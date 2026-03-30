חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:05

1. שוק המניות

שבוע המסחר המקוצר בת"א יפתח הבוקר בעוד שהאופטימיות ששררה כאן בשבוע הראשון למלחמה, התפוגגה - לפי מיטב, מדד ת"א 125 ירד כבר מתחת לרמה לפני פרוץ המלחמה, אחרי הזינוק בשבוע הראשון של המלחמה, מאז השבוע השני של המלחמה מדד המניות בישראל ירד יותר מכל המדדים העיקריים (נאסד"ק ו-S&P 500), "ואם מחשבים מאותו מועד, השקל היה המטבע החלש ביותר".

בהמשך השבוע, בימי רביעי וחמישי לא יתקיים מסחר לאור חג הפסח.

הבוקר בעולם ירידות שערים חדות באסיה ועליות נוספות במחירי הנפט, אפשר להתעודד מכך שהחוזים בוול סטריט נסחרים ביציבות, בינתיים.

המניות הדואליות, שיחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי בד"כ יתמכו בפתיחה, טאואר ו-ICL יבלטו לחיוב עם עליות של כ-2.5%, כאשר אלביט תטפס בכ-1.2%. מנגד, טבע תיחלש בקרוב ל-2%.

אפשר גם לברך על כך שפאלו אלטו נטוורקס טרם נכנסה למדד ת"א 35 - המניה ירדה (ביחד עם כל מניות הסייבר) ב- 6% בשישי בוול סטריט והיא עם פער ארביטרז' שלילי של כ-5%.

בשישי רשמה הבורסה בת"א את הביצועים הגרועים ביותר שלה בשנה האחרונה, עם ירידה של כ-3.8% במדד ת"א-35 וכ-3.5% במדד ת"א-125.

בסיכום שבועי, ת"א-35 נפל בכ-5% ות"א-125 נחלש בכ-5.2%. מדד הביטחוניות, שסיפק ביצועי-יתר בחודשים האחרונים, הוביל את הירידות השבוע, וצלל בכ-12.3%, ייתכן שגם על רקע התמחור של סיום המלחמה; המדד עדיין רושם עלייה של כ-19% מתחילת השנה. מדד הטכנולוגיה היה השני החלש ביותר השבוע, ונפל בכ-7.5%.

מי שהובילו את העליות בת"א הן מניות הביטוח המקומיות שעלו בחודש האחרון במעל 4%. את עיקר העלייה רשמו המניות בשבוע החולף בעקבות הדוחות הכספיים בהם הציגו צמיחה משמעותית, חלקן אף העלו את היעדים שלהן.

סקטור נוסף שרשם עליות משמעותיות מאז פרוץ המערכה מול איראן הוא האנרגיה. כך, מאז תחילת המערכה קפץ מדד ת"א נפט וגז, הכולל את כלל המניות בתחום קפץ ב-4.2%.

בזמן שמניות הביטוח נסקו, מניות הבנקים, איבדו כמעט 7% מתחילת המלחמה.ברקע, לירידה החשש מפני חשיפה מוגברת של הבנקים לענף הנדל"ן שחווה החל מאמצע השנה שעברה האטה משמעותית, ועשוי להפגע מהימשכות המלחמה. הותרת הריבית ללא שינוי תעמוד לטובתם.

באסיה הבוקר ירידות שערים חדות. טוקיו נופלת במעל 3%, דרום קוריאה בכ-3%. מאז פרוץ המלחמה, שתיהן נחלשו ביותר מ-10%. גם בהונג קונג ובאוסטרליה נרשמות ירידות שערים, אם כי מתונות יותר.

הסיבה ללחץ היא שוב מחירי הנפט, שרושמים קפיצה נוספת. מחיר חבית ברנט זינק לכ-116 דולר בטרם נסוג מעט. מדובר בעלייה של כ-90% מתחילת השנה. מחיר חבית נפט אמריקאי עומד על כ-100 דולר.

החוזים בוול סטריט בירידות קלות של 0.2%. בשישי לא יתקיים מסחר.

בשישי, וול סטריט סיכמה שבוע חמישי רצוף של ירידות למרות הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי קיבל את בקשת ממשלת איראן והחליט לדחות תקיפות על תשתיות האנרגיה במדינה בעשרה ימים נוספים.

