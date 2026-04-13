הנכדים זוכרים: עובדי גלובס מנציחים את יקיריהם

19:48

הצעירה שעברה בין שלושה מחנות, ודווקא הפציעה היא שהצילה את חייה

עדי אהרוני מילשטיין, עורכת מגזין G, כותבת על סבתה שרה (לרר) אשכנזי ● ליל הבריחה שבו חיילים גרמנים גזלו את המעט שנותר לה, עבודות הכפיים האכזריות שנכפו עליה בשלג של רוסיה, הרעב הקשה והחיפוש המתמיד אחר הקרובים שהשאירה מאחור ● שום דבר לא עמד בפני האומץ והנחישות של שרה, שעשתה הכול כדי להישאר בחיים - אבל לא סלחה לעצמה על היום שעזבה

סבתא שרה אף פעם לא רצתה לדבר על המלחמה. לא משנה כמה שאלנו וביקשנו, היא אף פעם לא שיתפה. היא אמרה שעדיף ככה, בשבילנו. כשרצינו לצאת למסע לפולין היא לא הסכימה שנדרוך שם, "כי האדמה רוויית דם". גם מוצרים מתוצרת גרמניה היו מחוץ לתחום.

אבל הייתה פעם אחת שהצלחתי. זה היה בכיתה ז', לי הייתה עבודת שורשים לכתוב - וקבענו. היא דיברה. הסיפור היה מהוסס, דל, מלא חורים - אולי כי כבר הייתה מבוגרת, אולי כי חששה לחשוף אותי לפרטים ואולי כי אני, שעוד לא הייתי עורכת מדופלמת, לא הקשיתי מספיק. אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי. הצלחתי לייצר לעצמי נרטיב של החיים של סבתא בפרק ההוא.

לימים עדותה הוקלטה ליד ושם, והשבוע צללתי אליה והשלמתי את הסיפור. אז גם גיליתי: ההתמודדות היומיומית וחרפת הרעב שלה התחילו הרבה לפני המלחמה.

שרה ומאיר אשכנזי / צילום: אלבום פרטי

סבתא שרה נולדה בשם סלה לרר בוורשה של שנת 1915. להוריה היה מפעל טקסטיל לבגדי תינוקות והם חיו חיים אמידים למדי. היא למדה בבית ספר יהודי, שבו דיברו פולנית, נוסף ליידיש שהייתה שפת האם שלה. כשהייתה בת 9 אביה לקה במחלת כליות ונפטר. "זה היה ביום שישי בערב", היא מספרת בעדות.

אמה האלמנה נותרה עם חמש בנות, את המפעל הן נאלצו למכור, והמצב בבית היה קשה. כשהשכנים התחילו לדבר, אמה החליטה: גם הבנות צריכות לפרנס. כך היא עזבה את בית הספר בכיתה ה' בלית ברירה, ויצאה לעבוד בהוצאת ספרים, ככורכת ומגיהה. בסוף כל יום, בדרך הביתה, הייתה קונה בכסף שקיבלה לחם וחלב לאחיותיה.

השנים עברו, מהיד לפה.

בתחילת 1939 האנטישמיות כבר ניכרה ברחובות ורשה. חנויות של יהודים נבזזו, הם ספגו אלימות, וגברים שיצאו לעבודה לא חזרו. ערב אחד היא יצאה לכיכר המרכזית. "חיילים גרמנים כבר היו בכל מקום", היא מתארת. אחד מהם הציע לה לחם והיא סירבה, אז הוא רדף אחריה עד שחמקה ממנו.

צעירים החלו לעזוב, רבנים המליצו לברוח, והיא רק חיפשה הזדמנות. כשחברה הציעה לה להצטרף למשפחתה, שכבר תכננה נתיב כזה דרך רוסיה, היא לא היססה.

אלא שבבית זה לא התקבל בהבנה, שכן דווקא עכשיו, כשהמצב קשה יותר, צריכים אותה בפרנסה. אבל היא הייתה עקשנית. "אמא שלי בכתה ואמרה שהיא יודעת שלא תראה אותי שוב", היא מספרת. "אבל הבטחתי לה שאחזור עוד שבועיים. אני זוכרת את זה עד היום". מאחיותיה לא הספיקה להיפרד.

