מיליון שקל.

ברחוב אצ"ל בחולון הירוקה, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 8 מתוך 8, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב יריחו בקרית שרת, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, ב־2.08 מיליון שקל.

ברחוב מפרץ שלמה בקרית שרת, דירת גן בת 5 חדרים, 103 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 6, עם חצר בשטח 87 מ"ר, ב־2.66 מיליון שקל.

נס ציונה

ברחוב אבנר בן נר, דירת 4 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה כפולה, ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב תל אביב, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.81 מיליון שקל.

נשר

ברחוב הרב בר מוחא מרדכי, דירת 2 חדרים, 38 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־830 אלף שקל.

ברחוב הוורדים, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, עם חניה, ב־1.23 מיליון שקל.

ברחוב ישורון, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 9 מתוך 10, עם חניה, ב־1.59 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב חיים הרצוג, דירת 5 חדרים, 144 מ"ר, בקומה 10 מתוך 16, עם שתי חניות, ב־2.85 מיליון שקל.

ברחוב ה' באייר, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.77 מיליון שקל.

ברחוב דוש קריאל גרדוש, דירת 5 חדרים, 158 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה כפולה, ב־3.1 מיליון שקל.

דימונה

ברחוב השבלים, דירת 3 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־500 אלף שקל.

ברחוב צורית, בית בן 5 חדרים, 129 מ"ר, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־460 אלף שקל.

ברחוב הזמיר, בית בן 4 חדרים, 120 מ"ר, עם חצר בשטח 51 מ"ר, ב־1.26 מיליון שקל.

ברחוב תל גבעון, דירת גן בת 5 חדרים, 162 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, עם חצר בשטח 200 מ"ר, עם חניה כפולה, ב־1.8 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה