ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות המלחמה הקפיצה את הביקוש לדירות עם ממ"ד לשיא חדש
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עסקאות נדל"ן

המלחמה הקפיצה את הביקוש לדירות עם ממ"ד לשיא חדש

סקירת הכלכלן הראשי באוצר מעלה כי למרות המלחמה, היקף עסקאות הנדל"ן במרץ נותר יציב יחסית, אך העדפות הרוכשים השתנו • כשני שלישים מדירות היד השנייה שנרכשו היו ממוגנות, ובסך הכול כ־80% מהעסקאות בוצעו על דירות עם ממ"ד • בשרון ובחיפה נרשמו שיעורי הביקוש הגבוהים ביותר, ובשוק מעריכים כי הפערים במחירים עשויים להגיע לכ־20%

אריק מירובסקי 16:11
הוספת ממ''ד לבניין בראשון לציון במסגרת תמ''א 38 / צילום: Shutterstock
הוספת ממ''ד לבניין בראשון לציון במסגרת תמ''א 38 / צילום: Shutterstock

מלחמת "שאגת הארי" לא שינתה באופן משמעותי את מספר עסקאות הנדל"ן שבוצעו בחודש הראשון ללחימה, אך היא הקפיצה לשיא את הביקושים לדירות עם ממ"ד. כך עולה מסקירת הנדל"ן לחודש מרץ של הכלכלן הראשי במשרד האוצר. לפי הנתונים, כשני שלישים מדירות היד השנייה שנרכשו בחודש זה וכ־80% מכלל הדירות שנרכשו בכלל הן ממוגנות.

נמשכת הגאות בשוק המשכנתאות: 7.94 מיליארד שקל בחודש אפריל
בקצה תל אביב נמכרה דירה במחיר שמשקף את הקיפאון בעיר

בניגוד לחודשים הראשונים של "מלחמת חרבות ברזל", שהתאפיינו בירידה חדה במספר העסקאות, במרץ האחרון נרשמו יותר עסקאות מאשר בחודשיים שקדמו לו - כ־7,400 עסקאות בסך הכול. הסבר אפשרי לכך הוא אופי הלחימה, שכללה פחות הפצצות אינטנסיביות של טילים מצד איראן והחיזבאללה בהשוואה לסוף 2023, ואף למבצע "עם כלביא".

ואולם, כפי שאירע גם בסבבי לחימה קודמים שבהם נורו לישראל מטחים כבדים, גם הפעם המודעות לחשיבות המיגון זינקה, וציבור רוכשי הדירות הגביר משמעותית את רכישת הדירות עם ממ"ד. בגלל שהדירות החדשות ממילא ממוגנות, השינוי בולט במיוחד בשוק היד השנייה.

המגמה בולטת במיוחד בערי השרון

לפי המעקב שמנהל הכלכלן הראשי, אף שרק כ־45% מכלל הדירות בישראל הן ממוגנות, כ־3,000 מתוך 4,600 דירות יד שנייה שנרכשו במרץ היו עם ממ"ד. מדובר בשיא חדש, שעוקף גם את "עם כלביא", אז שיעור הדירות הממוגנות מבין דירות היד השנייה שנרכשו עמד על כ־60%. אם נחבר לכך גם את הדירות החדשות שנרכשו באותו חודש, נמצא כי כ־80% מכלל העסקאות במרץ בוצעו על דירות ממוגנות.

בערי השרון הרוכשים הקפידו במידה הרבה ביותר על רכישת דירות ממוגנות, שעה שכמעט 80% מהדירות יד שנייה שנרכשו כללו ממ"ד. עוד אזור שבלט מבחינה זו היה חיפה, במיוחד על רקע העובדה שבאזור זה קיים שיעור נמוך יותר של דירות ישנות ממוגנות.

המשמעות של הנתונים הללו לשוק הדיור היא עצומה, שכן היא פותחת פערי ביקושים גדולים מאוד בין דירות ממוגנות לבין דירות שאינן ממוגנות.

נתוני הכלכלן הראשי תואמים ממצאים של יד2, שערכו סיכום משלהם אודות הרבעון הראשון של השנה. בלוח האינטרנטי מגדירים מספרי כניסות למודעות מכירת דירות כביטוי לביקושים, ופרסום של דירות למכירה כביטוי להיצעים. התברר, כי לצד צניחה ארצית של 8% בביקושים לדירות לא ממוגנות, נרשמה עלייה של כחצי אחוז בביקושים לדירות ממוגנות. גם ביד2 מצאו שאזור השרון בולט בגידול בביקושים לדירות ממוגנות.

הביקושים הללו צפויים לבוא לידי ביטוי גם בפערי המחירים. מספר הערכות התבצעו לגבי הפערים, אך מדובר בחישובים סבוכים שכן דירות ממוגנות הן גם דירות חדשות יותר וממילא שוות יותר גם מבלי לקחת בחשבון את הממ"דים. בדיקה שערכה לשכת השמאים במיוחד עבור גלובס באוגוסט 2025, בחמש ערים גדולות, העלתה מנעד רחב של פערים, שתלויים במיקום הדירות ויכולים להגיע אף ל-20%.