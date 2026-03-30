המגבלות על מספר הנוסעים כבר לא נשארות רק כאשר מדובר בטיסות: במהלך ימי חול המועד פסח, יוגבל מספר הנוסעים גם בקו הרכבת לירושלים, בעקבות הנחיית המשטרה.

ההגבלה תחול על הקו לירושלים (בשני הכיוונים) בימים שישי ה-3.4, ראשון 5.4 ושני 6.4, ותעמוד על עד 1,200 נוסעים בכל רכבת. כדי לנהל את העומסים, הנוסעים ידרשו להנפיק מראש שובר נסיעה בנוסף לכרטיס הנסיעה הרגיל. את השוברים ניתן יהיה להנפיק החל מיום רביעי (1.4) באתר, באפליקציה, במוקד הטלפוני או באמצעות דיילים שייפרסו בתחנות.

למה רק הקו לירושלים יושפע?

הסיבה היא שרובו עובר בתוואי תת-קרקעי, כולל תחנת תחנת ירושלים יצחק נבון הממוקמת בעומק של כ-80 מטרים מתחת לפני הקרקע. בשל מאפיינים אלה, נדרש תיאום הדוק עם גורמי החירום וההצלה, והמשטרה הנחתה להגביל את מספר הנוסעים כדי לאפשר מענה מהיר ובטוח במקרה של אירוע חירום.