חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות. אחרי השיאים שנרשמו בוול סטריט אתמול, בהובלת מניות הטכנולוגיה, המניות הדואליות חוזרות בפער חיובי כולל משמעותי של כ-0.8%. בין המניות שיבלטו: טאואר תקפוץ בפתיחה בכ-6.2%, נובה תטפס בכ-3.2%, נאייקס תעלה בקרוב ל-5%, וקמטק ואלביט מערכות יתחזקו במעל 1%. פאלו אלטו תטפס בקרוב ל-4%, אם כי היא עדיין לא כלולה במדדי הבורסה.

הבוקר באסיה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת, על רקע הפגישה בין הנשיא טראמפ למקבילו הסיני שי ג'ינפינג. הניקיי יורד בכ-0.3%, ההנג סנג מטפס בכ-0.4%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-1% והקוספי עולה בכ-0.6%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.3%.

אתמול, הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר בירידות שערים, כאשר כלל מדדי המניות הענפיים ננעלו בטריטוריה שלילית. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-2.9%.

את הירידות הובילו מדדי הביטוח והבנייה, שנחלשו שניהם בכ-4.2%. מדד ת"א־נפט וגז ומדד הבנקים נחלשו בכ-3.2% ובכ-2.3%, בהתאמה. המדד הענפי שספג הכי פחות לחצים הוא מדד הקלינטק, שנחלש בכ-0.2% בלבד.

מדד הביטחוניות בלט גם הוא לשלילה ונפל בכ-3.7% - כך, הוא מחק את כלל העליות שרשם מתחילת השנה וכעת מניב תשואה שלילית של 0.75% בתקופה זו. בין המניות שבלטו בירידות, ניתן למצוא את ארית תעשיות , נקסט ויז'ן , תאת טכנולוגיות ואלביט מערכות .

הירידות נרשמו לאחר נתוני אינפלציה חמים מן הצפוי שהתפרסמו בארה"ב אתמול ושלשום, כאשר גם מדד המחירים לצרכן וגם מדד המחירים ליצרן, אשר נותן תמונת מצב של המחירים ברמה הסיטונאית, עלו באפריל לרמתם הגבוהה ביותר מאז 2023 ו-2022, בהתאמה. הנתונים מחלישים את הציפיות להורדת ריבית השנה בארה"ב, וייתכן כי הדבר מקרין גם על הציפיות להורדת ריבית מצד בנק ישראל. נזכיר כי מחר, יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל (ראו הרחבה תחת סעיפים 2 ו-4).

במבט על מניות אינדיבידואליות, מי שהובילה את מדד ת"א 125 אתמול היא מניית חברת השבבים טאואר שטיפסה לאחר שפרסמה דוחות חיוביים לרבעון הראשון. החברה ממגדל העמק עקפה את תחזיות האנליסטים בשורות העליונה והתחתונה, והציגה תחזית טובה לרבעון השני, המשקפת האצה של הצמיחה. החברה גם עדכנה כי חתמה על חוזים בשווי 1.3 מיליארד דולר עם לקוחות בתחום הסיליקון פוטוניקס - מנוע צמיחה משמעותי של טאואר, לשנת 2027.

גם מניית הכימיקלים איי.סי.אל טיפסה לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון הראשון, שבהן הציגה צמיחה בהכנסות וברווח, בין היתר הודות לסגירת מצרי הורמוז. מניה נוספת שבלטה לחיוב לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות היא זו של הבורסה לני"ע. במהלך הרבעון החולף נהנתה החברה, בניהולו של איתי בן זאב, מהגאות במחזורי המסחר, שהביאה לקפיצה של פי 2.2 ברווח הנקי שלה.

