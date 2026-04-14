58% בתשעה ימים: רצף כזה אינטל לא ראתה כבר שנים

מניית אינטל רשמה אמש (ב') את יום המסחר החיובי התשיעי במספר עם עלייה מצטברת של 58% בשבוע וחצי, ולפי CNBC היא בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70.

רצף העליות האחרון של המניה בהיקף של תשעה ימים היה בספטמבר 2023, והרצף האחרון, שאורכו יותר מזה (13 ימים של עליות), התרחש במאי 2005.

מספר עסקאות גדולות והכרזות מצד יצרנית השבבים האמריקאית, שהיא גם אחת המעסיקות המרכזיות בהייטק הישראלי, עומדות מאחורי הראלי במניה.

בשבוע שעבר אינטל הכריזה על הרחבת שותפותה עם גוגל. גוגל תשתמש ביחידות העיבוד המרכזיות החדשות ביותר של אינטל, Xeon 6, כדי להריץ עומסי עבודה של אימון בינה מלאכותית והסקת מסקנות.

בנוסף, אינטל הכריזה בשבוע שעבר כי תצטרף לפרויקט Terafab של אילון מאסק. מדובר בתוכניות להקמת קומפלקס שבבים מתקדם בתחום הבינה המלאכותית באוסטין, טקסס. הקומפלקס יתכנן וייצר שבבים בהתאמה אישית עבור SpaceX, xAI וטסלה, לדברי מאסק.

ביום שלישי פרסמה אינטל תמונה של המנכ"ל ליפ־בו טאן ומאסק.

יצרנית השבבים גם רכשה בחזרה את המניות הנותרות של מפעל השבבים שלה באירלנד מוקדם יותר החודש. הרכישה בסך 14.2 מיליארד דולר.

באוגוסט רכשה ממשלת ארה"ב 10% ממניות אינטל, בהיותה החברה היחידה שיכולה לייצר שבבים מתקדמים באופן מקומי. חודש לאחר מכן הודיעה אנבידיה על השקעה של 5 מיליארד דולר ועל שיתוף־פעולה טכנולוגי עם אינטל.