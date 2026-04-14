אינטל

58% בתשעה ימים: רצף כזה אינטל לא ראתה כבר שנים

עם רוח גבית משיתופי־פעולה עם גוגל ואילון מאסק, יצרנית השבבים אינטל רושמת ראלי מדהים • לפי CNBC, מניית אינטל בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70

מנכ''ל אינטל, ליפ־בו טאן / צילום: Reuters, Laure Andrillon
מנכ''ל אינטל, ליפ־בו טאן / צילום: Reuters, Laure Andrillon

מניית אינטל רשמה אמש (ב') את יום המסחר החיובי התשיעי במספר עם עלייה מצטברת של 58% בשבוע וחצי, ולפי CNBC היא בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70.

רצף העליות האחרון של המניה בהיקף של תשעה ימים היה בספטמבר 2023, והרצף האחרון, שאורכו יותר מזה (13 ימים של עליות), התרחש במאי 2005.

אקזיט של עד 1.3 מיליארד דולר לסטארט־אפ ממודיעין בראשות המשקיע הסדרתי
סטארקוויר מפטרת עשרות עובדים: "תשתית לבדה לא מנצחת את המשחק"

מספר עסקאות גדולות והכרזות מצד יצרנית השבבים האמריקאית, שהיא גם אחת המעסיקות המרכזיות בהייטק הישראלי, עומדות מאחורי הראלי במניה.

בשבוע שעבר אינטל הכריזה על הרחבת שותפותה עם גוגל. גוגל תשתמש ביחידות העיבוד המרכזיות החדשות ביותר של אינטל, Xeon 6, כדי להריץ עומסי עבודה של אימון בינה מלאכותית והסקת מסקנות.

בנוסף, אינטל הכריזה בשבוע שעבר כי תצטרף לפרויקט Terafab של אילון מאסק. מדובר בתוכניות להקמת קומפלקס שבבים מתקדם בתחום הבינה המלאכותית באוסטין, טקסס. הקומפלקס יתכנן וייצר שבבים בהתאמה אישית עבור SpaceX, xAI וטסלה, לדברי מאסק.

ביום שלישי פרסמה אינטל תמונה של המנכ"ל ליפ־בו טאן ומאסק.

יצרנית השבבים גם רכשה בחזרה את המניות הנותרות של מפעל השבבים שלה באירלנד מוקדם יותר החודש. הרכישה בסך 14.2 מיליארד דולר.

באוגוסט רכשה ממשלת ארה"ב 10% ממניות אינטל, בהיותה החברה היחידה שיכולה לייצר שבבים מתקדמים באופן מקומי. חודש לאחר מכן הודיעה אנבידיה על השקעה של 5 מיליארד דולר ועל שיתוף־פעולה טכנולוגי עם אינטל.