מנגד, מניית גילת צללה במעל 20%, לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיעה לשיא של יותר משני עשורים. גילת, המספקת פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, פרסמה דוחות מעורבים: ההכנסות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, אך הרווח למניה היה גבוה מהן בהרבה. החברה הציגה צמיחה של 20% להכנסות של כ-110 מיליון דולר, רשמה רווח נקי של 5.2 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל, והרווח הנקי Non-GAAP גדל מ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-13.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, והגיע ל-18 סנט למניה. גילת מאשרת את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 500-520 מיליון דולר ו-EBITDA של 61-66 מיליון דולר.

בוול סטריט, למרות החששות ההולכים וגוברים מפני סביבה אינפלציונית גבוהה יותר לזמן רב יותר, יום המסחר ננעל עם שיאים חדשים למדדי הנאסד"ק וה-S&P 500, שטיפסו בכ-1.2% ובכ-0.6%, בהתאמה. מנגד, מדד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.15%.

את העליות הובילו כמעט באופן בלעדי מניות הטכנולוגיה, ובפרט במגזר השבבים. למעשה, נתוני FactSet העלו כי כ-66% מהמניות הכלולות ב-S&P 500 נסחרו אתמול באדום. בין המניות שבלטו לחיוב בתחום השבבים, ניתן למצוא את אנבידיה , מיקרון , מארוול , קוואלקום , ASML ועוד. מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX), אשר עוקב אחר המניות בתחום, טיפס בכ-2.4%. גם ענקיות הטכנולוגיה אפל , אמזון , מטא , טסלה ואלפאבית (גוגל) סיימו את היום בירוק.

רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird, אמר ל-CNBC כי "המסחר בשבבים בהחלט קיבל חיים משלו. אני חושב שמשקיעים סבורים שהביקוש והצמיחה שם הם כל כך מבניים, שהכוחות המאקרו־כלכליים המחזוריים האחרים לא באמת משנים את הדינמיקה... בין כל הדברים שקורים בעולם, ובמיוחד זעזוע הנפט, אני חושב שמשקיעים הרגישו בטוחים 'להתחבא' במניות האלו כי בום הבינה המלאכותית מגיע כך או כך".

מייפליד הסתייג והוסיף: "בשלב מסוים, המשקיעים האלו ירימו את הראש, ואם הם יגלו סביבת מאקרו שבאמת פנתה נגדם, הם עשויים להסתכל סביב ולומר: 'אוקיי, הגיע הזמן לממש קצת רווחים, כי ההבטחה שהמלחמה תסתיים מהר בבירור לא התממשה".

מייק טריסי, ראש תחום סיכוני שוק ב-Apex Fintech Solutions, אמר למרקטוואץ' כי המשקיעים בשוק המניות האמריקאי שמים בצד את החששות מפני אינפלציה ומתרכזים כעת רק ב"מהלכים האסטרונומיים" שעושות מניות הטכנולוגיה. "תרחיש הבסיס שלי הוא שהמחיר מוביל את הנרטיב", אמר טריסי. לדבריו, המחשבה מאחורי העליות היא שענקיות הטכנולוגיה הולכות להיות מושפעות פחות מרמות ריבית גבוהות יותר שתביא עמה האינפלציה.

כריס סנייק, אסטרטג ההשקעות הראשי של Wolfe Research, אמר ל-CNBC כי "השוק מרגיש לנו יותר ויותר קרוב לשיא (במקור: "toppy") בטווח הקצר מאוד, ומניות הטכנולוגיה צריכות לכל הפחות לעבור קונסולידציה" - תהליך בו מחירי מניות נעים בטווח צר לפני פריצה כלפי מעלה או שבירה כלפי מטה. סנייק הוסיף כי "התרחיש השורי לטווח הקצר מכאן ואילך נשען על ירידה מהירה של מחירי הנפט עם סיום הסכסוך באיראן ו/או על כך שהרווח למניה של אנבידיה בדוחות שיפורסמו ב-20 במאי (והפרשנות הנלווית אליו) יפתיעו משמעותית לטובה".