מדד S&P 500 נפל בכ-2.1%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה צנח בכ-3.2% והדאו ג'ונס מוטה התעשייה נחלש בכ-0.9%. כך, הנאסד"ק והדאו ג'ונס נפלו רשמית לטריטוריה של תיקון - כלומר, ירדו במעל 10% ביחס לשיאם האחרון. מדד S&P 500 נמצא במרחק של 8.7% משיאו.

מדד התנודתיות VIX ("מדד הפחד") זינק בשישי ב-14% לרמה של 31 נקודות ובהרבה מעל הממוצע, 19.5 נקודות.

מניות שריכזו עניין:

מטא פלטפורמס (פייסבוק) איבדה 4%, בהמשך לירידה של 8% בחמישי בעקבות פסיקה משפטית תקדימית. חבר מושבעים קבע כי מטא וגוגל תרמו לבעיות נפשיות של תובע בשל תכנון פלטפורמות חברתיות בעלות מאפיינים ממכרים. הקנסות עלולים להצית גל תביעות ורגולציה מחמירה שיפגעו במעורבות המשתמשים - הנכס הקריטי ביותר לאפליקציות המתפרנסות מפרסום.

מגזר הסייבר חווה ירידות חדות לאחר שחברת Anthropic הדליפה בטעות פרטים על מודל AI חדש בעל יכולות סייבר "חסרות תקדים". המודל המסוגל לאתר ולנצל פרצות אבטחה בקצב שגובר על יכולות ההגנה של כלי אבטחה קיימים. המשקיעים חוששים כי המודל יפעיל לחץ כבד על המודלים העסקיים של חברות האבטחה הדיגיטלית. ירדו: טנבל הולדינגס ב־‎9.6%‎, אוקטה ב־‎7.8%‎, סנטינל וואן (S) ב־‎6.1%‎, פאלו אלטו נטוורקס ב־‎6%‎, קוואליס ב־‎6%‎, זיסקלר ב־‎5.9%‎ וקראודסטרייק ב־‎5.9%‎.

בתוך כך, בית ההשקעות BTIG אשרר מחדש את המלצות ה"קנייה" לשורה של חברות סייבר מובילות, בהן קראודסטרייק ופאלו אלטו, בעקבות הדלפת פרטים על מודל ה-AI החדש של Anthropic. בניגוד לחששות בשוק מפני "מרוץ חימוש" טכנולוגי שעלול לאיים על המגזר, האנליסטים שם מאמינים כי השיפור ביכולות ה-AI דווקא יגדיל את הביקוש לפתרונות אבטחה קיימים בשל החרפת סיכוני הסייבר בעולם.

ב-BTIG רואים בירידות האחרונות במניות הסקטור הזדמנות קנייה, שכן להערכתם המודל החדש מהווה תמרור אזהרה שידחף ארגונים לחזק את הגנתם באמצעות ספקיות הסייבר המוכרות. גם ב-D.A. Davidson סבורים כי הסיכוי שמעבדות ה-AI המובילות יפתחו פתרונות בעלי יכולות זיהוי ותגובה בזמן אמת שישתוו או יעלו ביעילותן על אלו של ספקיות הסייבר הקיימות הוא קלוש.

בוול סטריט מזהים את חזרתו של "מודל ה-TACO" ("טראמפ תמיד משתפן"). הביטוי המתייחס לנטייה של הנשיא טראמפ לסגת ממדיניות שמערערת את השווקים - צף מחדש, כאשר הוא האריך את ההשהיה של התקיפות נגד מתקני האנרגיה של איראן, כדי לאפשר זמן למשא ומתן שמטרתו לפתוח מחדש את מצר הורמוז.

"מנקודת מבט של מבנה השוק, זה נראה מאוד כמו דינמיקת ‘TACO’ קלאסית, שבה טראמפ מאותת על הסלמה - ואז נסוג כשהוא מתמודד עם ההשלכות הכלכליות," כתבה דניאלה הת'ורן, אנליסטית שווקים בכירה ב־Capital.com. "זה מחזק את הרעיון שהממשל האמריקאי מחפש באופן פעיל דרך יציאה, גם אם הדרך לשם עדיין אינה ברורה," הוסיפה.

ננסי טנגלר, מנכ״לית Laffer Tengler Investments, אמרה כי הצוות שלה חש שהממשל "מתחיל להתעייף" מהעימות ומההשפעות שלו על השווקים כבר לקראת השבוע שעבר. החברה שלה רכשה אופציות CALL על S&P 500 ביום שישי, כהימור על התאוששות בשוק לקראת יום שני. "הנשיא הזה - הוא שם לב לשוק המניות. הוא רוצה לנצח בבחירות האמצע," אמרה טנגלר ל־Yahoo Finance. "אני חושבת שהוא רוצה לשים את זה מאחוריו".

