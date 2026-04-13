ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יום השואה

הנכדים זוכרים: עובדי גלובס מנציחים את יקיריהם

ילדים שנולדים היום כמעט ולא יכירו ניצולי שואה, וסביר שלא ישמעו עדויות ממקור ראשון ● במקום שבו הזיכרון הולך ומידלדל, חובה עלינו, דורות ההמשך, לזכור ולהזכיר ● וכמי שנפלה בידיהם הזכות להיות חלק מפלטפורמה שמאפשרת תיעוד, אנחנו מחויבים למלאכה ביתר שאת

גלובס 19:30

צילום: מתוך אוספים פרטיים

19:30

לפרויקט הנכדים זוכרים מהשנים עברו

העדכונים החשובים
19:48
הצעירה שעברה בין שלושה מחנות, ודווקא הפציעה היא שהצילה את חייה
עדי אהרוני מילשטיין, עורכת מגזין G, כותבת על סבתה שרה (לרר) אשכנזי ● ליל הבריחה שבו חיילים גרמנים גזלו את המעט שנותר לה, עבודות הכפיים האכזריות שנכפו עליה בשלג של רוסיה, הרעב הקשה והחיפוש המתמיד אחר הקרובים שהשאירה מאחור ● שום דבר לא עמד בפני האומץ והנחישות של שרה, שעשתה הכול כדי להישאר בחיים - אבל לא סלחה לעצמה על היום שעזבה 
14:14
יאנוש קורצ'ק צדק, מרים היתומה שרדה נגד כל הסיכויים
אסף גלעד, עורך מדור הייטק, כותב על סבתו מרים גולדגרוב ● מרים נדדה בין בתי יתומים בלב ורשה עוד לפני המלחמה ● היא הצליחה להינצל מידי הנאצים בזכות תושייתה, טוב לבה, חוכמתה, עיניה הטובות - והרבה מזל ● את סיפור הישרדותה מצאה המשפחה שנים ארוכות אחרי במחברת "דפתר" מתחת למזרן בחדר השינה שלה
14:15
רגע לפני שהובאה אל הדנובה ראול ולנברג הציל את סבתא מגדה
מיטל שטדלר, עורכת גלובסופ"ש וגלובס תרבות, כותבת על סבתה מגדה-שרה קורנהאוזר ● מגדה-שרה נולדה בצ'כוסלובקיה ועברה עם משפחתה להונגריה - שם החלו הבעיות ● הנערה הצעירה בת 11 לקחה את שלושת אחייניה הקטנים למשמורת עד סוף המלחמה ● הם התחבאו בדירת מסתור ואחר כך בבית ילדים ואת מעט האוכל שהיה תמיד נתנה להם ● את סיפור הצלתה סיפרה רק עשרות שנים אחר כך למשפחתה 
16:31
הנער ששרד כניצול יחיד הקים משפחה חדשה בישראל
ארן הרשלג, עורך באתר גלובס, כותב על אביו ישראל הרשלג ● ישראל, שחי בדיסלדורף שבגרמניה, היה צעיר וחזק כך שהיה נחוץ במחנות העבודה והצליח לשרוד גם את מחנה הריכוז ברגן בלזן ● אך לאחר תלאות ההעפלה ומלחמת העצמאות גילה שהגורל לא שפר על יתר בני משפחתו ● מפליט הפך ללוחם בצה"ל ומ"אוד עשן" ל"עמוד אש" 
09:21
בקור, ברעב, ללא זהות ובתנאים בלתי אפשריים שרד דוד אפרים
איל ארז, סמנכ"ל משאבי אנוש של גלובס, כותב על דודו אפרים רובינשטיין ● אפרים נולד בבסרביה - אוקראינה של היום ● הוא שרד את גירוש היהודים לטרנסניסטריה, ואת החיים הקשים תחת רעב ועבודות פרך בגטו ● יהודים רבים מצאו את מותם בפשיטות של הנאצים במקום ואפרים הצליח לשרוד ● הוא הקים משפחה בברית המועצות ועלה לישראל בשנות ה־70 
14:20
מגרמניה לפולין, לבריטניה ולישראל כקשרית באוניית מעפילים
אוריה בר-מאיר, תחקירן ראשי במשרוקית של גלובס, כותב על סבתו חיה פיפרברג ● חיה נולדה וגדלה בקלן במשפחה שהעריצה את הנאורות הגרמנית, אך הדבר לא סייע מול האכזריות הנאצית ● התמזל מזלה וכילדה נכללה במשלוחי מבצע ההצלה קינדר-טרנספורט וכך ניצלה מציפורני הנאצים ● היא ידעה שברצונה לעלות לארץ ישראל ולאחר תום המלחמה עשתה זאת במסגרת מבצע ההעפלה 
14:17
סבא הצנום נשא על כתפיו עול עצום
יובל ניסני, כתב נדל"ן, כותב על סבו מוטל (מרדכי) ניסני ● ממשפחות ניסנהולץ וזילברשטיין נותרו רק הבודדים שעלו לישראל בשנות ה-30 ● סבא וסבתא לא דיברו כמעט על הנספים ● מה שידוע בוודאות הוא מה שמילא מרדכי ניסני בדפי העד ביד ושם יותר מ-50 שנה לאחר תום המלחמה: "מקום המוות: קבר אחים ברובנה"
18:58
היא ברחה לבדה, התמוטטה כשלמדה שכולם נרצחו - אך בחרה בחיים
ליאם ריזמן, עורכת באתר גלובס, כותבת על סבתא־רבתא שלה רחל שולמן ● כשרק שמלה לגופה נמלטה רחל מסלנט שבליטא ובתום מסע מפרך מצאה מקלט ברוסיה ● כשגילתה שכל יהודי העיירה נרצחו איבדה אמון - בעולם ובאלוהים ● בסופו של דבר בחרה ללמוד סיעוד והקדישה את עצמה לטיפול בפצועים ● בתום המלחמה חזרה למדינה בה נקברה כל משפחתה ורק כעבור שנים עלתה לישראל
14:17
נוכח התנאים בבית היתומים היה עדיף לחזור למחנה
תמר אוטמזגין, עורכת בחדשות, כותבת על סבתה פנינה קלטמן ● פנינה גורשה יחד עם יתר משפחת פרלמוטר אל אזור טרנסניסטריה ● הילדות הכפרית האידיאלית התחלפה בבת אחת בתופת של מוות, קור, רעב וייאוש ● אם המשפחה נלחמה בגבורה על חיי ילדיה, אך לא חמקה מטרגדיה
14:17
הוא שיקר לגבי גילו ועבר את הסלקציה על הרציף בבירקנאו
נמרוד פרידמן, מעצב אינפוגרפיקה, כותב על סבו מיכאל פרידמן ● מיכאל חי במונקץ' ונשלח עם משפחתו לאושוויץ ● ברגע האחרון מישהו אמר לו לא ללכת עם הנשים והילדים ● הוא שרד, ברח, נתפס ויצא בחיים גם מצעדת המוות לאחר שהתחבא בין גופות
20:02
הנערה הבלונדינית שהנאצים חשבו שרק התחפשה ליהודייה
הילה ויסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, כותבת על סבתה מרים ויסברג ● כשפרצה המלחמה הוריה של מרים שלחו אותה לבדה לבודפשט ● היא הצטרפה למחתרת של אחת מתנועות הנוער, הוברחה לרומניה ומשם הגיעה לישראל ● אחותה והיא היו היחידות ששרדו מבין שמונה אחים ואחיות, בין היתר הודות למראה
צרו איתנו קשר *5988