בגזרת הישראליות בוול סטריט, שתי מניות בלטו במהלך יום המסחר:

וויקס צנחה במעל 25% לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות. Wix סיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות נמוכות ביחס לציפיות האנליסטים, אך השאירה את התחזית השנתית על כנה. במקביל, המנכ"ל אבישי אברהמי עדכן את המשקיעים על כך ש-Wix פיתחה LLM (מודל שפה גדול) משל עצמה, שתומך עכשיו בהרמוני, הפלטפורמה של החברה לבניית אתרי אינטרנט.

ברבעון הראשון, הכנסות החברה צמחו ב-14.3% לכ-541 מיליון דולר, נמוך בכ-2.9 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי Non-GAAP היה 68 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים ל-1.22 דולר. זאת, בהשפעת גידול בהוצאות השיווק של החברה בעקבות רכישת Base44 והפרסום בסופרבול.

ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) צמח ברבעון בכ-15% ליותר מ-1.9 מיליארד דולר. גידול חד בהוצאות התפעוליות בתחומי המו"פ, שיווק ומכירות הוביל לכך שלפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) נרשם הפסד תפעולי של 69.7 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 37.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, החברה עברה להפסד נקי של 57.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 33.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. Wix משאירה ללא שינוי את התחזית ל-2026 וממשיכה לצפות לצמיחה בשיעור דו-ספרתי (סביב 15%) גם בהזמנות וגם בהכנסות.

מנגד, חברת הדפוס הדיגיטלי לטקסטיל הישראלית קורנית דיגיטל עקפה את התחזיות ברבעון הראשון, והמניה זינקה בחדות. קורנית סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 48.5 מיליון דולר, צמיחה של 4.5% מהרבעון המקביל. ההפסד הנקי (GAAP) היה 8.2 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP היא התקרבה לאיזון והפסידה פחות ממה שציפו האנליסטים, 447 אלף דולר שהם סנט אחד למניה.

קורנית צופה ברבעון השני הכנסות של 51-55 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. המנכ"ל רונן סמואל מסר כי "הרבעון הזה סימן פתיחה חזקה לשנה והוכחה ברורה לכך שהאסטרטגיה שלנו מתורגמת לביצוע ולתוצאות מוחשיות. הצגנו הכנסות בקצה העליון של טווח התחזית שלנו וייצרנו תזרים מזומנים חיובי, זה הרבעון העשירי ברציפות".

2. שוקי האג"ח

שוק החוב המקומי סיים את יום המסחר החולף בירידות שערים. מדד תל גוב־כללי ירד בקרוב ל-0.1% ומדד תל גוב־שקלי 10+ איבד מערכו כ-0.4%. הירידות הגיעו, ככל הנראה, על רקע מגמה דומה שנרשמה בשוק החוב האמריקאי, לאחר שמדד המחירים ליצרן הציג באפריל עלייה חדה מן הצפוי באינפלציה.

תשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.47% - הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2025; התשואה ל-30 שנה טיפסה בכ-1.5 נקודות בסיס לרמה של 5.04%. מנגד, התשואה לשנתיים ירדה בפחות מנקודת בסיס אחת לרמה של 3.99%. הבוקר, התשואות רושמות ירידות קלות.

מדד המחירים ליצרן לחודש אפריל, אשר נותן תמונת מצב של האינפלציה ברמה הסיטונאית, קפץ בכ-1.4% - הרבה מעל קונצנזוס האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 0.5%, והקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2022. כך, המדד מציג עלייה שנתית של 6% - הקפיצה השנתית הגדולה ביותר מאז דצמבר 2022. גם מדד הליבה, אשר מנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, זינק באפריל בכ-1%, הרבה מעל צפי האנליסטים ל-0.4%.