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח נרשמו בשישי ירידות שערים, מדדי התל בונד רשמו ירידות של כ- 0.3%, מדד תל גוב כללי ירד אף הוא ב- 0.33%, זאת כאשר אג"ח שקליות ארוכות יורדות בחדות יחסית.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מציין שלמרות העלייה הצפויה בגירעון, הביקושים בהנפקות של משרד האוצר ממשיכים להיות גבוהים. יחס כיסוי בהנפקות במרץ עמד על כ-5, אפילו מעט גבוה מפברואר. "אך למעשה, הביקושים האמיתיים היו נמוכים יותר"

"משרד האוצר פרסם תוכנית הנפקות לחודש אפריל שבה הוריד גודל ההנפקה השבועית הממוצעת מ-3.3 מיליארד שקל במרץ ל-3 מיליארד שקל וגם קיצר מעט את מח"מ ההנפקות. קשה למצוא הסבר לירידה בגודל ההנפקות לעומת תוכנית ההנפקות הקודמת שפורסמה לפני תחילת המלחמה".

לדבריו המלחמה נמשכת בשתי החזיתות ללא מועד סיום ברור ומגדילה כל יום את הגירעון. לראיה, חברת Fitch שאשררה לישראל את דירוג האשראי ברמה A עם התחזית השלילית, כבר צופה לגירעון של 5.7% השנה, גבוה משמעותית מהגירעון של 5.1% המתוכנן בתקציב. "יתכן שמשרד האוצר מתכנן הנפקה גדולה בחו"ל או שהוא מעדיף להגדיל משמעותית היקפי ההנפקות רק אחרי שהמלחמה תסתיים".

"למרות הגדלה וודאית ומשמעותית של הגירעון שתהיה גבוהה יותר מאשר במקומות האחרים בעולם שנפגעים מהמלחמה רק בעקיפין, התשואה ל-10 שנים בישראל עלתה הכי פחות מתחילת המלחמה בהשוואה למדינות העיקריות. להערכתנו, קיימת הערכת חסר של סיכון", אמר זבז'ינסקי.

דרמה לא פחות קטנה מתרחשת בשוק האג"ח - מתחילת המלחמה נרשמה עליית תשואות חדה בכל שוקי האג"ח בעולם. בעוד שדווקא בישראל עליית התשואות באג"ח לעשר שנים היא קטנה יחסית (0.2%), הרי שבארה"ב הן עלו בכחצי אחוז ובבריטניה התשואה האמירה ל 5%, עלייה של כ 0.7%. זאת אומרת שהמחזיקים באגרת הבריטית לעשר שנים ספגו הפסד של כ 7% מתחילת החודש.

התשואה על אג"ח לעשר שנים עומדת על רמה של 4.43%, רמתה הגבוהה מאז יולי. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות רגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, נפלה בשישי בשמונה נקודות בסיס, לרמה של 3.92%, לאחר שבתחילת היום טיפסה מעל לרמה של 4% והשלימה בכך זינוק של יותר מ-60 נקודות בסיס מרמתה לפני המתקפה של ישראל וארה"ב נגד איראן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המטבע, הדולר האמריקאי מתחזק הבוקר. מול הין היפני הוא נסחר ברמה של מעל 160 ין - רף שנחצה לאחרונה רק ביולי 2024. לעומתו, האירו נותר תחת לחץ ונסחר קרוב לשפל חודשי. מול השקל, נסחר המטבע האמריקאי במעל 3.14 - הרמה הגבוהה ביותר זה חודשיים.

מחירי הנפט קפצו בסוף השבוע ונסגרו ברמתם הגבוהה ביותר מאז יולי 2022. נפט מסוג ברנט ננעל במחיר של כ-112.6 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג אמריקאי ננעל במחיר של 99.6 דולר לחבית. הבוקר מחיר הנפט לא עוצר ומזנק כבר לכ-115 דולר.

אנג'י גילדאה, ראש תחום נפט וגז גלובלי ב-KPMG, אמרה לאתר הכלכלי מרקטווץ' כי "אפילו אם מצרי הורמוז ייפתחו בפועל מחר, אי אפשר פשוט 'לפתוח את הברז' מחדש. עם בארות מושבתות ונזק לתשתיות גז טבעי, אנחנו צפויים לחוות השפעות ארוכות-טווח שיחזיקו את מחיר הנפט גבוה לפחות למשך כמה חודשים קדימה".

