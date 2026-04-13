עו"ד נבות תל-צור הגיש היום (ב') לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, באמצעות עורכי הדין בעז בן-צור ואסנת גולדשמידט-שרייר, כתב תביעה נגד האוליגרך אלכס סקלר בעקבות קמפיין שלטי חוצות נגדו ונגד עו"ד אלירן דולב ממשרדו.

תביעה זו מצטרפת לתביעה נוספת שהוגשה על-ידי צביקה נווה רק בתחילת פברואר על סך 10 מיליון שקל באמצעות עו"ד תל-צור בגין לשון הרע. כעת, עו"ד תל-צור מצא את עצמו לא רק מייצג אלא בעין הסערה בעצמו.

בשבועות האחרונים ניתן לראות כי המאבק נגד צביקה נווה מחריף ומתרחב לכל מי שבא איתו במגע. כמעט כל מי שעבר בצמתים מרכזיים הבחין שאל שלטי החוצות נגד נווה התווספו פניהם של סביבתו העסקית - יעקב פרי, שהקים איתו את חברת המודיעין CGI; ועורכי הדין שמייצגים אותו, עו"ד נבות תל-צור ועו"ד אלירן דולב ממשרדו של תל-צור; עם הכיתוב "מי שישן עם כלבים, קם עם פשפשים".

בשלטים אחרים רואים את פניהם של עו"ד נבות תל-צור ויעקב פרי עם הכיתוב "צביקה נווה עובד עם נבות תל-צור, ולו יש קשרים שם (במשטרה)". בשלט נוסף נכתב: "שחיתות במשטרת הגבולות" עם פניהם של נווה, פרי ועו"ד תל-צור.

בעקבות כך, היום הוגשה כאמור תביעת לשון הרע נגד סקלר. נתבעים נוספים הם חברות הפרסום ושילוט החוצות: נורסטאר בע"מ, חוצות זהב בע"מ ומגה אנד מור שיווק ופרסום בע"מ.

"קמפיין הכפשה אגרסיבי"

בתביעה, שהוגשה על סך 5 מיליון שקל בגין "קמפיין הכפשה אגרסיבי שהתנהל נגדם משך שבועות ארוכים", נטען כי "סקלר השקיע הון-עתק כדי לפרסם מידע כוזב על עו"ד תל-צור על גבי עשרות שלטי חוצות ברחבי גוש דן, במטרה להפעיל לחץ פסול, כדי שיחדל מייצוג גרושתו של סקלר ובן זוגה צביקה נווה".

לפי התביעה, במסגרת קמפיין ההכפשה הפיץ סקלר, באמצעות חברת השילוט, מידע כוזב ודיבתי, לרבות אמירות סרק של יעקב פרי ביחס לקשרים של עו"ד תל-צור עם רשויות אכיפת החוק. למרות שפורסם בתקשורת מכתב התנצלות מטעמו של יעקב פרי בו הוא אישר כי אין שמץ של אמת בדברים שיוחסו לעו"ד תל-צור, סקלר "יזם קמפיין הכפשה פומבי שעלותו נאמדת במיליונים רבים, וזאת במטרה להפעיל לחץ על עו"ד תל-צור לחדול מייצוג", נכתב בכתב התביעה.

עוד נכתב כי מדובר בלפחות 70 שלטי חוצות שמוקמו בנתיבי תחבורה ראשיים ובצמתים מרכזיים בכל רחבי גוש דן ובערים נוספות בארץ.

הפרסומים, כך נטען, ייחסו לתובעים בין היתר "מעורבות בשחיתות, ניצול קשרים והשפעה בלתי חוקית על רשויות אכיפת החוק - טענות חמורות וחסרות יסוד". זאת, כאשר נטען כי הקמפיין כוון כלפי התובעים, "אשר כל תפקידם הוא ייצוג משפטי של צד יריב".

לפי כתב התביעה, הרקע לאותם שלטים הוא חיפוש משטרתי שבוצע אצל סקלר עם נחיתתו בנתב"ג, בחשד להברחת של יהלומים או אמצעי לחימה, שבסופו לא נמצא דבר. סקלר סבר שמי שעומדים מאחורי החיפוש הם נווה ופרי, ושיש להם קשרים במשטרה שיכולים לסייע להם בכך. נווה מצדו הכחיש את הטענות.

מאוחר יותר, בשיחה שניהל חוקר פרטי עם פרי, הוא התרברב בדבר מעורבות חברת המודיעין שלו בחיפוש וטען בכזב כי עו"ד תל-צור הפעיל את קשריו על-מנת שיבוצע החיפוש. דבריו של פרי הם שקריים וכוזבים, כך נטען בתביעה, והוא גם פרסם מכתב התנצלות בנושא.

נזכיר כי הקמפיין החל לראשונה בינואר עם שלטי חוצות בולטים בכל רחבי גוש דן, בצמתים ובכבישים ראשיים כגון נתיבי איילון ומגדלי עזריאלי בתל אביב. השלטים הציגו את תמונתו של צביקה נווה עם כיתוב פוגעני: "צביקה נווה, את מי אתה סוחט היום? איזה לקוח מכרת היום? מי שומר עלייך במשטרה? חוקר של הלובר? שקרן!".

הקמפיין חשף את התכנים בפני מיליוני בני אדם לאורך ימים שלמים, כך לפי כתב התביעה. כבר אז אלכס סקלר, מיליונר ישראלי-אוסטרלי-רוסי, סיפר כי הוא זה שעומד מאחורי הקמפיין.

"הקמפיין הופעל מתוך רגשות נקם"

נווה טוען כי הפרסומים היו שקריים, כוזבים וחסרי כל יסוד, וכי הם כוונו לפגוע בשמו הטוב, להלך עליו אימים ולפגוע במעמדו הציבורי ובעסקיו. לדבריו, הקמפיין נועד להשפיל אותו ולהציגו כאדם מסוכן המבצע מעשים בלתי חוקיים. עוד נטען כי הקמפיין הופעל מתוך רגשות נקם.

נציין כי סקלר חי באוסטרליה ב-35 השנים האחרונות, וכעת הוא נמצא בארץ במאבק משפטי מול גרושתו, אם שניים מילדיו וכיום אשתו של צביקה נווה. נווה הוא חוקר פרטי ובעל חברת המודיעין העסקי CGI, בעל פרופיל ציבורי גבוה ואחיו הגדול של עו"ד אפי נוה, לשעבר יו"ר לשכת עורכי הדין. נווה והחברה שבבעלותו מנהלים תביעת דיבה נוספת נגד סקלר.

עו"ד יעקב בורובסקי, המייצג את סקלר, ציין עליית הקמפיין הראשוני כי מקור הקמפיין אינו בעיקרו בסכסוך המשפחתי, אלא ברצון של סקלר "לחשוף את האמת" על נווה, לאור אירועים שהגיעו לכותרות, כולל חשדות לפריצת טלפונים וסכסוכים עסקיים שונים. מטעם סקלר נטען כי לא מדובר בקמפיין אלא בתהליך חשיפה מבוסס הקלטות וראיות אשר מעלות שאלות כבדות-משקל בנוגע להתנהלותו של נווה.