כריס ראפקי, הכלכלן הראשי של FWDBONDS, התייחס למדד ואמר ל-CNBC כי "בכירי הפד יכולים רק להסתכל על הדוח של היום ולהיאנח; זה לא משנה מי יו"ר הפד, זהו לא הזמן עבור הבנק המרכזי לחשוב על הורדת ריבית, לא משנה עד כמה בכירי הכלכלה של ממשל טראמפ 2.0 רוצים זאת... היצרנים רואים יותר אינפלציה, מה שאומר שהצרכנים יראו אפילו יותר אינפלציה בקרוב, זה רק עניין של זמן. תהיו בטוחים בזה".

במרקטוואץ' דיווחו כי לפי המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפד, ההסתברות שמתמחרים בשווקים להעלאת ריבית עד סוף השנה עומד על 33.7% לפחות, לעומת נתון של 16.3% שנרשם לפני שבוע.

כלכלני ענקית ההשקעות שרודרס (Schroders) התייחסו השבוע לשוקי האג"ח הגלובליים ואמרו כי נוצרה שונות משמעותית בביצועי שוק איגרות החוב ברחבי העולם. לדבריהם, "בעוד שאג"ח ממשלתיות בשווקים המפותחים נתונות תחת לחץ (חשש מאינפלציה) - מגמה שהובילה לעליית תשואות בארה"ב, גרמניה ובריטניה - החוב בשווקים המתעוררים (EMD) מפגין עמידות מרשימה".

לדבריהם, "הביצועים העודפים של השווקים המתעוררים נתמכים על ידי שילוב של יסודות כלכליים משתפרים במדינות רבות וגישה פרו-אקטיבית של הבנקים המרכזיים באותם שווקים, שהחלו בסבבי הידוק מוניטרי מוקדם יותר מאשר במדינות המפותחות". עם זאת, הם מדגישים כי "סביבת הריבית הגבוהה והאינפלציה הדביקה במדינות המערב ממשיכות להכביד על אג"ח ממשלתיות בדירוגים גבוהים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש אתמול קלות מול הדולר, ושערו הרציף עמד על 2.9 שקלים. הבוקר, השקל מתחזק קלות ונסחר מעט מתחת לרף זה.

מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות קלות, אך נותרו מעל רף ה-100 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 101 דולר לחבית. הבוקר, המחירים נסחרים ביציבות.

מוקדם יותר השבוע, מסר מינהל המידע לאנרגיה של ארה"ב שמלאי הנפט הגלובליים צפויים לרדת בקצב ממוצע של 2.6 מיליון חביות ביום במהלך 2026. מדובר בעדכון חד לעומת תחזית קודמת לירידה של 300 אלף חביות ביום בלבד. ב-EIA ציינו כי ההערכות שלהם מניחות שהמצר יישאר סגור עד סוף חודש מאי.

הנחושת מטפסת מעל רף 14 אלף דולר לטונה ומתקרבת לשיא היסטורי. הראלי במתכת התעשייתית מונע משילוב של ביקוש מחודש מצד סין, שיבושים באספקת גופרית מהמזרח התיכון המשמשת בתהליכי ייצור, וכן זיקה הולכת וגוברת למניות הטכנולוגיה - במיוחד על רקע בום ה-AI שמגביר את הצורך בתשתיות חשמל וחיווט. למרות תנודתיות חדה בתחילת המלחמה, המתכת כבר עלתה בכ-13% מתחילת השנה, ומשקיעים ממשיכים להמר על עליות נוספות דרך שוק האופציות.

4. מאקרו

מחר (ו') צפוי להתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, ציין כי "מדד אפריל צפוי להיות המדד החודשי הגבוה ביותר השנה ואנו צופים עלייה של 1.2-1.1 אחוזים, כאשר יותר ממחצית מהעלייה נובעת מהזינוק במחירי הדלק, לצד העלייה במחירי הטיסות. למרות המדד הגבוה, האינפלציה במבט לאחור צפויה להישאר מעט מתחת ל-2%. אם לא תהיה הפתעה חריגה במדד ולא נחזור ללחימה עצימה מול איראן, אנו צופים הפחתת ריבית של רבע נקודת אחוז בעוד כשבועיים".