מחירי המתכות היקרות התאוששו מעט ביום שישי, אבל הזהב השלים את רצף הירידות השבועי הארוך ביותר מאז 2023, המלחמה שמגבירה את החששות מפני לחצים אינפלציוניים ווגורמת רמה להתפוגגות ציפיות המשקיעים להורדת הריבית בארה"ב השנ, סביבת ריבית גבוה מקטינה את העלות האלטרנטיבית של ההחזקה בזהכ שאינו נושא ריבית.

החוזים על הזהב למסירה במרץ נסגרו במחיר של 4,492 דולר לאונקיה, עלייה של 2.7%. בסיכום שבועי ירד הזהב ב-1.7% בשבוע שלילי רביעי ברציפות - הרצף הארוך ביותר מאז אוגוסט 2023. במהלך ארבעה השבועות האחרונים נפל הזהב ב-14.1% והוא נמוך כעת ב-15.5% משיא סגירה של 5,318 דולר שנקבע ב-29 בינואר.

הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות ובכ-67,00 אלף דולר. בשישי כבר ירד המטבע ל-65,000 לקראת פקיעת האופציות הגדולה שהתרחשה בשישי.

4. מאקרו

בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית על כנה ברמה של 4% היום אך הזרקור יופנה לתחזיות המעודכנות של חטיבת המחקר. הבנק יפרסם גם את התחזית המעודכנת שלו לאחר שהאחרונה פורסמה בחודש ינואר, והיא תראה את רמת הריבית שבנק ישראל מעריך שתהיה בסוף השנה, הצמיחה והגרעון הממשלתי.

יוני פניג, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי אומר ש"עליית ציפיות האינפלציה העולמית, יחד עם מפלס אי הוודאות באופן כללי, וההתנהלות האחרונה של הבנקים המרכזיים במערב, מקבעים את הציפייה להיעדר שינוי בריבית על ידי בנק ישראל".

"בנוסף לזה, בעוד שהתחזית הקודמת, מינואר, לריבית של 3.5% בעוד שנה, פורסמה על רקע ציפיות ריבית בשוק דומות או אף נמוכות מהתחזית, הפעם הציפיות בשוק הן לסביבות ריבית אפקטיבית של 3.85%. קרי, תידרש העלאה של 0.25% לפחות בתחזית, בנוסף לעובדה שהתחזית של בנק ישראל כעת תהיה לרבעון הראשון של 27' לעומת רבעון ארבע 26', בתחזית ינואר, קרי, הייתה אמורה לבטא ירידה נוספת, ובמקום זה, הבנק יידרש להדק את ציפיותיו".

זבז'ינסקי ממיטב שהשווקים בעולם מתמחרים עליות ריבית.

"הריבית הצפויה בעוד שנה בכל הבנקים המרכזיים הגדולים גבוהה יותר מהיום. בארה"ב מגולמת בינתיים עליית ריבית קטנה מאוד בהשוואה למדינות האחרות. למרות זאת, הפער בין התשואה הנוכחית של האג"ח לריבית הצפויה בעוד שנה גבוה יותר בארה"ב מאשר במדינות האחרות, במיוחד בטווחים הקצרים והבינוניים.. אנחנו חושבים שהסיכוי לעליית ריבית ה-FED נמוך יחסית בגלל שסיכוני האטה בכלכלה גדולים יותר מסיכוני האינפלציה.

בתוך כך, כמה ממנהלי קרנות האג"ח הגדולים בוול סטריט אומרים שהשווקים הפיננסיים ממעיטים בהערכת הסיכון שהמלחמה של ארה״ב באיראן תגרום להאטה חדה בכלכלה שכבר כעת מקרטעת.

כאשר מחירי הנפט מטפסים מעל 110 דולר לחבית והסכסוך לא מראה סימני סיום, הסוחרים התמקדו בעיקר בזעזוע האינפלציוני. זה הוביל את שוק האג"ח הממשלתיות של ארה״ב (Treasuries) לירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2024, כאשר המשקיעים נערכים לאפשרות שהפדרל ריזרב יעלה ריבית עוד לפני סוף השנה.