בכניסה לרכבת הפרידו החיילים את היהודים מכל השאר. בני משפחתה של החברה, שהיו בלונדינים, הזדהו כגויים - והיא נשארה לבד. הנסיעה ארכה כמה שעות והגיעה ליעדה באחת בלילה. שני חיילים גרמנים עיכבו אותה. הם רוקנו לה את התיק ומצאו שם שעון ו־20 זלוטי, במטבעות. היא פחדה. אחרי שלקחו את הדברים לעצמם שחררו אותה, והיא נסה על נפשה לכיוון הגבול. מרחוק ראתה אור ורצה לעברו.

במשך תשעה ימים היא הייתה שם בשטח, עם עוד פליטים. הם התחממו במדורות וקיבלו קצת אוכל מהמקומיים. כשהחליטה שהגיע הזמן לשוב הגבול כבר נחסם. מי שרצה לחצות - נורה. אז היא גם קיבלה מכתב מהבית, שבו אמה מספרת שהמצב בוורשה קשה מאוד ומבקשת שתעזור לחלץ אותם. אבל לה כבר לא היה מה לעשות. זו בעצם הייתה הפעם האחרונה ששמעה מהם.

היא נאלצה להמשיך במסע, שהפך יותר ויותר מאתגר. על גג רכבת היא נסעה לעיירה צ'לביס שבמחוז אורל ההררי והמושלג, שם נכנסה למחנה עבודה. היו בו 30 נשים יהודיות מתוך 1,000 אנשים, כולם ברחו מפולין. היא עצמה עבדה כמכונאית. אלא שאז נפצעה ביד. רופא מקומי שהסכים לטפל בה אירח אותה במשך שלושה שבועות בביתו. כשהחלימה חזרה לעבוד, הפעם בבנייה.

יום אחד, בשל החורף הקשה, היא החליקה ושברה את הרגל. היא אושפזה בבית חולים וכשרצו לשחרר אותה - סירבה. היה לה חם והיא קיבלה אוכל ותנאים מיטביים. "זה הציל אותי", היא מספרת.

משם היא עברה לעיירה קרובה יותר לסיביר וחזרה לעבוד בכריכת ספרים. היא הייתה הפולנייה היחידה בין הרוסים המקומיים. הם היו טובים אליה. אך לאחר שנה המקום הפך לשטח צבאי, והיא נאלצה לעזוב לקזחסטן.

כל הזמן הזה היא שמעה שהמצב בפולין לא טוב וקראה בעיתונים שלא נשארו הרבה יהודים בחיים. "שאלתי את עצמי מה אני אעשה מעכשיו לבד בעולם, כשאני רק בת 29".

בעיר אלמטה שבקזחסטן היא הכירה את סבא שלי, מאיר, ששירת בצבא האדום. את המשפחה שעזב בפולין - אישה ושני ילדים - לא ראה עוד. לימים הגיעה אליו שמועה שהכפר שלו טרנופול נשרף, והוא הסיק שהם נספו.

הוא וסבתא נישאו ב-1945 והיא קיבלה את שם המשפחה אשכנזי. כעבור שנתיים נולד להם בן. כששמעו שהמלחמה הסתיימה חזרו לפולין לחפש את קרוביהם - אבל לא מצאו דבר.

כעבור ארבע שנים, עם תחנה בגרמניה ועוד שני ילדים בדרך, הם עלו לישראל בטיסה. כאן הם הביאו לעולם שני ילדים נוספים. בארץ ניסתה סבתא למצוא שביבי מידע במדורי חיפוש קרובים ברדיו ובעיתונים - אבל עם הזמן חלחלה ההבנה שזה אבוד.

אמי מספרת שנהגה לקרוא ספרי שואה, בשקיקה, בזה אחר זה. אולי כי ניסתה למלא את החלל, אולי כי חשבה שתפגוש בין השורות מישהו מקרוביה, שתזהה באחת הדמויות את אמה או אחיותיה, שתצליח בדרך זו או אחרת לפתור את סימן השאלה הגדול שתלוי מעל חייה.

"לפחות הייתה לי כאן משפחה גדולה משלי", היא אמרה תמיד. "זה הניצחון שלי".