אמש, דווח כי הסנאט אישר באופן רשמי את קווין וורש, מועמדו של הנשיא טראמפ לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא, ברוב של 54-45. ב-CNBC מדווחים כי מדובר בהצבעה הכי מפולגת שהתקיימה אי פעם למינוי יו"ר הפד. נזכיר כי הנשיא טראמפ מפעיל לחצים כבירים על הבנק המרכזי להוריד ריבית, ובחודשים האחרונים השתלח ביו"ר היוצא ג'רום פאוול מספר פעמים בטענה שהוא מוביל מדיניות מוניטרית מרסנת יתר על המידה.

כבר זמן מה מרחפת מעל השווקים השאלה האם וורש יצליח לעמוד בלחצים שיפנה כלפיו טראמפ להוריד את ריבית הפד, אך זו מתחדדת כעת לנוכח החששות המתגברים מפני אינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר, בעקבות המלחמה נגד איראן.

בינתיים, נשיאת הפדרל ריזרב בבוסטון, סוזן קולינס, אמרה בנאום שנשאה אתמול במועדון הכלכלי של בוסטון, כי סביר שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בתקופה הקרובה, לנוכח רמות האינפלציה הגבוהות והיציבות בשוק העבודה. עם זאת, היא גם השאירה פתח לאפשרות של העלאת ריבית בהמשך הדרך.

"בהינתן התחזית הזו ומאזן הסיכונים, אני מאמינה שיהיה חשוב לשמור על עמדת המדיניות המוניטרית הנוכחית המרסנת מעט למשך זמן מה. יותר מחמש שנים של אינפלציה מעל היעד הפחיתו את הסבלנות שלי ל'ראיית דרך' (במקור: "looking through") זעזוע היצע נוסף".

בעוד שקולינס ציינה כי לדעתה עיקר ההשפעה של המכסים כבר עבר דרך המערכת הכלכלית, היא הדגישה כי מלחמה ממושכת עם איראן עלולה להציב השפעות ארוכות טווח ומשמעותיות יותר על האינפלציה. על אף שהסתייגה ואמרה שזהו אינו התרחיש הסביר ביותר בעיניה, היא ציינה כי "אני יכולה לדמיין תרחיש שבו יידרש הידוק מוניטרי מסוים כדי להבטיח שהאינפלציה תחזור באופן יציב ל-2% בפרק זמן סביר".

5. תחזית

הרבה בתי השקעות כבר פרסמו את התחזיות שלהן למדד S&P 500 לשנת 2026, אבל האנליסט הוותיק אד ירדני, החליט השבוע להקפיץ את התחזית שלו - מ־7,700 נקודות ל־8,250 נקודות - והיא משקפת אפסייד של כ־11% למדד. "ההנחה המרכזית שלנו היא שהכלכלה תישאר איתנה, וכך גם הרווחים... מעולם לא ראינו ציפיות לקראת עונת הדוחות עולות כל כך מהר כמו בחודשים האחרונים".

ירדני ציין כי שיעור החברות הכלולות ב-S&P 500 עם צמיחה שנתית חיובית בהכנסות וברווחים החזויים שלהן טיפס בשבוע החולף מ-84.6% ל-89.6%, ואמר כי "ההתרחבות המואצת של רוחב הרווחים היא שורית".

ירדני הוסיף כוכבית ואמר שאחד הסיכונים המרכזיים שיכולים לפגוע באופטימיות בשווקים הוא התמשכות מחירי הנפט הגבוהים. לדבריו, "עוד סיבוב של לחימה יכול להיות אפילו יותר מטריד, שכן הוא עלול להביא לסטגפלציה. בעיית אינפלציה יותר עיקשת עלולה להכריח בנקים מרכזיים להעלות את רמות הריבית".