אך בחברות כמו פימקו וג'יי.פי. מורגן מנהלי השקעות דווקא מתכוננים לפגיעה כלכלית שתוביל בסופו של דבר להתאוששות בשוק האג"ח ולהורדת התשואות. "כל יום שהסכסוך נמשך מקרב אותנו לרגע שבו השוק ייאלץ להתחשב בהשלכות השליליות יותר על הצמיחה, מה שבסופו של דבר אמור להוריד את תשואות האג"ח הממשלתיות", אמרה קלסי ברו, מנהלת תיקי אג"ח בג'יי.פי.מורגן, "התשואות עלו מספיק כדי להיות אטרקטיביות."

עם זאת, חלק ממשקיעי האג"ח הוותיקים טוענים כי הירידות יצרו הזדמנות לנעול תשואות גבוהות, כאשר החששות מאינפלציה מאפילים על הסיכון לפגיעה בצמיחה.

"מה שנוטה להתחיל כזעזוע אינפלציוני יכול במהירות להפוך לזעזוע בצמיחה," אמר דניאל איבסין, מנהל ההשקעות הראשי של פימקו, שמנהלת מעל 2 טריליון דולר נכסים. "ואנחנו על סף לראות היחלשות משמעותית בכלכלה."

5. תחזית

עידן אזולאי מסיגמא-קלאריטי התייחס בסקירתו השבועית גם לשוקי המניות, "ראשית, פרופורציות. בין 2023 ל 2025 הניב מדד S&P 500 תשואה מצטברת של 78%. מתחילת השנה הוא ירד בקרוב ל 7%. במילים אחרות, השוק נמצא עדיין בשלב של תיקון. תיקון שהיה מתבקש עוד לפני המלחמה".

ההיבט השני הוא המיקוד. המלחמה מייצרת מציאות חדשה אשר עתידה להשפיע על שלל גורמים. למשל, אנרגיה. אזולאי מעריך שעליית מחיר הנפט לצד המגבלות בשינוע שלו, יעלו עוד יותר את הצורך בשימוש ופיתוח של תחליפי אנרגיה שונים לנפט בהשוואה למה שנדרש היה לפני המלחמה. "נזכיר את העלייה החדה בביקוש לאנרגיה שהחלה עם פרוץ הבינה המלאכותית לחיינו. כעת ברור, שהצורך באנרגיה זמינה שמגיעה ממקור אמין הוא חיוני יותר מכל משאב אחר. לפיכך, אנחנו מעריכים שהפיתוח של כל סוגי האנרגיה החליפית יואץ".

אזולאי מסמן גם את את סקטור התשתיות. "עוד לפני המלחמה הערכנו שענף התשתיות העולמי (והישראלי) ייהנה מהקצאת משאבים מוגברת. ההנחה שלנו היא שביום שאחרי המלחמה, ההשקעה הגלובלית בתשתיות צפויה להאיץ לא רק בגלל הצורך לתקן נזקים, אלא משום שהמלחמה חושפת מחדש עד כמה הכלכלה העולמית נשענת על מערכות שבירות".

לפי אזולאי, השיבושים בים האדום והסיכון סביב הורמוז חידדו את הצורך להשקיע בנמלים, אחסון, לוגיסטיקה ונתיבי גיבוי. בנוסף, הזינוק בביקוש לחשמל עלה בחדות בעיקר בגלל דאטה סנטרים וחשמול המשק שיצריכו להעלות את ההשקעה השנתית ברשתות חשמל בכ- 50% עד 2030 . במקביל, ממשלות צפויות להאיץ מדיניות תעשייתית ולוקליזציה ( Re- shoring ) של שרשראות אספקה, כך שהתשתיות של העשור הקרוב ייבנו סביב חוסן, עצמאות אנרגטית וביטחון.

אזולאי מציין במיוחד את התעשיות הביטחוניות ש"קיבלו בשבוע שעבר בוסט נוסף כאשר טראמפ חבט מילולית בחברות נאט"ו נוכח חוסר הנכונות שלהן לקחת חלק פעיל במלחמה במפרץ הפרסי".

"טראמפ רמז שביום שאחרי, ארה"ב תעזוב את נאט"ו. התממשות של התרחיש הזה שנראה כרגע הגיוני בהחלט ייאלץ את מדינות אירופה להגביר עוד יותר את ההצטיידות הביטחונית שלהן לאחר שהמשענת הכי משמעותית של הארגון תעזוב אותו. לפעמים השוק עולה ולעיתים הוא יורד, אבל יש דבר אחד שאותו צריך לזכור: There is always a bull market somewhere. הוא קיים, האתגר הוא למצוא אותו", אומר אזולאי.