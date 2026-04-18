המספרים לא משקרים: הספר הפך לתעודת הביטוח של הוליווד

תעשיית הקולנוע תמיד שאבה השראה מספרים, אך השנה נראה שהעיבודים הפכו לעמוד השדרה של הוליווד ● שוברי הקופות השנה כוללים שלושה עיבודים בולטים: הכנסות "פרויקט הייל מרי" עם ריאן גוסלינג חצו את חצי מיליארד הדולר, "עוזרת הבית" עם סידני סוויני הכניס כ-400 מיליון ו"אנקת גבהים" הוכיח שגם קלאסיקה יכולה להפוך ללהיט לדור ה־Z

הוליווד מעולם לא הסתירה את העובדה שהיא משאילה לא מעט מהספרייה הציבורית. מ"חלף עם הרוח" ועד "הסנדק", הספר תמיד היה עמוד השדרה של המסך הגדול. ובכל זאת השנה, נדמה שהיחסים האלה עלו שלב: "הספר" ההוליוודי לבש מדי קומנדו של מחלקת מחקר ופיתוח, והפך לעוגן כלכלי של תעשייה בחרדה קיומית.

כשתסריטים מקוריים הפכו לזן נדיר, והיצף הריבוטים והסיקוולים מאיים להטביע את הקהל בצונאמי של מיחזור, העיבוד הספרותי הוא כלי גידור האידיאלי. במונחים של חברות בורסאיות, תסריט מקורי הוא הימור מסוכן והספר - פוליסת ביטוח.

המספרים של הרבעון הראשון של 2026 אינם משאירים מקום לספק. רשימת הסרטים הרווחיים ביותר בעולם מעוטרת בארבעה עיבודים ספרותיים: "פרויקט הייל מרי" עם ריאן גוסלינג (שעלה פה באיחור בכלל מלחמת איראן) כבר גרף מעל חצי מיליארד דולר, בדרך להפוך ללהיט הגדול ביותר של אמזון-MGM. הכנסות "עוזרת הבית" בכיכובה של סידני סוויני גירדו את רף 400 המיליון דולר (על תקציב צנוע של כ-50 מיליון). אמרלד פנל הוכיחה ב"אנקת גבהים" שגם קלאסיקה מהמאה ה-19 רק צריכה מיתוג מחדש לדור ה-Z, להכנסות של כ-240 מיליון דולר. וקולין הובר, הכוהנת הגדולה של תופעת ה"בוקטוק" ומחברת "איתנו זה נגמר", ממשיכה להנפיק מזומנים, הפעם עם "מזכרת ממנו" שחצה את רף 80 מיליון הדולר והופק בתקציב זעום.

בעצם העיבוד מספר לסרט אין שום חדש. מה שבכל זאת השתנה הוא הבהילות שבה הוליווד מתייחסת למילה הכתובה. הוליווד כבר לא מחכה שהספר יהפוך לקלאסיקה או לרב מכר כדי לשלוח צ'ק, היום היא נכנסת למכרזי הזכויות עוד לפני שמילה נכתבה.

במקום שיחות עם תסריטאים בבתי קפה בלוס אנג'לס, מפיקים עסוקים בעיון ברשימות רבי המכר של אמזון ובאיתור קמפיינים ספרותיים ויראליים בטיקטוק. נולדו יחידת קומנדו שסורקות דאטה של קוראים כדי למצוא ספרים עם קהל מעריצים נאמן, "פאנדום". המטרה היא לצוד את ה-IP עוד בשלב העוברי, כמו "פרויקט הייל מרי" שנרכש מאנדי וויר עוד כשהיה טיוטה ראשונית. במקום רעיונות מקוריים, הוליווד קונה קהילות קוראים.

"עוזרת הבית" הוא ההוכחה המנצחת. הספר, שכתבה פרידה מקפאדן (רופאה לשיקום מוחי ביום וסופרת מתח בלילה), יצא ב-2022 בפורמט דיגיטלי בלבד, ללא קמפיין יח"צ. מהר מאוד הוא צבר 3.6 מיליון דירוגים ב-Goodreads. בטיקטוק הוא ייצר מאות מיליוני צפיות, כולם התמקדו ב"טוויסט שיגרום לכם להפיל את הטלפון". משם הדרך לקהילת מעריצים אדוקה הייתה קצרה. מקפאדן הפכה לאחת הסופרות הנמכרות ביותר באמזון, עוקפת שמות כמו ג'ון גרישם.

המפיק טוד ליברמן ("פלא") ראה, רכש את זכויות המדיה וצירף את סידני סוויני. האולפן אפילו לא היה צריך לקרוא את התסריט כדי לדעת שיש לו להיט ביד. כשמקפאדן הצהירה ש"הסרט טוב מהספר", היא בעצם הודתה במה שהוליווד כבר יודעת: הספר הוא הבטא-טסט, והסרט הוא המוצר הסופי והמשויף. הספרות הפכה למעבדת ניסויים שאליה הקהל מגיב ויוצר "הייפ", והמפיקים מגיעים בסוף התהליך כדי להעניק לסיפור את התקציב, הכוכבים והרזולוציה הגבוהה.

המעורבות של סוויני ב"עוזרת הבית" היא רק קצה הקרחון של מודל יזמי חדש. בפרויקט הבא, "מנהג המקום" המבוסס על ספרה מ-1913 של אדית וורטון, סוויני לא חיכתה לתפקיד. היא הקימה את הפרויקט שכבר נגנז בעבר תחת חברת ההפקות שלה, כי הבינה שלזה האולפן לא יכול לסרב. וכך היא מחברת קלאסיקה יוקרתית לקהל הדיגיטלי שלה וגורפת נקודות זכות על "תוכן איכותי".

גם מרגו רובי, דרך חברת ההפקות שלה, הפכה את ציד הספרים לליבה עסקית. אחרי שהפכה את "אנקת גבהים" לאירוע של רבע מיליארד דולר, רובי נעלה את הזכויות לעיבוד הפנטזיה "חצר של ורדים וקוצים". רובי וסוויני משתמשות במדף הספרים כדי להפוך למקבלות ההחלטות בראש שרשרת המזון.

האדריכלית של המודל בדור הנוכחי היא ריס וויתרספון, שהייתה הראשונה להבין שמועדון ספרים הוא זרוע מחקר ופיתוח לכל דבר. היא בנתה קהילה של מיליוני קוראות שהפכו ללקוחות שבויות עוד לפני שהמצלמה נדלקה, והוכחת ההיתכנות האולטימטיבית הגיעה כשמכרה את חברת ההפקות שלה, Hello Sunshine, לפי שווי עתק של 900 מיליון דולר, סכום ששולם אך ורק על הבעלות על הקשר עם הקהל.

העיבוד הספרותי עוזר להוליווד לשקם את "מדורת השבט" המפורקת. הספר כבר הצליח להחזיק קשב של מיליונים לאורך זמן, והוא מייצר את ה"גביע הקדוש" הכלכלי של מפיקים - הגשר הרב-דורי. ספר ויראלי מעניק את האישור החברתי של הטיקטוק לצעירים מדור ה-Z, ואת ניחוח האיכות מפעם לבומרים, לדור ה-X ולמיליניאלז. התעשייה גילתה שהדרך הבטוחה ביותר להמציא את העתיד היא פשוט לקנות את הזכויות למה שכבר עבד בעבר.