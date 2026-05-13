המלחמה הקפיצה את הביקוש לדירות עם ממ"ד לשיא חדש

מלחמת "שאגת הארי" לא שינתה באופן משמעותי את מספר עסקאות הנדל"ן שבוצעו בחודש הראשון ללחימה, אך היא הקפיצה לשיא את הביקושים לדירות עם ממ"ד. כך עולה מסקירת הנדל"ן לחודש מרץ של הכלכלן הראשי במשרד האוצר. לפי הנתונים, כשני שלישים מדירות היד השנייה שנרכשו בחודש זה וכ־80% מכלל הדירות שנרכשו בכלל הן ממוגנות.

בניגוד לחודשים הראשונים של "מלחמת חרבות ברזל", שהתאפיינו בירידה חדה במספר העסקאות, במרץ האחרון נרשמו יותר עסקאות מאשר בחודשיים שקדמו לו - כ־7,400 עסקאות בסך הכול. הסבר אפשרי לכך הוא אופי הלחימה, שכללה פחות הפצצות אינטנסיביות של טילים מצד איראן והחיזבאללה בהשוואה לסוף 2023, ואף למבצע "עם כלביא".

ואולם, כפי שאירע גם בסבבי לחימה קודמים שבהם נורו לישראל מטחים כבדים, גם הפעם המודעות לחשיבות המיגון זינקה, וציבור רוכשי הדירות הגביר משמעותית את רכישת הדירות עם ממ"ד. בגלל שהדירות החדשות ממילא ממוגנות, השינוי בולט במיוחד בשוק היד השנייה.

המגמה בולטת במיוחד בערי השרון

לפי המעקב שמנהל הכלכלן הראשי, אף שרק כ־45% מכלל הדירות בישראל הן ממוגנות, כ־3,000 מתוך 4,600 דירות יד שנייה שנרכשו במרץ היו עם ממ"ד. מדובר בשיא חדש, שעוקף גם את "עם כלביא", אז שיעור הדירות הממוגנות מבין דירות היד השנייה שנרכשו עמד על כ־60%. אם נחבר לכך גם את הדירות החדשות שנרכשו באותו חודש, נמצא כי כ־80% מכלל העסקאות במרץ בוצעו על דירות ממוגנות.

בערי השרון הרוכשים הקפידו במידה הרבה ביותר על רכישת דירות ממוגנות, שעה שכמעט 80% מהדירות יד שנייה שנרכשו כללו ממ"ד. עוד אזור שבלט מבחינה זו היה חיפה, במיוחד על רקע העובדה שבאזור זה קיים שיעור נמוך יותר של דירות ישנות ממוגנות.

המשמעות של הנתונים הללו לשוק הדיור היא עצומה, שכן היא פותחת פערי ביקושים גדולים מאוד בין דירות ממוגנות לבין דירות שאינן ממוגנות.

נתוני הכלכלן הראשי תואמים ממצאים של יד2, שערכו סיכום משלהם אודות הרבעון הראשון של השנה. בלוח האינטרנטי מגדירים מספרי כניסות למודעות מכירת דירות כביטוי לביקושים, ופרסום של דירות למכירה כביטוי להיצעים. התברר, כי לצד צניחה ארצית של 8% בביקושים לדירות לא ממוגנות, נרשמה עלייה של כחצי אחוז בביקושים לדירות ממוגנות. גם ביד2 מצאו שאזור השרון בולט בגידול בביקושים לדירות ממוגנות.

הביקושים הללו צפויים לבוא לידי ביטוי גם בפערי המחירים. מספר הערכות התבצעו לגבי הפערים, אך מדובר בחישובים סבוכים שכן דירות ממוגנות הן גם דירות חדשות יותר וממילא שוות יותר גם מבלי לקחת בחשבון את הממ"דים. בדיקה שערכה לשכת השמאים במיוחד עבור גלובס באוגוסט 2025, בחמש ערים גדולות, העלתה מנעד רחב של פערים, שתלויים במיקום הדירות ויכולים להגיע אף ל-20%.